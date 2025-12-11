Новини
Демографската криза в Германия: населението намалява и застарява

11 Декември, 2025 18:31 735 34

Бейби бумърите отстъпват място на по-малобройни поколения, а броят на пенсионерите рязко ще се увеличи

Демографската криза в Германия: населението намалява и застарява - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

До 2070 г. населението на Германия се очаква да намалее с близо 10 милиона души, достигайки 75 милиона, сочи прогноза на Федералната статистическа служба, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Причината е постепенното оттегляне на голямото поколение на бейби бумърите и замяната му с значително по-малобройни възрастови групи.

Според доклада, през следващите 10 години всеки четвърти германец ще бъде над 67-годишна възраст. До 2038 г. около 21 милиона души, или 27% от населението, ще бъдат в пенсионна възраст.

Прогнозите идват на фона на тревогите на компаниите в Германия - най-населената страна в ЕС - за безпрецедентен недостиг на работна ръка. В същото време политиците се сблъскват с популистки реакции срещу имиграцията, която спомогна за възхода на националистическата „Алтернатива за Германия“ в редица проучвания.

В страните с най-застаряващо население в Европа, каквито са Германия и Италия, нараства и натискът върху социалните системи. В момента на 100 работещи се падат 33 пенсионери, а според най-лошия сценарий този брой ще достигне 61 пенсионери на 100 работещи през 2070 г.

„Тогава на един пенсионер ще се падат по-малко от двама души, внасящи осигуровки. Натискът върху социалната система се увеличава“, коментира Карстен Ламер, ръководител на отдела за демографски проучвания на статистическата служба.

Само в 2 от 27 разгледани сценария се очаква населението да расте - при условия на висока имиграция и увеличена раждаемост.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Експерт

    36 0 Отговор
    намалява, застарява, помургавява и се ислямизира.

    18:32 11.12.2025

  • 2 Демократичен ЦЕНТър

    28 1 Отговор
    Напротив.. ще се увеличи с още 10 милиона...тали6ани

    18:33 11.12.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    20 0 Отговор
    Дивите капиталисти се интересуват само да има работна ръка а не за демографията като цяло. Ако не е тая дивашка капиталистическа система, при намаляващо население би трябвало всички да посетят повече от благата и да има за всички по повече.

    18:35 11.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    26 0 Отговор
    Нема страшно ще си внесат още арабейки - те ще им народят църни германчета за чудо!
    Не веднъж съм ви казвал - Германия я отпишете поне за 10 години напред АКО въобще се възстанови! Мислете кво ви чака след като над 60% от икономиката на България е вързана за тоя потъващ кораб!

    18:35 11.12.2025

  • 5 си дзън

    4 15 Отговор
    Само в русията населението трябва да се увеличи след директивата на Путин
    за неграмотните рускини с 8 деца.

    18:36 11.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Авитохол

    18 1 Отговор
    И предпочитат в пъти по-скъпия газ от сащ вместо лошия руски.
    А ревете сега, лукови глави.
    Никакво съчуствие към празноглавието.

    18:41 11.12.2025

  • 10 Ама ще

    11 1 Отговор
    Нападат Русия,сигурно с оцелелите нацисти от 1945 г.

    18:42 11.12.2025

  • 11 Хохо Бохо

    17 0 Отговор
    Кога за последно видяхте германец продавач, аптекар, келнер, барман, монтьор, шофьор, строител, ел техник, товарач....и въобще в сферата на услугите? Аз за 3 години нито веднъж. Винаги са балканци или турци даже и африканци....ни един Мюлер или Гюнтер.....нито един

    Коментиран от #14

    18:42 11.12.2025

  • 12 Евала популация

    12 0 Отговор
    Затова пък имате един куп инженери, доктори и прависти.

    18:46 11.12.2025

  • 13 безпартиен

    7 3 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!

    18:51 11.12.2025

  • 14 Русенец

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хохо Бохо":

    Последният германски техник-специалист, който ми пратиха, беше преди поне 10 години, ако не и повече.

    18:52 11.12.2025

  • 15 Уфф

    9 0 Отговор
    Местните Германия ще намалеят с 30 милиона, а останалите ще се увеличат с 20 милиона! Тогава ще се изравнят мургавите германци с местните предимно старци,които ще бъдат изхвърляни от жилищата си.

    18:54 11.12.2025

  • 16 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Няма страшно ,то в Германия вече почти няма германци ,идва ново поколение

    18:56 11.12.2025

  • 17 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Няма страшно ,то в Германия вече почти няма германци ,идва ново поколение ,хибридна реколта

    18:56 11.12.2025

  • 18 Ще им изкарват

    5 0 Отговор
    Мургавите доктори и инженери ще им изкарват пенсиите. Ха-ха.

    18:59 11.12.2025

  • 19 Дойчовци,

    6 0 Отговор
    щом ви намалява населението, намаляват и потребностите. Произвеждайте по-малко, закрийте и намалете производството и ще имате достатъчно работници. Изгонете по възможност цялата извън европейска арабо-азиатско-африканска паплач която кара само на социал. Плащате само като пари на ръка €55млрд. годишно на вносните ядрени физици и отделно им плащате квартира, безплатно медицинско обслужване и кухни с халал. От благодарност те ви убиват, изнасилват жените и дъщерите ви, мразят ви безплатно.

    Коментиран от #31

    19:01 11.12.2025

  • 20 ?????

    5 1 Отговор
    Ха ха.
    Да си сърбат квото са си надробили.
    Не са ми интересни.
    Не ми се ходи вече в Европа.
    Във всеки голям град се чувствам като в Африка или в Близкия Изток.
    Само тук там в провинцията все още може да се намери нещо от оная Европа, която ми харесваше някога.
    Просто жалко за оная Европа.

    19:03 11.12.2025

  • 21 Глупости на търкалета

    5 1 Отговор
    99% от новото германско население от мигранти и бежанци са млади хора , и те неизбежно ще са част от бъдещата нация в тази територия наричана засега Германия

    Коментиран от #26

    19:03 11.12.2025

  • 22 Западът не е глупав,

    5 1 Отговор
    тъпите са некомпетентните послушковци като гинеколожката, скачачката на батут, партийната секретарка от ГДР и други подобни. Народите не ги щат защото ги виждат какво правят по цял ден - джамията, дюнерджийницата, кафето, магазини, алкохол, наркотици, бардаци. Безплатна квартира, социал, безплатни кухни и мед. обслужване. А какво им обещава мюфтията - като умрат и отидат в рая по 75 непотящи се девици и студен шербет. На запад са по-добре и от този рай. Преди стотина години един друг етнос се опита да живее на гърба на европейците та трябваше Съюзът на художниците в Австрия да пратят свой член да оправи картинката. Той пък се престара, та целият свят едвам го спря.

    Коментиран от #25, #27

    19:07 11.12.2025

  • 23 Факти

    1 3 Отговор
    Защо няма такава статия за Китай? Тяхното население намалява по-рязко. Очаква се до 2070 г. да намалее с поне 400 милиона, тоест 30%. Тия 10 милиона за Германия са само 12%. Тия числа май не се вписват в руската пропаганда, а?

    19:07 11.12.2025

  • 24 Махмуд

    2 2 Отговор
    Не вярно, ние с жената имаме 6 деца, всички мои немски приятели са като нас, това, че Гюнтер се опирва да направи деца на Ханс, ама той не зачева не наш проблем, ако толкова го желаят да отиват в Турция, там някой ще помогне! Германиистан ще пребъде!

    19:12 11.12.2025

  • 25 БОЛШЕВИК

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Западът не е глупав,":

    Много лъжете капиталистите, нагло и безочливо. В коя капиталистическа държава го има тоя "социал"? В капиталистическите държави те съдират от работа и експлоатация, ако не работиш си под мостовете и в кашоните.

    19:15 11.12.2025

  • 26 Преувеличаваш драги,

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Глупости на търкалета":

    Виждаш ги в голените градове тия хайлази защото не работят, най им харесва да стоят в центровете на градовете, по пейки на паркове и затова толкова дразнят. Местното население е на работа, младите на училище, пенсионерите им също си намират работа и не висят с часове по пейките. Това го виждаме и в България. Един пример: В един китен български град има 300 цигани и 30 000 население, но по центъра е пълно с групи роми по 5-10 души които говорят на висок глас, закачат най-вече минаващите момичета, налитат на бой ако им се направи забележка. Ядат закуски и хвърлят по земята, лежат по пейките в паркаковете с бутилка бира в ръка. Външен наблюдател ще каже, че половината от населението са такива. Полицията ги подминава, кметът ги толерира - той си ги е довел като избиратели.

    Коментиран от #30

    19:18 11.12.2025

  • 27 БОЛШЕВИК

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Западът не е глупав,":

    То по времето на социализма в България и в соц блока, всеки работеше, но я нямаше тая експлоатация и гавра с работника като сега при капитализма. Квартирите от държавата и тогава се плащаха, символични наеми!

    Коментиран от #29

    19:21 11.12.2025

  • 28 УдоМача

    1 0 Отговор
    Спокойнооо! Арабите ще го подменят с по-читаво!!

    19:24 11.12.2025

  • 29 По голяма гавра от това

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "БОЛШЕВИК":

    Да работиш за 100лв докато за същата работа Ханс получаваше 3000 дойче марки в германия здраве му кажи

    19:26 11.12.2025

  • 30 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Преувеличаваш драги,":

    300 роми са избрали кмета на 30хиляден град🤣🤣🤣🤣

    19:28 11.12.2025

  • 31 Недей така

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дойчовци,":

    Половината бългааристан се изхранва от немският социал. Ако ги шътнат от там ти можеш ли ги изхрани, а?

    19:32 11.12.2025

  • 32 Гого

    0 0 Отговор
    Няма страшно Баба Мерк ще им внесе папуаси

    19:35 11.12.2025

  • 33 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    Да и рязко почернява!!!!!! Защо ли?

    19:36 11.12.2025

  • 34 Улаф Шморц

    0 0 Отговор
    Намалява и потъмнява! Вече няма руси германки! Това заради газа, нали е кът и се къпят само в Неделя!

    19:39 11.12.2025

Новини по държави:
