Роденият във Великобритания равин Ели Шлангер е сред убитите при атаката в Сидни ВИДЕО

Роденият във Великобритания равин Ели Шлангер е сред убитите при атаката в Сидни, съобщи неговото семейство, цитирано от Би Би Си.
През октомври равин Шлангер даде интервю за изданието „Аустрелиън джуиш нюз“ след нападението в синагога в Манчестър.
Шлангер, който каза пред изданието, че прачичо му Лесли е бил равин в тази синагога в продължение на повече от 35 години, беше попитан дали се притеснява от подобно нападение в Австралия.
Той отговори, че има „пълно доверие в Хашем (традиционно еврейско название за Бог – б.ред.), че нищо няма да се случи“.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху осъди смъртоносната стрелба и заяви, че е предупредил австралийския си колега Антъни Албанезе, който подкрепя създаването на палестинска държава, че подхранва антисемитизма, предаде Ройтерс.
Нетаняху посочи, че стрелбата е „хладнокръвно убийство“ и добави, че през август е написал в писмо до австралийския премиер, че австралийските правителствени политики насърчават и окуражават антисемитизма в страната.
„Написах: „Призивът ви за палестинска държава подхранва огъня на антисемитизма. Той е награда за терористите от „Хамас“. Дава смелост на онези, които заплашват австралийските евреи и окуражава омразата към евреите, която сега дебне по вашите улици“, заяви в изявлението си израелският премиер.
На 11 август Албанезе заяви, че Австралия ще признае палестинска държава по време на Общото събрание на ООН през септември – стъпка, която последва същото решение от Франция, Великобритания и Канада.
В днешното си изказване Нетаняху обвини правителството на Албанезе, че „не е направило нищо да спре разпространяващия се антисемитизъм в Австралия“.
„Оставихте болестта да се разпространи и резултатът са ужасяващите атаки срещу евреите, които видяхме днес“, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
19:19 14.12.2025
2 Човека КоZа
19:19 14.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ЧУДЯ СЕ
Коментиран от #20
19:20 14.12.2025
5 Aлфа Bълкът
19:20 14.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Kaлпазанин
19:24 14.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Kaлпазанин
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Кой исраел ,какво е това исраел ,аз знам тази земя за Палестина
Коментиран от #19
19:25 14.12.2025
10 Да,бе
19:27 14.12.2025
11 ДрайвингПлежър
19:28 14.12.2025
12 404
19:30 14.12.2025
13 Хей Мис$ирки,
19:31 14.12.2025
14 Антисемитист
19:32 14.12.2025
15 Йес Акинг
и без това нападна 6 държави и няма санкциика дори една
така че давай наред
19:34 14.12.2025
16 гост
Коментиран от #17
19:35 14.12.2025
17 Висящият от колесник
До коментар #16 от "гост":това ми звучи като
еврейте като са толкова ербап
защо викнаха краварите и те да нападнат Иран а не се оправяха сами
с памперсов щит
19:38 14.12.2025
18 Бай Ставри
19:47 14.12.2025
19 Бай Ставри
До коментар #9 от "Kaлпазанин":ИсраЕл идва от иср@н, по-точно роден неестествено през г@з@.
19:50 14.12.2025
20 Бай Ставри
До коментар #4 от "ЧУДЯ СЕ":Едни такива добри и мили нали
19:52 14.12.2025
21 българина
19:54 14.12.2025
22 Евреите са историческо понятие
Няма "евреи"; има юдаисти.
Най-злият сегашен юдаист се нарича Нетаняху.
Злодеянията на Нетаняху са причината за омразата срещу така наречените "евреи".
Бог да прости всички загинали.
19:54 14.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Е и какво от това
Тези животни стават само за сапун и това е доказано през втората световна война.
Твърдението ми е и за едните и за другите защото между тях няма никаква разлика.
20:08 14.12.2025
25 Нали никой не си мисли че
20:11 14.12.2025