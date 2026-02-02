Новини
Марио Драги: Европа е изправена пред риск от разпад без по-дълбока интеграция

Марио Драги: Европа е изправена пред риск от разпад без по-дълбока интеграция

2 Февруари, 2026

Бившият премиер на Италия призова ЕС да се превърне във федерация, за да защити интересите си в променящия се свят

Марио Драги: Европа е изправена пред риск от разпад без по-дълбока интеграция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Европейският съюз се намира на критичен кръстопът и е заплашен от политическа зависимост, икономическо отслабване и деиндустриализация, ако не направи решителна крачка към по-тясна политическа интеграция. Това предупреди бившият италиански министър-председател и ексръководител на Европейската централна банка Марио Драги, цитиран от Euronews, предава News.bg.

В изказване в понеделник в белгийския университет KU Leuven, по повод присъждането му на почетна докторска степен, Драги заяви, че досегашният глобален ред на практика е престанал да функционира. Според него Европа трябва да се трансформира в „истинска федерация“, за да отговори адекватно на новите геополитически реалности.

По думите му преминаването от конфедеративен модел към федерален е въпрос на сила и оцеляване. Драги описа международната система като нестабилна и разпадаща се, а корените на този процес свърза с включването на Китай в Световната търговска организация и решението на западните държави да задълбочат икономическите си връзки с държава, стремяща се към ролята на самостоятелен глобален център.

Тази динамика, според него, е довела до днешната политическа реакция и до свят с по-слаби правила и ограничена търговия. Самото отслабване на глобализацията обаче не е най-голямата заплаха. „Истинският риск е това, което следва след нея“, подчерта Драги.

Като съществен фактор той посочи промяната в подхода на Съединените щати, които по думите му налагат мита върху европейски продукти, поставят под въпрос териториални интереси на Европа и за първи път открито дават сигнал, че разглеждат политическата разпокъсаност на ЕС като свое предимство.

Паралелно с това Китай, отбеляза Драги, продължава да държи ключови позиции в глобалните вериги за доставки и е готов да използва това влияние чрез агресивен износ, ограничаване на достъпа до стратегически суровини и прехвърляне на собствените си икономически проблеми върху други държави.

На този фон бившият ръководител на ЕЦБ предложи концепцията за „прагматичен федерализъм“, който да изведе ЕС от институционалния застой. Според него обединението само по себе си не гарантира геополитическа тежест, ако не е подкрепено с реални общи политики.

Драги подчерта, че там, където Европа вече действа като федерация - в търговията, конкуренцията, функционирането на единния пазар и паричната политика - тя е възприемана като силен и единен партньор. Като доказателство той посочи търговските споразумения с Индия и страните от Латинска Америка.

За разлика от това, в сфери като отбраната, индустриалната стратегия и външната политика, ЕС остава разединен и уязвим. Европа, каза той, все още представлява сбор от средни по големина държави, които лесно могат да бъдат противопоставени една срещу друга. „Дори когато координират действията си, държавите запазват правото си на вето и действат според собствените си интереси“, предупреди Драги.

Той уточни, че предложеният модел на интеграция не цели подчинение и позволява гъвкаво участие, при което държавите могат да се присъединяват поетапно - по подобие на създаването на еврозоната. „Не е необходимо да се отказваме от ценностите си, за да бъдем силни“, подчерта той.

В заключение Драги формулира стратегическа дилема пред Европа: дали ще остане просто голям пазар, зависим от решенията на други глобални сили, или ще предприеме нужните стъпки, за да се превърне в самостоятелен геополитически фактор. „Европа, която не е способна да защитава интересите си, няма да може дълго да отстоява и своите ценности“, заключи той.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    30 8 Отговор
    Влезнахме в клуба на богатите във втора класа ще плащаш, но без право на глас.

    Коментиран от #6

    16:03 02.02.2026

  • 2 Дано

    41 7 Отговор
    да е по-скоро! Европейския съюз го намразих повече и от Съветския съюз!

    Коментиран от #29

    16:03 02.02.2026

  • 3 Санкции

    22 4 Отговор
    Харакири

    16:05 02.02.2026

  • 4 299 пакета

    29 3 Отговор
    Само глЮпак се спъва все в една и съща мотика.

    16:06 02.02.2026

  • 5 Честит празник на ЗЕЛЕното

    19 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско!

