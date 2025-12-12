Украйна не е съгласна в Донецка област да бъде създадена буферна зона

Представители на украинската президентска канцелария разясниха днес пред журналисти, че колегите им от френския в. "Монд" погрешно са интерпретирали думи на Михайло Подоляк, съветник на началника на канцеларията на президента Володимир Зеленски, като са допуснали, че Украйна е готова да се съгласи със създаването на демилитаризирана зона в Донецка област, предаде Укринформ, съобщи БТА.

"Дали Украйна е съгласна, или не (със създаването на буферна зона в Донецка област) може да се реши само на най-високо политическо ниво или от народа на Украйна; президентът каза това пред журналисти вчера", обясни Дмитро Литвин, съветник по връзките с обществеността на украинския президент.

Вчера Зеленски заяви пред журналисти, че САЩ предлагат изтеглянето на украинската армия от териториите, които все още контролира в Донецка област, и демилитаризация и създаване на "свободна икономическа зона" в този район. Според Зеленски американците предлагат изтеглянето на украинските сили от територията на Донецка област, а предполагаемият компромис е руските сили да не влизат в тази част от района, която в момента е под контрола на Киев.

САЩ наричат тази територия "свободна икономическа зона" или "демилитаризирана зона", въпреки че контрола над нея остава неопределен. Според Зеленски това не съответства на интересите на Киев, но диалогът трябва да продължи.

Френският в. "Монд" публикува вчера материал, в който твърди, че Украйна е готова да се съгласи със създаването на демилитаризирана зона в Донецка област като средство за прекратяване на войната, отбелязва Укринформ.