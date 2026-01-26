Новини
Свят »
Германия »
На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

26 Януари, 2026 11:17 1 189 31

  • злато-
  • златен резерв-
  • германия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • бундесбанк

Германия има вторите по големина златни резерви в света. Голяма част от тях са в САЩ. Дали това може да се превърне в проблем заради Тръмп?

На сигурно място ли е германското злато в САЩ? - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В кризисни времена много хора инвестират в злато. Централните банки и държави също притежават златни резерви. Германия например има вторите по големина златни резерви в света, към 3550 тона - по данни на Федералната банка в края на 2024 година.

1710 тона се съхраняват във Франкфурт, а останалото - в чужбина. АРД информира, че 405 тона се пазят в Английската централна банка в Лондон, а 1236 тона - във Федералния резерв в Ню Йорк. Това означава, че над една трета от германските златни резерви, т.е. 37 процента, са в САЩ .

Тръмп оказва натиск на Централната банка

В продължение на години се смяташе, че там златото е на сигурно място. Тъй като централните банки по правило са независими и изпитват голямо взаимно доверие. Но американският президент Доналд Тръмп се опитва да промени това, посочва германската обществена медия. През последните месеци той предприе множество атаки, предназначени да подкопаят независимостта на Федералния резерв . Последно заплаши шефа на банката Джером Пауъл с повдигане на обвинения във връзка с обновяването на сградите на финансовата институция. Самият Пауъл смята, че това е само претекст за оказването на натиск.

Преди това Тръмп се опита да уволни Лиса Кук от Управителния съвет на Федералния резерв, а в момента казусът се разглежда от Върховния съд.

Тръмп от седмици настоява Пауъл бързо и всеобхватно да намали лихвените равнища, често с обидни постове на платформата Truth Social.

„Колкото повече политически натиск се оказва на централните банки, каквото в момента наблюдаваме в САЩ, толкова по-трудно е естествено да се запази базата за доверие", казва експертът по златото Волфганг Вресньок-Росбах, цитиран от АРД. Той заявява, че трябва внимателно да се следи как ще продължи да се държи Тръмп с Федералния резерв и колко независима ще бъде банката в бъдеще.

„Америка вече не е предсказуема"

Респективно съхраняването на златото в САЩ може да се превърне в проблем за Германия, пише АРД и задава въпроса - дали трябва да се опасяваме за сигурността на нашите златни резерви? „В момента златните резерви са на сигурно място в САЩ. Но още утре може да стане така, че американското правителство внезапно да каже: „Ще задържим резервите като гаранция", коментира Вресньок-Росбах. Рискът, произтичащ от Доналд Тръмп, е висок. „В момента САЩ не са надежден партньор на ЕС", казва и председателят на Центъра за европейски икономически изследвания Ахим Вамбах.

Под ръководството на Тръмп германското злато вече не е сигурно в САЩ, смята експертът по капиталовите пазари Щефан Рисе. „При Тръмп Америка вече не е предсказуема. Просто виждаме, че той има нещо против Европа и по-специално - против Германия." По думите на Рисе, нищо не е сигурно. „Ако погледнем какво става в Гренландия , неизбежно си задаваме въпроса дали за правителството на Тръмп изобщо важат каквито и да било стари правила."

Трябва ли Германия да си прибере златото?

Поради това все повече експерти препоръчват златото да бъде прибрано от Ню Йорк в Германия - така се увеличават независимостта и гъвкавостта. „Съотношението между шансове и рискове във всеки случай говори в полза на преместването на резервите в Германия", казва Рисе. Ако златото е в Германия, рискове няма да има, а докато е в САЩ - рискът е факт. До момента този риск е бил смятан за малък в сравнение с големите разходи за пренасяне на златото в Германия. „Но при Доналд Тръмп се налага преоценка на рисковете."

Същевременно експертите отбелязват, че е важно да се изчака точния момент. Както казва председателят на Института за икономически изследвания ifo Клеменс Фюст, ако се прибърза, това само ще налее масло в огъня. „Тази стъпка би трябвало да се предприеме по-скоро в ситуация, в която остри конфликти няма."

Защо златото е в чужбина?

Това, че златото се намира в чужбина, има най-вече исторически причини, обяснява АРД. „Резервите не са били отнесени в чужбина - те всъщност никога не са били в Германия", казва експертът Вресньок-Росбах.

След Втората световна война Германия бързо се оказва с голям излишък в търговския баланс, респективно с натрупана валута, предимно долари - тези пари впоследствие са обърнати в злато. Има и още нещо, както обяснява Вресньок-Росбах: „Тогава не са искали да съхраняват златото в Германия - тъй като при възможна война то би попаднало в ръцете на врага".

С течение на времето част от златото е върната в Германия - 300 тона са били прехвърлени от Ню Йорк, както и всички 374 тона, които са били съхранявани в Париж.

Бундесбанк не планира преместване

Федералната банка засега няма планове за връщане на златото. Позицията на банката е, че решаващо значение имат сигурността и търговските възможности, за да може при необходимост златото да бъде продадено или да бъде обърнато в чужди валути.

„На базата на тези критерии Федералната банка редовно оценява местонахожденията на нейните златни резерви. Федералният резерв в Ню Йорк е и остава в тези рамки важно място за съхранение на нашето злато", се заявява в становище на банката до АРД. Бундесбанк нямала съмнения, че германското злато е на сигурно място в САЩ.

Автор: Мишел Годемайер (АРД)


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 100% ГАРАНЦИЯ

    23 2 Отговор
    .......НЕМА ДА ГО ВИДЯТ ПОВЕЧЕ

    11:19 26.01.2026

  • 2 майор Костoff

    28 2 Отговор
    Разбира се, германското злато в САЩ е на сигурно място - Германия никога няма да си го получи обратно.

    11:19 26.01.2026

  • 3 007 лиценз ту кил

    20 2 Отговор
    Еми да. За американците по-сигурно място няма. И българското е на сигурно място в Лондон.

    11:20 26.01.2026

  • 4 хихи

    15 2 Отговор
    Не чета статии на ДойчеЗеле! Не съм мазохист..
    Само коментарите...

    Коментиран от #20

    11:20 26.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Взамаха

    17 0 Отговор
    на света златото , дадоха хартии !

    11:20 26.01.2026

  • 7 Факти

    16 0 Отговор
    Германското злато в момента е на най несигурното място !

    11:20 26.01.2026

  • 8 Пич

    17 2 Отговор
    Ма що нас питате бе, тъпаци от ДВ?! Нали сте яките джурналисти, от своите на Сорос! Идете и вижте!!! Ааа....... няма да ви пуснат !!! Как ще видиш нещо, което го няма...???!!!
    Помним Ванадиевата издънка!!!

    11:22 26.01.2026

  • 9 НА НАЙ-СИГУРНОТО МЯСТО

    15 2 Отговор
    Никой, никога няма да го получи... Най-вече германците

    11:23 26.01.2026

  • 10 Я ДА СИ ПРИБЕРЕМ И НИЕ ЗЛАТОТО

    12 1 Отговор
    Току го пратили и него във форт Нокс. Оттам нищо не е излязло

    11:24 26.01.2026

  • 11 Трамп

    10 1 Отговор
    Ако не конфискуваме германското злато, Путин ще го вземе.

    11:26 26.01.2026

  • 12 Истината

    13 1 Отговор
    Чичо Сам само взема и никога нищо не връща.

    11:26 26.01.2026

  • 13 az СВО Победа 80

    12 1 Отговор
    🤣🤣🤣

    Да не се тревожат, отдавна го няма....

