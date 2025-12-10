САЩ преговарят с Турция за връщането ѝ в програмата за изтребители F-35

Посланикът на САЩ в Анкара и специален представител за Сирия Том Барак заяви, че Съединените щати водят преговори с Турция за повторното ѝ включване в програмата за американските изтребители F-35, предава БТА, цитирана от News.bg.

Турция бе изключена от програмата през 2020 г., след като Вашингтон ѝ наложи санкции по Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA) заради закупуването на руски противовъздушни системи С-400. САЩ определиха покупката като „компрометиране на секретността на технологиите на НАТО“.

Според Том Барак, добрите отношения между Доналд Тръмп и Реджеп Ердоган са създали нова атмосфера на сътрудничество, която е довела до най-плодотворните разговори по темата от близо десетилетие. Той добави, че тези преговори могат да доведат до пробив, който ще отговаря на изискванията за сигурност както на Съединените щати, така и на Турция.

Барак подчерта, че Турция трябва да не експлоатира и да не притежава системата С-400, за да се върне в програмата за изтребителите F-35.

По време на конференция в Абу Даби по-рано този месец той допълни, че Турция е близо до премахването на основната пречка за повторното ѝ присъединяване към F-35.