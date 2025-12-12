Украйна не е съгласна в Донецка област да бъде създадена буферна зона

Представители на украинската президентска канцелария разясниха днес пред журналисти, че колегите им от френския в. "Монд" погрешно са интерпретирали думи на Михайло Подоляк, съветник на началника на канцеларията на президента Володимир Зеленски, като са допуснали, че Украйна е готова да се съгласи със създаването на демилитаризирана зона в Донецка област, предаде Укринформ, съобщи БТА.
"Дали Украйна е съгласна, или не (със създаването на буферна зона в Донецка област) може да се реши само на най-високо политическо ниво или от народа на Украйна; президентът каза това пред журналисти вчера", обясни Дмитро Литвин, съветник по връзките с обществеността на украинския президент.
Вчера Зеленски заяви пред журналисти, че САЩ предлагат изтеглянето на украинската армия от териториите, които все още контролира в Донецка област, и демилитаризация и създаване на "свободна икономическа зона" в този район. Според Зеленски американците предлагат изтеглянето на украинските сили от територията на Донецка област, а предполагаемият компромис е руските сили да не влизат в тази част от района, която в момента е под контрола на Киев.
САЩ наричат тази територия "свободна икономическа зона" или "демилитаризирана зона", въпреки че контрола над нея остава неопределен. Според Зеленски това не съответства на интересите на Киев, но диалогът трябва да продължи.
Френският в. "Монд" публикува вчера материал, в който твърди, че Украйна е готова да се съгласи със създаването на демилитаризирана зона в Донецка област като средство за прекратяване на войната, отбелязва Укринформ.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Фински мултики.Барабар Петко с мъжете
10 Ами
Мандалото удари.
11 Още новини от Украйна
- Марийка.
- Иванчо, Марийка не е съгласна.
Обажда се Марийка:
- Как да не съм съгласна? Съгласна съм.
Та и Укрия така.
17:07 12.12.2025
Когато украинците гласуваха за тоя клоун в предизборната си кампания той казваше, че ако трябва ще моли Путин на колене да оправят отношенията си. Затова и хората се подведоха и го избаха. Половин година по-късно обърна палачинката и им съсипа държавата.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Сиси, мани ги тия сису😅
Ли... тотално, и за Коледа Митрофанова ви спира парите, гладни ще посрещати празниците🤣, само Костя и бандата му са добре, и зеленият чорап🤣
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":СиСи ,вие в Максуда пък кога ли финландки сте виждали ,котьо 😺?Разбрах напоследък че доста нови булки имало в маалата от Украйна ,някои от тях бивши вдовици .
20 Честито
До коментар #2 от "Сатана Z":Сакаш ли буферна зона , у Благоевградско ?🤔
24 Още новини от Украйна
Според снимка, публикувана от местни медии, плавателният съд принадлежи на турската компания Cenk RoRo.
На борда се виждат контейнери от AKSA, известен производител на дизелови, бензинови и газови генератори и електроцентрали.
До коментар #17 от "Копейки":Тихоо !Тихо бре π€€€€.... Рич,не си компетентен !
27 Дрътия Софианец
До коментар #3 от "Последния Софиянец Ньой":Я кажи , кои са " победените " ?
До коментар #20 от "Честито":Копейките навремето го бяха обещали на братята си сърби, по заповед на сталин, няма по продажна и сервшлна пасмина от червината чума!
30 Истината
До коментар #24 от "Още новини от Украйна":Добрата новина е че рибите ще ползват генераторите на реномираната фирма Акsa.
До коментар #27 от "Дрътия Софианец":от Киев за два дня, крематорките в блатата пушат нон стоп 4та година, а онова с ботокса се крие от тогава в бункера, вижда се и от деца кой!
32 Смех в блатото
До коментар #27 от "Дрътия Софианец":Умирисано Сотаджииче ,накрая успя ли да си изпереш работните опрррр дяни панталони станали кафяви и кожени от кир ?
17:20 12.12.2025
Важно е какво казва населението на тези територии.
А те го казаха ясно и категорично.
Всичко останало са празни приказки.
До коментар #20 от "Честито":В Кочериново например? Там е минавала старата граница между царство България и Турската империя в периода 1878 -1912.
