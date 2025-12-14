Смел зарзаватчия отнел оръжието на стрелеца в Сидни

Минувачът, който обезоръжи терориста, стрелял по хора в Сидни, се оказа продавач на плодове, предаде телевизионният канал 7News.

Според медията, героят е 43-годишният жител на Сидни, собственик на магазин за плодове, Ахмед ал-Ахмед.

Видео, публикувано онлайн, показва как мъжът обезоръжава терориста, стрелял по хора, като тича зад него и грабва оръжието.

Братовчедът на мъжа каза пред телевизионния канал, че ал-Ахмед е ранен в схватката и е откаран в болница, където ще бъде опериран.

По-рано днес БТА съобщи, че най-малко 12 души са загинали, а 30 са ранени при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, предаде Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти, съобщава БТА.