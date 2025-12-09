Новини
Здравословни причини отмениха визитата на Борис Писториус в Румъния

9 Декември, 2025 13:35 744 27

Германският министър на отбраната е с грип, срещите ще се проведат на ниво държавни секретари

Здравословни причини отмениха визитата на Борис Писториус в Румъния - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Посещението на министъра на отбраната на Германия Борис Писториус в Румъния бе отменено поради здравословни причини, съобщиха от румънската правителствена пресслужба. Според информация на местните медии министърът е заболял от грип, предава БТА.

Днес Писториус трябваше да проведе среща с румънския премиер Илие Боложан в 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“ край Констанца. Вместо това предвидената програма ще продължи на ниво държавни секретари - между Сорин Дан Молдован от румънска страна и Нилс Шмид от германска.

Германският министър трябваше да замине още тази сутрин на традиционната си предколедна обиколка, по време на която изказва благодарност на германските военнослужещи зад граница за службата им. Тази година в програмата бяха включени Румъния и Полша, където има над 300 германски войници, ангажирани с охраната на въздушното пространство срещу евентуални руски нахлувания, съобщава „Билд“, цитиран от Диджи24.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    17 0 Отговор
    Папата ще го излекува.

    13:37 09.12.2025

  • 2 Евроатлантик

    8 5 Отговор
    Путин разпространява вируси на КОВИД чрез ввербувана агентура. Също такива руски агенти с украински паспорти пребиха сина на украинската посланичка.

    Коментиран от #5, #6, #9, #26

    13:40 09.12.2025

  • 3 Някой

    22 1 Отговор
    Ех, милия. А толкова искаше да стегне малко източния фланг... Ама нямаше желание.

    Коментиран от #14

    13:41 09.12.2025

  • 4 Иван

    17 0 Отговор
    Къде ги намирате тия снимки?

    13:41 09.12.2025

  • 5 Не само го пребиха, но и го убиха.

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евроатлантик":

    Сина на украинската посланичка в България, уби друг украинец за пари.

    13:44 09.12.2025

  • 6 Иван

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евроатлантик":

    И Николас Мадуро изпраща балони към Литва.

    13:44 09.12.2025

  • 7 Мими Кучева🐕

    20 1 Отговор
    Болен е от хронична русофобия.🤔🤗🖕

    13:45 09.12.2025

  • 8 000

    16 1 Отговор
    Грип друг път. Източния фланг е до балтика. Там да мрат. Тук тикой няма да пролива кръв за интересите на западните кръволоци.

    13:47 09.12.2025

  • 9 Майтапиш се ти

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евроатлантик":

    но синчето на нашата украинска посланичка уби свой.

    Коментиран от #10, #13

    13:47 09.12.2025

  • 10 Иван

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Майтапиш се ти":

    Приятелски огън.

    Коментиран от #15

    13:48 09.12.2025

  • 11 Дали

    10 0 Отговор
    не е вирус уитко фаг получен с гриф строго секретно!? Някой много холови взеха много да надигат балоните!

    13:50 09.12.2025

  • 12 Ехааааааа

    17 0 Отговор
    Тоя едва се отърва във покрайна от бомбите на Русия която пъп унищожи тайната доставка на ракети турус и целия екип за изстрелването им по Руся от германските нацисти , които пък не участвали във войната !!!!!!!!

    13:51 09.12.2025

  • 13 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Майтапиш се ти":

    Спор за паркомясто?🤔🤗🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    13:52 09.12.2025

  • 14 Инна

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    „Отвличане по кавказки или новите приключения на Шурик“:

    „Искам да си купя къща, но не мога да си го позволя. Мога да си купя коза, но... не мога. Затова нека пием за желанията си, които винаги съответстват на възможностите ни!“

    13:52 09.12.2025

  • 15 За пари, умишлено е...

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "Иван":

    Защо и докога из-родск.ите ни проправителствени медии ще мълчат, че доведеният син на украинската посланичка Олеся Илашчук е убиец-садист, запалил свой сънародник и състудент във Виена за да му вземе парите❓❓❓

    Коментиран от #17, #19

    13:52 09.12.2025

  • 16 Войнолюбците от фес

    14 0 Отговор
    Направили ново мирно споразумение ......заради което войната ще продължи и те го знаят много добре ......и точно това искат !!!!

    Коментиран от #18

    13:54 09.12.2025

  • 17 Мими Кучева🐕

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "За пари, умишлено е...":

    Не искат да нараняват душевно гласоподавателите.🤔🤗🤣🖕

    13:54 09.12.2025

  • 18 Хи хи хи . Голям майтап !

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Войнолюбците от фес":

    Тия айлкякчии от ес какво друго да направят , цял ден се чешат по гъZ@ да се сетят какво друго и колко милиона да откраднат от тия милиарди помощ за покрайна !!!!!!!

    Коментиран от #24

    14:01 09.12.2025

  • 19 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "За пари, умишлено е...":

    Докато съществува държавата Израел.

    14:02 09.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    4 0 Отговор
    Писториус не се страхувай , избиха всички мой двойници само за останах единствен ИСТИНСКИ КЛОУН !!!!! Заповядай да дръпнем по няколко петолиния и да дадем интервюта посред нощ !!!!!!

    14:11 09.12.2025

  • 24 УРСУЛАТА СЪМ ...ние ще победим корупцият

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Само давайте милиарди пари за укрофашистите , за да има какво да заделяме за черни дни , че подскачам вече на стола на които съм седнала все едно седя на нагорещен котлон !!!!!

    14:16 09.12.2025

  • 25 Надарена кака

    4 0 Отговор
    Абе чудя се дали само на мен господинът от снимката ми прилича на Бърни Рабъл ?

    14:17 09.12.2025

  • 26 Папуц

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евроатлантик":

    даже неможете да лъжете като хората.
    Твоята е като оня виц:
    -На бако за награда , му подароли компютър.
    Ама не бил компютър , а компот.И не му го подарили , аму го откраднали!
    Доведеният син , на посланичката - тази видна спортистка на пилон, е убил друг украинец-син на зам.кмета на Харков.Не на фронта , а в Харков.
    Богдан Рижук - така се казва 19 годишният убиец.

    14:49 09.12.2025

  • 27 Лопата с чип

    1 0 Отговор
    Ах този чай, колко е вкусен.
    Абе, защо казват, че "зеленият" чай е много "полезен"?
    Или пък швабата е опитал от чашката на Скрипалите?
    Да не се появи нова епидемия ,по вутрховете на ЕС- препил с чай!
    Лош Путин, лош!!!

    14:54 09.12.2025

