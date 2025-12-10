Историческа победа: Маями избра демократ за кмет след 28 години

За първи път от 28 години представител на Демократическата партия спечели кметските избори в Маями - финансовото сърце на щата Флорида, който на последните три президентски вота гласува преобладаващо за Доналд Тръмп. Информацията беше съобщена от Франс прес, предава БТА.
Айлийн Хигинс е получила около 60 процента от гласовете, с което е изпреварила кандидата на републиканците Емилио Т. Гонзалес, подкрепян от Тръмп, показват данни на Си Ен Ен и вестник „Маями хералд“. С тази победа Хигинс става и първата жена, заела кметския пост в историята на града.
Успехът идва в щат, в който републиканският президент прекарва значителна част от почивните си дни в резиденцията си Мар-а-Лаго, и се възприема като поредно политическо постижение за демократите. През тази есен партията спечели губернаторските избори във Вирджиния и Ню Джърси, както и кметската надпревара в Ню Йорк.
В своето първо изявление след победата 61-годишната Хигинс обеща „етично и отговорно управление, което да носи реални резултати за жителите“ на Маями.
Изборите се проведоха при ниска избирателна активност - едва около 20 процента, в град с голяма кубинска общност, която традиционно подкрепя републиканците.
Междувременно социологическите проучвания показват, че одобрението за Доналд Тръмп е спаднало до най-ниските си нива от завръщането му в Белия дом през януари. Сред основните причини се посочват нарастващите разходи за живот, които според мнозина американци са частично следствие от митата, налагани от президента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #13
09:46 10.12.2025
2 ДЕМОКРАТ
Коментиран от #9
09:48 10.12.2025
3 Един друг
09:49 10.12.2025
4 купидон
09:49 10.12.2025
5 Фен
09:49 10.12.2025
6 Евроджендър
09:53 10.12.2025
7 Швейк
09:54 10.12.2025
8 Плaмен
10:04 10.12.2025
9 Реалност
До коментар #2 от "ДЕМОКРАТ":Точно най-големият враг на Фашизма е Либералната демокрация.
А да ти припомня, че Народна Република България официално беше Демокрация?
А да си чувал, че Путин казва "Русия е демократична страна".
10:05 10.12.2025
10 Антикомуне
10:08 10.12.2025
11 Бай Курти
Коментиран от #15
10:08 10.12.2025
12 Факти
10:24 10.12.2025
14 тръмп помага на Демократите
10:39 10.12.2025
15 Факти
До коментар #11 от "Бай Курти":Австрия има по-голям БВП на човек от Мисисипи, както и други 13 европейски държави. Това са данните на световната банка за 2024 г. Знаеш ли къде са Русия и Китай? Ами зад България са - най-бедната в ЕС.
10:44 10.12.2025