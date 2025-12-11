Новини
Свят »
Русия »
Лавров заяви, че Русия и САЩ преговарят за „дългосрочно решение“ в Украйна
  Тема: Украйна

Лавров заяви, че Русия и САЩ преговарят за „дългосрочно решение“ в Украйна

11 Декември, 2025 12:09 976 53

  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • сергей лавров

Лавров каза, че според Москва американският президент Доналд Тръмп е искрен в усилията си да посредничи за мирно споразумение

Лавров заяви, че Русия и САЩ преговарят за „дългосрочно решение“ в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия иска да бъде постигнато съгласие относно пакет от документи, който да се превърне в основа за дълготрайно и устойчиво споразумение за мир в Украйна с гаранции за сигурност за всички страни, заяви днес руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс и ТАСС, предаде БТА.

Лавров каза, че според Москва американският президент Доналд Тръмп е искрен в усилията си да посредничи за мирно споразумение. Руският външен министър отново посочи, че всяко евентуално споразумение трябва да вземе предвид „първопричините“ за конфликта.

Още новини от Украйна

„Нашите преговори с президента на САЩ и с неговия екип са посветени именно на това – търсенето на дългосрочно решение за премахване на първопричините за тази криза“, заяви Лавров.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че е обсъдил планове за възстановяването на Украйна с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт и други високопоставени представители на американското правителство, предаде Ройтерс.

Заедно със Зеленски в дискусиите е участвала и министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко, а от американска страна са взели участие зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, и управителният директор на мултинационалната инвестиционна компания "Блекрок" Лари Финк.

"Принципите на икономическия документ са напълно ясни и ние сме напълно съгласни с американската страна", посочи Зеленски.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 3 Отговор
    Братовчедите от Бруклин се прибират.

    12:10 11.12.2025

  • 2 гост

    7 7 Отговор
    Украйна за първи път удари нефтодобива на Русия, разнесе морска платформа на "Лукойл" ! „Хлопването“ в Каспийско море е поредното напомняне за Русия, че всички нейни предприятия, които работят за войната, са законни цели — независимо къде се намират“, отбелязва източникът.
    Бойци от Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна са поразили с дронове нефтодобивната платформа „Филановски“, която принадлежи на компанията „Лукойл-Нижневолжскнефт“, спирайки добива на десетки сондажи.

    Според източник в спецслужбите това е първото поражение от страна на Украйна на руска инфраструктура, свързана с добива на нефт в Каспийско море.

    Отбелязва се, че са регистрирани най-малко четири попадения по морската платформа. В резултат на атаката е спрян добивът на нефт и газ от повече от 20 сондажа, които тя обслужва.

    Нефтеното находище „Филановски“ е едно от най-големите проучени в Русия и в руския сектор на Каспийско море. Неговите запаси възлизат на 129 милиона тона нефт и 30 милиарда кубически метра газ.

    Коментиран от #4, #27

    12:11 11.12.2025

  • 3 Аналитик

    7 4 Отговор
    За вас свинското,за Европа и Украйна зелето

    12:13 11.12.2025

  • 4 КзББ и ДП

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Те не оставиха завод който да работи ,тия украинци бе.Матушка се предава направо до Урал,като слушаш украинская правда

    Коментиран от #19

    12:15 11.12.2025

  • 5 име

    7 6 Отговор
    Първо, разпарчетосване на Украйна, както България са я разпарчетосали на берлинския конгрес. После, дългосрочно набиване на качетата, поне 200г, докато им избият бандеризма от главите.

    Коментиран от #7

    12:15 11.12.2025

  • 6 Закривай Русия

    12 9 Отговор
    Дългосрочно !

    Коментиран от #17

    12:17 11.12.2025

  • 7 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Нацбата натори чернозема за бъдещите кибуци.

    Коментиран от #41

    12:17 11.12.2025

  • 8 А е толкова простичко

    12 7 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    Коментиран от #12, #30, #35

    12:17 11.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 си дзън

    10 7 Отговор

    До коментар #8 от "А е толкова простичко":

    При разпада на русията на феоди с частни армии, пред кой феод укрите ще се предадат?

    Коментиран от #15

    12:21 11.12.2025

  • 13 Ехо

    18 9 Отговор
    Русия и САЩ не могат преговарят за Украйна без Украйна! Няма да стане!

    Коментиран от #25

    12:24 11.12.2025

  • 14 трън

    10 4 Отговор
    кремъл и тръмп НЕ могат да решават сами съдбата на 550 милиона европейци

    Коментиран от #21, #51

    12:25 11.12.2025

  • 15 честен ционист

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "си дзън":

    Феодалите в Русия вече целунаха ръка на императора, а който се отметна, выпал из окна ...

    12:25 11.12.2025

  • 16 Миролюб Войнов, рyccкий пехотинец

    6 4 Отговор
    Няма....няма нищо по-хорошо, по-руско от да прекараш две седмици Коледни, Новогодишни празници в калния, вонюч окоп, нейде в покрайнините на Украйна.
    Аре весели празници 😁😁😁

    Коментиран от #20

    12:26 11.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Уйде Коня

    6 1 Отговор
    у ряката!

    12:26 11.12.2025

  • 19 Айде

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "КзББ и ДП":

    Кой ти е матушка па на тебе!? Защо си тука!?

    12:27 11.12.2025

  • 20 име

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Миролюб Войнов, рyccкий пехотинец":

    Поне имат ток, вода и парно в руските окопи, за разлика от цялата територия на република Бандеристан.

    Коментиран от #52

    12:28 11.12.2025

  • 21 точно така

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "трън":

    Само Mъpcyлa може да решава сама съдбата на 550 милилона европейци!

    Коментиран от #39

    12:30 11.12.2025

  • 22 Соросоидите

    4 4 Отговор
    Пикаят американски втечнен газ

    12:30 11.12.2025

  • 23 Зеленски

    5 0 Отговор
    Заяви, че Русия иска да откъсне от Украйна Запорожие и Херсонска области, но явно лъже.
    Не само тези 2 области

    12:31 11.12.2025

  • 24 УКРАЙНА 🇺🇦

    4 3 Отговор
    Нищо не може да решите без Украйна и Европа

    12:33 11.12.2025

  • 25 Ха ХаХа

    5 16 Отговор

    До коментар #13 от "Ехо":

    Великите сили могат и преговарят а Украйна,ЕС и Нато са аут

    12:34 11.12.2025

  • 26 Антирашист

    17 5 Отговор
    Подлите рашисти и тръмписти въртят и сучат за да прецакат Украйна и Зеленски ,но няма да им се получи със сигурност .

    Коментиран от #28, #29

    12:35 11.12.2025

  • 27 Руски колхозник

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Колкото повече атакуват нефтената индустрия на Русия, толкова повече Украйна губи не само територия

    12:36 11.12.2025

  • 28 Брачед

    3 13 Отговор

    До коментар #26 от "Антирашист":

    Украйна се прецака заради байдъновци и урсулианци

    12:38 11.12.2025

  • 29 Ха ХаХа

    2 13 Отговор

    До коментар #26 от "Антирашист":

    ЕС е окупиран с бази на Щатите.
    В Германия са 37.
    Ще изпълняват и хоро ще играят

    12:38 11.12.2025

  • 30 Още по простичко

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "А е толкова простичко":

    Капитулацията на Украйна ще я видиш през най кривия макарон във вселената.

    Коментиран от #38

    12:41 11.12.2025

  • 31 Лудият от портиерната

    2 4 Отговор
    Урсулистите газ пикккат, никой не ги бръсне за cлиBka

    Коментиран от #45

    12:41 11.12.2025

  • 32 Дрът русофил

    4 4 Отговор
    Останаха живи малцина напикаващи се русофили и драскат тука по цял ден.

    Коментиран от #33

    12:42 11.12.2025

  • 33 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Дрът русофил":

    Квичащи на умряло русофоби от гробищата....
    Ха ха ха ха

    12:43 11.12.2025

  • 34 Забелязал

    0 0 Отговор
    Конят Лавров нали се репчеше на Тръмп ? Сега защо обърна плочата ?

    12:44 11.12.2025

  • 35 А бе кух

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "А е толкова простичко":

    Държавите които граничат с Русия по собствено желание избраха НАТО.Защо не избраха Русия?? Алианса би нападнал Русия само в ситуация на неизбежна отбрана.

    Коментиран от #42

    12:44 11.12.2025

  • 36 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    1 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #43

    12:44 11.12.2025

  • 37 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    2 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:44 11.12.2025

  • 38 Светът

    2 7 Отговор

    До коментар #30 от "Още по простичко":

    Скоро ще види капитулацията на Укрорайха

    12:45 11.12.2025

  • 39 трън

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "точно така":

    евтин пролетариат никога повече 9 IX 1944

    12:46 11.12.2025

  • 40 Глас от дъното на морето 🔊

    8 0 Отговор
    Мястото (в небитието )на Раша го показа ясно крайцера .

    12:47 11.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ха ХаХа

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "А бе кух":

    По собствено желание ли?
    Западът купи по 10 души от държава които казаха народът иска Нато

    12:47 11.12.2025

  • 43 Хакната ти е

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    кривата ,русофилска кратуна .

    12:48 11.12.2025

  • 44 Ха ХаХа

    0 7 Отговор

    До коментар #41 от "А бе":

    3 000 000 бандери при Щушкевич и 30% в Русия

    Коментиран от #47

    12:48 11.12.2025

  • 45 А бе

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Лудият от портиерната":

    Не си луд,пръдляк си.

    Коментиран от #46

    12:49 11.12.2025

  • 46 Лудият от портиерната

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "А бе":

    Не реви ве, ще ти дам да си поиграиш с него

    Коментиран от #50

    12:50 11.12.2025

  • 47 А бе

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ХаХа":

    Никой не забранява фантазиите ти,но не ти вършат никаква работа

    Коментиран от #49

    12:50 11.12.2025

  • 48 Мишел

    1 1 Отговор
    Резултатът от преговорите: Путин ще уреди Тръмп с Нобелова за мир, когато Тръмп уреди Русия да вземе от Украйна това, което й е необходимо.

    Коментиран от #53

    12:52 11.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Лудият от портиерната":

    Вчера си играх с един такъв като тебе,та лежа 15 минути в несвяст с жълто кафяво петно отзад

    12:53 11.12.2025

  • 51 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "трън":

    ABE SYRWUL ТЯ УРСУЛА ТИ РЕШИ СЪДБАТА ЗАЕДНО С МУТРАТА И ПРАСЕТО ... ИТЕ ОСЪДИ НА МИЗЕРИЯ ...А ЗАЩО ПРОТЕСТИРАТЕ БЕ ???НАЛИ ИСКАХТЕ СНАРЯДИ ЗА УКРОФАШИСТИТЕ ..А ТЕ НЕ СА БЕЗПЛАТНИ

    12:53 11.12.2025

  • 52 Миролюб Войнов, аналитик

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Само да вметна, 22 февруари Русия навлезна в Украйна не да се съревновава кой има ток, вода, бензин, а да демонстрира Имперско величие и мощ......
    Е, вече Четири Года руснака ходи гладен, бос и без копейка в кредитната карта. Те тва наистина е руско "величие" . За това как напъдихме руснаците от България, Естония, Литва, Сирия е отделна тема за разговор

    12:54 11.12.2025

  • 53 Даа бе

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Ще уреди Путин на баба ти хурката.

    12:54 11.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания