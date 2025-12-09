Фицо: Големите европейски страни трябва да спрат да саботират мирната инициатива на Тръмп за Украйна

Словашкият премиер Роберт Фицо няма да подкрепи инициативи за удължаване на конфликта в Украйна на предстоящата среща на върха на ЕС. Той обяви това във видеообръщение до съгражданите си във Facebook.

„Подготвям се и активно обсъждам с няколко премиери действията, които ще бъдат предприети на срещата на върха следващата седмица в Брюксел, където не искам да подкрепя продължаването на войната в Украйна. Решаваме за жалба срещу Европейската комисия заради спирането на доставките на руски газ“, каза Фицо.

Премиерът докладва и за срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев, който е на посещение в Словакия, във вторник в Братислава. Дискусията се фокусира върху развитието на стратегическото сътрудничество между двете страни.

„Темите бяха ясни – доставки на газ за Словакия и силно сътрудничество в отбранителната промишленост“, отбеляза премиерът. Фицо приветства мирното споразумение между Азербайджан и Армения.

„Изразих също надежда, че големите западноевропейски страни ще спрат да саботират мирната инициатива на американския президент за Украйна“, каза Фицо.

Премиерът обяви, че е получил покана да посети Азербайджан отново. Той също така заяви, че е в ход подготовка за посещението му в Алжир. Там той възнамерява да обсъди доставките на алжирски газ през Италия за Словакия, както и перспективите за военно сътрудничество.