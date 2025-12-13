След удара с дрон! МААЕ е принудена да спре възстановяването на АЕЦ "Чернобил"

Международната агенция за атомна енергия е била принудена да забави, "а в някои случаи дори да спре", процеса на демонтиране и отстраняване на радиоактивни остатъци от атомната електроцентрала в Чернобил след удар с дрон през февруари. Това заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.
Украйна и Русия се обвиняват взаимно за инцидента, при който дрон повреди конструкцията, построена, за да ограничи щетите от ядрената катастрофа в украинската централа през 1986 г.
"Смятам, че самите украинци не искат да допуснат изтичане след толкова години. Затова ние сме много проактивни тук и се опитваме да подчертаем значението на този въпрос", отбеляза Гроси пред РИА Новости.
