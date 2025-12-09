Британският външен министър: Европа има сила и решителност да подкрепи Украйна

Британският външен министър Ивет Купър не се съгласи с оценката на американския президент Доналд Тръмп за слабостта на Европа, предаде Sky News.

„Виждам сила в Европа. Сила и решителност да подкрепим Украйна, а също и силата да поемем отговорност и да гарантираме, че увеличаваме инвестициите си в отбраната, и да гарантираме, че допринасяме чрез коалиция на желаещите, и чрез инвестиции във военна подкрепа и енергийна инфраструктура, от която Украйна се нуждае“, каза външният министър на пресконференция в Лондон, отговаряйки на въпрос за изявленията на американския лидер.

В интервю за Politico, публикувано на 9 декември, Тръмп заяви, че много европейски страни скоро „ще престанат да бъдат жизнеспособни“ поради катастрофалните миграционни политики. Американският лидер изрази също мнение, че „повечето европейски държави се разпадат“ и че страните на континента говорят много за украинския конфликт, но не правят „нищо“, за да го разрешат.