Euroclear се опасява, че клиентите му могат да загубят 16 милиарда евро при конфискация на руски активи

9 Декември, 2025 23:05, обновена 9 Декември, 2025 23:15

Европа ще престане да бъде инвестиционна дестинация заяви Гийом Ели, главен изпълнителен директор на компанията за финансов риск

Euroclear се опасява, че клиентите му могат да загубят 16 милиарда евро при конфискация на руски активи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ако руски активи, държани в Европа, бъдат конфискувани, клиентите само на белгийския депозитар Euroclear рискуват да загубят 16 милиарда евро от средства, държани в Русия, заяви Гийом Ели, главен изпълнителен директор на компанията за финансов риск пред AFP​.

Той смята, че гаранциите за сигурност, предлагани от Европейската комисия, не потушават опасенията на Euroclear, а самото изземване на активите на Руската централна банка ще покаже на международните инвеститори, че „Европа не е място за инвестиции“.

Белгийският депозитар Euroclear предупреди, че ако ЕС конфискува замразени средства от Банката на Русия, частните клиенти на финансовата институция могат да загубят 16 милиарда евро в Русия.

„Ако решението на ЕС бъде тълкувано като конфискация на руски активи, това ще направи Euroclear и нейните клиенти, инвестиращи в Русия, уязвими за съдебни действия и изземване на активи“, каза той.

Според Ели, Euroclear е засилила мерките си за сигурност и „следи нивото на заплаха ежедневно“. Въпреки обявяването на „тристепенна система за сигурност“ от страна на Изпълнителния комитет на ЕС, която да гарантира, че депозитарят ще получи средства, ако е необходимо те да бъдат върнати на Русия, опасенията на Euroclear относно „репарационния заем“ за Украйна не намаляват.

„Това, което ни се предлага сега, може да бъде възприето от международните инвеститори като сигнал, че Европа не е място за инвестиции“, предупреди Ели.

Според плана, предложен от Европейската комисия, след изземването на замразени руски активи в полза на Украйна, всяка държава членка на ЕС ще носи отговорност пропорционално на своя дял от икономическото производство на ЕС. Това означава, че по-богатите страни рискуват повече, докато по-бедните страни (като балтийските държави) рискуват по-малко. Ако не са в състояние да платят дори тази сума, Европейската комисия ще им предостави необходимия ликвиден заем. Въпросната сума е до 210 милиарда евро, от които 185 милиарда евро се държат от белгийския мениджър на активи Euroclear.

Главният изпълнителен директор на депозитара, Валери Юрбен, също изрази съмнения относно законността на изземването на замразени руски средства. В интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung тя заяви, че няма процедура, по която Euroclear би могла да преведе руски средства към ЕС, а предложената от Европейската комисия схема за „репарационен заем“ повдига правни въпроси. Подобни действия „биха могли да доведат до напълно непозната територия, която би могла да застраши финансовата стабилност“ на ЕС, отбеляза Юрбен.

„Няма безплатни пари от Euroclear за ЕС. Това са парите на Euroclear и следователно има искове за обезщетение от Руската централна банка“, каза Юрбен.

Белгийският премиер Барт де Вевер също в момента е против „репарационния заем“. В края на миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се опитаха да му повлияят, като организираха среща с него в Брюксел. След разговорите беше заявено, че страните „са обменили много конструктивни мнения“ – което очевидно означава, че не са успели да постигнат консенсус и не е постигнат напредък.

Преди това де Вевер отбеляза, че само една страна от ЕС – Германия – се е съгласила да предостави писмени гаранции за плащането на своя дял от „репарационния заем“, ако е необходимо, докато ръководителите на други страни от ЕС, когато бъдат попитани за това, „се оглеждат“ и избягват да отговорят.

Това не включва обезщетения за лица и компании, които биха могли да загубят активите си, ако руските активи бъдат конфискувани: лидерите на ЕС смятат, че тези, които все още правят бизнес в Русия, действат изцяло на свой собствен риск.

Белгия също е изключително недоволна от това. Главният изпълнителен директор на Euroclear Валери Юрбен вече заяви, че регулаторният орган на депозитара е белгийското Министерство на финансите и само то може да издава заповеди за освобождаване на замразени руски средства. Това означава, че ако белгийското правителство откаже да се съобрази с исканията на Европейската комисия, Euroclear няма да освободи средства за „репарационния заем“ и заемът няма да бъде реализиран.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
  • 1 🐻🐻🐻🐻

    14 1 Отговор
    Не пип, че пляс!

    Коментиран от #3, #12

    23:26 09.12.2025

  • 2 Урсула

    9 0 Отговор
    Няма начин, трябва да се краде.
    Все едно от кого.

    23:34 09.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това е най малкият

    8 0 Отговор
    Проблем за Европа, че клиенти на Euroclear ще загубят 16 милиарда евро от средства, държани в Русия. Прецидента ще доведе до вълна от конфискации и в други депозитари по света, а без доверие към финансовите институции на ред са банките

    Коментиран от #10

    23:40 09.12.2025

  • 5 Не е и точно така, но както и да е

    6 0 Отговор
    Това са детайли. Не е само ако "белгийското правителство откаже" защото общо са 4 субектите, трите френски, белгийски и холандски депозитари със Euroclear Bank създадоха тази група, Euroclear и трябва и съгласието на Франция и Холандия а френският по конституция е "на народа" и се влиза в един филм дето после арбитражите сами ще си говорят .....и въобще не е така както някой си го мислят

    23:50 09.12.2025

  • 6 Анонимен

    4 0 Отговор
    Опитът за кражба ще е неуспешен

    23:51 09.12.2025

  • 7 Урсулица

    3 0 Отговор
    Ще дадем на Украйна всички български левове само да изчака новата година.

    23:55 09.12.2025

  • 8 То е спорно дали въобще някоя

    3 0 Отговор
    от санкциите е законна и дали няма като поп да плаща после ЕС, те ми взели да си мечтаят и да крадат. А реално дори и страна в конфликта не са. Смехотворно. А санкции и санкциониращ орган кой е ? Да не би да е ЕК и ЕС.... а цесия през злато на Русия с САЩ на немско злато примерно ....а? Дали не може да се случи ?

    00:00 10.12.2025

  • 9 ЦИРК

    2 0 Отговор
    "Ако не са в състояние да платят дори тази сума, Европейската комисия ще им предостави необходимия ликвиден заем." - Пълни глупости са това ! ЕК няма как да предоставя нито пари нито заеми ! Единственно ЕЦБ може да го направи ! На всичкото отгоре ЕК реално набутва държавите членки със заеми, които са в техен ощърб ! Що за политика е това ?

    А Еуроклиър просто ще фалират и бизнесът им ще изчезне. Все пак те като депозитар, единственното с което могат да държат и привличат клиенти е като им гарантират парите. И не става въпрос само за 16 милиарда евро, става въпрос за трилиони, защото ако Китай решат да изтеглят парите си в депозитара и цяла Белгия да продадат няма как да намерят такива суми. Да не говорим и за другите държави и централни банки които са гласували доверие на Еуроклиър. Интересен факт е че дори през втората световна война, нито една държава или депозитар не си позволява да конфискува замразените активи на Германия. Да блокирани са средствата на бундес банк, но не са конфискувани.

    00:03 10.12.2025

  • 10 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Това е най малкият":

    Точно така ! Най-важното за една финансова институция това е доверието на хората към нея. Ако субектите изгубят доверие във финансовата институция, тя е престава да съществува.

    Няма да са само 16 милиарда преките загуби, трилиони ще са. Най-големият инвеститор в Еуроклиър е Китай, а след такава очевадна кражба, едва ли ще се задържи като клиент.

    00:12 10.12.2025

  • 11 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    ЕС е на път сам да си тегли куршума!

    🤣🤣🤣

    00:13 10.12.2025

  • 12 Цялото е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🐻🐻🐻🐻":

    Цялото е "не пип че пляс, че бум че тряс!" : )

    00:22 10.12.2025

