ЕС се договори за 90% намаление на парниковите емисии до 2040 г.

10 Декември, 2025 09:04 745 31

Част от целта ще се постига чрез въглеродни кредити от чужбина, а спорни мерки се отлагат с една година

ЕС се договори за 90% намаление на парниковите емисии до 2040 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Европейският съюз постигна късно снощи споразумение за юридически обвързваща цел за намаляване на парниковите емисии с 90 процента до 2040 г. спрямо нивата от 1990 г., като до 5 процента от това намаление ще може да се реализира чрез закупуване на въглеродни кредити от трети държави. Това се посочва в съобщение на Европейския парламент, разпространено рано тази сутрин и цитирано от световните агенции, предава БТА.

На практика новата цел означава, че емисиите на европейските индустрии трябва да бъдат съкратени с 85 процента, а за останалата част държавите ще могат да компенсират чрез плащания към страни извън ЕС, считано от 2036 г.

Споразумението предстои да бъде окончателно утвърдено от Европейския парламент и страните членки, преди да придобие силата на закон, но подобни процедури обикновено са формални след постигнат консенсус, отбелязва Ройтерс.

Договореностите включват и едногодишно отлагане на въвеждането на спорна мярка, свързана с разширяването на европейската схема за търговия с емисии към пътния транспорт и строителството.

ЕС вече разполага със задължителни климатични цели, а новото споразумение представлява следваща междинна стъпка по пътя към декарбонизацията. До 2030 г. емисиите трябва да бъдат намалени с 55 процента спрямо нивата от 1990 г., а до 2050 г. Съюзът си е поставил за цел да стане климатично неутрален.

По данни на Европейската агенция за околната среда ЕС е на път да изпълни целта си за 2030 г. Въпреки това климатичното законодателство на Съюза изисква и задължителна междинна цел за 2040 г., като към момента не е ясно кога тя ще влезе официално в сила.

Договореността с Европейския парламент е резултат от дълги и сложни преговори между държавите членки. Основата на целта за 2040 г. е предложение на Европейската комисия от юли, което впоследствие бе значително смекчено, припомня ДПА.

Опасенията за икономическата тежест на мерките, сложната геополитическа обстановка и натискът върху индустрията предизвикаха сериозна съпротива в редица страни членки, като бяха изразени и критики, че заложеното намаление от 90 процента е прекомерно високо.

Европейският комисар по климата Вопке Хоекстра определи споразумението като прагматично и амбициозно. По думите му то осигурява бързина, предвидимост и гъвкавост, като показва, че климатичните действия, конкурентоспособността и стратегическата независимост могат да вървят заедно. Хоекстра подчерта, че договореността изпраща силен сигнал и към глобалните партньори.

Използване на въглеродни кредити от трети държави

Макар ЕС да е задължен да постига досегашните си климатични цели чрез вътрешни политики, до 5 процента от новата цел за 2040 г. ще могат да се компенсират чрез покупка на въглеродни кредити от чужбина след 2036 г. Детайлите по този механизъм предстои да бъдат доуточнени.

Подобни кредити ще позволят емисиите, произведени в ЕС, да бъдат неутрализирани чрез проекти извън Съюза, които улавят или съхраняват въглерод. Срещу тази възможност обаче има критики, че по-бедни държави от Глобалния Юг могат умишлено да занижават националните си климатични цели с цел да продават повече кредити, както и опасения от двойно отчитане на намаленията.

Отлагане с цел овладяване на цените за потребителите

Преговарящите се договориха също с една година – от 2027 г. на 2028 г. – да бъде отложено включването на горива като бензин и природен газ в системата за търговия с емисии. Намерението е да се избегне рязко повишаване на разходите за отопление и транспорт за домакинствата.

В рамките на схемата компаниите са задължени да притежават квоти за количеството парникови газове, които отделят. Разширяването на системата към горивата засяга най-вече секторите на транспорта и строителството и първоначално бе планирано за 2027 г.

Парниковите газове, сред които въглеродният диоксид, метанът и азотният оксид, усилват парниковия ефект и са сред основните фактори за глобалното затопляне.

