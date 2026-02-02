Марио Драги: Европа е изправена пред риск от разпад без по-дълбока интеграция

Европейският съюз се намира на критичен кръстопът и е заплашен от политическа зависимост, икономическо отслабване и деиндустриализация, ако не направи решителна крачка към по-тясна политическа интеграция. Това предупреди бившият италиански министър-председател и ексръководител на Европейската централна банка Марио Драги, цитиран от Euronews, предава News.bg.
В изказване в понеделник в белгийския университет KU Leuven, по повод присъждането му на почетна докторска степен, Драги заяви, че досегашният глобален ред на практика е престанал да функционира. Според него Европа трябва да се трансформира в „истинска федерация“, за да отговори адекватно на новите геополитически реалности.
По думите му преминаването от конфедеративен модел към федерален е въпрос на сила и оцеляване. Драги описа международната система като нестабилна и разпадаща се, а корените на този процес свърза с включването на Китай в Световната търговска организация и решението на западните държави да задълбочат икономическите си връзки с държава, стремяща се към ролята на самостоятелен глобален център.
Тази динамика, според него, е довела до днешната политическа реакция и до свят с по-слаби правила и ограничена търговия. Самото отслабване на глобализацията обаче не е най-голямата заплаха. „Истинският риск е това, което следва след нея“, подчерта Драги.
Като съществен фактор той посочи промяната в подхода на Съединените щати, които по думите му налагат мита върху европейски продукти, поставят под въпрос териториални интереси на Европа и за първи път открито дават сигнал, че разглеждат политическата разпокъсаност на ЕС като свое предимство.
Паралелно с това Китай, отбеляза Драги, продължава да държи ключови позиции в глобалните вериги за доставки и е готов да използва това влияние чрез агресивен износ, ограничаване на достъпа до стратегически суровини и прехвърляне на собствените си икономически проблеми върху други държави.
На този фон бившият ръководител на ЕЦБ предложи концепцията за „прагматичен федерализъм“, който да изведе ЕС от институционалния застой. Според него обединението само по себе си не гарантира геополитическа тежест, ако не е подкрепено с реални общи политики.
Драги подчерта, че там, където Европа вече действа като федерация - в търговията, конкуренцията, функционирането на единния пазар и паричната политика - тя е възприемана като силен и единен партньор. Като доказателство той посочи търговските споразумения с Индия и страните от Латинска Америка.
За разлика от това, в сфери като отбраната, индустриалната стратегия и външната политика, ЕС остава разединен и уязвим. Европа, каза той, все още представлява сбор от средни по големина държави, които лесно могат да бъдат противопоставени една срещу друга. „Дори когато координират действията си, държавите запазват правото си на вето и действат според собствените си интереси“, предупреди Драги.
Той уточни, че предложеният модел на интеграция не цели подчинение и позволява гъвкаво участие, при което държавите могат да се присъединяват поетапно - по подобие на създаването на еврозоната. „Не е необходимо да се отказваме от ценностите си, за да бъдем силни“, подчерта той.
В заключение Драги формулира стратегическа дилема пред Европа: дали ще остане просто голям пазар, зависим от решенията на други глобални сили, или ще предприеме нужните стъпки, за да се превърне в самостоятелен геополитически фактор. „Европа, която не е способна да защитава интересите си, няма да може дълго да отстоява и своите ценности“, заключи той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #6
16:03 02.02.2026
2 Дано
Коментиран от #29
16:03 02.02.2026
3 Санкции
16:05 02.02.2026
4 299 пакета
16:06 02.02.2026
5 Честит празник на ЗЕЛЕното
16:07 02.02.2026
6 Ха,ха
До коментар #1 от "хехе":И последните ще бъдат първи
Коментиран от #17
16:09 02.02.2026
7 Визинтион
16:10 02.02.2026
8 Долу ЕС
16:13 02.02.2026
9 анализатор
Коментиран от #11, #18, #31, #41
16:15 02.02.2026
10 Векове наред
16:15 02.02.2026
11 Пенка
До коментар #9 от "анализатор":Бе тия не са уред, препоръчвам всички да се запишат на курсове по История.
16:17 02.02.2026
12 гост
Коментиран от #40
16:18 02.02.2026
13 българина
Коментиран от #20
16:18 02.02.2026
14 фен на сидеров
16:18 02.02.2026
15 русоляв
16:18 02.02.2026
16 Последния Софиянец
16:18 02.02.2026
17 Ами сега?
До коментар #6 от "Ха,ха":Ама по каквоще се оценява кои са последни и кои първи? Ние сме водещи и в двете групи, последни по всички положителни показатели и първи по всички отрицателни.
16:19 02.02.2026
18 Нещастници
До коментар #9 от "анализатор":специално за културата тя е обща, но назапад са решили да я заменят с мюслмаснска и африканска! е ние пък нещем, тоя филм сме го гледали, ще пропуснем този път, да видят хубаво ли е!;
16:21 02.02.2026
19 бай Бончо
Коментиран от #43
16:23 02.02.2026
20 Ха сега де...
До коментар #13 от "българина":А какво търсиш още в България, че даже и за българин се пишеш? Под прикритие ли си? Или си от онези дето мислят винаги на руски и по тази причина не могат да смятат в евро?
16:24 02.02.2026
21 Споко
Ние обаче сме споко, защото няма да се качим на този влак, а ще си останем при “втората скорост”. Може и с поглед към Великия Изток. Ще почакаме, пък ще видим. Ако им се получи, ще вдигнем ръка. Ако не, ще учим китайски или там каквото е актуално към оня момент.
Дали това е умно а ще го видим за около 10-тина години. Дали е принципно - всеки сам да си реши.
16:24 02.02.2026
22 българина
16:25 02.02.2026
23 Минувач
16:28 02.02.2026
24 Лунчо
16:30 02.02.2026
25 ала бала
16:34 02.02.2026
26 И колко по
Те ни казват кого да мразим, на кого да пращаме оръжие, какви мигранти да приемаме, какви новини да пускаме, на кого да си продадем рафинерията, и т. н. ...
16:37 02.02.2026
27 Това е решението за ЕС
си в...... или където иска.
16:38 02.02.2026
28 реалист
16:43 02.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 горски
16:45 02.02.2026
31 гост
До коментар #9 от "анализатор":Проруските недоразумения искат да се разпадне ЕС и БГ да стане московска губерния...НЯМА ДА СТАНЕ...
16:47 02.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ърл джоунс
16:48 02.02.2026
34 Който се интересува, знае
Коментиран от #38
16:51 02.02.2026
35 Смърфиета
16:53 02.02.2026
36 Ами
тя да стане федерация. Просто защото различията в ЕС са несъвместими.
Единственото възможно е, от ЕС да се образуват няколко федерации.
Но на този етап не виждам някой да прави нещо по въпроса.
16:54 02.02.2026
37 Факти
Коментиран от #46
16:55 02.02.2026
38 Смърфиета
До коментар #34 от "Който се интересува, знае":В превод от птичи език: бойте се, крепостни на Тиквата, ако предадат господаря ви на американците да го съдят по своите закони! Дъщерите ви ще работят без трудов договор в центрове за лазарна епилация в околностите на американските военни бази, и ако някоя изчезне да не се чудите къде е!
16:56 02.02.2026
39 дядото
16:58 02.02.2026
40 Дядо ви
До коментар #12 от "гост":Къде, къде по-добре е картите да ги редят Урсула Пфайзер и Епстайн ко. А тукашните киряк стефчовци да се възмущават как може да се говори против султана. Наистина има хора, които са роби в сърцата си. Злобни и нещастни хора.
17:01 02.02.2026
41 Турчин
До коментар #9 от "анализатор":Братска Турция винаги е готова да ви приеме в обятията си!
17:04 02.02.2026
42 Дас Хаген
17:05 02.02.2026
43 Звездоброец
До коментар #19 от "бай Бончо":Скоро ще имаме възможност да се измъкнем от помийната яма ЕС . Да си направим бълекзит . Онези примитиви от малобротания успяха.
Коментиран от #45, #47
17:05 02.02.2026
44 Ха ха ха ха
Като настане една хубава мизерия като през 90-те, ще ви светнат главите и умовете.
17:06 02.02.2026
45 Ха ха ха
До коментар #43 от "Звездоброец":Казва се "бълвън", глуп!
17:07 02.02.2026
46 Ами
До коментар #37 от "Факти":Германия също е федерация, но ЕС не може да стане федерация.
Просто има огромни различия, които са пречка това да се случи.
Ако пък евентуално стане ще е огромна грешка която ще доведе
до конфликти за които е по-добре въобще да не говорим.
17:07 02.02.2026
47 Само да питам
До коментар #43 от "Звездоброец":Бил ли си някога на Запад от София, селски? Или цял живот си живял в ТКЗСто?
17:08 02.02.2026
48 Наблюдател
17:09 02.02.2026
49 Варварка
17:12 02.02.2026