Официално: Пуснаха файловете от разследването за сексуални престъпления срещу Джефри Епстийн

20 Декември, 2025 03:33, обновена 20 Декември, 2025 03:37 409 0

Това става след настъпването на крайния срок в приетия от Конгреса закон по темата.

Официално: Пуснаха файловете от разследването за сексуални престъпления срещу Джефри Епстийн - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Американското министерство на правосъдието започна да публикува файловете от разследването за сексуални престъпления на бившия финансист Джефри Епстийн.

Това става след настъпването на крайния срок в приетия от Конгреса закон по темата.

Сред обнародваните данни има снимки, списъци с телефонни обаждания и показания, но част от тях са редактирани. Новата информация се очаква да хвърли светлина върху връзките на Епстийн с високопоставени личности, включително президента Доналд Тръмп. Според заместник главния прокурор Тод Бланч матриали свързани с активни разследвания ще бъдат задържани, а това, което може да бъде видяно, ще мине през редакция, за да се запази самоличността на жертвите на скандала. Бланч обаче каза, че правосъдното ведомство не е получавало нареждания да редактира името на Тръмп.

Асошиейтед прес съобщава, че са открити няколко снимки на бившия президент Бил Клинтън, на които той е с различни жени, включително сътрудничката на Епстийн Гилслейн Максуел. Клинтън не е обвиняван в никакви неправомерни действия във връзка с разследването и появата на фотосите не се очаква да промени това.

От Белия дом обявиха, че обнародването на документите показва, че тази администрация е най-прозрачната в историята. Това обаче става, след като Тръмп отстъпи пред натиска на Конгреса и подписа закона, свързан с публикуването, въпреки че по-рано се противопоставяше на идеята файловете да видят бял свят.


