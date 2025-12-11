Лавров заяви, че Русия и САЩ преговарят за „дългосрочно решение“ в Украйна

Русия иска да бъде постигнато съгласие относно пакет от документи, който да се превърне в основа за дълготрайно и устойчиво споразумение за мир в Украйна с гаранции за сигурност за всички страни, заяви днес руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс и ТАСС, предаде БТА.
Лавров каза, че според Москва американският президент Доналд Тръмп е искрен в усилията си да посредничи за мирно споразумение. Руският външен министър отново посочи, че всяко евентуално споразумение трябва да вземе предвид „първопричините“ за конфликта.
„Нашите преговори с президента на САЩ и с неговия екип са посветени именно на това – търсенето на дългосрочно решение за премахване на първопричините за тази криза“, заяви Лавров.
Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че е обсъдил планове за възстановяването на Украйна с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт и други високопоставени представители на американското правителство, предаде Ройтерс.
Заедно със Зеленски в дискусиите е участвала и министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко, а от американска страна са взели участие зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, и управителният директор на мултинационалната инвестиционна компания "Блекрок" Лари Финк.
"Принципите на икономическия документ са напълно ясни и ние сме напълно съгласни с американската страна", посочи Зеленски.
Бойци от Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна са поразили с дронове нефтодобивната платформа „Филановски“, която принадлежи на компанията „Лукойл-Нижневолжскнефт“, спирайки добива на десетки сондажи.
Според източник в спецслужбите това е първото поражение от страна на Украйна на руска инфраструктура, свързана с добива на нефт в Каспийско море.
Отбелязва се, че са регистрирани най-малко четири попадения по морската платформа. В резултат на атаката е спрян добивът на нефт и газ от повече от 20 сондажа, които тя обслужва.
Нефтеното находище „Филановски“ е едно от най-големите проучени в Русия и в руския сектор на Каспийско море. Неговите запаси възлизат на 129 милиона тона нефт и 30 милиарда кубически метра газ.
Те не оставиха завод който да работи ,тия украинци бе.Матушка се предава направо до Урал,като слушаш украинская правда
Нацбата натори чернозема за бъдещите кибуци.
8 А е толкова простичко
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
При разпада на русията на феоди с частни армии, пред кой феод укрите ще се предадат?
Феодалите в Русия вече целунаха ръка на императора, а който се отметна, выпал из окна ...
Аре весели празници 😁😁😁
Кой ти е матушка па на тебе!? Защо си тука!?
Поне имат ток, вода и парно в руските окопи, за разлика от цялата територия на република Бандеристан.
Само Mъpcyлa може да решава сама съдбата на 550 милилона европейци!
Не само тези 2 области
Великите сили могат и преговарят а Украйна,ЕС и Нато са аут
Колкото повече атакуват нефтената индустрия на Русия, толкова повече Украйна губи не само територия
Украйна се прецака заради байдъновци и урсулианци
ЕС е окупиран с бази на Щатите.
В Германия са 37.
Ще изпълняват и хоро ще играят
В Германия са 37.
Ще изпълняват и хоро ще играят
Капитулацията на Украйна ще я видиш през най кривия макарон във вселената.
Квичащи на умряло русофоби от гробищата....
Ха ха ха ха
Ха ха ха ха
Държавите които граничат с Русия по собствено желание избраха НАТО.Защо не избраха Русия?? Алианса би нападнал Русия само в ситуация на неизбежна отбрана.
36 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Фидел Кастро 1992 г.
Скоро ще види капитулацията на Укрорайха
евтин пролетариат никога повече 9 IX 1944
До коментар #35 от "А бе кух":По собствено желание ли?
Западът купи по 10 души от държава които казаха народът иска Нато
кривата ,русофилска кратуна .
3 000 000 бандери при Щушкевич и 30% в Русия
Не си луд,пръдляк си.
Не реви ве, ще ти дам да си поиграиш с него
Никой не забранява фантазиите ти,но не ти вършат никаква работа
Вчера си играх с един такъв като тебе,та лежа 15 минути в несвяст с жълто кафяво петно отзад
ABE SYRWUL ТЯ УРСУЛА ТИ РЕШИ СЪДБАТА ЗАЕДНО С МУТРАТА И ПРАСЕТО ... ИТЕ ОСЪДИ НА МИЗЕРИЯ ...А ЗАЩО ПРОТЕСТИРАТЕ БЕ ???НАЛИ ИСКАХТЕ СНАРЯДИ ЗА УКРОФАШИСТИТЕ ..А ТЕ НЕ СА БЕЗПЛАТНИ
До коментар #20 от "име":Само да вметна, 22 февруари Русия навлезна в Украйна не да се съревновава кой има ток, вода, бензин, а да демонстрира Имперско величие и мощ......
Е, вече Четири Года руснака ходи гладен, бос и без копейка в кредитната карта. Те тва наистина е руско "величие" . За това как напъдихме руснаците от България, Естония, Литва, Сирия е отделна тема за разговор
Ще уреди Путин на баба ти хурката.
