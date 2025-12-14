Новини
Смел зарзаватчия отнел оръжието на стрелеца в Сидни

14 Декември, 2025 19:52, обновена 14 Декември, 2025 20:02

Най-малко 12 души загинаха, а 30 бяха ранени при стрелбата на плажа Бонди

Смел зарзаватчия отнел оръжието на стрелеца в Сидни - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Минувачът, който обезоръжи терориста, стрелял по хора в Сидни, се оказа продавач на плодове, предаде телевизионният канал 7News.

Според медията, героят е 43-годишният жител на Сидни, собственик на магазин за плодове, Ахмед ал-Ахмед.

Видео, публикувано онлайн, показва как мъжът обезоръжава терориста, стрелял по хора, като тича зад него и грабва оръжието.

Братовчедът на мъжа каза пред телевизионния канал, че ал-Ахмед е ранен в схватката и е откаран в болница, където ще бъде опериран.

По-рано днес БТА съобщи, че най-малко 12 души са загинали, а 30 са ранени при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, предаде Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти, съобщава БТА.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да,бе

    11 6 Отговор
    Сега да го съдят до дупка,че е спрял едно хуманно дело...

    20:05 14.12.2025

  • 3 ЧЕСТ И ПОЧИТАНИЯ

    12 5 Отговор
    ЗА СМЕЛИЯ МЪЖАГА. НЕ ВСЕКИ БИ ГО НАПРАВИЛ. ГЛЕДАХ КЛИПА СМЕЛЧАГА СИ Е.

    Коментиран от #10

    20:06 14.12.2025

  • 4 Дано

    13 6 Отговор
    се възстанови оптимално този смел мъж и дано десетките останали живи, благодарение на изключително смелата му и бърза реакция празнуващи Ханука , намерят начин да му се отблагодарят , че са живи !

    20:07 14.12.2025

  • 5 Сега аятолаха

    4 3 Отговор
    ще издаде фетва за убийството на този...

    20:07 14.12.2025

  • 6 Жоро

    8 4 Отговор
    И той е Ахмед, но е честен човек. И тук вече не е важно какъв си. Важното е че ,може Би е спасил много хора .Да е жив и здрав. 🙏🤝

    20:12 14.12.2025

  • 7 Западни "медии" муаххаха

    7 1 Отговор
    Не лъжете. Стрелял е по евреи, но ви е забранено да го напишете.

    20:12 14.12.2025

  • 8 Жоро

    3 1 Отговор
    Ахмед е евреин а не муслим,затова така.

    20:15 14.12.2025

  • 9 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Ти да видиш чудо на чудесата ,как не го изкарахте и него терорист

    20:18 14.12.2025

  • 10 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЧЕСТ И ПОЧИТАНИЯ":

    е rлупак.

    20:19 14.12.2025

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    И утре евреите за благодарност че са само 12 жертвите колко ли палестинци ще избият в Палестина

    20:21 14.12.2025

