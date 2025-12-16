Новини
Доналд Тръмп: Никога не сме били толкова близо до споразумение за Украйна
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Никога не сме били толкова близо до споразумение за Украйна

16 Декември, 2025 00:18, обновена 16 Декември, 2025 00:22 983 14

Американски представител каза, че Русия е съгласна Украйна да се присъедини към Европейския съюз и че Тръмп иска да попречи на Русия да се придвижи още по на запад

Доналд Тръмп: Никога не сме били толкова близо до споразумение за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че споразумението за Украйна никога не е било толкова близо, колкото сега, предаде АФП, цитирана от БТА.

"Ние сме по-близо днес, отколкото сме били когато и да било" до споразумение за слагане на край на войната на Русия в Украйна, заяви президентът в Овалния кабинет след разговор с украинския си колега Володимир Зеленски и няколко европейски лидери.

Украйна може да получи гаранции за сигурност, моделирани съгласно ангажимента за взаимна отбрана, предвиден в член 5 от договора за НАТО, заявиха по-рано днес американски представители – безпрецедентно предложение, целящо да сложи край на войната, започнала след руското нахлуване през 2022 г., предаде Ройтерс.

Длъжностни лица описаха предлаганите защити, обсъдени по време на двудневни разговори в Берлин, като „подобни на член 5“, което подсказва силен ангажимент към сигурността на Украйна, въпреки че Киев не е член на НАТО, допълни агенцията.

Две длъжностни лица, говорили с репортери в телеконферентен разговор след преговорите на САЩ с украински и европейски представители, казаха, че има широко съгласие по 90% от въпросите между Украйна и Русия. Те обаче признаха, че територията и суверенитетът все още предстои да бъдат решени от самите страни. Украйна вече е заявявала, че няма да отстъпва територия на Русия.

Проучвания на общественото мнение в Украйна показват, че малко украинци са готови да приемат териториални отстъпки – нещо, което остава ключово руско условие за прекратяване на войната.

Един американски представител каза, че Русия е съгласна Украйна да се присъедини към Европейския съюз и че Тръмп иска да попречи на Русия да се придвижи още пò на запад.

Член 5 се смята за крайъгълен камък на учредителния договор на отбранителния съюз НАТО. Той постановява, че нападение срещу един член на групата се разглежда като нападение срещу всички.

Европейски лидери заявиха днес, че са се договорили каквито и да било решения за евентуални украински териториални отстъпки пред Русия да могат да бъдат взети едва след като бъдат осигурени надеждни гаранции за сигурност, които да включват многонационални сили под европейско ръководство, предаде Ройтерс.

Изявлението, разпространено от 10 европейски лидери, както и от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, бе направено, след като те се срещнаха в Берлин, за да подкрепят мирните преговори между американски и украински преговарящи, които се стремят да сложат край на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Очертавайки какви гаранции за сигурност смятат за необходими, в изявлението се казва, че Украйна трябва да може да запази въоръжените си сили на равнище от около 800 000 души, за да възпира конфликт.

Освен това Европа трябва да координира многонационални сили в Украйна, в които да се включат желаещи държави с подкрепа от Съединените щати.

Този контингент „ще подпомага възстановяването и обновяването на украинските сили, осигуряването на украинското въздушно пространство и подкрепата за по-безопасни морски пространства, включително чрез операции на територията на Украйна“, се казва в изявлението.

Гаранциите за сигурност ще включват и механизъм за наблюдение на спазването на прекратяването на огъня, ръководен от Съединените щати, който да осигурява ранно предупреждение за бъдещо нападение и да реагира при нарушения.

„Решенията за територията са за народа на Украйна, след като надеждни гаранции за сигурност бъдат на практика въведени“, се посочва в изявлението.

Американски преговарящи са казали днес на Украйна, че при всяко споразумение за прекратяване на близо четиригодишната война с Русия тя трябва да се съгласи да изтегли силите си от източната Донецка област, заяви запознат с въпроса официален източник.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    7 7 Отговор
    Айде по живо че урсулата ни попиля от разходи по зелю, дс подписва по бурже докато не са окраднали руските активи че там ни чака дял 1.5 милярда да изплащаме

    00:20 16.12.2025

  • 2 Цирк Тръмп!

    7 4 Отговор
    Стига палячовщини!

    00:28 16.12.2025

  • 3 китайски балон

    7 2 Отговор
    Не забравяйте, че БайДончо е шоумен, укроклоуна също😉

    00:34 16.12.2025

  • 4 ха, ха, ха...

    6 3 Отговор
    "Доналд Тръмп: Никога не сме били толкова близо до споразумение за Украйна"

    Винаги след такива думи Путин буквално засипва Украйна с огън и жупел. И всеки следващ път по усърдно.

    00:38 16.12.2025

  • 5 Лека нощ!

    5 2 Отговор
    ДвамаТъпаци на снимката...

    00:38 16.12.2025

  • 6 марксист

    4 0 Отговор
    Какво направиха естонците с валутния си резерв след присъединяването към еврозоната? България има резерв, два пъти по-голям от наличните левове. Възможно ли е България да не се присъединява към еврозоната, но да създаде още толкова левове и да ги гарантира - стабилност и конвертируемоста чрез злато вместо чрез еврото, като закупи злато с наличните евро? Златният резерв на САЩ по време на златния стандарт беше 40%, а българският би бил 100%. ........... Естония е закупила американски облигации. Тоест подарила е 2-милиарда евро на американците, уж като гаранция и стабилност в ЕЦБ. Но тези пари си остават завинаги така, 5% от стойност на БВП на Естония. Така и с българските резерви, това е да си колония. Нашите са над 40-милиарда евро, 40% от БВП. И Путин знае, че са колония и го прави, заем за САЩ като резерви в американски облигации и толкоз. ЧАТДЖПТ настоява, че резервът не се харчи. Макар, че са пари на народът, как ли не го убеждавах този чатджпт, че няма логика, но не отстъпва. Сигурно всеки голям капиталист е наказван, ако не влага в американски облигации. ПО ЦЯЛ СВЯТ, и всяко правителство. чонжпт: Към 2025 г. световните официални валутни резерви са около 12.5 трилиона щатски долара, официалните златни резерви възлизат на около 36,700 тона (над 2.4 трилиона USD по текущи цени), а около 57–58% от всички резерви са в долари - тоест американски дълг - американски държавни облигации.

    00:43 16.12.2025

  • 7 Руски Сокол

    1 1 Отговор
    Немой стана тая.......

    00:51 16.12.2025

  • 8 Миролюб Войнов, миротворец

    7 0 Отговор
    Всяко нещо различно от украинска капитулация е Поражение за Русия !!!

    Коментиран от #14

    00:56 16.12.2025

  • 9 Въпрос

    0 1 Отговор
    Тръмпи защо козирува на Путин?!?

    01:02 16.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Сметки без руснаците, са като сметки без кръчмар.

    01:09 16.12.2025

  • 11 Андро

    1 2 Отговор
    До споразумение,поне такова каквото искат Тръмп и Путин,няма да се стигне.Войната продължава с високо темпо,а на Русия ще са и нужни около две години още и половин милион жертви,да превземе тези 15% от Донбаз,останали под украинско управление.Украйна,никога няма да се предаде,а ще се бие на живот и смърт срещу нашественика,дотогава,доката и последния рус монгол стъпил на нейна земя не падне мъртъв или не избяга обратно в китайска Рус.

    01:14 16.12.2025

  • 12 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Верно е... Ама няма как нещо са стане

    01:17 16.12.2025

  • 13 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Тръмп на какво разчита не е ясно? Русия няма да приеме предложенията му колкото и да се мазни.

    01:35 16.12.2025

  • 14 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, миротворец":

    Това е цената за нацистката политика на Русия. Сами са се вкарали в тоя капан. Ще воюват, докато загубят всичко.

    01:47 16.12.2025