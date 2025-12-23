Зеленски предупреждава за възможни руски атаки по Коледа

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да предприеме тежки удари срещу Украйна по време на коледните празници, съобщи ДПА, предава БТА.

Зеленски заяви пред дипломати в Киев, че за Русия е характерно да извършва масирани атаки по Коледа и отбеляза, че ситуацията е усложнена заради недостига на противовъздушни системи в страната.

Украйна отбелязва Коледа на 25 декември по западния календар, въпреки че мнозина украинци следват православните традиции и празнуват на 7 януари, както в Русия.

В своето вечерно обръщение президентът добави, че очаква украинската делегация, която води преговори за мир със специалния представител на САЩ Стив Уиткоф в Маями, да се върне в страната днес. Зеленски подчерта, че желае да получи подробна информация за проведените разговори.

След отделни срещи с представители на украинската и руската страна Уиткоф коментира, че преговорите са били конструктивни.