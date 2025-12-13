Новини
След удара с дрон! МААЕ е принудена да спре възстановяването на АЕЦ "Чернобил"
  Тема: Украйна

След удара с дрон! МААЕ е принудена да спре възстановяването на АЕЦ "Чернобил"

13 Декември, 2025 20:18 1 043 15

Украйна и Русия се обвиняват взаимно за инцидента, при който дрон повреди конструкцията, построена, за да ограничи щетите от ядрената катастрофа в украинската централа през 1986 г.

След удара с дрон! МААЕ е принудена да спре възстановяването на АЕЦ "Чернобил" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Международната агенция за атомна енергия е била принудена да забави, "а в някои случаи дори да спре", процеса на демонтиране и отстраняване на радиоактивни остатъци от атомната електроцентрала в Чернобил след удар с дрон през февруари. Това заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

"Смятам, че самите украинци не искат да допуснат изтичане след толкова години. Затова ние сме много проактивни тук и се опитваме да подчертаем значението на този въпрос", отбеляза Гроси пред РИА Новости.


  • 1 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 22 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #4, #12, #15

    20:23 13.12.2025

  • 2 пешо

    25 1 Отговор
    работа на бандеровците

    20:23 13.12.2025

  • 3 А украинците знаят

    27 2 Отговор
    че тази територия ще бъде руска и се опитват по всякакъв начин да отровят околната среда.
    Абсолютно терористи.

    20:23 13.12.2025

  • 4 Гъби Гъбев

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А ти заминавай за украинския ад.

    20:25 13.12.2025

  • 5 Абе

    16 2 Отговор
    пак претопляте вкисвата манджа; с каква цел, може пък простите люде по свето да възприемат внушението за лошите рашки, които са го направили................

    20:25 13.12.2025

  • 6 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Укрите да приключват по бързо че ще направят още по голяма мизерия

    20:25 13.12.2025

  • 7 Шрьодер

    20 2 Отговор
    Укрите са готови да станат мутанти , само и само да вкарат европейците във война с Русия .

    20:25 13.12.2025

  • 8 Джъстис фор ол

    15 3 Отговор
    На руснак може да се вярва, но на покраинец, евролиберал и нацист изобщо.

    Коментиран от #9

    20:27 13.12.2025

  • 9 Демократ

    1 14 Отговор

    До коментар #8 от "Джъстис фор ол":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    20:30 13.12.2025

  • 10 Украинска му

    11 1 Отговор
    Работа.подкрепяме идиоти украински

    20:32 13.12.2025

  • 11 Дудов

    13 1 Отговор
    Вече няма смисъл.Украинците са си повредени по рождение

    20:33 13.12.2025

  • 12 Да те светна

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ще се учудиш колко европейци избраха да живеят в Русия! Ама, откъде да знаеш,като от родната си Крива бара не си излизал.

    20:33 13.12.2025

  • 13 Ами

    12 1 Отговор
    Искате да кажете, че дрон е повредил конструкция
    която пази от радиоактивно заразяване?
    Тая конструкция от какво точно е направена?
    От вестници или от найлон :)

    20:34 13.12.2025

  • 14 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    По информация на Politico Италия, Белгия, Малта и внимание (!) България са против плановете на ЕС да открадне руските активи в Euroclir!

    Чудни работи се случват с България след посещението на зам. държавния секретар на САЩ Кристофър Смит 
    в София на 08.12, а? 🤣🤣🤣

    20:47 13.12.2025

  • 15 Радио Ереван

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    - Кой каза, че дрона е бил руски?
    - Дронът ИИ сам си признал.

    20:54 13.12.2025

Новини по държави:
