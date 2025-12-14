Роденият във Великобритания равин Ели Шлангер е сред убитите при атаката в Сидни ВИДЕО

Роденият във Великобритания равин Ели Шлангер е сред убитите при атаката в Сидни, съобщи неговото семейство, цитирано от Би Би Си.

През октомври равин Шлангер даде интервю за изданието „Аустрелиън джуиш нюз“ след нападението в синагога в Манчестър.

Шлангер, който каза пред изданието, че прачичо му Лесли е бил равин в тази синагога в продължение на повече от 35 години, беше попитан дали се притеснява от подобно нападение в Австралия.

Той отговори, че има „пълно доверие в Хашем (традиционно еврейско название за Бог – б.ред.), че нищо няма да се случи“.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху осъди смъртоносната стрелба и заяви, че е предупредил австралийския си колега Антъни Албанезе, който подкрепя създаването на палестинска държава, че подхранва антисемитизма, предаде Ройтерс.

Нетаняху посочи, че стрелбата е „хладнокръвно убийство“ и добави, че през август е написал в писмо до австралийския премиер, че австралийските правителствени политики насърчават и окуражават антисемитизма в страната.

„Написах: „Призивът ви за палестинска държава подхранва огъня на антисемитизма. Той е награда за терористите от „Хамас“. Дава смелост на онези, които заплашват австралийските евреи и окуражава омразата към евреите, която сега дебне по вашите улици“, заяви в изявлението си израелският премиер.

На 11 август Албанезе заяви, че Австралия ще признае палестинска държава по време на Общото събрание на ООН през септември – стъпка, която последва същото решение от Франция, Великобритания и Канада.

В днешното си изказване Нетаняху обвини правителството на Албанезе, че „не е направило нищо да спре разпространяващия се антисемитизъм в Австралия“.

„Оставихте болестта да се разпространи и резултатът са ужасяващите атаки срещу евреите, които видяхме днес“, добави той.