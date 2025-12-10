Новини
Историческа победа: Маями избра демократ за кмет след 28 години

10 Декември, 2025 09:39, обновена 10 Декември, 2025 09:43 998 15

Айлийн Хигинс става първата жена кмет на града след победа над подкрепен от Тръмп кандидат

За първи път от 28 години представител на Демократическата партия спечели кметските избори в Маями - финансовото сърце на щата Флорида, който на последните три президентски вота гласува преобладаващо за Доналд Тръмп. Информацията беше съобщена от Франс прес, предава БТА.

Айлийн Хигинс е получила около 60 процента от гласовете, с което е изпреварила кандидата на републиканците Емилио Т. Гонзалес, подкрепян от Тръмп, показват данни на Си Ен Ен и вестник „Маями хералд“. С тази победа Хигинс става и първата жена, заела кметския пост в историята на града.

Успехът идва в щат, в който републиканският президент прекарва значителна част от почивните си дни в резиденцията си Мар-а-Лаго, и се възприема като поредно политическо постижение за демократите. През тази есен партията спечели губернаторските избори във Вирджиния и Ню Джърси, както и кметската надпревара в Ню Йорк.

В своето първо изявление след победата 61-годишната Хигинс обеща „етично и отговорно управление, което да носи реални резултати за жителите“ на Маями.

Изборите се проведоха при ниска избирателна активност - едва около 20 процента, в град с голяма кубинска общност, която традиционно подкрепя републиканците.

Междувременно социологическите проучвания показват, че одобрението за Доналд Тръмп е спаднало до най-ниските си нива от завръщането му в Белия дом през януари. Сред основните причини се посочват нарастващите разходи за живот, които според мнозина американци са частично следствие от митата, налагани от президента.


  • 1 Наблюдател

    16 9 Отговор
    Дойдат ли демократите отново в Америка, с тях идва и ковида, и прайда, и всяка една гадория.

    Коментиран от #13

    09:46 10.12.2025

  • 2 ДЕМОКРАТ

    11 6 Отговор
    ТОВА ЗВУЧИ ЛОШО,СИНОНИМ НА ГАДОСТ.СКРИТ ФАШИЗЪМ.

    Коментиран от #9

    09:48 10.12.2025

  • 3 Един друг

    11 9 Отговор
    Тръмп ще направи така, че през следващите няколко години демократите да спечелят всички избори в САЩ.

    09:49 10.12.2025

  • 4 купидон

    6 8 Отговор
    Все ми е тая за демократите в Щатите ! Липсват ми статиите за великите подвизи на зеля преподобний ....

    09:49 10.12.2025

  • 5 Фен

    7 6 Отговор
    Демократите са пътят към разрухата. И в САЩ, и в Европа. В България се казват Кики, Коки и Пеевски.

    09:49 10.12.2025

  • 6 Евроджендър

    3 5 Отговор
    Жалко, демокрацията ще бъде заменена с комунизъм в този хубав град!

    09:53 10.12.2025

  • 7 Швейк

    2 1 Отговор
    Голем праз !

    09:54 10.12.2025

  • 8 Плaмен

    3 0 Отговор
    Браво на Тръмп ! :)

    10:04 10.12.2025

  • 9 Реалност

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "ДЕМОКРАТ":

    Точно най-големият враг на Фашизма е Либералната демокрация.

    А да ти припомня, че Народна Република България официално беше Демокрация?

    А да си чувал, че Путин казва "Русия е демократична страна".

    10:05 10.12.2025

  • 10 Антикомуне

    1 0 Отговор
    Американците искат Европа разединена и слаба, за да си пробутват боклуците. Все още си мислят, че сме окупационна зона и могат да правят каквото си иска, но така както вървят нещата при тях, май, май на гражданска отиват. Да си гледат в обора и да оставят Света сам да се грижи за себе си.

    10:08 10.12.2025

  • 11 Бай Курти

    0 0 Отговор
    Най-бедния щат в САЩ...Мисисипи имат по-голям БВП на човек отколкото този в Австрия, Франция или Великобритания, така че да не пускаме и сълза за увеличените им разходи за живот.

    Коментиран от #15

    10:08 10.12.2025

  • 12 Факти

    1 0 Отговор
    Тръмп е с 40% одобрение и 60% неодобрение, което е потресаващо зле за президент в първата му година. Нормално е неговите хора да губят изборите. В първият си мандат Тръмп беше по-обран, защото искаше да спечели и втори. Това по конституция му е последният. Затова вече не му дреме и се вихри като за последно. Това неминуемо ще нанесе големи щети на републиканската партия. Ето, че загубиха Маями след 28 години доминация. Това ще продължи още три години, освен ако не се стигне до исторически импийчмънт преди това.

    10:24 10.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 тръмп помага на Демократите

    2 0 Отговор
    С лунатичните си действия тръмпача разви Демократичната партия...

    10:39 10.12.2025

  • 15 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Курти":

    Австрия има по-голям БВП на човек от Мисисипи, както и други 13 европейски държави. Това са данните на световната банка за 2024 г. Знаеш ли къде са Русия и Китай? Ами зад България са - най-бедната в ЕС.

    10:44 10.12.2025