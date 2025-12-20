Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Не Путин решава как и кога да се проведат избори в Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски: Не Путин решава как и кога да се проведат избори в Украйна

20 Декември, 2025 18:40 1 349 96

  • зеленски-
  • избори-
  • украйна-
  • путин-
  • руска агресия

Путин отново определи украинската власт като нелегитимна и заяви, че Русия е "готова да помисли" да не нанася удари в дълбочина на украинска територия в деня, в който биха се провели избори

Зеленски: Не Путин решава как и кога да се проведат избори в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че не Владимир Путин трябва да решава как и кога да се провеждат избори в Украйна.

Зеленски заяви това в отговор на въпроси на журналисти относно възможността за организиране на избори в страната. Думите му са цитирани от Би Би Си.

Според него никакво гласуване не може да се провежда на територии, окупирани от Русия, а изборен процес е възможен единствено при гарантирани условия за сигурност. Зеленски подчерта, че провеждането на демократични избори по време на война изисква ясни гаранции за безопасността на гражданите и прозрачността на процедурата, уточни news.bg.

Изявлението идва след думите на руския президент по време на т.нар. "пряка линия" в петък, когато Путин отново определи украинската власт като нелегитимна и заяви, че Русия е "готова да помисли" да не нанася удари в дълбочина на украинска територия в деня, в който биха се провели избори.

Зеленски съобщи още, че украинският външен министър е започнал подготвителна работа за създаване на необходимата инфраструктура за гласуване на украинските граждани, които живеят в чужбина. По думите му целта е, при наличие на условия за сигурност, да се гарантира правото на вот и на милионите украинци извън страната.

В същото време Зеленски разкри, че Съединените щати са предложили потенциално нов формат на мирни преговори между Украйна и Русия с участие на американски и евентуално европейски представители. По думите му Киев ще вземе решение за формата, след като стане ясно дали ще има положителен резултат от възобновените в петък двустранни разговори между украинската и американската страна.

"САЩ заявиха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И те предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, Америка, Русия и, тъй като ще има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.

Припомняме, че днес във Флорида са планирани разговори между представители на САЩ и ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, които се разглеждат като част от сондажите за евентуално възобновяване на дипломатическия процес.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    72 6 Отговор
    Путин решава само дали ще има Украйна...По-добре не..

    18:45 20.12.2025

  • 2 Пич

    66 6 Отговор
    Клоун !!! Ти не смееш да стъпиш в Украйна , тежест искаш да имаш !!! Презират те украинците , презират те и НАТО и ЕС !!!

    18:45 20.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    6 52 Отговор
    Путин вече не може да решава кога да пикае ...затова носи памперси за възрастни !!! Старост - нерадост...!!!

    Коментиран от #10, #53, #69

    18:47 20.12.2025

  • 6 Болен мозък

    2 29 Отговор
    Така требе.....всеки да си гледа държавата.

    Коментиран от #31

    18:47 20.12.2025

  • 7 Аман от тоя крадлив шут

    45 5 Отговор
    Няма ли кой да го свитне накрая това мекере....

    18:48 20.12.2025

  • 8 виктория

    47 4 Отговор
    зелена тикво,путин ти каза че ще спре атаките в деня на изборите!!!

    Коментиран от #13

    18:48 20.12.2025

  • 9 хаха

    5 29 Отговор
    „Русия проучва необичайна стратегия за справяне с продължаващия спад на населението си чрез ограничаване на достъпа до електричество и интернет след 22:00 часа. ... Идеята е да се намалят цифровите разсейвания и да се създадат условия, които могат да насърчат създаването на семейство.“

    Ватенките колко са кухоглави и отчаяни просто. ХАХАХА!

    Коментиран от #18

    18:49 20.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Може,може

    3 17 Отговор
    Ама в Папуа Нова Гвинея.

    18:49 20.12.2025

  • 12 аааа

    28 2 Отговор
    какво става с 6-ти блок на АЕЦ, пак нещо се сгумнясало

    Коментиран от #15, #33, #51

    18:51 20.12.2025

  • 13 Питам

    4 26 Отговор

    До коментар #8 от "виктория":

    кога путин ще го извлекат от бункера?

    Коментиран от #30

    18:51 20.12.2025

  • 14 ЕЙ ЗЕЛЕН

    27 4 Отговор
    Ще се изненадаш колко много неща решава Путин.

    18:52 20.12.2025

  • 15 АЕЦ ни е руски

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "аааа":

    Как не е думнал досега е чудното.

    Коментиран от #26, #35, #80

    18:53 20.12.2025

  • 16 НАРОДА РЕШАВА.

    21 5 Отговор
    Но не така мислят ЗЕЛЬО и корумпираното ръководство. Така е тук и във всички държави със диктатури.

    18:54 20.12.2025

  • 17 До амебитеее

    22 3 Отговор
    Палячото узурпатор на властта е нелигитимен.

    18:56 20.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не трийте

    6 0 Отговор
    ММВДБВГЗ

    Коментиран от #21

    18:56 20.12.2025

  • 20 БАРС

    12 1 Отговор
    ТИЯ ЗАПЪДНЯЦИ ПЪК ЗА КАКВО СЕ МЕСЯТ НЕ ЗНАМ.КОЗАТА ЕБ.ПЪРЧА ВРЕЧИ

    18:56 20.12.2025

  • 21 И АЗ

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не трийте":

    ДЕПМВГЗ

    18:57 20.12.2025

  • 22 Инна

    19 1 Отговор
    На 19 декември се проведе събитието „Годишен преглед с Владимир Путин“.
    Относно хипотетичните избори в Украйна, Владимир Путин заяви:
    „Милиони украински граждани живеят в Руската федерация – според различни оценки, между 5 и 10 милиона – които имат право да гласуват. И ако се проведат избори в Украйна, тогава имаме право да поискаме от тези, които ги организират, да организират изборите и да предоставят на украинците, живеещи в момента в Русия, правото да гласуват в Руската федерация.“
    „Правителството в Украйна трябва в крайна сметка да стане легитимно, а без избори това е невъзможно.“

    18:57 20.12.2025

  • 23 Ха ха ха ха

    14 1 Отговор
    Зеля седи на перваза за това да не умува. Няма капацитет за това.

    18:57 20.12.2025

  • 24 Иво бабаита

    4 0 Отговор
    Се купи съмишленици,Дженерали бавно записва доброволци за Одеса,ама засега няма желаещи .идвайте не се стеснявайте

    18:59 20.12.2025

  • 25 Гориил

    19 1 Отговор
    Без унищожаването на Бандера, изборите няма да решат нищо.Украйна ще продължи да представлява заплаха за Русия.

    18:59 20.12.2025

  • 26 Идиотино

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":

    Само украинците думаха АЕЦ защото са лакоми за повече пари.Не у технологична грешка а човешка намеса.
    Марш да провериш как гърмят на Уестингхаус в Америка и Япония

    18:59 20.12.2025

  • 27 Зооплог

    2 14 Отговор
    По глупаво нещо на тая планета от копейката НЕМА

    Коментиран от #29

    18:59 20.12.2025

  • 28 Чуй чуй

    13 1 Отговор
    Сега паляка чака свежи долари да му купят изборите ама не е познал. Вече не им е нужен, самите те искат да го сменят.

    19:00 20.12.2025

  • 29 Сила

    1 9 Отговор

    До коментар #27 от "Зооплог":

    Има !!! От копейката по глупаво е само БГ копейката !!!

    Коментиран от #32, #34

    19:01 20.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хи хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Болен мозък":

    Путин това и прави, новите руски области няма да гласуват. Майка Русия си ги върна отново.

    19:02 20.12.2025

  • 32 Казал

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    Вмирисаният на айна пробит цент

    19:02 20.12.2025

  • 33 Пореден гаф

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "аааа":

    Откакто работи с американски боклуци вместо руско гориво и руски надзор какво очакваш да е ? Последно му правиха ремонт до 16 декември , сега пак спрян , заради мембрана . Да вярваш на американски ядрени специалисти си е самоубийство !.

    Коментиран от #38

    19:03 20.12.2025

  • 34 Обаче

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    Най-глупав е панелният фашага …

    19:04 20.12.2025

  • 35 Въпросче

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":

    Че кой руски АЕЦ е гръмнал , освен Чернобил и там украинците направиха саботаж и си го гръмнаха . А най - големите аварии са на американски и японски АЕЦ и . А най-близо до нас - в Румъния , канадски реактори пуснаха радиация .❗

    Коментиран от #42

    19:06 20.12.2025

  • 36 Гориил

    9 1 Отговор
    Бандера разпространява отровна плесен из рускоезичната Украйна. Опитите за насилствена украинизация ще продължат и след изборите. Москва никога няма да се съгласи с това.Нова война е неизбежна.

    Коментиран от #87

    19:06 20.12.2025

  • 37 Витков

    1 10 Отговор
    За да има мир Зеленски трябва да стане президент на Обединена Украйна и Русия.

    Коментиран от #39

    19:06 20.12.2025

  • 38 Само

    11 1 Отговор

    До коментар #33 от "Пореден гаф":

    Руските котли са ковани, т.е.практически вечни, за разлика от всички други са заваряване и уязвими.
    Първата АЕЦ която гръмна беше американска.

    Коментиран от #41, #43, #49

    19:07 20.12.2025

  • 39 Ще цепи

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Витков":

    Дърва в Сибир наркомана

    19:08 20.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пореден гаф

    9 2 Отговор

    До коментар #38 от "Само":

    Зная . Но в България продажните медии раздуват само Чернобил . А нито дума за американските гафове . Дори Фукушима , която замърси с радиация океана опитват да я премълчават .

    19:10 20.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гориил

    13 0 Отговор

    До коментар #38 от "Само":

    Бих добавил, че използването на чуждестранно ядрено гориво, неодобрено от Росатом, доведе до повреда и спиране на един от енергоблоковете на българската атомна електроцентрала.Само терорист и саботьор би могъл да поеме такъв риск.

    Коментиран от #60

    19:13 20.12.2025

  • 44 123456

    1 0 Отговор
    E, все още не , но скоро !

    19:14 20.12.2025

  • 45 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Дамаджан":

    По нареждане на ЦК на Украинската партия е трябвало да увеличат производството на ток, но техниката има предел.
    За да увеличат производството украинците правят това което ние правехме с бушоните.Слагахме по дебела жица.Но тогава гърми цялата инсталация

    19:16 20.12.2025

  • 46 име

    5 0 Отговор
    2014 как направихте избори, бе, нацистчета! Нали тогаво пак ви бяха нападнали руснаците? Що тогава пямаше проблем да няма секции в Донбас? Щото и без това нямаше да гласуват за вас!

    Коментиран от #59

    19:21 20.12.2025

  • 47 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор
    Избори по време на война чисто технически не могат да бъдат проведени. Това е глупост.

    19:22 20.12.2025

  • 48 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Този мишок с напудрен нос още не е разбрал, че победителят НАРЕЖДА,
    а бандераинците ИЗПЪЛНЯВАТ...

    19:24 20.12.2025

  • 49 Чи отде толкоз циган

    0 6 Отговор

    До коментар #38 от "Само":

    В Русия, чи да изкове толкоз голям казан бе бате?

    Коментиран от #55

    19:24 20.12.2025

  • 50 ОДЕСА РУСКА ЛИ Е?

    6 1 Отговор
    Да попитам юроамебите.

    19:24 20.12.2025

  • 51 нестандартно гориво няма гаранция

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "аааа":

    Ремонтът на блока се извършва от свързваната с енергийния олигарх Христо Ковачки фирма "Атоменергоремонт", която е дългогодишен изпълнител на реди планови ремонти на ядрените съоръжения.

    19:26 20.12.2025

  • 52 ПЕРНИШКИ АНТИФАШИСТ

    9 0 Отговор
    Млати бандерите фашистите с ВИНКЕЛО у главата. МЛАТИ, МЛАТИ, МЛАТИ. Млати за мама, млати за тати.

    19:28 20.12.2025

  • 53 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Затова ли те разчепати

    19:30 20.12.2025

  • 54 Моля ви се

    9 0 Отговор
    Не може ли поне един ден без Зеленски, много е досаден. А Украйна вече не съществува като държава, благодарение на съветите на своите господари от САЩ и Западна Европа. Не ми се побира в ума, как може Зеленски и шайката му да повярва във военна победа над Русия, това е безумие. Преди ми беше жал за украинците, но вече се убедих, че те са един тумор на човечеството и трябва да бъдат напълно заличени.

    19:31 20.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Такива като теб

    1 0 Отговор
    използуват тъпунгеро

    19:32 20.12.2025

  • 57 Сп.Богатствата но Колумбия

    3 0 Отговор
    Определи на първо място за 2025 г. Ноздрите на Зеленски

    19:36 20.12.2025

  • 58 Зеле

    3 0 Отговор
    Дръпни му една магистрала и си бери лайката

    19:37 20.12.2025

  • 59 Петя

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "име":

    Тези, така наречени "избори" тогава бяха режисирани изцяло от Москва и хората, живеещи там бяха "свободно" и пропагандно закарани, буквално да гласуват за Русия. Помнят останалите живи от този район, където и да се намират в момента. Хората, живеещи там бяха "осведомени", че живеят на руска територия. Манипулации, манипулации, известната руска пропаганда. СССР отдавна е разпаднат. В днешно време ги облъчват в посока за отново да се създаде СССР, с цялото му "величие и световна мощ". Но, не се сещат, че междувременно руснаците започнаха да пътуват и живеят навън именно защото видяха и им хареса една друга демокрация.

    Коментиран от #62

    19:37 20.12.2025

  • 60 за протокола

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Гориил":

    Проблемите са на 6 блок, където все още няма американско гориво.
    Ако тази (2026) година се размине на 5 блок, то прехода ще се е осъществил и ние ще запишем рекорд за Гинес - това ще е първата АЕЦ в света, при която преминаването към гориво на Уестингхаус се е случило без проблеми. Да чукаме на дърво, че сега е най-трудния период.

    Лошото е, че и двата блока работят на около 100%, при все, че преди години получиха разрешение да работят на 104%. В известна степен може да се обобщи, че работят на лека загуба, след като нямат шанс за 104%. За 5 горивото на американците не го позволява (хич е е ясно с какво ще стане с горивото и затова не смеят), а за 6 проблемите с парогенератора не го позволяват

    19:40 20.12.2025

  • 61 Болен мозък

    0 3 Отговор
    Зеленски е президент, докато бъде избран нов такъв....

    Коментиран от #70

    19:40 20.12.2025

  • 62 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Петя":

    Мошенник 110%

    19:42 20.12.2025

  • 63 Дъртака кремълски

    2 3 Отговор
    Да си гледа Кремъл. Дъртака Тръмп да си гледа Белия дом.

    19:43 20.12.2025

  • 64 сноу

    2 0 Отговор
    Скоро ще си скубеш брадата зузане и кощата ще ти брои въшките...

    19:43 20.12.2025

  • 65 Тиква

    3 0 Отговор
    Окранацюга запомни, Победител Владимир,ще решава кой е президент на измислена окраина.

    19:43 20.12.2025

  • 66 Дас Хаген

    1 0 Отговор
    Скоро ще провеждаш избори само в Лвов ако успееш и това да запазиш или си изобщо фактор!

    19:43 20.12.2025

  • 67 Болен мозък

    1 4 Отговор
    Зеленски....кошмара на Путин

    Коментиран от #73

    19:44 20.12.2025

  • 68 ИЗИ, ИЗИ

    2 0 Отговор
    Шмъркалото да стяга куфара щото близки нему ще му смажат връвта

    19:44 20.12.2025

  • 69 Дон Дони

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Майне разбирате че Русия е сила с която дори Тръмп се съобразява и то при положение че НАТО е зад гърба му!

    19:45 20.12.2025

  • 70 Ъхъ,ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Болен мозък":

    Зеленски не е обявил до момента война на Русия, но обяви военно положение. Което е пълен нон сенс.
    Направи го за да не проведе избори.
    Сега търси пак причинила да не ги проведе.
    Въпреки че в концлагера наречен Украйна друг освен него нямаха изберат

    19:45 20.12.2025

  • 71 Дъртака кремълски

    0 3 Отговор
    Пак са меша където не му е работата....

    19:45 20.12.2025

  • 72 Болен мозък

    0 1 Отговор
    При военно положение избори в Украйна не се провеждат....така пишело в конституцията им.

    19:47 20.12.2025

  • 73 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Болен мозък":

    Наркоман и проблем за Путин.
    Ако реши Путин чифутчетоэизчезва на минутата

    19:47 20.12.2025

  • 74 Путинистче идиотче

    0 2 Отговор
    Путин забравя памперса да си смени, акъл на другите ша дава...

    Коментиран от #77

    19:48 20.12.2025

  • 75 Болен мозък

    0 2 Отговор
    Путин да намали водката.....явно са били заедно с....Медветката

    19:49 20.12.2025

  • 76 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    3 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #89

    19:50 20.12.2025

  • 77 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Путинистче идиотче":

    Изплюй полюциите на Путин, че се удави лакомнико

    19:50 20.12.2025

  • 78 ФЕЙК - либераст

    2 1 Отговор
    По случай празДниците поздравяваме зелЮ с песента на Санди Шоу "Кукла на конци" на български я пее Маргарита Радинска.

    19:50 20.12.2025

  • 79 Зеленски, кошмара на Путин

    1 2 Отговор
    Вече четвърта година.

    19:51 20.12.2025

  • 80 Точен

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":

    До № 15: В Русия и никъде по света няма "гръмнал" руски или съветски реактор. Единственият от 50-те руски ядрени реактори е гръмнал в "европейска" украйна - ето за това стават укрите, за ядрена авария и самоунищожение...

    19:51 20.12.2025

  • 81 Артилерист

    2 1 Отговор
    Комичният артист Зеленски допадна дюшеш на западняшките главатари. При клоуна няма лични емоции. При него всичко е представление/пърформанс. С престорен вид той говори на публиката за загиващите украински "момчета", но в следващия момент звъни на Сирски Покровск, примерно, на "ВСЯКА ЦЕНА" да се удържа. И Сирски ЗАПОВЯДВА на всички командири от всякъде да изпращат части и резерви, на които, току що пристигнали, се нарежда да правят контраатаки, тоест да се втурват в месомелачката. С хиляди на ден са загиналите за безнадеждното удържане на този загубен вече град, за да може Зеленски в хленча си за пари да твърди "ето ние не само се държим, но и успешно контраатакуваме". Такава е "грижата" на Зеленски за войниците. Същото е и за страната му. Той дава мило за драго, ама "злите руснаци", нали, искат да оставят украинците да мръзнат. А всъщност руснаците изключват енергийните мощности, за да се прекрати доставката, производството и ремонта на оръжия, вкл и сглобяването на десетки хилядите дронове, предоставяни от Англия-основно-и другите европейски спонсори...

    Коментиран от #86, #88

    19:52 20.12.2025

  • 82 Владо

    1 1 Отговор
    Постави дъртият сбърканяк на място.

    19:52 20.12.2025

  • 83 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 84 Тома

    1 1 Отговор
    Зеленски е напълно прав, не решава Путин.
    Борис Джонсън решава!

    Коментиран от #93

    19:54 20.12.2025

  • 85 Путинистче идиотче

    1 0 Отговор
    Дъртият ни вожд не знае на кой свет е, иска зеленски да сваля.

    Коментиран от #91

    19:54 20.12.2025

  • 86 11 години ушанките гинат в Донбас

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Артилерист":

    Аре бегай си пий хапчетата за деменция.

    19:55 20.12.2025

  • 87 Аааа, .....

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гориил":

    Цяла Южна Америка, всички отделни държави там са приели испанския език за официален в държавите им. А в някои от тях, някои хора, използват помежду си останали древни диалекти, това е много рядко. В Украйна е останал все още руският от дългото им наложено насилствено комунистическо управление на СССР. И използването на руския език, съвсем не значи, че днешна независима вече Украйна е руска територия. Кухите лейки в Кремъл това нито могат да осъзнаят и приемат, нито да преглътнат международния факт, че Украйна е отделна държава, отдавна вече и не е част от днешна Русия.

    19:56 20.12.2025

  • 88 Болен мозък

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Артилерист":

    Важно е че "комика" изби над милион путинисти затова Путин е неврозен.

    Коментиран от #92, #94

    19:56 20.12.2025

  • 89 Повтаряй след мен

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
    Както каза другарката Симонян през февруари 22 година
    По 10000 пъти всеки ден си го повтаряй.

    Коментиран от #95

    19:57 20.12.2025

  • 90 Дъртака кремълски

    1 0 Отговор
    Стана за мезе на пресконференцията, тръгнал акъл за другите да ръси....

    19:58 20.12.2025

  • 91 ЗЕЛЬОНО ИДИОТЧЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Путинистче идиотче":

    Белото те центрира точно в средата на нарко реалността.

    19:58 20.12.2025

  • 92 Доктор

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Болен мозък":

    Какво му дават лекарите на Путлер,но е напълно неадекватен.

    19:59 20.12.2025

  • 93 Болен мозък

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Тома":

    Джонсън дава оръжия за избиване на руснаци....хвала такива премиери.

    20:01 20.12.2025

  • 94 Това са безспорни

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Болен мозък":

    Факти.Путин стана за подигравка на цял свят и направи армията си за посмешище.Три дни станаха четири години.

    20:01 20.12.2025

  • 95 Я КАЖИ

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Повтаряй след мен":

    Крим руски ли е?

    20:02 20.12.2025

  • 96 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор
    Вече не слушаме кремълския дъртак.....не е адекватен

    20:03 20.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания