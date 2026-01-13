Новини
Свят »
Украйна »
Русия атакува Украйна с ракети „Искандер-М“, експлозии отекнаха в Киев и Одеса, има загинал в Харков
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с ракети „Искандер-М“, експлозии отекнаха в Киев и Одеса, има загинал в Харков

13 Януари, 2026 03:27, обновена 13 Януари, 2026 05:45 2 774 54

  • зеленски-
  • киев-
  • харков-
  • одеса-
  • експлозии-
  • украйна-
  • русия

Президентът на Украйна призова гражданите да бъдат бдителни, когато в страната се задействат сирени за въздушна тревога

Русия атакува Украйна с ракети „Искандер-М“, експлозии отекнаха в Киев и Одеса, има загинал в Харков - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия атакува Украйна с 20 ракети „Искандер-М“, съобщи украинският източник за мониторинг Monitorwar в Telegram.

„На територията на Украйна, по-специално в Запорожка област, Зеленодолск и околностите му в Днепропетровска област, Харков и Киев, бяха пратени приблизително 20 ракети „Искандер-М/КН-23“ през последния час“, се казва в съобщението.

Добавя се, че е регистрирано прекъсване на електрозахранването в някои населени места.

В Киев бяха чути експлозии, след като бе активира противовъздушната отбрана, според Виталий Кличко, кмет на украинската столица.

От началото на нощта военната администрация два пъти задейства сирени за въздушна тревога в града.

Сирените са били задействани и в различни райони на Киевска област, съобщават властите.

Според мониторингови обществени групи, сирените се чуват в по-голямата част от Украйна.

Олег Синегубов, председател на Харковската областна държавна администрация, също съобщи за експлозии и един загинал в града.

Според украинското издание "Public News" в Харков отново има взривове.

Нови експлозии са станали и в Одеса, съобщи украинското издание "Public News".

Подробности не бяха предоставени.

В Одеска област е обявена въздушна блокада.

В Киев и 13 области на Украйна тази нощ бе в сила тревога за очаквани въздушни нападения.

Руснаците подготвят нов масиран удар на украинска територия, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, публикувано в неговия Telegram канал.

Той призова украинците да бъдат бдителни, когато в страната се задействат сирени за въздушна тревога.

„Имаме разузнавателна информация, че руснаците подготвят нов масиран удар с дронове и ракети за изчерпване на противовъздушната отбрана. Те искат да се възползват от студеното време. Този удар може да се случи през следващите дни“, каза Зеленски, призовавайки хората да защитят себе си и страната си.

В нощта на 9 януари руските войски изстреляха балистична ракета със среден обсег „Орешник“ по Лвов. Според Юрий Игнат, началник на комуникациите на Командването на ВВС, руският президент Владимир Путин се опитва да сплаши страните от НАТО.

В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че Русия е използвала ракетата „Орешник“, за да изпрати сигнал до държавите-членки на Алианса, принуждавайки ги да прекратят подкрепата си за Украйна. Той подчерта, че тъй като Украйна е изправена под огромен натиск по време на суровата зима, подкрепата от всички съюзници от НАТО е по-важна от всякога. Освен това Рюте заяви, че сигурността на Украйна е сигурността на Алианса.

Според Министерството на отбраната на Русия ударът с "Орешник" е предприет в отговор на нападението срещу резиденцията на президента Владимир Путин в Новгородска област.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    32 40 Отговор

    До коментар #1 от "Българин ..":

    Заради чйфутй в правителството!

    03:52 13.01.2026

  • 4 Бивш Наркоман

    49 48 Отговор
    Кое е тук новината ,че не разбрах ,хохохолът е избеснял и трябва да бъде яко бомбен за да изтрезнее от дрррргтта с която го тъпчат

    03:54 13.01.2026

  • 5 Мария Атанасова

    46 41 Отговор
    Уудрии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    04:09 13.01.2026

  • 6 Рублевка

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "Българин ..":

    Нямаме нужда от такива братя които са готови да си запалят и изпепелят целия си имот заедно с тях ,за да ти запалят например обора ,та на теб да ти е криво !

    04:13 13.01.2026

  • 7 Рублевка

    34 7 Отговор
    Пуснаха ли тока в Киев?

    Коментиран от #49

    04:15 13.01.2026

  • 8 поручик Христо Иванов

    42 51 Отговор
    Отново руснаците били искали да се възползват от студеното време както по времето на Наполеон ,така и при Хитлер ,ами тюффф... леццци ,като сте толкова велики защо вие не се възползвахте от студеното време срещу руснаците ?

    Коментиран от #14

    04:19 13.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Европеец

    30 9 Отговор

    До коментар #1 от "Българин ..":

    Да не би руснаците да са предупредили американците, че пак ще лети нещо от Капустиняр..... Би било хубаво този път руснаците да сложа бойна глава.....

    04:36 13.01.2026

  • 12 хихи

    27 2 Отговор
    Украинската пропаганда лъже. Русия свърши ракетите 2022година и добре че ги свърши. и чиповете от укрински перални свърши. Останаха само летящите лопати....

    04:53 13.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ти имаш ли връзка

    4 9 Отговор

    До коментар #8 от "поручик Христо Иванов":

    с централния мозг?

    04:56 13.01.2026

  • 15 Пламен

    6 19 Отговор
    КУПЕЙКИТЕ ПАК СИМУЛИРАТ ДЕЙНОСТ ПО ФОРУМИТЕ , АМА МОРДОФАНОВА НЕ Е СЪВСЕМ ГЛУПАВА .

    Коментиран от #31

    05:02 13.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 83838

    6 11 Отговор

    До коментар #10 от "цАрево":

    Ти ли си тоя, който дежури тук и тролли русофилски 24/7?Повечето драсканици са твои.

    05:05 13.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пламен

    4 15 Отговор
    ПРЕДИ 1418 дни СИ ПРИГОТВИХ ЕДНА ВОДКА ЗА КУПЯНСК И ПОКРОВСК .
    ЩЕ Я ОТВОРЯ ЛИ СКОРО ?

    05:10 13.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кирил

    5 14 Отговор
    Безсилна и жалка русия

    05:17 13.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хаспелге

    1 5 Отговор
    Той си има бункери, гражданите са беззащитни с/у реципрочния му терор.

    05:24 13.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Начо

    5 16 Отговор
    1400 дена и Киев през крив макарон
    Пълен руски позор

    05:28 13.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Рублевка

    8 1 Отговор
    20 ракети „Искандер-М“ = 20 дни без ток и парно в крайна.

    05:30 13.01.2026

  • 31 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пламен":

    Добре познаваш Митрофанова а? Интимно?

    05:44 13.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 какво става в Дания

    9 1 Отговор
    Медведев посъветва Тръмп да „вземе“ Гренландия, преди тя да реши да проведе
    референдум за присъединяване към Русия.

    „Според непотвърдена информация, след няколко дни може
    да се проведе изненадващ референдум, на който всички 55 000 жители на
    Гренландия биха могли да гласуват за присъединяване към Русия.
    И това ще е всичко!“,

    05:52 13.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 браво Факти

    2 1 Отговор
    само факти, фсе така !

    05:53 13.01.2026

  • 36 Хъм

    8 2 Отговор
    Русия трябва да спре да хвърля перални по Украйна,че там нямат ток и вода

    05:53 13.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ВСУ убиват мирно население

    9 3 Отговор
    Оцелелите от ВСУ ще са безплатни работници в Сибир в следващите 25-30 години

    06:09 13.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Рублевка

    9 7 Отговор
    В крайна пенсионерите замръзват без ток и парно, за да може зЕленски да си купува златни мивки и тоалетни.

    06:12 13.01.2026

  • 43 Каквото повикало

    7 6 Отговор

    До коментар #39 от "Украйна":

    Такова се обадило!
    Който скача на майдана, сега трепери под юргана!

    06:16 13.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Всеки ден война

    0 6 Отговор
    Е още един ден подарък живот за Пусин.

    06:16 13.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Фен

    4 0 Отговор
    Тоест, според Рюте, НАТО е Украйна, и Украйна е НАТО. И солидарно нямат никакъв шанс срещу Русия. Ние пак сме с лузърите.

    06:22 13.01.2026

  • 48 Би ли дал инфо...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин ..":

    Какво е това...,,Чифти"...?!

    06:30 13.01.2026

  • 49 Амчи те го пускат...

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Рублевка":

    ...,ама не тръгва...!
    Казват-жици нямало...

    06:32 13.01.2026

  • 50 Ами,

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Абе,":

    ...стой тогава на студено и се съмнявай,с тракащо чене,колко си щеш...😝😂🤣!

    06:35 13.01.2026

  • 51 Тока спря

    2 1 Отговор
    Няма парно, няма ток. НЯМА ХЛЯБ, защото няма ток. зЕленски всяка вечер излъчва бодряшки филмчета ОТ ПОЛША. Владимир Владимирович, пускай атом по бандерологите, че се не трае!

    Коментиран от #54

    06:46 13.01.2026

  • 52 Първо, не знаеш къде съм,

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "УрСульо":

    и какво правя, но ти естствено, че ходиш в мацква, нали затова ти плащат.

    06:49 13.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тъпи

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Тока спря":

    копейки.То не е зелева чорба да му налееш... Не му идва на ума, че ако се стигне до атома, от рассийката нищо няма да остане.

    07:04 13.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания