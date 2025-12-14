Новини
Свят »
Австралия »
Роденият във Великобритания равин Ели Шлангер е сред убитите при атаката в Сидни ВИДЕО

Роденият във Великобритания равин Ели Шлангер е сред убитите при атаката в Сидни ВИДЕО

14 Декември, 2025 19:10, обновена 14 Декември, 2025 19:15 1 021 25

  • австралия-
  • сидни-
  • израел-
  • стрелба-
  • убити-
  • нетаняху

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Роденият във Великобритания равин Ели Шлангер е сред убитите при атаката в Сидни ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Роденият във Великобритания равин Ели Шлангер е сред убитите при атаката в Сидни, съобщи неговото семейство, цитирано от Би Би Си.

През октомври равин Шлангер даде интервю за изданието „Аустрелиън джуиш нюз“ след нападението в синагога в Манчестър.

Шлангер, който каза пред изданието, че прачичо му Лесли е бил равин в тази синагога в продължение на повече от 35 години, беше попитан дали се притеснява от подобно нападение в Австралия.

Той отговори, че има „пълно доверие в Хашем (традиционно еврейско название за Бог – б.ред.), че нищо няма да се случи“.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху осъди смъртоносната стрелба и заяви, че е предупредил австралийския си колега Антъни Албанезе, който подкрепя създаването на палестинска държава, че подхранва антисемитизма, предаде Ройтерс.

Нетаняху посочи, че стрелбата е „хладнокръвно убийство“ и добави, че през август е написал в писмо до австралийския премиер, че австралийските правителствени политики насърчават и окуражават антисемитизма в страната.

„Написах: „Призивът ви за палестинска държава подхранва огъня на антисемитизма. Той е награда за терористите от „Хамас“. Дава смелост на онези, които заплашват австралийските евреи и окуражава омразата към евреите, която сега дебне по вашите улици“, заяви в изявлението си израелският премиер.

На 11 август Албанезе заяви, че Австралия ще признае палестинска държава по време на Общото събрание на ООН през септември – стъпка, която последва същото решение от Франция, Великобритания и Канада.

В днешното си изказване Нетаняху обвини правителството на Албанезе, че „не е направило нищо да спре разпространяващия се антисемитизъм в Австралия“.

„Оставихте болестта да се разпространи и резултатът са ужасяващите атаки срещу евреите, които видяхме днес“, добави той.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    9 3 Отговор
    Новият Аушвиц 2025.

    19:19 14.12.2025

  • 2 Човека КоZа

    19 5 Отговор
    Дай боже всеки ден такива новини

    19:19 14.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЧУДЯ СЕ

    22 3 Отговор
    Защо никой не обича йовреите?

    Коментиран от #20

    19:20 14.12.2025

  • 5 Aлфа Bълкът

    20 3 Отговор
    Каквото посееш, това ще пожънеш.

    19:20 14.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    17 3 Отговор
    Е ,не звучи като избитите палестинци и журналисти в Палестина ,са скърбим целия свят сега за 10 убити евреина ли ,ААА и един равин

    19:24 14.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Kaлпазанин

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Кой исраел ,какво е това исраел ,аз знам тази земя за Палестина

    Коментиран от #19

    19:25 14.12.2025

  • 10 Да,бе

    9 3 Отговор
    Дай,Боже повече равини да заминават,че са разпространители на юдаизма,най-противочовешкият клон на еврейската вяра.

    19:27 14.12.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    10 4 Отговор
    Ако трябва да сме истински честни за % от населението това е просто едно добро начало ама крайно недостатъчно - урока дето евреите трябва да научат е много по-труден от пращането на десетина в еденската градина или както там му викаха на ония свят...

    19:28 14.12.2025

  • 12 404

    12 1 Отговор
    Русия има способността да заличи англичаните от лицето на земята с техните подли, дребнави души, но няма никакво желание да си цапа ръцете с тях. Жалко

    19:30 14.12.2025

  • 13 Хей Мис$ирки,

    6 1 Отговор
    Хей Мис$ирки, дадоха ли ви 10 лв или за по-малко сте готови да отворите бузите ?!! Писна ни от такива като вас! За някаъв не ставате !! Кой ви даде дипломи?

    19:31 14.12.2025

  • 14 Антисемитист

    6 1 Отговор
    Приготвям чували за всички евтаназирани евреи от около 10 000 000 души!

    19:32 14.12.2025

  • 15 Йес Акинг

    9 0 Отговор
    давай нетаняху нападай Ввстраля
    и без това нападна 6 държави и няма санкциика дори една
    така че давай наред

    19:34 14.12.2025

  • 16 гост

    2 4 Отговор
    Всеки тероризъм е лош защото трепи невинни хора, а не първопричинителите за терора! Като са толкова ербап защо не отидоха да трепят НатаняхУ ?

    Коментиран от #17

    19:35 14.12.2025

  • 17 Висящият от колесник

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    това ми звучи като
    еврейте като са толкова ербап
    защо викнаха краварите и те да нападнат Иран а не се оправяха сами
    с памперсов щит

    19:38 14.12.2025

  • 18 Бай Ставри

    6 0 Отговор
    Дано се оправи "човекът"

    19:47 14.12.2025

  • 19 Бай Ставри

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Kaлпазанин":

    ИсраЕл идва от иср@н, по-точно роден неестествено през г@з@.

    19:50 14.12.2025

  • 20 Бай Ставри

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЧУДЯ СЕ":

    Едни такива добри и мили нали

    19:52 14.12.2025

  • 21 българина

    2 0 Отговор
    малок им е.....

    19:54 14.12.2025

  • 22 Евреите са историческо понятие

    1 1 Отговор
    Също като древните македонци, древните египтяни, вавилонци, римляни, траки...

    Няма "евреи"; има юдаисти.

    Най-злият сегашен юдаист се нарича Нетаняху.

    Злодеянията на Нетаняху са причината за омразата срещу така наречените "евреи".

    Бог да прости всички загинали.

    19:54 14.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Е и какво от това

    1 0 Отговор
    Някакъв си равен. А защо всички демократични в кавички държави пуснаха тази измет със сини Венци и тъмна кожа и когато го напишеш този факт те изтриват защото те имали права.
    Тези животни стават само за сапун и това е доказано през втората световна война.
    Твърдението ми е и за едните и за другите защото между тях няма никаква разлика.

    20:08 14.12.2025

  • 25 Нали никой не си мисли че

    1 0 Отговор
    Десетките хиляди невинни загинали палестинци ще останат забравени , естествено че ще има отмъщения и то безброй

    20:11 14.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания