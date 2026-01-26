На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

В кризисни времена много хора инвестират в злато. Централните банки и държави също притежават златни резерви. Германия например има вторите по големина златни резерви в света, към 3550 тона - по данни на Федералната банка в края на 2024 година.

1710 тона се съхраняват във Франкфурт, а останалото - в чужбина. АРД информира, че 405 тона се пазят в Английската централна банка в Лондон, а 1236 тона - във Федералния резерв в Ню Йорк. Това означава, че над една трета от германските златни резерви, т.е. 37 процента, са в САЩ .

Тръмп оказва натиск на Централната банка

В продължение на години се смяташе, че там златото е на сигурно място. Тъй като централните банки по правило са независими и изпитват голямо взаимно доверие. Но американският президент Доналд Тръмп се опитва да промени това, посочва германската обществена медия. През последните месеци той предприе множество атаки, предназначени да подкопаят независимостта на Федералния резерв . Последно заплаши шефа на банката Джером Пауъл с повдигане на обвинения във връзка с обновяването на сградите на финансовата институция. Самият Пауъл смята, че това е само претекст за оказването на натиск.

Преди това Тръмп се опита да уволни Лиса Кук от Управителния съвет на Федералния резерв, а в момента казусът се разглежда от Върховния съд.

Тръмп от седмици настоява Пауъл бързо и всеобхватно да намали лихвените равнища, често с обидни постове на платформата Truth Social.

„Колкото повече политически натиск се оказва на централните банки, каквото в момента наблюдаваме в САЩ, толкова по-трудно е естествено да се запази базата за доверие", казва експертът по златото Волфганг Вресньок-Росбах, цитиран от АРД. Той заявява, че трябва внимателно да се следи как ще продължи да се държи Тръмп с Федералния резерв и колко независима ще бъде банката в бъдеще.

„Америка вече не е предсказуема"

Респективно съхраняването на златото в САЩ може да се превърне в проблем за Германия, пише АРД и задава въпроса - дали трябва да се опасяваме за сигурността на нашите златни резерви? „В момента златните резерви са на сигурно място в САЩ. Но още утре може да стане така, че американското правителство внезапно да каже: „Ще задържим резервите като гаранция", коментира Вресньок-Росбах. Рискът, произтичащ от Доналд Тръмп, е висок. „В момента САЩ не са надежден партньор на ЕС", казва и председателят на Центъра за европейски икономически изследвания Ахим Вамбах.

Под ръководството на Тръмп германското злато вече не е сигурно в САЩ, смята експертът по капиталовите пазари Щефан Рисе. „При Тръмп Америка вече не е предсказуема. Просто виждаме, че той има нещо против Европа и по-специално - против Германия." По думите на Рисе, нищо не е сигурно. „Ако погледнем какво става в Гренландия , неизбежно си задаваме въпроса дали за правителството на Тръмп изобщо важат каквито и да било стари правила."

Трябва ли Германия да си прибере златото?

Поради това все повече експерти препоръчват златото да бъде прибрано от Ню Йорк в Германия - така се увеличават независимостта и гъвкавостта. „Съотношението между шансове и рискове във всеки случай говори в полза на преместването на резервите в Германия", казва Рисе. Ако златото е в Германия, рискове няма да има, а докато е в САЩ - рискът е факт. До момента този риск е бил смятан за малък в сравнение с големите разходи за пренасяне на златото в Германия. „Но при Доналд Тръмп се налага преоценка на рисковете."

Същевременно експертите отбелязват, че е важно да се изчака точния момент. Както казва председателят на Института за икономически изследвания ifo Клеменс Фюст, ако се прибърза, това само ще налее масло в огъня. „Тази стъпка би трябвало да се предприеме по-скоро в ситуация, в която остри конфликти няма."

Защо златото е в чужбина?

Това, че златото се намира в чужбина, има най-вече исторически причини, обяснява АРД. „Резервите не са били отнесени в чужбина - те всъщност никога не са били в Германия", казва експертът Вресньок-Росбах.

След Втората световна война Германия бързо се оказва с голям излишък в търговския баланс, респективно с натрупана валута, предимно долари - тези пари впоследствие са обърнати в злато. Има и още нещо, както обяснява Вресньок-Росбах: „Тогава не са искали да съхраняват златото в Германия - тъй като при възможна война то би попаднало в ръцете на врага".

С течение на времето част от златото е върната в Германия - 300 тона са били прехвърлени от Ню Йорк, както и всички 374 тона, които са били съхранявани в Париж.

Бундесбанк не планира преместване

Федералната банка засега няма планове за връщане на златото. Позицията на банката е, че решаващо значение имат сигурността и търговските възможности, за да може при необходимост златото да бъде продадено или да бъде обърнато в чужди валути.

„На базата на тези критерии Федералната банка редовно оценява местонахожденията на нейните златни резерви. Федералният резерв в Ню Йорк е и остава в тези рамки важно място за съхранение на нашето злато", се заявява в становище на банката до АРД. Бундесбанк нямала съмнения, че германското злато е на сигурно място в САЩ.

Автор: Мишел Годемайер (АРД)