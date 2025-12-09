Британският външен министър: Европа има сила и решителност да подкрепи Украйна

Британският външен министър Ивет Купър не се съгласи с оценката на американския президент Доналд Тръмп за слабостта на Европа, предаде Sky News.
„Виждам сила в Европа. Сила и решителност да подкрепим Украйна, а също и силата да поемем отговорност и да гарантираме, че увеличаваме инвестициите си в отбраната, и да гарантираме, че допринасяме чрез коалиция на желаещите, и чрез инвестиции във военна подкрепа и енергийна инфраструктура, от която Украйна се нуждае“, каза външният министър на пресконференция в Лондон, отговаряйки на въпрос за изявленията на американския лидер.
В интервю за Politico, публикувано на 9 декември, Тръмп заяви, че много европейски страни скоро „ще престанат да бъдат жизнеспособни“ поради катастрофалните миграционни политики. Американският лидер изрази също мнение, че „повечето европейски държави се разпадат“ и че страните на континента говорят много за украинския конфликт, но не правят „нищо“, за да го разрешат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 демократ
23:26 09.12.2025
2 Майна
И сама не си го вярва
Само ще наблюдавам..
23:28 09.12.2025
3 Малийййй,
23:29 09.12.2025
4 Шопо
Коментиран от #21
23:30 09.12.2025
5 🌈🌈🌈
23:31 09.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Майна
Тръмп добави, че именно талантът на Зеленски за продажби му е позволил да убеди бившия президент на САЩ Джо Байдън да предостави 350 милиарда долара на Украйна, добавяйки, че сега „около 25 процента от страната му липсва“."
23:33 09.12.2025
8 Червената шапчица
23:33 09.12.2025
9 12340
Коментиран от #12
23:34 09.12.2025
10 000
23:39 09.12.2025
11 Да се чете
23:39 09.12.2025
12 С/Р
До коментар #9 от "12340":Джар Джар Бинкс
Коментиран от #22
23:40 09.12.2025
13 отец Щирлиц
23:52 09.12.2025
14 За размисъл
23:52 09.12.2025
15 Урсулица
23:53 09.12.2025
16 Пич
23:54 09.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 За размисъл
00:02 10.12.2025
19 Еее Един
00:21 10.12.2025
20 Марио
00:21 10.12.2025
21 Е добре де...?!
До коментар #4 от "Шопо":БГ-то,нали и тя е от ЕС...!
Що ги делиш...?!
00:26 10.12.2025
22 Поздравления👍!
До коментар #12 от "С/Р":Абсолютно същата физиономия...🤣😂🤣!
00:27 10.12.2025
23 Червените Бацили
Значи всичко е Ок.
00:27 10.12.2025
24 ДрайвингПлежър
00:27 10.12.2025