Западните политици са свързани с Володимир Зеленски чрез корупция и той ги изнудва по украинския въпрос и въпроса за изборите.

Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС.

„Той изнудва всички. Истинският терорист, както по методите си, така и по идеологията си, е свикнал да изнудва всички. Той знае кой на Запад в кои корупционни сделки участва с него“, каза дипломатът.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова се обърна към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след коментарите ѝ за руските активи, че ЕС поема разходите.

„Фон дер Лайен заяви: „Изпращаме на Русия ясен сигнал, че докато тази брутална, агресивна война продължава, разходите на Русия непрекъснато ще се увеличават“, написа Захарова в своя Telegram канал.

„Съдейки по статистиката, именно страните от ЕС непрекъснато увеличават разходите си. А какви сигнали им изпраща Урсула и защо ги наказва?“, отбеляза тя.

„Това е шега, разбира се. Пуснете Урсула в градината“.

Според плана на Европейската комисия окончателното замразяване на активи е първият етап от тяхното отчуждаване под формата на схема за „репарационен заем“ за Киев.

Руският президент Владимир Путин по-рано отбеляза, че конфискацията на руски активи, обсъждана в Европа, би била акт на кражба. Руският министър на правосъдието Константин Чуйченко заяви пред ТАСС, че на ръководството на страната вече са представени възможни отговори на евентуалното изземване на руски активи от западните страни. Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, подчерта, че Москва няма да остави подобни действия без отговор.