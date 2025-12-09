Здравословни причини отмениха визитата на Борис Писториус в Румъния

Посещението на министъра на отбраната на Германия Борис Писториус в Румъния бе отменено поради здравословни причини, съобщиха от румънската правителствена пресслужба. Според информация на местните медии министърът е заболял от грип, предава БТА.

Днес Писториус трябваше да проведе среща с румънския премиер Илие Боложан в 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“ край Констанца. Вместо това предвидената програма ще продължи на ниво държавни секретари - между Сорин Дан Молдован от румънска страна и Нилс Шмид от германска.

Германският министър трябваше да замине още тази сутрин на традиционната си предколедна обиколка, по време на която изказва благодарност на германските военнослужещи зад граница за службата им. Тази година в програмата бяха включени Румъния и Полша, където има над 300 германски войници, ангажирани с охраната на въздушното пространство срещу евентуални руски нахлувания, съобщава „Билд“, цитиран от Диджи24.