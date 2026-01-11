Над 420 убити през последните 2 седмици на протести в Иран (ВИДЕО)

Най-малко 420 протестиращи са били убити през последните 15 дни по време на антиправителствени демонстрации в Иран, съобщи американска правозащитна група.

Към неделя най-малко 203 са загинали общо в протестите, включително 41 служители по сигурността, според подробен брой, предоставен на CNN от Скайлър Томпсън, заместник-директор на информационната агенция на активистите за човешки права (HRANA).

Най-малко осем от убитите протестиращи са били под 18 години. HRANA също така съобщи, че най-малко 3285 души са били арестувани.

Остава неясно дали броят, посочен от HRANA, напълно обхваща мащаба на жертвите, предвид националното спиране на достъпа до интернет и телефонните линии от властите.

Старната продължава да няма интернет. „Никога, никога не съм виждал подобно нещо.“ Експерт казва, че спирането на интернет в Иран е безпрецедентно по обхват

Според експерт по киберсигурност, спирането на интернет в Иран е безпрецедентно по обхват и е засегнало „всеки един канал за комуникация“.

Амир Рашиди, директор по киберсигурност и цифрови права в фокусираната върху Иран организация за човешки права Miaan Group, заяви пред CNN в неделя, че „никога, никога не е виждал подобно нещо“.

„Вече не става въпрос за спиране на интернет. Това е спиране на всеки един канал за комуникация – мобилен телефон, стационарен телефон, текстови съобщения.“

Въпреки че властите в Иран са налагали спирания на интернет в миналото, последното спиране има някои ключови разлики, каза Рашиди.

„2019 г. беше най-лошото спиране на интернет, което някога сме виждали... но локалната мрежа работеше, вътрешната мрежа работеше“, каза той. „При всяко друго спиране, което са правили, вътрешната мрежа работеше, текстовите съобщения работеха, телефонните обаждания работеха.“

Междувременно Рашиди каза, че продължаващото спиране е довело до прекратяване функционирането на вътрешната интернет мрежа на Иран, както и имейлите, някои уебсайтове и други канали за комуникация.

Дори медийни издания, свързани с иранската държава и апарат за сигурност, изглежда са били засегнати от спирането на интернет, като от началото на спирането на интернет връзката е имало значително по-рядко актуализации от обичайното.

Дъг Мадори, директор на интернет анализа в платформата за мрежово разузнаване Kentik, която изучава прекъсванията в интернет, се съгласи, че продължаващото спиране се усеща различно от предишни години.

„Това е сред двете най-чести спирания за всички времена за Иран и може би е номер едно, в зависимост от критериите ви“, каза той пред CNN в събота. „Това е ключов момент за страната.“