Европейски лидери обявиха, че това е критичен момент за бъдещето на Украйна
  Тема: Украйна

10 Декември, 2025 22:20 1 524 29

Тръмп критикува европейските съюзници на Украйна, описвайки ги като "слаби" лидери на "западащи" държави, които не успяват да "произведат" нищо

Европейски лидери обявиха, че това е критичен момент за бъдещето на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър и европейски съюзници разговаряха с президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна, докато продължава "интензивната работа" по мирния план, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Стармър, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц разговаряха с Тръмп в момент, когато отношенията на САЩ с Европа са подложени на сериозно напрежение.

Още новини от Украйна

Канцеларията на Стармър заяви, че всички лидери са се съгласили, че това е "критичен момент" за бъдещето на Украйна и евро-атлантическата сигурност.

"Лидерите обсъдиха последните новини за продължаващите мирни преговори, водени от САЩ, и приветстваха усилията им за постигане на справедлив и траен мир за Украйна и за прекратяване на убийствата", заяви говорител на Стармър.

"Интензивната работа по мирния план продължава и ще продължи и в следващите дни", добави говорителят.

"Те се съгласиха, че това е критичен момент – за Украйна, нейния народ и за общата сигурност в евро-атлантическия регион", каза още той.

Тримата европейски лидери се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в понеделник в канцеларията на Стармър на "Даунинг стрийт" 10 в Лондон, за да обсъдят предложенията за прекратяване на войната, на фона на опасенията, че първоначалният план на Вашингтон се основава в голяма степен на руските военни цели.

Екипът на Зеленски трябва да предаде най-новите си предложения за мир на преговарящите от САЩ, а утре ще се състои среща на "Коалицията на желаещите" – страните, водени от Великобритания и Франция, които са готови да подкрепят Украйна и да възпрат Русия, ако има прекратяване на огъня.

Тръмп критикува европейските съюзници на Украйна, описвайки ги като "слаби" лидери на "западащи" държави, които не успяват да "произведат" нищо, докато "войната просто продължава и продължава".

В новата стратегия за национална сигурност на САЩ, публикувана по-рано този месец, се казва, че "правителството на Тръмп има разногласия с европейските официални представители, които имат нереалистични очаквания за войната, разчитат на нестабилни правителства на малцинството, и много от които потъпкват основните принципи на демокрацията, за да потискат опозицията".

Зеленски заяви, че Украйна ще проведе преговори със САЩ относно плановете за следвоенно възстановяване и икономическо развитие. Киев работи и по документ от 20 точки, "който би могъл да определи параметрите за прекратяване на войната", добави той.

Във връзка с утрешните преговори на "Коалицията на желаещите" Зеленски заяви: "Тази седмица може да донесе новини за всички нас и за прекратяване на кръвопролитието".

Междувременно украинските войски отблъскват необичайно мощна атака с механизирана техника в стратегическия град Покровск, съобщи днес украинската армия, цитирана от Ройтерс.

От месеци руската армия атакуваше града на малки групи от пехотинци в опит да превземе логистичния център, който е от ключово значение за стремежите на Москва да овладее цял Донбас.

Русия твърди, че е поела пълен контрол над Покровск, който тя нарича Красноармейск. Киев обаче твърди, че все още контролира северната част на града, където се водят ожесточени улични боеве, отбелязва Ройтерс.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
  • 1 Факт

    16 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:22 10.12.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    27 3 Отговор
    Путин победи!
    Европа капитулира!

    Коментиран от #3

    22:23 10.12.2025

  • 3 Дрът русофил

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    От 1 януари въвеждами рублата!

    Коментиран от #17, #28

    22:24 10.12.2025

  • 4 Брюкселска диктатура

    23 0 Отговор
    Тъпаци, не виждате ли че Украйна се разпада другата година. Тези пари да ги дадат Урси, Мерц и Макрончо

    22:25 10.12.2025

  • 5 Мир

    13 1 Отговор
    Дания определи САЩ като потенциална заплаха , а първостепенна заплаха остават Русия и Китай, а според мен самите европейци съюзници на Дания, също имигрантите, Индия , Африка, Латинска Америка, Австралия , Арабите, Азиатците и много други си остават заплаха за Дания тоест почти сама срещу всички военни сили на планетата, с тази малка армия и без ядрено оръжие и гнили съюзници дефакто е само срещу целия свят, какво говорим за Украйна без реална помощ от съюзници с 20 милиона загуби само срущу ядрена Русия и съюзниците и от БРИКС, ШОС, ОДКС, ОРиента , Изтока, Юга, и изоставена от ЕС и НАТО просто не ми се мисли

    22:25 10.12.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    25 0 Отговор
    A нас кво ни интересува Украйна?
    Украйна си е Руска - руснаците да се оправят с нея!

    Тия кукуригалници нещо за Европа няма ли да кажат и да помислят?!!

    22:25 10.12.2025

  • 7 Тоя на снимката

    14 0 Отговор
    Са критично тъпи

    22:25 10.12.2025

  • 8 Снимката е много показателна!

    20 0 Отговор
    Тримата лидери се приветстват,а за Зеленски,никой не се и сеща дори...и той си стои кротко в ъгъла,като вече непотребна и употреба вещ...!

    22:26 10.12.2025

  • 9 име

    18 1 Отговор
    Зеленото наркоман се опитва да шикалкави пред Тръмп, искал затворяне на въздушното простраство за да проведе избори. На западналите от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ не им стиска да пратят изтребители, а и ПВО системите свършиха. Критично е хунтата да изкара до пролетта, щото сега няма ток, интернет, радио, телевизия, порно. Целта на норкомана е да преживее зимата и после ще има време до късна есен да праща украинци на смърт.

    22:28 10.12.2025

  • 10 Пич

    15 0 Отговор
    Това е момент , който показва колко наистина са тъпи управниците на ЕС !!! Не стига че са нерешителни и не предприемат нищо , но са и толкова малоумни , че дори не могат да отговорят нещо подходящо !!! Това се нарича дипломатически блъф , и старите европейски управници го владееха на високо ниво !!!

    22:28 10.12.2025

  • 11 Истината

    3 5 Отговор
    Ако ЕС се обедини с Турция, Гренландия, Северна Африка, Кавказ, Казахстан, Монголия, и дефакто Римската турската империя останалата част от Европа и владенията на тези бивши империи се обединят в една държава с една армия и инститиуции просто САЩ Русия Китай БРИКС ШОС, ЕВразия и целия остала свят ще видят защо две световни войни една студена война и и всички колониални империи и Западен свят тръгват от силна ЕВропа , но сега тя е разединена, без обща армия и институции и един де факто безполезен ЕС

    22:29 10.12.2025

  • 12 ГОШО

    20 0 Отговор
    ТОВА НЕ СА ЛИДЕРИ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДАТ, ПРОСТО ГРУПА КРАДЦИ И ШМЪРКАЧИ.

    22:30 10.12.2025

  • 13 ?????

    14 1 Отговор
    Критичен, не критичен.
    Логиката е такава.
    Майдан - Мински споразумения - преговори в Истанбул - квото е тва е и по-нататък.
    Да се хващат за нещо ако могат.
    Май все пак ще е класическото - СМЕРШ ще ги търси да ги наказва.
    А те ще бягат цял живот от наказанията.
    Да са мислили и да са я чели тая история.

    22:30 10.12.2025

  • 14 Тръмп

    13 2 Отговор
    Тези европудели и урсуланци педaли са основното зло . Те не искат да свърши войната както и разбира се зеления .
    Иначе кинтите свършват за всички тях.
    Бokлуци

    22:34 10.12.2025

  • 15 Ъъъъъъъъъ

    13 0 Отговор
    "Европейски лидери обявиха, че това е критичен момент за бъдещето на Украйна"

    На тяхно място повече бих се притеснявал за бъдещето на Европа, което изобщо не е розово, както и за собственото си бъдеще, защото и чериримата убавци са "пътници" , но след като смятат, че само бъдещето на Украйна има значение, аз нямам нищо против. 🤣

    22:34 10.12.2025

  • 16 000

    12 0 Отговор
    Не лидери, а политически трупове. С ес е свършено.

    22:34 10.12.2025

  • 17 ВЪВЕДИ си

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дрът русофил":

    каквото си искаш и си го зав.и където си искаш , или там където ти е най хубаво . Лека нощ

    22:35 10.12.2025

  • 18 Каунь

    4 0 Отговор
    Критичен беше момента когато им обещахте, че ще им дадете всичко необходимо да победят Русия на бойното поле, сега е просро следствие.

    22:36 10.12.2025

  • 19 Да де

    3 0 Отговор
    За тях е критичен- ще се срутят

    22:36 10.12.2025

  • 20 Уфф

    9 0 Отговор
    Русия победи великото НАТО с 15% от военният си потенциал! Аз толкова вярвах в силата на НАТО и техните чудо оръжия, а то какво се оказа!?? Вече спирам да съм евро-атлантик! Край!

    22:39 10.12.2025

  • 21 Механик

    7 0 Отговор
    Тоест се случва нещо критично за Украйна ли?
    Ма те нали побеждаваха и даже перемога направиха (не знам дали стартира, но поне се канеха преди 3 години).
    Мигар едни руснаци с лопати и голи като соколи ще направят така че ВСУ дето е вездесъща да направи критична ситуация там?
    А стига бе!

    22:39 10.12.2025

  • 22 1488

    10 0 Отговор
    Украинско-брюкселската измeт е навсякъде.
    Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.

    22:40 10.12.2025

  • 23 бай Даньо

    2 0 Отговор
    страхувам се че сме зад критичния момент за Okрайна.

    22:41 10.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Верно ли бе надрусеняци? Ма той критичният момент беше кога направихте метежа и инсталирахте ваши корумпета на чело на салобандерия. От там нататак нещата следват своята неумолима и неизменна логика. Критичен им бил ся момента, критичен само щото ще ви лъснат корупционните схеми

    22:45 10.12.2025

  • 27 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Всяка седмица го обявявате това

    22:52 10.12.2025

  • 28 Дърт укрофил, върл форумен укротрол

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дрът русофил":

    А пък ние гривната!

    23:00 10.12.2025

  • 29 Никой не ги бръсне за пет стотинки

    4 0 Отговор
    вече тия от снимката.Тотален провал са!Скоро ще има масови оставки на правителства в ЕС!

    23:02 10.12.2025

