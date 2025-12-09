Новини
Свят »
Словакия »
Фицо: Големите европейски страни трябва да спрат да саботират мирната инициатива на Тръмп за Украйна

Фицо: Големите европейски страни трябва да спрат да саботират мирната инициатива на Тръмп за Украйна

9 Декември, 2025 23:26, обновена 9 Декември, 2025 23:35 681 12

  • фицо-
  • словакия-
  • европейски съюз

Не искам да подкрепя продължаването на войната на предстоящата среща на върха на ЕС, заяви словашкият премиер

Фицо: Големите европейски страни трябва да спрат да саботират мирната инициатива на Тръмп за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо няма да подкрепи инициативи за удължаване на конфликта в Украйна на предстоящата среща на върха на ЕС. Той обяви това във видеообръщение до съгражданите си във Facebook.

„Подготвям се и активно обсъждам с няколко премиери действията, които ще бъдат предприети на срещата на върха следващата седмица в Брюксел, където не искам да подкрепя продължаването на войната в Украйна. Решаваме за жалба срещу Европейската комисия заради спирането на доставките на руски газ“, каза Фицо.

Премиерът докладва и за срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев, който е на посещение в Словакия, във вторник в Братислава. Дискусията се фокусира върху развитието на стратегическото сътрудничество между двете страни.

„Темите бяха ясни – доставки на газ за Словакия и силно сътрудничество в отбранителната промишленост“, отбеляза премиерът. Фицо приветства мирното споразумение между Азербайджан и Армения.

„Изразих също надежда, че големите западноевропейски страни ще спрат да саботират мирната инициатива на американския президент за Украйна“, каза Фицо.

Премиерът обяви, че е получил покана да посети Азербайджан отново. Той също така заяви, че е в ход подготовка за посещението му в Алжир. Там той възнамерява да обсъди доставките на алжирски газ през Италия за Словакия, както и перспективите за военно сътрудничество.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    6 2 Отговор
    Войната е бизнес, печеливш бизнес.

    Коментиран от #8

    23:35 09.12.2025

  • 2 Метлата

    1 0 Отговор
    Няма спиране,иначе ще бъдат пометени на часа.

    23:36 09.12.2025

  • 3 Майна

    6 2 Отговор
    А , Вие сте голям мъж!!!
    Имаше покушение към вас
    Шапка свалям на Смелите!!
    Те преобръщат Вселени.

    23:36 09.12.2025

  • 4 Громико

    4 6 Отговор
    И тоя от как го пуцаа не го слуша китарата

    Коментиран от #5

    23:37 09.12.2025

  • 5 отец Щирлиц

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Громико":

    Много добре го слуша главата, той гърмян заек.

    23:42 09.12.2025

  • 6 Реалностите

    4 3 Отговор
    Коалицията на салфетките е силно заинтересована биззеса им с война да продължи, защото яко печелят! Бившите врагове Англия, Франция и Германия сега са глутница, която иска да оглозга Украйна до кокал!

    Коментиран от #11

    23:44 09.12.2025

  • 7 Пич

    3 1 Отговор
    Ситуацията - котката спа дълго време , и мишките си повярваха , че къщата е тяхна ! Но котката се събуди , и сега всички мишки ще разберат , защо трябва да се страхуват !!!

    23:49 09.12.2025

  • 8 Фицо е

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула":

    Полезен идиот на Путлер

    23:51 09.12.2025

  • 9 Сомчето

    3 5 Отговор
    Тоя Фицо явно добре е захлебил от джуджето от Кремъл,но ще свърши в панделка или в най-добрият случай ще стане съсед на се Асад в Москва.... същото се отнася и за другото корумпе Орбан.
    Помнете ми думата!

    23:52 09.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Христо Христов

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Реалностите":

    Значи казваш,че Англия, Германия и Франция накараха Хаяско да нападне Украйна, за да им върви бизнеса, а? 😀
    Абе, откъде Пасьолството ви намира такива...

    00:25 10.12.2025

  • 12 ТИЯ ОТ САЙТ ФАКТИ СА САМНИТЕЛНИ

    0 0 Отговор
    НЕ ИМ ХАРЕСВА ИСТИНАТА НЕЩО.

    00:25 10.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания