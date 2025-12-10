Историческа победа: Маями избра демократ за кмет след 28 години

За първи път от 28 години представител на Демократическата партия спечели кметските избори в Маями - финансовото сърце на щата Флорида, който на последните три президентски вота гласува преобладаващо за Доналд Тръмп. Информацията беше съобщена от Франс прес, предава БТА.

Айлийн Хигинс е получила около 60 процента от гласовете, с което е изпреварила кандидата на републиканците Емилио Т. Гонзалес, подкрепян от Тръмп, показват данни на Си Ен Ен и вестник „Маями хералд“. С тази победа Хигинс става и първата жена, заела кметския пост в историята на града.

Успехът идва в щат, в който републиканският президент прекарва значителна част от почивните си дни в резиденцията си Мар-а-Лаго, и се възприема като поредно политическо постижение за демократите. През тази есен партията спечели губернаторските избори във Вирджиния и Ню Джърси, както и кметската надпревара в Ню Йорк.

В своето първо изявление след победата 61-годишната Хигинс обеща „етично и отговорно управление, което да носи реални резултати за жителите“ на Маями.

Изборите се проведоха при ниска избирателна активност - едва около 20 процента, в град с голяма кубинска общност, която традиционно подкрепя републиканците.

Междувременно социологическите проучвания показват, че одобрението за Доналд Тръмп е спаднало до най-ниските си нива от завръщането му в Белия дом през януари. Сред основните причини се посочват нарастващите разходи за живот, които според мнозина американци са частично следствие от митата, налагани от президента.