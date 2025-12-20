Зеленски: Не Путин решава как и кога да се проведат избори в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че не Владимир Путин трябва да решава как и кога да се провеждат избори в Украйна.

Зеленски заяви това в отговор на въпроси на журналисти относно възможността за организиране на избори в страната. Думите му са цитирани от Би Би Си.

Според него никакво гласуване не може да се провежда на територии, окупирани от Русия, а изборен процес е възможен единствено при гарантирани условия за сигурност. Зеленски подчерта, че провеждането на демократични избори по време на война изисква ясни гаранции за безопасността на гражданите и прозрачността на процедурата, уточни news.bg.

Изявлението идва след думите на руския президент по време на т.нар. "пряка линия" в петък, когато Путин отново определи украинската власт като нелегитимна и заяви, че Русия е "готова да помисли" да не нанася удари в дълбочина на украинска територия в деня, в който биха се провели избори.

Зеленски съобщи още, че украинският външен министър е започнал подготвителна работа за създаване на необходимата инфраструктура за гласуване на украинските граждани, които живеят в чужбина. По думите му целта е, при наличие на условия за сигурност, да се гарантира правото на вот и на милионите украинци извън страната.

В същото време Зеленски разкри, че Съединените щати са предложили потенциално нов формат на мирни преговори между Украйна и Русия с участие на американски и евентуално европейски представители. По думите му Киев ще вземе решение за формата, след като стане ясно дали ще има положителен резултат от възобновените в петък двустранни разговори между украинската и американската страна.

"САЩ заявиха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И те предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, Америка, Русия и, тъй като ще има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.

Припомняме, че днес във Флорида са планирани разговори между представители на САЩ и ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, които се разглеждат като част от сондажите за евентуално възобновяване на дипломатическия процес.