Редовен контрол върху изпълнението на целта

Европейската комисия ще извършва оценка на всеки две години дали ЕС се движи в правилната посока и дали целта за 2040 г. остава съвместима с конкурентоспособността на европейската икономика и научните данни. При необходимост Комисията ще може да предложи нови законодателни промени.

Ако въглеродните поглътители, като гори и торфища, абсорбират по-малко въглероден диоксид от очакваното, заложената цел за намаляване на емисиите също може да бъде преразгледана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината за Пуслер и как3дневната стана

    3 22 Отговор
    Руснаците нямат авиация и единственото, което успяха да установят е въздушна малоценност. Нямат SEAD системи като запада и самолетите им са просто въздушна артилерия. Не могат да нанасят прецизни удари в тила на врага, нямат и разузнаване на борда. Разчитат на предатели и сведения от земята

    Коментиран от #20, #29, #30

    09:05 10.12.2025

  • 2 Трол

    29 1 Отговор
    Това на колко процента намаление на населението отговаря?

    09:06 10.12.2025

  • 3 Някой си

    33 1 Отговор
    Забавно е, как Европа се опитва да си "почисти" нейния край на басейна, като цяла Африка, Южна Америка, Индия и Китай сер.т и пик.ят в другия край...
    Единственото, което постигат е да си доубият производството, което е на командно дишане последните 10+ години...

    09:06 10.12.2025

  • 4 Хаха

    26 1 Отговор
    ЕС се договори за 90% намаление на парниковите емисии до 2040 г.

    Да,бе също като френското споразумение,резултат нулев..

    09:09 10.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    23 1 Отговор
    Емисиите, които искат да премахнат сте вие!!! Въпросът е дали ще седите безучастно или ще премахнете тях!

    09:09 10.12.2025

  • 6 ами

    23 1 Отговор
    ха ха ха, като си затвори индустрията европа ще постигне 100% без емисии

    09:12 10.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 тия са луди

    23 1 Отговор
    "5 процента от това намаление ще може да се реализира чрез закупуване на въглеродни кредити от трети държави" - кой ги отпуска тия кредити и що за идиотщина е това? Или важното е да се дават едни пари на ЕС за да има повече за преразпределяне.

    09:14 10.12.2025

  • 9 Асен Милев

    16 2 Отговор
    Не мога да повярвам колко прости хора има, и как ги водят за носа..
    Въглеродният диоксид е само 0,04% от атмосферата и ако стане наполовина, всички растения ще умрат - и с тях както животни, така и хора, а в миналото е бил много по висок.
    Интересно ,кое му е лошото на СО² ?
    По правилно е да спонсорирст тези производства ,които отделят повече въглероден диоксид.
    Нищо не му е лошо, напротив, без него животът на планетата в сегашния му вид не може да съществува. Аджендата с въглеродния диоксид е пълна измама.
    Няма окончателно научно доказателство... че въглеродният диоксид е отговорен за лекото затопляне на глобалния климат, което се е случило през последните 300 години.

    Но e сигурно, отвъд всяко разумно съмнение, че CO₂ е градивният елемент за целия живот на Земята и че без неговото присъствие в глобалната атмосфера... това би била мъртва планета.
    И все пак днес учат децата, че CO₂ е токсичен замърсител, който ще унищожи живота и ще постави цивилизацията на колене. ... и затова трябва да плащаме за въглеродни емисии, да избием добитъка, да спрем да пътуваме, да ядем насекоми и какви ли още не безумия!

    09:15 10.12.2025

  • 10 Фен

    12 1 Отговор
    ЕС първо ще трябва да изплати репарациите на Украйна. И после да мисли за други разходи.

    09:16 10.12.2025

  • 11 Име

    12 1 Отговор
    ЕС се договори за 90% банкрут до 2040 г.

    09:16 10.12.2025

  • 12 да да

    8 1 Отговор
    Измислени локуми.....

    09:19 10.12.2025

  • 13 Хаха

    7 1 Отговор
    Кой луд им дава още кредити на тия 100%ви идиоти

    09:19 10.12.2025

  • 14 Резил

    5 1 Отговор
    Освен че стана придатък на натото за война , ЕС вече се отказва и от принципите си за защита на природата и планетата .

    09:19 10.12.2025

  • 15 Тато

    10 1 Отговор
    Навремето ви казах-бъдещето е на лудите.Е прав бях!!!

    09:20 10.12.2025

  • 16 Ха-ха-ха

    8 1 Отговор
    тези са големи наивници! Значи ние да се самоубием икономически, докато Китай, Индия, САЩ, Русия.... си развиват нормално икономиките и не спазват нищо?
    Е, разпадане само...

    Коментиран от #17

    09:21 10.12.2025

  • 17 А може да е и

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ха-ха-ха":

    план по самоунищожение? На това ми прилича...

    09:22 10.12.2025

  • 18 Атлантик

    4 1 Отговор
    ЕС по-скоро ще постигне 90% намаление на укрити с договорките си

    09:22 10.12.2025

  • 19 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    7 1 Отговор
    Още глупости?!
    Започнаха да си играят на богове!

    09:23 10.12.2025

  • 20 Слава кокаине

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Истината за Пуслер и как3дневната стана":

    Даааа, чакай търпеливо четвъртия ежегоден пролетен контранаступ, който ще доведе до украинска перемога

    09:24 10.12.2025

  • 21 София е най замърсеният град

    2 3 Отговор
    в Европа!

    09:25 10.12.2025

  • 22 Евродебил

    5 0 Отговор
    Напълно достижима цел.Ще стане реалност,като се заличи 90%от населението на ЕССР.Браво на Урсула и екипа и,че работят в перспектива на която и най масовите серийни убиийци биха завидели.

    09:30 10.12.2025

  • 23 Здрасти

    6 0 Отговор
    Не мога да разбера какво правим заедно с луди хора? Кой е тоя глупак къде ни тика в пропастта с всички луди от Европа? А не искам!

    09:30 10.12.2025

  • 24 Гениално !

    6 0 Отговор
    Лудите кокошки намериха решение на финансовите и икономически проблеми на ЕС , които те създадоха.

    09:31 10.12.2025

  • 25 ха-ха

    4 0 Отговор
    Не ми започва добре деня , ако не прочета за подвизите зелЯви . Скука ...

    09:33 10.12.2025

  • 26 Перо

    2 0 Отговор
    От парниковите емисии ще има ефект, ако всички страни подпишат договора и го изпълняват! Сега най-големите промишлени замърсители и страни с най-голям брой коли САЩ и Китай не са подписали договора за въглеродните емисии и е безсмислено да се изпълнява /договора/ от малко на брой и територия страни! Едни хора сега се мъчат да опазват околната среда, живеят с недоимък, карат малолитражки с нисък остатъчен ресурс и се гърчат за сметка на други! Общия ред трябва да се въведе с Решение на Общото събрание на ООН, иначе всичко е празни приказки!

    09:36 10.12.2025

  • 27 ха ха ха

    1 0 Отговор
    на ......................куче влачи рейс - къв ЕС бее, какви еко простотии - тази кочина е приключила максимум до 1 година. Ама да върви лафа.

    09:36 10.12.2025

  • 28 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Ще стане, нарича се деиндустриализация. Даже и повечко ще спаднат ама друг път, ЕС ще намали с 90 процента заради липсата на икономика Китай ще вдигне с 90 процента заради ръст в икономиката....Ама урсулестите си мислят, че са на отделна планета и въздуха им е затворен с похлупак......глупаци някви

    09:38 10.12.2025

  • 29 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Истината за Пуслер и как3дневната стана":

    И при тая “немотия” имат 1/4 украинска територия!

    09:38 10.12.2025

  • 30 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Истината за Пуслер и как3дневната стана":

    И при тая “немотия” имат 1/4 украинска територия!

    09:39 10.12.2025

  • 31 Бичето !

    1 0 Отговор
    Бичето !

    ОТНОВО !

    СЕ БЛЪСКА !

    В СТЕНАТА !

    НАЧИНА !

    ЗА ТОВА !

    Е ДРУГ !

    09:44 10.12.2025

