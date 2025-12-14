Двама убити и девет в критично състояние при стрелба в университета Браун в Роуд Айлънд ВИДЕО

Двама души са убити при стрелба в университета Браун в Роуд Айлънд, съобщи кметът на Провидънс Брет Смайли, предаде Асошиейтед Прес.

Осем други са в критично състояние, добави той. Кметът потвърди, че стрелецът не е задържан. AP и NBC News съобщиха преди това за два смъртни случая. Според мрежата, до 20 други души са ранени.

Стрелбата е станала в сградата на инженерния и физичен факултет, каза Смайли. В инженерния факултет се провеждали заключителни изпити, допълни ректора Франсис Дойл.

Заподозреният е мъж, облечен в черно, каза заместник-началникът на полицията в Провидънс Тим О'Хара. „Използваме всички налични ресурси, за да открием заподозрения“, увери той.

Полицията все още не е сигурна как мъжът е влязъл в сградата. Според източници на CNN от правоохранителните органи, престрелка с участието на полицията е станала на няколко пресечки от мястото на стрелбата, но връзката между този инцидент и предполагаемия стрелец остава неясна.

Оръжие все още не е открито. Ректорът помоли всички да се укрият в и около кампуса.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за молитви за жертвите и оцелелите.

„Наясно съм със ситуацията в университета Браун. Ужасна е и всичко, което можем да направим в момента, е да се молим за жертвите и, очевидно, за тези, които са много сериозно ранени“, каза Тръмп.