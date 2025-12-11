Демографската криза в Германия: населението намалява и застарява

До 2070 г. населението на Германия се очаква да намалее с близо 10 милиона души, достигайки 75 милиона, сочи прогноза на Федералната статистическа служба, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Причината е постепенното оттегляне на голямото поколение на бейби бумърите и замяната му с значително по-малобройни възрастови групи.

Според доклада, през следващите 10 години всеки четвърти германец ще бъде над 67-годишна възраст. До 2038 г. около 21 милиона души, или 27% от населението, ще бъдат в пенсионна възраст.

Прогнозите идват на фона на тревогите на компаниите в Германия - най-населената страна в ЕС - за безпрецедентен недостиг на работна ръка. В същото време политиците се сблъскват с популистки реакции срещу имиграцията, която спомогна за възхода на националистическата „Алтернатива за Германия“ в редица проучвания.

В страните с най-застаряващо население в Европа, каквито са Германия и Италия, нараства и натискът върху социалните системи. В момента на 100 работещи се падат 33 пенсионери, а според най-лошия сценарий този брой ще достигне 61 пенсионери на 100 работещи през 2070 г.

„Тогава на един пенсионер ще се падат по-малко от двама души, внасящи осигуровки. Натискът върху социалната система се увеличава“, коментира Карстен Ламер, ръководител на отдела за демографски проучвания на статистическата служба.

Само в 2 от 27 разгледани сценария се очаква населението да расте - при условия на висока имиграция и увеличена раждаемост.