Членките на ЕС се разбраха за нови правила за депортацията на кандидати за убежище в трети страни

18 Декември, 2025 07:00, обновена 18 Декември, 2025 06:04 397 3

Споразумението ще направи възможно лице, търсещо закрила, да бъде изпратено в страна, която не членува в Евросъюза, ако бъде определена за безопасна

Членките на ЕС се разбраха за нови правила за депортацията на кандидати за убежище в трети страни - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Представителите на държавите от ЕС и Европейският парламент постигнаха рано тази сутрин съгласие за нови правила, позволяващи на държавите от блока да депортират кандидати за убежище в "сигурни трети страни", предаде ДПА.

Споразумението ще направи възможно лице, търсещо закрила, да бъде изпратено в страна, която не членува в Евросъюза, ако бъде определена за безопасна; предпоставка за това би било например, ако между дадената трета страна и дадената държава от ЕС съществува споразумение или договореност.

Преди се изискваше кандидатите за убежище да имат някаква връзка с тази страна като роднинска свързаност или продължителен престой там в минал период.

По този начин лица, търсещи закрила, ще могат да бъдат депортирани в страни, в които никога не са били и с които нямат нито семейна, нито културна или каквато и да било друга връзка. Въпреки това, по искане на държавите от ЕС, за непридружени непълнолетни ще се прави изключение и занапред – необходимо условие за депортация ще продължи да бъде те да имат някаква връзка с дадената страна.

Преди да влезе в сила, споразумението трябва да бъде официално одобрено, което обикновено е формалност, тъй като преговарящите вече са се договорили за компромис.

Вчера ЕП проправи пътя за преговорите, след като за това гласува мнозинство, осигурено основно от десницата. Подкрепата дойде най-вече от десноцентристки и по-дясно настроени депутати.

Въпросът за изискването за лична или юридическа връзка с третата страна беше дискутиран още миналата година в рамките на преговорите за реформа на Общата европейска система за убежище (CEAS).

В крайна сметка бе решено връзката да остане задължително условие, но след определен период от време това да може да бъде променено.

"Хиляди мигранти се давят в Средиземно море или стават жертва на престъпления от страна на каналджиите, които печелят купища пари за тяхна сметка", каза датският министър на имиграцията и интеграцията Расмус Стоклунд. "От решаващо значение е да сложим прът в колелата на тази нездрава и безчовечна система."


  • 1 От прочетеното разбрах

    1 0 Отговор
    Че украинците трябва да търсят убежище в Израел.

    06:09 18.12.2025

  • 2 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    "ако между дадената трета страна и дадената държава от ЕС съществува споразумение или договореност.". Хххм .. и коя ще тази държава като никой вече неиска да има вземане даване с ЕС?

    06:14 18.12.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    Има си международна конвенция за бежанците и доколкото си спомням тя гласи, че бежанците трябва да останат в първата сигурна страна в близост до конфликтната зона...не да щъкат без документи из цяла Европа!
    Откриват топлата вода Урсула и останалите либерал-глобалистчета.....

    06:17 18.12.2025