Фицо: Големите европейски страни трябва да спрат да саботират мирната инициатива на Тръмп за Украйна

Словашкият премиер Роберт Фицо няма да подкрепи инициативи за удължаване на конфликта в Украйна на предстоящата среща на върха на ЕС. Той обяви това във видеообръщение до съгражданите си във Facebook.
„Подготвям се и активно обсъждам с няколко премиери действията, които ще бъдат предприети на срещата на върха следващата седмица в Брюксел, където не искам да подкрепя продължаването на войната в Украйна. Решаваме за жалба срещу Европейската комисия заради спирането на доставките на руски газ“, каза Фицо.
Премиерът докладва и за срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев, който е на посещение в Словакия, във вторник в Братислава. Дискусията се фокусира върху развитието на стратегическото сътрудничество между двете страни.
„Темите бяха ясни – доставки на газ за Словакия и силно сътрудничество в отбранителната промишленост“, отбеляза премиерът. Фицо приветства мирното споразумение между Азербайджан и Армения.
„Изразих също надежда, че големите западноевропейски страни ще спрат да саботират мирната инициатива на американския президент за Украйна“, каза Фицо.
Премиерът обяви, че е получил покана да посети Азербайджан отново. Той също така заяви, че е в ход подготовка за посещението му в Алжир. Там той възнамерява да обсъди доставките на алжирски газ през Италия за Словакия, както и перспективите за военно сътрудничество.
1 Урсула
Коментиран от #8
23:35 09.12.2025
2 Метлата
23:36 09.12.2025
3 Майна
Имаше покушение към вас
Шапка свалям на Смелите!!
Те преобръщат Вселени.
23:36 09.12.2025
4 Громико
Коментиран от #5
23:37 09.12.2025
5 отец Щирлиц
До коментар #4 от "Громико":Много добре го слуша главата, той гърмян заек.
23:42 09.12.2025
6 Реалностите
Коментиран от #11
23:44 09.12.2025
7 Пич
23:49 09.12.2025
8 Фицо е
До коментар #1 от "Урсула":Полезен идиот на Путлер
23:51 09.12.2025
9 Сомчето
Помнете ми думата!
23:52 09.12.2025
11 Христо Христов
До коментар #6 от "Реалностите":Значи казваш,че Англия, Германия и Франция накараха Хаяско да нападне Украйна, за да им върви бизнеса, а? 😀
Абе, откъде Пасьолството ви намира такива...
00:25 10.12.2025
12 ТИЯ ОТ САЙТ ФАКТИ СА САМНИТЕЛНИ
00:25 10.12.2025