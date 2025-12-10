Новини
Свят »
Турция »
САЩ преговарят с Турция за връщането ѝ в програмата за изтребители F-35

САЩ преговарят с Турция за връщането ѝ в програмата за изтребители F-35

10 Декември, 2025 10:37, обновена 10 Декември, 2025 10:37 537 6

  • сащ-
  • турция-
  • изтребители-
  • f-35

Добри отношения между Ердоган и Тръмп създават възможност за пробив, посочва Том Барак

САЩ преговарят с Турция за връщането ѝ в програмата за изтребители F-35 - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Посланикът на САЩ в Анкара и специален представител за Сирия Том Барак заяви, че Съединените щати водят преговори с Турция за повторното ѝ включване в програмата за американските изтребители F-35, предава БТА, цитирана от News.bg.

Турция бе изключена от програмата през 2020 г., след като Вашингтон ѝ наложи санкции по Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA) заради закупуването на руски противовъздушни системи С-400. САЩ определиха покупката като „компрометиране на секретността на технологиите на НАТО“.

Според Том Барак, добрите отношения между Доналд Тръмп и Реджеп Ердоган са създали нова атмосфера на сътрудничество, която е довела до най-плодотворните разговори по темата от близо десетилетие. Той добави, че тези преговори могат да доведат до пробив, който ще отговаря на изискванията за сигурност както на Съединените щати, така и на Турция.

Барак подчерта, че Турция трябва да не експлоатира и да не притежава системата С-400, за да се върне в програмата за изтребителите F-35.

По време на конференция в Абу Даби по-рано този месец той допълни, че Турция е близо до премахването на основната пречка за повторното ѝ присъединяване към F-35.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ццц

    2 3 Отговор
    Турците не са будали! Ако си яздил кон, няма да си купиш какошка за езда. За това си пазаруват от руснаците.

    10:42 10.12.2025

  • 2 Логично

    4 0 Отговор
    Не вървят продажбите на скъпите кенеFки . А Турция заяви , че иска да купи 35ци . Но Ако участва в производството им . Гледат си турците и печалбата .

    10:42 10.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 2 Отговор
    Конекрадците отрязаха Турция, а сега се чудят как да я примамят отново😄❗
    Нещо май са го закъсали🤔❗

    10:48 10.12.2025

  • 4 Гост

    1 2 Отговор
    Добрият продукт няма нужда от реклама. Защо ли янките все си рекламират техните?

    10:50 10.12.2025

  • 5 Поредното потвърждение

    0 0 Отговор
    На максимата, че каквото и да се говори винаги става въпрос за ПАРИ!

    11:05 10.12.2025

  • 6 Турците

    0 0 Отговор
    Си искат парите, които са инвестирали и шесте самолета, които бяха за тях, казаха другото не ни интересува, минаха пет години от както не са в програмата вече имат на въображение пво базирано на с 400, както и дронове пето поколение, не им пука мн за тези самолети

    11:09 10.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания