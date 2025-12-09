Новини
Свят »
Великобритания »
Британският външен министър: Европа има сила и решителност да подкрепи Украйна
  Тема: Украйна

Британският външен министър: Европа има сила и решителност да подкрепи Украйна

9 Декември, 2025 23:19, обновена 9 Декември, 2025 23:25 708 24

  • ивет купър-
  • министър-
  • великобритания-
  • сащ-
  • европа-
  • тръмп

Ивет Купър коментира критиките на Тръмп към Стария континент

Британският външен министър: Европа има сила и решителност да подкрепи Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският външен министър Ивет Купър не се съгласи с оценката на американския президент Доналд Тръмп за слабостта на Европа, предаде Sky News.

„Виждам сила в Европа. Сила и решителност да подкрепим Украйна, а също и силата да поемем отговорност и да гарантираме, че увеличаваме инвестициите си в отбраната, и да гарантираме, че допринасяме чрез коалиция на желаещите, и чрез инвестиции във военна подкрепа и енергийна инфраструктура, от която Украйна се нуждае“, каза външният министър на пресконференция в Лондон, отговаряйки на въпрос за изявленията на американския лидер.

Още новини от Украйна

В интервю за Politico, публикувано на 9 декември, Тръмп заяви, че много европейски страни скоро „ще престанат да бъдат жизнеспособни“ поради катастрофалните миграционни политики. Американският лидер изрази също мнение, че „повечето европейски държави се разпадат“ и че страните на континента говорят много за украинския конфликт, но не правят „нищо“, за да го разрешат.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 демократ

    20 2 Отговор
    Уточнете че това не са британци а Лейбъристи.

    23:26 09.12.2025

  • 2 Майна

    17 2 Отговор
    Ха ха ха ..
    И сама не си го вярва
    Само ще наблюдавам..

    23:28 09.12.2025

  • 3 Малийййй,

    19 2 Отговор
    Тези на запад по размер на простотията ли избират управниците си?

    23:29 09.12.2025

  • 4 Шопо

    4 8 Отговор
    С помощ от ЕС и България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #21

    23:30 09.12.2025

  • 5 🌈🌈🌈

    7 2 Отговор
    Колко дреизии има Европа и какво оръжие, бре джедндъъъърляк.

    23:31 09.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майна

    11 1 Отговор
    ,,Той Зеленски е страхотен търговец. Наричам го П. Т. Барнъм. Един от най-великите на Земята. Можеше да продаде всеки продукт по всяко време“, каза Тръмп в интервю за западни медии.
    Тръмп добави, че именно талантът на Зеленски за продажби му е позволил да убеди бившия президент на САЩ Джо Байдън да предостави 350 милиарда долара на Украйна, добавяйки, че сега „около 25 процента от страната му липсва“."

    23:33 09.12.2025

  • 8 Червената шапчица

    9 1 Отговор
    Този вълк е страшен...

    23:33 09.12.2025

  • 9 12340

    1 0 Отговор
    Джср Джар

    Коментиран от #12

    23:34 09.12.2025

  • 10 000

    4 2 Отговор
    Като нищо великите британци и страшните западни европейци ще съберат 1 млн травестити за най-великия прайд в историята :)

    23:39 09.12.2025

  • 11 Да се чете

    5 1 Отговор
    Не Европа, а шепа оядени, корумпирани политици от "желаещи", които искат да станат тежки милиардери от бизнеса със смърт!

    23:39 09.12.2025

  • 12 С/Р

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "12340":

    Джар Джар Бинкс

    Коментиран от #22

    23:40 09.12.2025

  • 13 отец Щирлиц

    3 0 Отговор
    Ужас - баба Яга , къде е метлата и.

    23:52 09.12.2025

  • 14 За размисъл

    5 0 Отговор
    Дайте пример британците - финансово и всякакви оръжия. Ама не ви стиска. Все насъсквате и все с чужди ръце вадите картофа от огъня. Не ви стигна - целия свят разтъпквате. Кога ще съдите рошавия ??? Българския народ е умен : рибата мирише откъм главата. Като погледне света крадената ви корона със скелети в гардероба....

    23:52 09.12.2025

  • 15 Урсулица

    7 1 Отговор
    Много сме решителни,но нямаме пари.На Украйна можем да дадем само български левове след 01.01.2026

    23:53 09.12.2025

  • 16 Пич

    9 0 Отговор
    Абе , те че англичаните са кръвосмесители , кръвосмесители са ! Но тази дава индикации че дядо и е Баскервилското куче !?

    23:54 09.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 За размисъл

    1 0 Отговор
    Дали сте по малко от Германия, Канада, Франция, Да ви, Япония, Полша. Или дайте да дадем.

    00:02 10.12.2025

  • 19 Еее Един

    2 0 Отговор
    Тази е на нещо силно

    00:21 10.12.2025

  • 20 Марио

    2 0 Отговор
    Имам чувството че подобни екземпляри се отглеждат с цел употребата им в удобно за собствениците им време. Как става зачатието им, дали в лаборатория или по друг начин не знам, но виждам че в тях няма нищо човешко.

    00:21 10.12.2025

  • 21 Е добре де...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    БГ-то,нали и тя е от ЕС...!
    Що ги делиш...?!

    00:26 10.12.2025

  • 22 Поздравления👍!

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "С/Р":

    Абсолютно същата физиономия...🤣😂🤣!

    00:27 10.12.2025

  • 23 Червените Бацили

    0 0 Отговор
    Изтрещяха .

    Значи всичко е Ок.

    00:27 10.12.2025

  • 24 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Малобритания е практически фалирала - тоя крокодил на кой свят е?

    00:27 10.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания