Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Руският агресор може да бъде спрян още през 2026 г. Подписът ми ще стои само под силен мирен договор!
  Тема: Украйна

Зеленски: Руският агресор може да бъде спрян още през 2026 г. Подписът ми ще стои само под силен мирен договор!

1 Януари, 2026 08:24, обновена 1 Януари, 2026 08:36 726 12

  • украйна-
  • зеленски-
  • мирен договор-
  • война

Не беше лесно да променим градуса на отношенията ни със САЩ, отбеляза украинският президент

Зеленски: Руският агресор може да бъде спрян още през 2026 г. Подписът ми ще стои само под силен мирен договор! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Не беше лесно за Украйна да промени „градуса“ в отношенията си със Съединените щати, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на новогодишното си обръщение, публикувано в неговия Telegram канал.

„Изобщо не беше лесно да се постигне такава промяна в степента на отношенията между Украйна и Съединените щати“, каза държавният глава.

Зеленски говори и за споразумението за разрешаване на конфликта в Украйна. Той заяви, че подписът му ще бъде само под „силен“ мирен договор. Във видеообръщението си украинският лидер спомена Будапещенския меморандум и Минските споразумения, подчертавайки, че подобни споразумения няма да задоволят Киев.

Войната в Украйна може да приключи още през 2026 г., но за да се случи това, натискът върху Русия трябва да се увеличи, каза още Зеленски.

„Бих дал всичко, всичко на света, за да мога да кажа в това обръщение, че мирът ще дойде след няколко минути. За съжаление, все още не мога да го направя, но с чиста съвест аз и всички ние можем да кажем, че Украйна определено прави всичко възможно за мир. И продължава да го прави“, продължи той.

Според Зеленски мирното споразумение е „на 90% готово“, но „съдбата на света, съдбата на Украйна и Европа“ ще се определи от 10-те процента, които остават да бъдат договорени.

Президентът подчерта, че Русия може бързо да прекрати войната, но не желае да го направи. Затова е необходим натиск от международната общност.

„Русия не прекратява войните си сама. Никога в историята не е имало война, която те да са прекратили доброволно. Има само натиск от други, само принуда от други, което самите те наричат ​​„жест на добра воля“. Това е така през всичките години, в които Русия е воювала с някого, тоест през цялото ѝ съществуване“, отбеляза президентът.

Зеленски добави, че Украйна е принудена да доказва „отдавна очевидни истини“. Според него фактът, че някои части на света продължават да приемат думите на Русия „е просто смъртна присъда за цялостната международна сигурност“.

„Санкциите хапят Русия, но само мъртва хватка ще проработи. Руският петрол вече е по-евтин, но танкерите им трябва да спрат напълно, за да приключи войната. Руските рафинерии вече забавят работата си, но трябва да спрат, за да държат окупаторите на разстояние. А „Томахауките“ в украински ръце наистина биха доказали само едно нещо: мирът няма алтернатива“, каза президентът.

Той добави, че чрез действия „много бързо и решително“ руският агресор може да бъде спрян още през 2026 г.

Преди това Володимир Зеленски отказа да изтегли украинските войски от ДНР като част от плана на САЩ за разрешаване на конфликта.

На свой ред руският президент Владимир Путин заяви, че темпото на руското военно напредване в Зоната за специални военни операции обезсмисля интереса на Москва за изтегляне на украинските въоръжени сили от териториите, които контролира.

Путин предупреди, че ако Украйна откаже диалог, Русия „ще осигури освобождаването на историческите ѝ територии с военни средства“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления клоун

    12 2 Отговор
    Ко ко речи...

    08:32 01.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    16 2 Отговор
    Мисли къде ще висиш зелен, капитулацията има кой да я подпише. С хитлер е било същото.

    08:32 01.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Достоевски, идиот

    4 6 Отговор
    Сбрали се узкоглаз и узкочел мир да правят.
    Как...... ??? 😆

    08:33 01.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 брендо

    5 0 Отговор
    тоя пак се е надрусал с ментета.

    08:39 01.01.2026

  • 8 Факти

    1 7 Отговор
    Един дрогиран клоун направи Путин за смях.

    08:39 01.01.2026

  • 9 гост

    7 1 Отговор
    Зеленски е в ролята няа лъжливото овчарче! За него всеки ден е спечелен като пари и най-вече като живот!Крайно време е украинските войничета изпратени на заколение от зелената хунта и менторите и да обърнат оръжието срещу тях, наркомана и присъдружниците му да увиснат и трагедията да приключи!

    08:40 01.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ърго

    0 0 Отговор
    Можеше поне на нова година да ни спестят бълвоча на зеления наркоман нацист терорист.

    08:43 01.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания