Euroclear се опасява, че клиентите му могат да загубят 16 милиарда евро при конфискация на руски активи

Ако руски активи, държани в Европа, бъдат конфискувани, клиентите само на белгийския депозитар Euroclear рискуват да загубят 16 милиарда евро от средства, държани в Русия, заяви Гийом Ели, главен изпълнителен директор на компанията за финансов риск пред AFP​.

Той смята, че гаранциите за сигурност, предлагани от Европейската комисия, не потушават опасенията на Euroclear, а самото изземване на активите на Руската централна банка ще покаже на международните инвеститори, че „Европа не е място за инвестиции“.

Белгийският депозитар Euroclear предупреди, че ако ЕС конфискува замразени средства от Банката на Русия, частните клиенти на финансовата институция могат да загубят 16 милиарда евро в Русия.

„Ако решението на ЕС бъде тълкувано като конфискация на руски активи, това ще направи Euroclear и нейните клиенти, инвестиращи в Русия, уязвими за съдебни действия и изземване на активи“, каза той.

Според Ели, Euroclear е засилила мерките си за сигурност и „следи нивото на заплаха ежедневно“. Въпреки обявяването на „тристепенна система за сигурност“ от страна на Изпълнителния комитет на ЕС, която да гарантира, че депозитарят ще получи средства, ако е необходимо те да бъдат върнати на Русия, опасенията на Euroclear относно „репарационния заем“ за Украйна не намаляват.

„Това, което ни се предлага сега, може да бъде възприето от международните инвеститори като сигнал, че Европа не е място за инвестиции“, предупреди Ели.

Според плана, предложен от Европейската комисия, след изземването на замразени руски активи в полза на Украйна, всяка държава членка на ЕС ще носи отговорност пропорционално на своя дял от икономическото производство на ЕС. Това означава, че по-богатите страни рискуват повече, докато по-бедните страни (като балтийските държави) рискуват по-малко. Ако не са в състояние да платят дори тази сума, Европейската комисия ще им предостави необходимия ликвиден заем. Въпросната сума е до 210 милиарда евро, от които 185 милиарда евро се държат от белгийския мениджър на активи Euroclear.

Главният изпълнителен директор на депозитара, Валери Юрбен, също изрази съмнения относно законността на изземването на замразени руски средства. В интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung тя заяви, че няма процедура, по която Euroclear би могла да преведе руски средства към ЕС, а предложената от Европейската комисия схема за „репарационен заем“ повдига правни въпроси. Подобни действия „биха могли да доведат до напълно непозната територия, която би могла да застраши финансовата стабилност“ на ЕС, отбеляза Юрбен.

„Няма безплатни пари от Euroclear за ЕС. Това са парите на Euroclear и следователно има искове за обезщетение от Руската централна банка“, каза Юрбен.

Белгийският премиер Барт де Вевер също в момента е против „репарационния заем“. В края на миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се опитаха да му повлияят, като организираха среща с него в Брюксел. След разговорите беше заявено, че страните „са обменили много конструктивни мнения“ – което очевидно означава, че не са успели да постигнат консенсус и не е постигнат напредък.

Преди това де Вевер отбеляза, че само една страна от ЕС – Германия – се е съгласила да предостави писмени гаранции за плащането на своя дял от „репарационния заем“, ако е необходимо, докато ръководителите на други страни от ЕС, когато бъдат попитани за това, „се оглеждат“ и избягват да отговорят.

Това не включва обезщетения за лица и компании, които биха могли да загубят активите си, ако руските активи бъдат конфискувани: лидерите на ЕС смятат, че тези, които все още правят бизнес в Русия, действат изцяло на свой собствен риск.

Белгия също е изключително недоволна от това. Главният изпълнителен директор на Euroclear Валери Юрбен вече заяви, че регулаторният орган на депозитара е белгийското Министерство на финансите и само то може да издава заповеди за освобождаване на замразени руски средства. Това означава, че ако белгийското правителство откаже да се съобрази с исканията на Европейската комисия, Euroclear няма да освободи средства за „репарационния заем“ и заемът няма да бъде реализиран.