    11:27 26.01.2026

  • 14 дядото

    10 1 Отговор
    на толкова сигурно,че никога няма да си го получат

    11:29 26.01.2026

  • 15 Държавен резерв на САЩ:

    13 2 Отговор
    Отдавна няма немско злато! Всичко е изядено и изпито!😂😂😂

    11:29 26.01.2026

  • 16 Също като нашето в Англия и ЕЦБ

    10 0 Отговор
    Сигурно е, че повече няма да го видят.

    11:30 26.01.2026

  • 17 разледващ журналист

    9 0 Отговор
    за мен по-важно ми е къде е нашето злато? на сигурно ли е във канада? като го крадат всеки ден ама никой нищо не пише по въпроса

    11:30 26.01.2026

  • 18 Тодор

    6 1 Отговор
    по абсолютно същата логика, както е в статията нашето злато трябва от Лондон да се премести в България.
    В момента в който западните държави решиха че Мадуро е нелигитимен президент и припознаха Гуайдо за такъв Великобритания замрази всички златни резерви на Венецуела, които съхраняваше.
    Това може да се случи и с България, ако на англичаните нещо не им хареса нашета вътрешна или външна политика.
    Нашето злато трябва да е в хранилищата на БНБ час по скоро !

    Коментиран от #21

    11:31 26.01.2026

  • 19 МирО

    5 0 Отговор
    А къде е нашето злато????
    Па и среброто (ако имаме такъв резерв) , че нещо май става стратегически актив ???

    11:31 26.01.2026

  • 20 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    че то кой нормален човек чете статийте? само заглавието и коментарите се четат много ясно

    11:32 26.01.2026

  • 21 град КОЗЛОДУЙ

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Тодор":

    на мене не ми е нужно нащо злато нека си го ползват англичаните

    11:34 26.01.2026

  • 22 В светът на парите

    2 0 Отговор
    определяща роля играе Банката за международни разплащания с органа си за контрол - Базелски комитет за банков надзор. Политическите игри на Тръмп са за пред публиката.

    11:35 26.01.2026

  • 23 Англисакса

    0 5 Отговор
    САЩ и Велика Британия -мощ и сила

    11:44 26.01.2026

  • 24 Из падмасковие

    0 2 Отговор
    Русия краде българското злато,през офшорки като Дънди прешън,общо 15 офшорки са

    11:47 26.01.2026

  • 25 Парадокси

    2 0 Отговор
    Да имаш много, а всъщност да нямаш нищо. Винаги депозирайте при най-честните! А кои са най-честните от най-честните? Е, как кои? Баш мошениците!

    11:49 26.01.2026

  • 26 Линда

    1 2 Отговор
    Тръмп ходи по стъпките на джуджето , да настрои целия свят срещу себе си

    11:50 26.01.2026

  • 27 базар бе ге

    0 1 Отговор
    Съхранявам при изгодни условия и на сигурно място - пари, бижута, часовници и благодорни метали.

    11:50 26.01.2026

  • 28 Линда

    2 1 Отговор
    Демократите като вземат пак властта ще идват на колен в Брюксел

    11:51 26.01.2026

  • 29 Парадокси

    1 0 Отговор
    Да имаш много, а всъщност да нямаш нищо. Винаги депозирайте при най-честните! А кои са най-честните от най-честните? Е, как кои? Баш мошениците!

    11:51 26.01.2026

  • 30 Евродебил

    2 0 Отговор
    Бай Дончо скоро ще обяви,че ще пази германското злато от руснаците,китай и Северна Корея.За германците ще искане една чаша студена вода,че енергията е кът.Същото е положението и с нашето злато което римлянин Костов,мадридския дедо и евроатлантиците пратиха в Лондон,та и от там чакаме много поздрави и студена вода.Виж,дълговете в милярди си ги оставиха на нас.Те са ни "актива" и завещанието за идните поколения.Ако има такива.

    11:54 26.01.2026

  • 31 Факт

    0 0 Отговор
    Германците искат да откраднат руските пари от белгийския депозитар а се възмущават,че американците може да откраднат тяхните?Що за извратено мислене?

    12:15 26.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания