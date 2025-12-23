Зеленски предупреждава за възможни руски атаки по Коледа

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да предприеме тежки удари срещу Украйна по време на коледните празници, съобщи ДПА, предава БТА.
Зеленски заяви пред дипломати в Киев, че за Русия е характерно да извършва масирани атаки по Коледа и отбеляза, че ситуацията е усложнена заради недостига на противовъздушни системи в страната.
Украйна отбелязва Коледа на 25 декември по западния календар, въпреки че мнозина украинци следват православните традиции и празнуват на 7 януари, както в Русия.
В своето вечерно обръщение президентът добави, че очаква украинската делегация, която води преговори за мир със специалния представител на САЩ Стив Уиткоф в Маями, да се върне в страната днес. Зеленски подчерта, че желае да получи подробна информация за проведените разговори.
След отделни срещи с представители на украинската и руската страна Уиткоф коментира, че преговорите са били конструктивни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:36 23.12.2025
2 Коя коледа
Коя коледа ще умрат в детските градини бременните доброволци за НАТО?
Между другото - ще дадат ли пак Джо Байдън за Коледа? Някак бяхме свикнали с него.
Коментиран от #9
09:38 23.12.2025
3 Трол
09:39 23.12.2025
4 БАЦЕ ЕООД
09:40 23.12.2025
5 пешо
Коментиран от #10, #17
09:40 23.12.2025
6 Фен
09:41 23.12.2025
7 ами
09:42 23.12.2025
8 Хаха
🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #18
09:42 23.12.2025
9 Фен
До коментар #2 от "Коя коледа":Не, но за нова година ще гледаме пак мистър хейт.
09:43 23.12.2025
10 Малко му остава
До коментар #5 от "пешо":Най-вероятно англичаните ще ни освободят от него, но може и да са други западни служби.
09:44 23.12.2025
11 Верно ли
09:47 23.12.2025
12 Бай Ставри
09:47 23.12.2025
13 Че те и двата календара
09:48 23.12.2025
14 нема страшно
Вие като трепахте Донбас осем години по Коледа , нямахте скрупули.
09:49 23.12.2025
15 Др.Тодор Живков 🇧🇬
09:50 23.12.2025
16 БАРС
09:50 23.12.2025
17 Путин съм
До коментар #5 от "пешо":Комикът е руски агент, затова Путин го пази. Но ако се разбере, че праща насила всички украинци под бомбите за да върви денацификацията, сигурно Тръмп ще го килне.
09:51 23.12.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Хаха":😀😀😀
Елените на Дядо Коледа ... всъщност са .... кошути❗
Декември и януари елените.... нямат рога🤔
Коментиран от #23
09:52 23.12.2025
19 мастър шеф
09:53 23.12.2025
20 А ТИ КЪДЕ СИ!??!??
09:53 23.12.2025
21 Хаха
„Вълците се приближават от руска страна“, казва еленовъдът Куяла, сочейки руската граница само на 25 мили разстояние.
2025 година беше „най-лошата година в историята на района“, а броят на убитите северни елени вече достигна приблизително 1950 животни, според Финландската асоциация на еленовъдите.
Еленисти твърдят, че изтребването е по вина на уж руски вълци, които нападат затворената граница и изминават приблизително 1200 км. Популацията на хищниците в Русия, според еленисти, се е увеличила, след като броят на ловците рязко е намалял през последните години.
Лично Путин е "планирал" диверсията на "руски" вълци срещу финландските елени на дядо Коледа... 😂🤣😂
09:54 23.12.2025
22 Майна
Одеса и другаде тичат да си зареждат телефоните по някои работещи магазини..
Дават си подкрепа да си изкарат тръби през прозорците..
В магазините все още има рафтове, ще липсват ако са от дърво, но слава - ламарина
Руските освободиха Мироград и намериха пълни мазета- с простреляни в тила старци..
Зеленски се грижи за територията.ю
09:57 23.12.2025
23 Хаха
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":😂🤣😂
Няма данни дали вълците са били руски граничари, но има "неопровержими доказателства", че са говорили на руски и са били въоръжени, включително и с пушки "Пюстюкорва")))
Коментиран от #27
10:03 23.12.2025
24 Руски колхозник
10:05 23.12.2025
25 Блез Паскал
Крия се в Европа, защото ако се върна в Укрия,
може да не оцелея.
А за да продължа да манипулирам Укрите,
ги Плаша с възможни руски атаки по Коледа
10:07 23.12.2025
26 Зеленски не се усеща,
Така че Русия се радва, че има такъв настървен помагач. Дерзай Зеленки, дерзай.
10:09 23.12.2025
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Хаха":Ами Финландия не е ли в НАТьО, айде веднага член5 и влизат в МаЦква ❗
А това за Рудолф/РудолфКА е самата природа❗
10:19 23.12.2025
28 нещо за Гренландия
Коментиран от #30
10:22 23.12.2025
29 Питар
Крайно време е да подписва мирен договор.
10:25 23.12.2025
30 там какво да пишем
До коментар #28 от "нещо за Гренландия":Че тя е завещана на чичо Дони от дедо му . Нема да пипате там ей.
10:26 23.12.2025
31 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP
10:27 23.12.2025