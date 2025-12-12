Новини
Украйна не е съгласна в Донецка област да бъде създадена буферна зона
Украйна не е съгласна в Донецка област да бъде създадена буферна зона

12 Декември, 2025 17:01 773 37

  • украйна-
  • донецка област-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • дмитро литвин

Зеленски заяви, че САЩ предлагат изтеглянето на украинската армия от териториите, които все още контролира в Донецка област

Украйна не е съгласна в Донецка област да бъде създадена буферна зона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представители на украинската президентска канцелария разясниха днес пред журналисти, че колегите им от френския в. "Монд" погрешно са интерпретирали думи на Михайло Подоляк, съветник на началника на канцеларията на президента Володимир Зеленски, като са допуснали, че Украйна е готова да се съгласи със създаването на демилитаризирана зона в Донецка област, предаде Укринформ, съобщи БТА.

"Дали Украйна е съгласна, или не (със създаването на буферна зона в Донецка област) може да се реши само на най-високо политическо ниво или от народа на Украйна; президентът каза това пред журналисти вчера", обясни Дмитро Литвин, съветник по връзките с обществеността на украинския президент.

Вчера Зеленски заяви пред журналисти, че САЩ предлагат изтеглянето на украинската армия от териториите, които все още контролира в Донецка област, и демилитаризация и създаване на "свободна икономическа зона" в този район. Според Зеленски американците предлагат изтеглянето на украинските сили от територията на Донецка област, а предполагаемият компромис е руските сили да не влизат в тази част от района, която в момента е под контрола на Киев.

САЩ наричат тази територия "свободна икономическа зона" или "демилитаризирана зона", въпреки че контрола над нея остава неопределен. Според Зеленски това не съответства на интересите на Киев, но диалогът трябва да продължи.

Френският в. "Монд" публикува вчера материал, в който твърди, че Украйна е готова да се съгласи със създаването на демилитаризирана зона в Донецка област като средство за прекратяване на войната, отбелязва Укринформ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 14 Отговор
    „Сису е комбинация от предизвикателна дързост, безстрашие и издръжливост – способността да продължиш да се бориш, когато повечето хора биха се предали, и да се сражаваш с твърда воля за победа. Финландците превеждат сису като „финландски дух“, но думата съдържа много повече от това.

    Коментиран от #5, #15, #19

    17:03 12.12.2025

  • 2 Сатана Z

    16 4 Отговор
    Така или иначе Буферна зона ще бъде създадена в Киевска, Лъвовска и др.области.
    Слава на Русия и честито Евро...

    Коментиран от #20

    17:03 12.12.2025

  • 3 Последния Софиянец Ньой

    19 3 Отговор
    Победените нямат думата.

    Коментиран от #27

    17:03 12.12.2025

  • 4 А бе,

    17 1 Отговор
    не питайте Украина, питайте кръчмаря !

    17:04 12.12.2025

  • 5 Гаф гаф гаф

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Фински мултики.Барабар Петко с мъжете

    17:04 12.12.2025

  • 6 Дориана

    14 1 Отговор
    Зеленски и Украйна вече дотегнаха на всички. Да си оправят най напред корупцията в държавата после да искат война и в Европа. Защото точно това правят. много им се иска войната да прерасне и в Европа. Вече стават противни.

    17:04 12.12.2025

  • 7 И кво ?

    15 1 Отговор
    Тази о Крайна нищо не може да решава ! След като остави паравоенни нацистки банди като Десен сектор и Азов да вилнеят след Майдана , да избиват цивилни и да горят руските книги .

    17:05 12.12.2025

  • 8 И правилно

    13 2 Отговор
    Донецка област си е Руска... и не само

    17:05 12.12.2025

  • 9 дада

    16 1 Отговор
    значи ще загуби всичко

    17:06 12.12.2025

  • 10 Ами

    15 1 Отговор
    Преди ДНР и ЛНР бяха автономни републики под украинска юридикция.Сега е късно, вече са руски. Да бяха мислили преди да ядат Курабиите на Нюлан.
    Мандалото удари.

    17:06 12.12.2025

  • 11 Още новини от Украйна

    11 1 Отговор
    Иванчо, я кажи една съгласна - казва учителката.
    - Марийка.
    - Иванчо, Марийка не е съгласна.
    Обажда се Марийка:
    - Как да не съм съгласна? Съгласна съм.
    Та и Укрия така.

    17:07 12.12.2025

  • 12 Зигмунд

    8 2 Отговор
    Просто не мога да разбера дори и аз до край човешката природа ! За какво му е на човек преуспял в професията си па дори да е комедиен актьор, в което няма нищо срамно да се оплете в такива л. на. Имаше си достатъчно и пари и известност. Потресаваща патология !

    17:09 12.12.2025

  • 13 Да бе , да ?! 😜

    11 0 Отговор
    Натото не участвало във войната срещу Русия ли ? Днес в трудов вестник има нещо : Британски парашутисти в Украйна: какво означават операциите за регионалната сигурност .

    17:09 12.12.2025

  • 14 Атанас

    10 0 Отговор
    Тоя глупак не спря да говори глупости : на най-високо ниво ще се реши този въпрос - това е народа. А, като ги вкара във война дали попита народа? А, като откраднахте парите дали питахте народа?
    Когато украинците гласуваха за тоя клоун в предизборната си кампания той казваше, че ако трябва ще моли Путин на колене да оправят отношенията си. Затова и хората се подведоха и го избаха. Половин година по-късно обърна палачинката и им съсипа държавата.

    17:10 12.12.2025

  • 15 Хаха

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Сиси, мани ги тия сису😅

    17:10 12.12.2025

  • 16 ТехноЛог

    4 1 Отговор
    Въпреки всички медийни напъни и днес около 2000 хохохола ще излетят с200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Max -Pro ,разположени по протежението на цялата фронтова линия .Заложете на истинското Германско Качество със славни традиции от далечната 1943г .

    17:12 12.12.2025

  • 17 Копейки

    0 6 Отговор
    Днес още нищо не сте превзели или обкръжили, защо така? 🤔, поне някоя нива, или Берлин поне, или пък раздуйте как сте спрели еврото🤣, и сте разтурили еврозоната, смятайте че сте се оср...
    Ли... тотално, и за Коледа Митрофанова ви спира парите, гладни ще посрещати празниците🤣, само Костя и бандата му са добре, и зеленият чорап🤣

    Коментиран от #25

    17:14 12.12.2025

  • 18 Ще е по-западно

    6 0 Отговор
    Скоро наистина няма да има буферна зона.

    17:15 12.12.2025

  • 19 Култура Миянко

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    СиСи ,вие в Максуда пък кога ли финландки сте виждали ,котьо 😺?Разбрах напоследък че доста нови булки имало в маалата от Украйна ,някои от тях бивши вдовици .

    17:15 12.12.2025

  • 20 Честито

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Сакаш ли буферна зона , у Благоевградско ?🤔

    Коментиран от #28, #35

    17:15 12.12.2025

  • 21 Последния Софиянец

    0 7 Отговор
    А что случилас в Купянск русороби, нали го бяхте асвабадили! Зеленски пусна видео днеска от там!

    17:15 12.12.2025

  • 22 Крум

    7 0 Отговор
    Всяко следващо предложение ще е по-лошо от предходното....окраинците се оказаха изключително прости хора ...Зеления наркоман ще го занули...

    17:16 12.12.2025

  • 23 пешо

    5 0 Отговор
    до коледа нищо няма да контролира

    17:16 12.12.2025

  • 24 Още новини от Украйна

    5 0 Отговор
    Според украинските медии, плавателен съд, превозващ електрически генератори, е бил ударен от балистични ракети в пристанището на Одеса.

    Според снимка, публикувана от местни медии, плавателният съд принадлежи на турската компания Cenk RoRo.

    На борда се виждат контейнери от AKSA, известен производител на дизелови, бензинови и газови генератори и електроцентрали.

    Коментиран от #30

    17:16 12.12.2025

  • 25 реру

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Копейки":

    Тихоо !Тихо бре π€€€€.... Рич,не си компетентен !

    17:16 12.12.2025

  • 26 гръмовержецът

    4 0 Отговор
    Колкото и да се инати наший зеля , пак ще стане както Путин е решил ! Народът ни за такива като зеления е казал - хем гол , хем голям !

    17:16 12.12.2025

  • 27 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец Ньой":

    Я кажи , кои са " победените " ?

    Коментиран от #31, #32

    17:17 12.12.2025

  • 28 Сатана Z

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Честито":

    Копейките навремето го бяха обещали на братята си сърби, по заповед на сталин, няма по продажна и сервшлна пасмина от червината чума!

    17:17 12.12.2025

  • 29 пешо

    3 0 Отговор
    има ли още украйнци да се бият за тоя наркоман

    17:17 12.12.2025

  • 30 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Още новини от Украйна":

    Добрата новина е че рибите ще ползват генераторите на реномираната фирма Акsa.

    17:18 12.12.2025

  • 31 ТехноЛог

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дрътия Софианец":

    от Киев за два дня, крематорките в блатата пушат нон стоп 4та година, а онова с ботокса се крие от тогава в бункера, вижда се и от деца кой!

    17:20 12.12.2025

  • 32 Смех в блатото

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дрътия Софианец":

    Умирисано Сотаджииче ,накрая успя ли да си изпереш работните опрррр дяни панталони станали кафяви и кожени от кир ?

    17:20 12.12.2025

  • 33 Ами

    3 0 Отговор
    Няма никакво значение какво казва Зеленски или запада.
    Важно е какво казва населението на тези територии.
    А те го казаха ясно и категорично.
    Всичко останало са празни приказки.

    17:20 12.12.2025

  • 34 Дориана

    1 0 Отговор
    До като не се унищожи бункера и ботокса не висне от башнята мир няма да има!

    17:21 12.12.2025

  • 35 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Честито":

    В Кочериново например? Там е минавала старата граница между царство България и Турската империя в периода 1878 -1912.

    17:21 12.12.2025

  • 36 777

    1 1 Отговор
    На кого му пука,ще стане това което Путин иска.

    17:22 12.12.2025

  • 37 Пита ли ги някой

    0 0 Отговор
    Украйна с какво НЕ е съгласна ?

    17:25 12.12.2025

