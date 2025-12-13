Новини
Захарова: Зеленски изнудва корумпирани европейски политици

Захарова: Зеленски изнудва корумпирани европейски политици

13 Декември, 2025 06:25, обновена 13 Декември, 2025 08:25 2 155 49

Не Русия, а страните от ЕС увеличават разходите си - защо ги наказва Урсула, попита говорителят на МВнР на Русия

Захарова: Зеленски изнудва корумпирани европейски политици - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западните политици са свързани с Володимир Зеленски чрез корупция и той ги изнудва по украинския въпрос и въпроса за изборите.

Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС.

„Той изнудва всички. Истинският терорист, както по методите си, така и по идеологията си, е свикнал да изнудва всички. Той знае кой на Запад в кои корупционни сделки участва с него“, каза дипломатът.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова се обърна към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след коментарите ѝ за руските активи, че ЕС поема разходите.

„Фон дер Лайен заяви: „Изпращаме на Русия ясен сигнал, че докато тази брутална, агресивна война продължава, разходите на Русия непрекъснато ще се увеличават“, написа Захарова в своя Telegram канал.

„Съдейки по статистиката, именно страните от ЕС непрекъснато увеличават разходите си. А какви сигнали им изпраща Урсула и защо ги наказва?“, отбеляза тя.

„Това е шега, разбира се. Пуснете Урсула в градината“.

Според плана на Европейската комисия окончателното замразяване на активи е първият етап от тяхното отчуждаване под формата на схема за „репарационен заем“ за Киев.

Руският президент Владимир Путин по-рано отбеляза, че конфискацията на руски активи, обсъждана в Европа, би била акт на кражба. Руският министър на правосъдието Константин Чуйченко заяви пред ТАСС, че на ръководството на страната вече са представени възможни отговори на евентуалното изземване на руски активи от западните страни. Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, подчерта, че Москва няма да остави подобни действия без отговор.


Русия
  • 1 ООрана държава

    16 9 Отговор
    И ние това се чудим

    06:35 13.12.2025

  • 2 Добро утро!

    17 27 Отговор
    Време беше и на нея да си каже дежурните глупости.👍

    06:38 13.12.2025

  • 3 руски банан

    12 38 Отговор
    Друго си е да си васал на Русия и да изразходваш всичко което имаш в угода на самодържеца в Кремъл.

    06:39 13.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Олигарси и олигофрени

    33 11 Отговор
    Милиардите ще бъдат върнати с лихвите в крайна сметка, което означава пълна мизерия в еврозоната през следващите години. Добре че мъдрия и далновиден държавник бате Гойко ни набута там с поискания извънреден доклад в началото на годината. А действията на властите в бг по отношение на активите на Лукойл, са пълна мистерия.

    Коментиран от #9

    06:41 13.12.2025

  • 6 И аз с ирония

    8 30 Отговор
    А тебя кой те пита кой номер кюлоти носиш ма, пача?

    Коментиран от #14, #42

    06:42 13.12.2025

  • 7 Наистина

    26 7 Отговор
    Да им се чудиш на акълите на ЕвроУрсулите !

    Коментиран от #13

    06:42 13.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чемодан,

    11 27 Отговор

    До коментар #5 от "Олигарси и олигофрени":

    вокзал и масква, копейкин. Давай газ!

    Коментиран от #18

    06:45 13.12.2025

  • 10 Маша

    9 24 Отговор
    се изока.Чакам да чуя и Медведя.Той е по-агресивен,особено рано сутрин,га е махмурлия.

    06:46 13.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фен

    32 6 Отговор
    Ами урсулите нямат избор. Вкараха Европа във война, унищожиха Украйна, но нямат път назад. Защото ако сега сключат мир, някой ще трябва да обяснява на украинците, защо останаха без мъже и без държава, и на европейците, без индустрия.

    Коментиран от #25, #27

    06:47 13.12.2025

  • 13 6644

    25 3 Отговор

    До коментар #7 от "Наистина":

    Не можеш да се чудиш на нещо ,което липсва. Хайде ЕвроУрсулите ги оставете , българските урсули да кажат от къде ще вземат 1.2 милярда за гаранция на активите ,които други ще огкраднат!?

    06:51 13.12.2025

  • 14 а бе..

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "И аз с ирония":

    Пома6кии..излез от тваwеце-стига си кушаль гавнатьците на пеефски

    06:52 13.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    25 9 Отговор
    Щом Белгия се дърпа толкова, значи е кражба!

    Коментиран от #26

    06:53 13.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 сан саничь..

    14 6 Отговор

    До коментар #9 от "Чемодан,":

    Бегай да нюшкаш кюл0тите на дъртио джендър урсуль и мелезчето-калассь

    Коментиран от #24

    06:55 13.12.2025

  • 19 Име

    16 2 Отговор
    Както винаги всеотдайна, недостъпна и привлекателна!

    06:55 13.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    3 8 Отговор
    Земаха да скимтят каде че им земат зематото.

    06:57 13.12.2025

  • 23 Артилерист

    17 2 Отговор
    Запада-става дума за водещите три големи държави, всички останали са натягащи се, прислугващи и безмълвни подчинени-не чува и няма намерение да чуе какво казва Русия. Той лъже, манипулира, провокира, пропагандира и тн, но целта е войната да не спира. Надеждата е, че все повече държави ще се осъзнават от това безумие и ще се противопоставят на тримата пътници от голямата политика. Ето и нашата България се осмелила да изяви резервите си за кражбата на руските активи. Станаха 4 против и ще растат.

    06:58 13.12.2025

  • 24 Ха ха

    2 10 Отговор

    До коментар #18 от "сан саничь..":

    Ааа, тьi знаеш от личен опит! Как се друсат на дъртата Захаринка, нали?

    06:58 13.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Белгия не се дърпа...

    7 11 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    Нарича се театър за балъци като теб.

    07:03 13.12.2025

  • 27 Почти си прав

    17 3 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    Но всъщност САЩ изкрараха Мечката от бърлогата си, а сега Европа се гърчи.
    Урсулите просто като послушни ловджиски кученца се включиха, а сега когато САЩ реши да се измъкне и пак да застане на страната на Победителя, хрътките отнасят последствията.

    07:07 13.12.2025

  • 28 Руски педал

    5 2 Отговор
    Инфантилно е да казваш: “ Не бах аз, той беше!”

    07:09 13.12.2025

  • 29 Хитруша

    14 2 Отговор
    Значи овцете от Европа трябва смирено да чакат кога ще дойде Кумчо Вълчо от Русия.

    Коментиран от #31, #34, #39

    07:12 13.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хитруша":

    Чували ли сте за "Повиквателна"?

    07:17 13.12.2025

  • 32 Бртбрт

    9 3 Отговор
    ЕС може и да плаче за реформа, но не мислете, че критиките отправени към нас са от добра воля. По-лесно е за САЩ и Русия да контролират отделните държави, отколкото единна Европа.

    Коментиран от #35

    07:19 13.12.2025

  • 33 Борис Джонсън

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Шизо,":

    А мен забрави ли ме?
    А Меркел и Оланд забрави ли ги?

    07:21 13.12.2025

  • 34 Овчар - миротворец

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "Хитруша":

    Не, овцете от ЕС отдавна са в челюстите на задатлантическия вълк пт Уолстрийт, който вече оглозга кокалите на сума ти държави. Сега ние сме основното му блюдо, че иначе ще заслабне и ще умре. Но не сме му достатъчни в никакъв случай - ще се пробва да направи закуска с венецуелските редки метали и петрол. Да му приседне дано

    07:23 13.12.2025

  • 35 По-лесно се управлява накуп,

    5 7 Отговор

    До коментар #32 от "Бртбрт":

    По-лесно се управлява накуп, отколкото поотделно. ЕС беше създаден от САЩ и Британия. Американският и британският външен министър заповядаха на Робер Шуман да прочете декларацийката.

    07:25 13.12.2025

  • 36 Забелязах

    14 10 Отговор
    От думите и твърденията на тази рашистка се впечатляват само индивиди с крайно ограничен интелект.

    Коментиран от #38

    07:27 13.12.2025

  • 37 коко

    6 6 Отговор
    Красива булка,корава,хваща окото.Това е важното в случая, политиката не е работа за жени. Вижте докъде докараха ЕС празноглавите кокошки които го управляват....

    07:33 13.12.2025

  • 38 Ентелектоален

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Забелязах":

    Браво! Право десетката!

    07:37 13.12.2025

  • 39 ганю

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хитруша":

    европейците са фашисти,затова дразнят нарочно Русия
    а ние ще го отнесем естествено.не е добре да приемаме еврото
    и да плащаме за войната.като свърши може ама сега е вредно
    и ненужно.ще ни окрадат

    08:10 13.12.2025

  • 40 Мани водката ма

    2 2 Отговор
    излагаш се.

    08:30 13.12.2025

  • 41 Гориил

    4 3 Отговор
    Корумпирани европейски политици взеха куфари, пълни с пари, от киевската гара.Всички сме го виждали по телевизията.

    08:31 13.12.2025

  • 42 Руснак

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "И аз с ирония":

    Девственик, така не се говори на жена, ама ти нали не си има допир до такава от къде да знаеш, все пак си дете на двама мъже

    Коментиран от #44

    08:33 13.12.2025

  • 43 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор
    Чудя се какъв телефон държи...може би Електрон....въоръжават се благодарение на Вас...защо по рано не се въоръжаваха...

    08:36 13.12.2025

  • 44 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Руснак":

    правилно отбеляза,така не се говори на..... жена.........не на крокодил...

    Коментиран от #46

    08:38 13.12.2025

  • 45 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Шолц отнесе едно такова куфарче от Киев, което стискаше като кокал. Цяла Европа беше отбрана от наркофюрера и европейските подлоги.Тази война се превърна в най печелившия бизнес.

    08:41 13.12.2025

  • 46 Руснаци

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "гост":

    Маняк силно се съмнявам на теб да ти върви ис крокодилите, ако имаш жена няма да си мисля на какво прилича, сигурно е някаква разплюта с виснало дупе, нежелана от никой, ама то и ти нямаш голям избор предполагам

    Коментиран от #48

    08:45 13.12.2025

  • 47 Хе!

    0 1 Отговор
    Ах, какя женщина, тучна мамаша! Не, Маша! Зеленски вече не обикаля да проси, а си търси място къде да се укрие от народния и не само гняв! Постоянно е на гастрол по света, че за него е опасно да стои в Киев!

    08:46 13.12.2025

  • 48 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Руснаци":

    Много навътре го прие защо така се нервиш...да не си влюбен в коркоджабъла...Ако и видиш сегашна снимка...ще я разлюбиш...всички ли руснаци сте такива...като не можеш да обориш с думи и започваш да обиждаш...

    08:49 13.12.2025

  • 49 Баба Яга

    0 0 Отговор
    Много ни боли, че ни взеха парите. Сега ще скимтим още няклко години.

    08:50 13.12.2025

