Зеленски: Не Путин решава как и кога да се проведат избори в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че не Владимир Путин трябва да решава как и кога да се провеждат избори в Украйна.
Зеленски заяви това в отговор на въпроси на журналисти относно възможността за организиране на избори в страната. Думите му са цитирани от Би Би Си.
Според него никакво гласуване не може да се провежда на територии, окупирани от Русия, а изборен процес е възможен единствено при гарантирани условия за сигурност. Зеленски подчерта, че провеждането на демократични избори по време на война изисква ясни гаранции за безопасността на гражданите и прозрачността на процедурата, уточни news.bg.
Изявлението идва след думите на руския президент по време на т.нар. "пряка линия" в петък, когато Путин отново определи украинската власт като нелегитимна и заяви, че Русия е "готова да помисли" да не нанася удари в дълбочина на украинска територия в деня, в който биха се провели избори.
Зеленски съобщи още, че украинският външен министър е започнал подготвителна работа за създаване на необходимата инфраструктура за гласуване на украинските граждани, които живеят в чужбина. По думите му целта е, при наличие на условия за сигурност, да се гарантира правото на вот и на милионите украинци извън страната.
В същото време Зеленски разкри, че Съединените щати са предложили потенциално нов формат на мирни преговори между Украйна и Русия с участие на американски и евентуално европейски представители. По думите му Киев ще вземе решение за формата, след като стане ясно дали ще има положителен резултат от възобновените в петък двустранни разговори между украинската и американската страна.
"САЩ заявиха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И те предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, Америка, Русия и, тъй като ще има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.
Припомняме, че днес във Флорида са планирани разговори между представители на САЩ и ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, които се разглеждат като част от сондажите за евентуално възобновяване на дипломатическия процес.
1 Да,бе
18:45 20.12.2025
2 Пич
18:45 20.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сила
Коментиран от #10, #53, #69
18:47 20.12.2025
6 Болен мозък
Коментиран от #31
18:47 20.12.2025
7 Аман от тоя крадлив шут
18:48 20.12.2025
8 виктория
Коментиран от #13
18:48 20.12.2025
9 хаха
Ватенките колко са кухоглави и отчаяни просто. ХАХАХА!
Коментиран от #18
18:49 20.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Може,може
18:49 20.12.2025
12 аааа
Коментиран от #15, #33, #51
18:51 20.12.2025
13 Питам
До коментар #8 от "виктория":кога путин ще го извлекат от бункера?
Коментиран от #30
18:51 20.12.2025
14 ЕЙ ЗЕЛЕН
18:52 20.12.2025
15 АЕЦ ни е руски
До коментар #12 от "аааа":Как не е думнал досега е чудното.
Коментиран от #26, #35, #80
18:53 20.12.2025
16 НАРОДА РЕШАВА.
18:54 20.12.2025
17 До амебитеее
18:56 20.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не трийте
Коментиран от #21
18:56 20.12.2025
20 БАРС
18:56 20.12.2025
21 И АЗ
До коментар #19 от "Не трийте":ДЕПМВГЗ
18:57 20.12.2025
22 Инна
Относно хипотетичните избори в Украйна, Владимир Путин заяви:
„Милиони украински граждани живеят в Руската федерация – според различни оценки, между 5 и 10 милиона – които имат право да гласуват. И ако се проведат избори в Украйна, тогава имаме право да поискаме от тези, които ги организират, да организират изборите и да предоставят на украинците, живеещи в момента в Русия, правото да гласуват в Руската федерация.“
„Правителството в Украйна трябва в крайна сметка да стане легитимно, а без избори това е невъзможно.“
18:57 20.12.2025
23 Ха ха ха ха
18:57 20.12.2025
24 Иво бабаита
18:59 20.12.2025
25 Гориил
18:59 20.12.2025
26 Идиотино
До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":Само украинците думаха АЕЦ защото са лакоми за повече пари.Не у технологична грешка а човешка намеса.
Марш да провериш как гърмят на Уестингхаус в Америка и Япония
18:59 20.12.2025
27 Зооплог
Коментиран от #29
18:59 20.12.2025
28 Чуй чуй
19:00 20.12.2025
29 Сила
До коментар #27 от "Зооплог":Има !!! От копейката по глупаво е само БГ копейката !!!
Коментиран от #32, #34
19:01 20.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хи хи хи
До коментар #6 от "Болен мозък":Путин това и прави, новите руски области няма да гласуват. Майка Русия си ги върна отново.
19:02 20.12.2025
32 Казал
До коментар #29 от "Сила":Вмирисаният на айна пробит цент
19:02 20.12.2025
33 Пореден гаф
До коментар #12 от "аааа":Откакто работи с американски боклуци вместо руско гориво и руски надзор какво очакваш да е ? Последно му правиха ремонт до 16 декември , сега пак спрян , заради мембрана . Да вярваш на американски ядрени специалисти си е самоубийство !.
Коментиран от #38
19:03 20.12.2025
34 Обаче
До коментар #29 от "Сила":Най-глупав е панелният фашага …
19:04 20.12.2025
35 Въпросче
До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":Че кой руски АЕЦ е гръмнал , освен Чернобил и там украинците направиха саботаж и си го гръмнаха . А най - големите аварии са на американски и японски АЕЦ и . А най-близо до нас - в Румъния , канадски реактори пуснаха радиация .❗
Коментиран от #42
19:06 20.12.2025
36 Гориил
Коментиран от #87
19:06 20.12.2025
37 Витков
Коментиран от #39
19:06 20.12.2025
38 Само
До коментар #33 от "Пореден гаф":Руските котли са ковани, т.е.практически вечни, за разлика от всички други са заваряване и уязвими.
Първата АЕЦ която гръмна беше американска.
Коментиран от #41, #43, #49
19:07 20.12.2025
39 Ще цепи
До коментар #37 от "Витков":Дърва в Сибир наркомана
19:08 20.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Пореден гаф
До коментар #38 от "Само":Зная . Но в България продажните медии раздуват само Чернобил . А нито дума за американските гафове . Дори Фукушима , която замърси с радиация океана опитват да я премълчават .
19:10 20.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гориил
До коментар #38 от "Само":Бих добавил, че използването на чуждестранно ядрено гориво, неодобрено от Росатом, доведе до повреда и спиране на един от енергоблоковете на българската атомна електроцентрала.Само терорист и саботьор би могъл да поеме такъв риск.
Коментиран от #60
19:13 20.12.2025
44 123456
19:14 20.12.2025
45 Ха ХаХа
До коментар #42 от "Дамаджан":По нареждане на ЦК на Украинската партия е трябвало да увеличат производството на ток, но техниката има предел.
За да увеличат производството украинците правят това което ние правехме с бушоните.Слагахме по дебела жица.Но тогава гърми цялата инсталация
19:16 20.12.2025
46 име
Коментиран от #59
19:21 20.12.2025
47 Данко Харсъзина
19:22 20.12.2025
48 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
а бандераинците ИЗПЪЛНЯВАТ...
19:24 20.12.2025
49 Чи отде толкоз циган
До коментар #38 от "Само":В Русия, чи да изкове толкоз голям казан бе бате?
Коментиран от #55
19:24 20.12.2025
50 ОДЕСА РУСКА ЛИ Е?
19:24 20.12.2025
51 нестандартно гориво няма гаранция
До коментар #12 от "аааа":Ремонтът на блока се извършва от свързваната с енергийния олигарх Христо Ковачки фирма "Атоменергоремонт", която е дългогодишен изпълнител на реди планови ремонти на ядрените съоръжения.
19:26 20.12.2025
52 ПЕРНИШКИ АНТИФАШИСТ
19:28 20.12.2025
53 Ха ХаХа
До коментар #5 от "Сила":Затова ли те разчепати
19:30 20.12.2025
54 Моля ви се
19:31 20.12.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Такива като теб
19:32 20.12.2025
57 Сп.Богатствата но Колумбия
19:36 20.12.2025
58 Зеле
19:37 20.12.2025
59 Петя
До коментар #46 от "име":Тези, така наречени "избори" тогава бяха режисирани изцяло от Москва и хората, живеещи там бяха "свободно" и пропагандно закарани, буквално да гласуват за Русия. Помнят останалите живи от този район, където и да се намират в момента. Хората, живеещи там бяха "осведомени", че живеят на руска територия. Манипулации, манипулации, известната руска пропаганда. СССР отдавна е разпаднат. В днешно време ги облъчват в посока за отново да се създаде СССР, с цялото му "величие и световна мощ". Но, не се сещат, че междувременно руснаците започнаха да пътуват и живеят навън именно защото видяха и им хареса една друга демокрация.
Коментиран от #62
19:37 20.12.2025
60 за протокола
До коментар #43 от "Гориил":Проблемите са на 6 блок, където все още няма американско гориво.
Ако тази (2026) година се размине на 5 блок, то прехода ще се е осъществил и ние ще запишем рекорд за Гинес - това ще е първата АЕЦ в света, при която преминаването към гориво на Уестингхаус се е случило без проблеми. Да чукаме на дърво, че сега е най-трудния период.
Лошото е, че и двата блока работят на около 100%, при все, че преди години получиха разрешение да работят на 104%. В известна степен може да се обобщи, че работят на лека загуба, след като нямат шанс за 104%. За 5 горивото на американците не го позволява (хич е е ясно с какво ще стане с горивото и затова не смеят), а за 6 проблемите с парогенератора не го позволяват
19:40 20.12.2025
61 Болен мозък
Коментиран от #70
19:40 20.12.2025
62 Ха ХаХа
До коментар #59 от "Петя":Мошенник 110%
19:42 20.12.2025
63 Дъртака кремълски
19:43 20.12.2025
64 сноу
19:43 20.12.2025
65 Тиква
19:43 20.12.2025
66 Дас Хаген
19:43 20.12.2025
67 Болен мозък
Коментиран от #73
19:44 20.12.2025
68 ИЗИ, ИЗИ
19:44 20.12.2025
69 Дон Дони
До коментар #5 от "Сила":Майне разбирате че Русия е сила с която дори Тръмп се съобразява и то при положение че НАТО е зад гърба му!
19:45 20.12.2025
70 Ъхъ,ъхъ
До коментар #61 от "Болен мозък":Зеленски не е обявил до момента война на Русия, но обяви военно положение. Което е пълен нон сенс.
Направи го за да не проведе избори.
Сега търси пак причинила да не ги проведе.
Въпреки че в концлагера наречен Украйна друг освен него нямаха изберат
19:45 20.12.2025
71 Дъртака кремълски
19:45 20.12.2025
72 Болен мозък
19:47 20.12.2025
73 Ха ХаХа
До коментар #67 от "Болен мозък":Наркоман и проблем за Путин.
Ако реши Путин чифутчетоэизчезва на минутата
19:47 20.12.2025
74 Путинистче идиотче
Коментиран от #77
19:48 20.12.2025
75 Болен мозък
19:49 20.12.2025
76 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #89
19:50 20.12.2025
77 Ха ХаХа
До коментар #74 от "Путинистче идиотче":Изплюй полюциите на Путин, че се удави лакомнико
19:50 20.12.2025
78 ФЕЙК - либераст
19:50 20.12.2025
79 Зеленски, кошмара на Путин
19:51 20.12.2025
80 Точен
До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":До № 15: В Русия и никъде по света няма "гръмнал" руски или съветски реактор. Единственият от 50-те руски ядрени реактори е гръмнал в "европейска" украйна - ето за това стават укрите, за ядрена авария и самоунищожение...
19:51 20.12.2025
81 Артилерист
Коментиран от #86, #88
19:52 20.12.2025
82 Владо
19:52 20.12.2025
83 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
84 Тома
Борис Джонсън решава!
Коментиран от #93
19:54 20.12.2025
85 Путинистче идиотче
Коментиран от #91
19:54 20.12.2025
86 11 години ушанките гинат в Донбас
До коментар #81 от "Артилерист":Аре бегай си пий хапчетата за деменция.
19:55 20.12.2025
87 Аааа, .....
До коментар #36 от "Гориил":Цяла Южна Америка, всички отделни държави там са приели испанския език за официален в държавите им. А в някои от тях, някои хора, използват помежду си останали древни диалекти, това е много рядко. В Украйна е останал все още руският от дългото им наложено насилствено комунистическо управление на СССР. И използването на руския език, съвсем не значи, че днешна независима вече Украйна е руска територия. Кухите лейки в Кремъл това нито могат да осъзнаят и приемат, нито да преглътнат международния факт, че Украйна е отделна държава, отдавна вече и не е част от днешна Русия.
19:56 20.12.2025
88 Болен мозък
До коментар #81 от "Артилерист":Важно е че "комика" изби над милион путинисти затова Путин е неврозен.
Коментиран от #92, #94
19:56 20.12.2025
89 Повтаряй след мен
До коментар #76 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
Както каза другарката Симонян през февруари 22 година
По 10000 пъти всеки ден си го повтаряй.
Коментиран от #95
19:57 20.12.2025
90 Дъртака кремълски
19:58 20.12.2025
91 ЗЕЛЬОНО ИДИОТЧЕ
До коментар #85 от "Путинистче идиотче":Белото те центрира точно в средата на нарко реалността.
19:58 20.12.2025
92 Доктор
До коментар #88 от "Болен мозък":Какво му дават лекарите на Путлер,но е напълно неадекватен.
19:59 20.12.2025
93 Болен мозък
До коментар #84 от "Тома":Джонсън дава оръжия за избиване на руснаци....хвала такива премиери.
20:01 20.12.2025
94 Това са безспорни
До коментар #88 от "Болен мозък":Факти.Путин стана за подигравка на цял свят и направи армията си за посмешище.Три дни станаха четири години.
20:01 20.12.2025
95 Я КАЖИ
До коментар #89 от "Повтаряй след мен":Крим руски ли е?
20:02 20.12.2025
96 Путинистче идиотче
20:03 20.12.2025