    16:07 02.02.2026

  • 6 Ха,ха

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    И последните ще бъдат първи

    Коментиран от #17

    16:09 02.02.2026

  • 7 Визинтион

    20 3 Отговор
    Разпадайте се, за кой ли път в Историята

    16:10 02.02.2026

  • 8 Долу ЕС

    16 3 Отговор
    въпросният г-н доскоро друго пя! явно парите ще спрат ако не заеме правилата вяра и сложи феса. Дава за пример две споразумения, подписани насила без консенсус с НИКОГО, и ги дава като успех, въпреки, че техните резулатати ще станат ясни чак след 2-3 г! Все едно комарджията да се похвали, че е заложил цялото си наследство НА ЧЕРНО! защото му е любимия цвят! Драги ми Драги, 2009 БВП НА САЩ БЕШЕ 30 ПР ПО МАЛКО ОТ НА ЕС, СЕГА Е ОБРАТНОТО., каква федерация всичко е булшед

    16:13 02.02.2026

  • 9 анализатор

    26 4 Отговор
    Според мен ЕС ще се разпадне до края на 2026 година . Няма да им се получи ,един център на власт за 21 държави с различни културни особености и различна икономика . Не стига това , ами на всичкото отгоре ние сме славяни и пишем на кирилица и изобщо не ни е мястото при сатанистите .

    Коментиран от #11, #18, #31, #41

    16:15 02.02.2026

  • 10 Векове наред

    5 21 Отговор
    руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда. 😆

    16:15 02.02.2026

  • 11 Пенка

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "анализатор":

    Бе тия не са уред, препоръчвам всички да се запишат на курсове по История.

    16:17 02.02.2026

  • 12 гост

    8 13 Отговор
    По скоро да стават Съединени Европейски Щати...и да няма повече Борисов или Пеевски да редат картите....

    Коментиран от #40

    16:18 02.02.2026

  • 13 българина

    20 3 Отговор
    Драги ми Драги, аз ОСВЕН ценностите на лгбт и тоталното заместване на белия човек с небял и християнина с нехристиянин, други ценности за цялото съшествуване на ЕС нв съм видял и няма да видя докато го има. Отделно американската Окупация шродължава от 1945 до днес

    Коментиран от #20

    16:18 02.02.2026

  • 14 фен на сидеров

    18 1 Отговор
    ако ще е федерация, по-добре Булекзит !

    16:18 02.02.2026

  • 15 русоляв

    21 2 Отговор
    Първо СССР никога не разполагал военни бази на територията на България , никога не е сменял валутата ни , никога не ни е принуждавал да честваме католически празници .Нали знаете , че Коледа е на 7 ми Януари ! СССР ни направи освен АЕЦ и много други неща .ЕС ни затвори АЕЦ. Трябва да съм с тежки ментални дефицити , за да обичам ЕС .

    16:18 02.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    ЕС се разпадна а този си мечтае за федерализация.

    16:18 02.02.2026

  • 17 Ами сега?

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха,ха":

    Ама по каквоще се оценява кои са последни и кои първи? Ние сме водещи и в двете групи, последни по всички положителни показатели и първи по всички отрицателни.

    16:19 02.02.2026

  • 18 Нещастници

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "анализатор":

    специално за културата тя е обща, но назапад са решили да я заменят с мюслмаснска и африканска! е ние пък нещем, тоя филм сме го гледали, ще пропуснем този път, да видят хубаво ли е!;

    16:21 02.02.2026

  • 19 бай Бончо

    14 1 Отговор
    Аз от ЕС видях само рестрикции, зелена сделка , инфлация , ЛБГТ, родител 1и2 , мигранти и упадък като цяло . Сега ни убеждават , че трябва да сме 2 ръка ,като правят ЕС на 2 скорости . България има дух , хората са много по умни от останалите народи , рано или късно ще излезем от този вреден съюз .Като гледам как се развива ЕС , по скоро ще е рано .

    Коментиран от #43

    16:23 02.02.2026

  • 20 Ха сега де...

    2 12 Отговор

    До коментар #13 от "българина":

    А какво търсиш още в България, че даже и за българин се пишеш? Под прикритие ли си? Или си от онези дето мислят винаги на руски и по тази причина не могат да смятат в евро?

    16:24 02.02.2026

  • 21 Споко

    12 1 Отговор
    По-близка интеграция ще има, ако изобщо имат за 5 пари акъл в главите. В противен случай Китай и САЩ, а скоро и Индия, ще ги изядат с парцалите…

    Ние обаче сме споко, защото няма да се качим на този влак, а ще си останем при “втората скорост”. Може и с поглед към Великия Изток. Ще почакаме, пък ще видим. Ако им се получи, ще вдигнем ръка. Ако не, ще учим китайски или там каквото е актуално към оня момент.

    Дали това е умно а ще го видим за около 10-тина години. Дали е принципно - всеки сам да си реши.

    16:24 02.02.2026

  • 22 българина

    12 2 Отговор
    Целта им беше , пълно подчинение и федерация , но разбраха , че няма да стане .България е държава на духа ! Доста неща направиха против волята на хората и в момента народа е впргнал духовната си мощ и ЕС няма никакъв шанс срешу това .Само ние знаем !

    16:25 02.02.2026

  • 23 Минувач

    11 0 Отговор
    Значи - ядохме, пихме, малко фалирахме, сега дайте да се обеденим, защото онези който са по-малко задлъжнели да го поемат големия от другите хептен фалирали, като Италия, Франция, Гърция и Испания, че и Португалия. Що фалиралият италианец не поиска такава федерализация, когато не бяха фалирали и да кажем преди 30 години? Защо, когато онези не бяха фалирали, а процъфтяваха не поискаха тогава да се обеденим и да издърпат другите нагоре, а сега го искат?

    16:28 02.02.2026

  • 24 Лунчо

    17 2 Отговор
    Толкова ми е противен този ЕС , че съм съгласен да сме със всеки друг , но в никакъв случай с тези англосакси .ЕС стана някакъв сбирщайн с неясна посока .Китайци кацат на Луната , а ЕС закрепва капачката за бутилката , абсолютни мух;юфци . ! ЕС ни окраде държавата и народа по всички възможни начини .Дори в момента щоколад Милка в Германия е 80 цента , а в България над 5 лева .Какво повече да говорим . Бул Екзит !

    16:30 02.02.2026

  • 25 ала бала

    12 1 Отговор
    Какъв съюз е това с различна минимална заплата навсякъде и с много по високи цени в страните с по-ниска заплата .Това са мошенници и експолататори , които пречат на развитието на държавите и хората

    16:34 02.02.2026

  • 26 И колко по

    11 2 Отговор
    Колко по-федеративни да сме отсега:

    Те ни казват кого да мразим, на кого да пращаме оръжие, какви мигранти да приемаме, какви новини да пускаме, на кого да си продадем рафинерията, и т. н. ...

    16:37 02.02.2026

  • 27 Това е решението за ЕС

    1 11 Отговор
    Федерация, с ускореното рушене на досегашният ред, идиота Тръмп, убиеца Путин и китайския сатрап Си, тласкат Европа по прекият път за федерализиране на съюза, нещата са стигнали до там че това трябва да стане по най - бързия начин, и няма, не искам, неможе, който не иска шута от ЕС и да отива в БРИКС или на м@й......
    си в...... или където иска.

    16:38 02.02.2026

  • 28 реалист

    7 1 Отговор
    Ние в БРИКС ще сме много по добре .България е много уважавана държава на Изток , не само заради Кирилицата . Западняците гледат на нас като втора ръка хора , а ние сме класи над тях !

    16:43 02.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 горски

    6 1 Отговор
    Ако станем федерация,и начело е ръководител като Кая,друго ще говорите.....Федерацията върши работа на Германия,Франция и Италия....понеже те ще решават както досега,но няма да има вето от никой.И за 24 ч Урсулата/или някой като нея/ може да ни вкара във война.Ако пък някой народ се опълчи,че изпратят федералните войски да го смачкат.Май забравихте СССР....и не гледате какво става в САЩ.

    16:45 02.02.2026

  • 31 гост

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "анализатор":

    Проруските недоразумения искат да се разпадне ЕС и БГ да стане московска губерния...НЯМА ДА СТАНЕ...

    16:47 02.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ърл джоунс

    5 1 Отговор
    Затвориха ни заводите , слагат ръка на рафинерията , АЕЦ ,летища , пристанища , и всичко останало и изведнъж .....извинете но вие сте на 2 ра скорост .Ами не благодаря ! ЕС ни затри и нулира , а България има дадености спокойна да изхранва поне 20 милиона население .ЕС ни пречи на развитието .Утре може да ви забранят и Православието и Кирилицата , тогава какво ?

    16:48 02.02.2026

  • 34 Който се интересува, знае

    1 4 Отговор
    Не се радвайте, щото няма да я разпаднат, овце! Играят ви представление за да затегнат още повече примката около врата ви. Такъв хаос се готвят да създадат, че сами да ги молите да направят нещо. И те ще го направят - империя, в която ще сте нищо повече от роби.

    Коментиран от #38

    16:51 02.02.2026

  • 35 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Идва часът, за венецуелския хит Мандуро САЧИ, САЧИ на "Трен де Арагуа"

    16:53 02.02.2026

  • 36 Ами

    2 2 Отговор
    Явно е, че ЕС не може да съществува в настоящия си вид, но е изключено
    тя да стане федерация. Просто защото различията в ЕС са несъвместими.
    Единственото възможно е, от ЕС да се образуват няколко федерации.
    Но на този етап не виждам някой да прави нещо по въпроса.

    16:54 02.02.2026

  • 37 Факти

    3 2 Отговор
    САЩ и Русия са федерации. ЕС също трябва да стане федерация, за да е силен. Поотделно сме малки мишлета, с които САЩ и Русия ще се разпореждат както си искат.

    Коментиран от #46

    16:55 02.02.2026

  • 38 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Който се интересува, знае":

    В превод от птичи език: бойте се, крепостни на Тиквата, ако предадат господаря ви на американците да го съдят по своите закони! Дъщерите ви ще работят без трудов договор в центрове за лазарна епилация в околностите на американските военни бази, и ако някоя изчезне да не се чудите къде е!

    16:56 02.02.2026

  • 39 дядото

    2 1 Отговор
    дано е по-скоро,да го отпразнувам

    16:58 02.02.2026

  • 40 Дядо ви

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Къде, къде по-добре е картите да ги редят Урсула Пфайзер и Епстайн ко. А тукашните киряк стефчовци да се възмущават как може да се говори против султана. Наистина има хора, които са роби в сърцата си. Злобни и нещастни хора.

    17:01 02.02.2026

  • 41 Турчин

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "анализатор":

    Братска Турция винаги е готова да ви приеме в обятията си!

    17:04 02.02.2026

  • 42 Дас Хаген

    1 0 Отговор
    Как да се превърне във фактор какво има, метали, нефт, газ какво емигранти! Европа имаше земеделие и туризъм и това вече няма, машиностроенето за него няма ресурси!

    17:05 02.02.2026

  • 43 Звездоброец

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "бай Бончо":

    Скоро ще имаме възможност да се измъкнем от помийната яма ЕС . Да си направим бълекзит . Онези примитиви от малобротания успяха.

    Коментиран от #45, #47

    17:05 02.02.2026

  • 44 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    Няма нужда ЕС да се разпадне. Достатъчно е да изгонят България и Унгария. Да депортират всичките български мигранти обратно и да поискат да върнем всичко, което Тиквите откраднаха.

    Като настане една хубава мизерия като през 90-те, ще ви светнат главите и умовете.

    17:06 02.02.2026

  • 45 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Звездоброец":

    Казва се "бълвън", глуп!

    17:07 02.02.2026

  • 46 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Германия също е федерация, но ЕС не може да стане федерация.
    Просто има огромни различия, които са пречка това да се случи.
    Ако пък евентуално стане ще е огромна грешка която ще доведе
    до конфликти за които е по-добре въобще да не говорим.

    17:07 02.02.2026

  • 47 Само да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Звездоброец":

    Бил ли си някога на Запад от София, селски? Или цял живот си живял в ТКЗСто?

    17:08 02.02.2026

  • 48 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Това безкрайно и безсмислено обединение започва да ходи по нервите на хората в Европа. Хитрия Марио, който спечели луди пари докато подпираше бюрата в ЕЦБ сега иска още да печели. Той обаче не се сеща, че парите, които той е спечелил с честен централно банкерски труд някой друг ги е загубил под формата на лоша храна, лошо здравеопазване и лош транспорт например. Хайде мерси вече.

    17:09 02.02.2026

  • 49 Варварка

    0 0 Отговор
    Тя винаги е била разпадната бе, хаха

    17:12 02.02.2026

