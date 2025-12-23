Новини
Зеленски предупреждава за възможни руски атаки по Коледа
  Тема: Украйна

Зеленски предупреждава за възможни руски атаки по Коледа

23 Декември, 2025 09:35 761 31

Украинският президент призова за внимание поради недостиг на ПВО и очаквано усилване на военните действия

Зеленски предупреждава за възможни руски атаки по Коледа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да предприеме тежки удари срещу Украйна по време на коледните празници, съобщи ДПА, предава БТА.

Зеленски заяви пред дипломати в Киев, че за Русия е характерно да извършва масирани атаки по Коледа и отбеляза, че ситуацията е усложнена заради недостига на противовъздушни системи в страната.

Украйна отбелязва Коледа на 25 декември по западния календар, въпреки че мнозина украинци следват православните традиции и празнуват на 7 януари, както в Русия.

В своето вечерно обръщение президентът добави, че очаква украинската делегация, която води преговори за мир със специалния представител на САЩ Стив Уиткоф в Маями, да се върне в страната днес. Зеленски подчерта, че желае да получи подробна информация за проведените разговори.

След отделни срещи с представители на украинската и руската страна Уиткоф коментира, че преговорите са били конструктивни.


Украйна
  • 1 Пич

    36 1 Отговор
    Колко точно са тъпи Урсулианците...?! Незнам , не толкова добър математик и физик , за да мога да опиша безкрайното !!! Но....... ако тези кретени бяха комарджии , щяха да са най некадърните комарджии в света. Те заложиха на най куция кон - Или , че Украйна догодина непременно ще спечели войната !!! И заложиха 135 милиарда , от които Украйна имала нужда за да функционира догодина ! Е , всички знаем , че догодина Украйна няма да спечели войната !!! Тогава - по догодина...???!!! Урсулианците нямаха пари и за идната година , а за по догодина няма да им дадат и заеми !!! Знаят ли го - ДА !!! Ерго , целта е да окрадат всички европейски граждани , както го направиха с ковида !!! За вас - дългове , бедност и смърт на някой фронт ! И с ковида избиха милиони !!! А за тях - богатство , и силна фашистка власт , за да ви държат за гушите !!!

    09:36 23.12.2025

  • 2 Коя коледа

    26 0 Отговор
    Има Украинска Коледа - на 25 декември. Има и православна коледа - на 7 януари.

    Коя коледа ще умрат в детските градини бременните доброволци за НАТО?

    Между другото - ще дадат ли пак Джо Байдън за Коледа? Някак бяхме свикнали с него.

    Коментиран от #9

    09:38 23.12.2025

  • 3 Трол

    23 0 Отговор
    Зеленски предупреждава за подаръци от Дядо Мраз, вместо от Дядо Коледа.

    09:39 23.12.2025

  • 4 БАЦЕ ЕООД

    24 0 Отговор
    бой по зелето!

    09:40 23.12.2025

  • 5 пешо

    34 0 Отговор
    няма ли кой да ни отърве от тоя наркоман и по празниците ще ни занимавате с тоя боклук

    Коментиран от #10, #17

    09:40 23.12.2025

  • 6 Фен

    29 0 Отговор
    Е много ясно! Когато ти предлагаха коледно примирие, не прие, нали? Чиркаджия.

    09:41 23.12.2025

  • 7 ами

    30 0 Отговор
    ха ха ха - ами убийте още някой генерал в москва пък чакайте примирие по коледа

    09:42 23.12.2025

  • 8 Хаха

    27 0 Отговор
    Руски вълци са изяли всички елени на финландския Дядо Коледа. CNN: Във Финландия жителите на родното място на Дядо Коледа вярват, че Москва е виновна за смъртта на елените - да, същите тези, които прелитат с шейни в навечерието на Коледа. Асоциацията на еленовъдите в страната публикува пълномащабно разследване, в което се твърди, че всичко се случва заради незаконно преминаване на руската граница от вълци.
    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    09:42 23.12.2025

  • 9 Фен

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коя коледа":

    Не, но за нова година ще гледаме пак мистър хейт.

    09:43 23.12.2025

  • 10 Малко му остава

    19 0 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Най-вероятно англичаните ще ни освободят от него, но може и да са други западни служби.

    09:44 23.12.2025

  • 11 Верно ли

    19 0 Отговор
    Повръща ми се от тоя наркоман!

    09:47 23.12.2025

  • 12 Бай Ставри

    13 0 Отговор
    Дреме ми на увехналия за употребените народи от западните инвест. фондове. Щом спят и позволяват отвътре да ги разлагат за да се превърнат в мр-ша. Кой превърна суверените във финансови канибали на стимуланти, но както и да е. За България вече е твърде късно да се изправи, защото изгуби рационалното население. Кажете сега купихте ли си вече пуканките в промишлени количества за 2026-30г. и предстоящото голямо шоу с вулкани, земетресения, и бедствия в ЕС ?

    09:47 23.12.2025

  • 13 Че те и двата календара

    8 0 Отговор
    са западни-Юлиански и Григориански.А ако няма договорено примирие воюващите страни ще се атакуват взаимно.

    09:48 23.12.2025

  • 14 нема страшно

    17 0 Отговор
    Няма да са възможни , гарантирани са .
    Вие като трепахте Донбас осем години по Коледа , нямахте скрупули.

    09:49 23.12.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 0 Отговор
    Аз пък предупрежадвам че довечера ще се стъмни .

    09:50 23.12.2025

  • 16 БАРС

    20 0 Отговор
    ТОЯ НЕ ЗНАМ НО ЧЕСТНО В МОМЕНТА Е НАЙ ОТВРАТИТЕЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ И ТО ДОКАЗАН Мошенник.ДАЖЕ КОРЕНА НА ДУМАТА МОШЕННИК ИМА НЕЩО СВЪРЗАНО С МОШЕ РАЗБИРАТЕ МЕ НАЛИ КАКВО ИСКАМ ДА КАЖА .ТА ТЕ УКРИТЕ ВИНАГИ ПРЕДИ НОВА ГОДИНА ИЗВЪРШВАТ ТЕРОРИСТИЧНА АКТ ..ИЛИ ЩЕ УБИЯТ НЯКОЙ ГЕНЕРАЛ ИЛИ УМИШЛЕННО ОТПРАВЧЗА ПО ЦЕНТРОВЕТЕ ОСОБЕННО ПО БЕЛГОРОД ДЕТО ИМАШЕ ДЕТСКА ПАРЗАЛКА ОТПРАВИХА РАКЕТА ХАЙМЪРС .А СЕГА ГОВОРИ ,ЧЕ РАШКИТЕ ЩЕ ССТРЕЛЯТ .ДА СНОЩИ УДАРИХА 6 ОБЛАСТИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ЗАПАД ДВЕ ХМЕЛНИЦКА И ЧЕРНОВЦИ КОЙТО СЕ НАМИРА НА 32 КМ ОТ РУМЪНСКОТО КПП.НИКОГА НЕ ГО ЧУХ ТОЯ ДА СЕ Е ИЗКАЗАЛ ИЛИ НАКАЗАЛ ЗА УБИТИТЕ МИРНИ ГРАЖДАНИ НА ДОНБАС И ТО УМИШЛЕННО РАСТРЕЛЯНИ ПРИ ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА УКРИТЕ КАКТО И НА КУРСКОТО НАПРАВЛЕНИЕ НИКОГА И ДА ГИ Е НАКАЗАЛ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ

    09:50 23.12.2025

  • 17 Путин съм

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Комикът е руски агент, затова Путин го пази. Но ако се разбере, че праща насила всички украинци под бомбите за да върви денацификацията, сигурно Тръмп ще го килне.

    09:51 23.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    😀😀😀
    Елените на Дядо Коледа ... всъщност са .... кошути❗
    Декември и януари елените.... нямат рога🤔

    Коментиран от #23

    09:52 23.12.2025

  • 19 мастър шеф

    11 0 Отговор
    На това зеле и кочана му е втасал. Ша го готвят вече .

    09:53 23.12.2025

  • 20 А ТИ КЪДЕ СИ!??!??

    12 0 Отговор
    ПАК НА КРУИЗ СЪС ЖЕНКА СИ ДА ПРОСИШ И ПОСЛЕ РАЗПРЕДЕЛЯШ. ХОРА МЛАДИ УМИРАТ ТИ В ОКРАИНА НЕ СЕ ВЯСВАШ. ПЛАЧИШ МОЛИШ ПРОСИШ И ПЪЛНИШ БАН. СМЕТКИ. РУСИТЕ БИЛИ БЕДНИ. ПУТИН БЕЗ ПРОСИЯ СЪС ЗАГРАБЕНИ СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ОТ ЕВРОПАТА ТЕ РАЗБИ И 1/5 ТЕРИТОРИЯ ТИ ЗАВЗЕ.

    09:53 23.12.2025

  • 21 Хаха

    10 0 Отговор
    Броят на северните елени, убити от вълци, се е увеличил рязко във Финландия.
    „Вълците се приближават от руска страна“, казва еленовъдът Куяла, сочейки руската граница само на 25 мили разстояние.
    2025 година беше „най-лошата година в историята на района“, а броят на убитите северни елени вече достигна приблизително 1950 животни, според Финландската асоциация на еленовъдите.
    Еленисти твърдят, че изтребването е по вина на уж руски вълци, които нападат затворената граница и изминават приблизително 1200 км. Популацията на хищниците в Русия, според еленисти, се е увеличила, след като броят на ловците рязко е намалял през последните години.

    Лично Путин е "планирал" диверсията на "руски" вълци срещу финландските елени на дядо Коледа... 😂🤣😂

    09:54 23.12.2025

  • 22 Майна

    10 0 Отговор
    Няма страшно!
    Одеса и другаде тичат да си зареждат телефоните по някои работещи магазини..
    Дават си подкрепа да си изкарат тръби през прозорците..
    В магазините все още има рафтове, ще липсват ако са от дърво, но слава - ламарина
    Руските освободиха Мироград и намериха пълни мазета- с простреляни в тила старци..
    Зеленски се грижи за територията.ю

    09:57 23.12.2025

  • 23 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    😂🤣😂
    Няма данни дали вълците са били руски граничари, но има "неопровержими доказателства", че са говорили на руски и са били въоръжени, включително и с пушки "Пюстюкорва")))

    Коментиран от #27

    10:03 23.12.2025

  • 24 Руски колхозник

    3 1 Отговор
    Къде ти празник без фойерверки 💥

    10:05 23.12.2025

  • 25 Блез Паскал

    4 0 Отговор
    ИзвергаНаркоман ЗелИнски предупреждава от Лондон:
    Крия се в Европа, защото ако се върна в Укрия,
    може да не оцелея.
    А за да продължа да манипулирам Укрите,
    ги Плаша с възможни руски атаки по Коледа

    10:07 23.12.2025

  • 26 Зеленски не се усеща,

    3 0 Отговор
    че със своите действия върши огромна улуга на Руснаците. 1. Избиват му армията 2. Вземайки все повече заеми от Европа, то изцежда Евросъюза финансово икономически. Последното негово състояние, да се опитва да посегне на Руските авоари, говори, че тези авоари са като сиренцето за гладната мишка, в която се е превърнал Евросъюза. Тези, последните 90 милиарда съвсем ще изпразнят резервите на мишката.
    Така че Русия се радва, че има такъв настървен помагач. Дерзай Зеленки, дерзай.

    10:09 23.12.2025

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Ами Финландия не е ли в НАТьО, айде веднага член5 и влизат в МаЦква ❗
    А това за Рудолф/РудолфКА е самата природа❗

    10:19 23.12.2025

  • 28 нещо за Гренландия

    1 0 Отговор
    няма ли да напишете

    Коментиран от #30

    10:22 23.12.2025

  • 29 Питар

    1 0 Отговор
    Тоя какво само се жалва , и проси пари.
    Крайно време е да подписва мирен договор.

    10:25 23.12.2025

  • 30 там какво да пишем

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "нещо за Гренландия":

    Че тя е завещана на чичо Дони от дедо му . Нема да пипате там ей.

    10:26 23.12.2025

  • 31 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    1 0 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!

    10:27 23.12.2025

