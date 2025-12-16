"Доналд Тръмп: Никога не сме били толкова близо до споразумение за Украйна"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че споразумението за Украйна никога не е било толкова близо, колкото сега, предаде АФП, цитирана от БТА.

"Ние сме по-близо днес, отколкото сме били когато и да било" до споразумение за слагане на край на войната на Русия в Украйна, заяви президентът в Овалния кабинет след разговор с украинския си колега Володимир Зеленски и няколко европейски лидери.

Още новини от Украйна

Украйна може да получи гаранции за сигурност, моделирани съгласно ангажимента за взаимна отбрана, предвиден в член 5 от договора за НАТО, заявиха по-рано днес американски представители – безпрецедентно предложение, целящо да сложи край на войната, започнала след руското нахлуване през 2022 г., предаде Ройтерс.

Длъжностни лица описаха предлаганите защити, обсъдени по време на двудневни разговори в Берлин, като „подобни на член 5“, което подсказва силен ангажимент към сигурността на Украйна, въпреки че Киев не е член на НАТО, допълни агенцията.

Две длъжностни лица, говорили с репортери в телеконферентен разговор след преговорите на САЩ с украински и европейски представители, казаха, че има широко съгласие по 90% от въпросите между Украйна и Русия. Те обаче признаха, че територията и суверенитетът все още предстои да бъдат решени от самите страни. Украйна вече е заявявала, че няма да отстъпва територия на Русия.

Проучвания на общественото мнение в Украйна показват, че малко украинци са готови да приемат териториални отстъпки – нещо, което остава ключово руско условие за прекратяване на войната.

Един американски представител каза, че Русия е съгласна Украйна да се присъедини към Европейския съюз и че Тръмп иска да попречи на Русия да се придвижи още пò на запад.

Член 5 се смята за крайъгълен камък на учредителния договор на отбранителния съюз НАТО. Той постановява, че нападение срещу един член на групата се разглежда като нападение срещу всички.

Европейски лидери заявиха днес, че са се договорили каквито и да било решения за евентуални украински териториални отстъпки пред Русия да могат да бъдат взети едва след като бъдат осигурени надеждни гаранции за сигурност, които да включват многонационални сили под европейско ръководство, предаде Ройтерс.

Изявлението, разпространено от 10 европейски лидери, както и от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, бе направено, след като те се срещнаха в Берлин, за да подкрепят мирните преговори между американски и украински преговарящи, които се стремят да сложат край на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Очертавайки какви гаранции за сигурност смятат за необходими, в изявлението се казва, че Украйна трябва да може да запази въоръжените си сили на равнище от около 800 000 души, за да възпира конфликт.

Освен това Европа трябва да координира многонационални сили в Украйна, в които да се включат желаещи държави с подкрепа от Съединените щати.

Този контингент „ще подпомага възстановяването и обновяването на украинските сили, осигуряването на украинското въздушно пространство и подкрепата за по-безопасни морски пространства, включително чрез операции на територията на Украйна“, се казва в изявлението.

Гаранциите за сигурност ще включват и механизъм за наблюдение на спазването на прекратяването на огъня, ръководен от Съединените щати, който да осигурява ранно предупреждение за бъдещо нападение и да реагира при нарушения.

„Решенията за територията са за народа на Украйна, след като надеждни гаранции за сигурност бъдат на практика въведени“, се посочва в изявлението.

Американски преговарящи са казали днес на Украйна, че при всяко споразумение за прекратяване на близо четиригодишната война с Русия тя трябва да се съгласи да изтегли силите си от източната Донецка област, заяви запознат с въпроса официален източник.