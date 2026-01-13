Новини
Заледяване затвори летището във Виена и наруши въздушния трафик в Централна Европа

13 Януари, 2026 10:58

Леденият дъжд доведе до сериозни ограничения и на летището в Прага, очакват се закъснения на полети

Заледяване затвори летището във Виена и наруши въздушния трафик в Централна Европа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Заледяване на пистите принуди властите да затворят международното летище във Виена, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Преустановяването на полетите ще остане в сила най-малко до 11:00 часа местно време.

Причината е дебел слой лед, който се е натрупал по пистите и продължава да се образува отново въпреки предприетите действия по почистването. По думите на говорител на летището, част от полетите са пренасочени към други аерогари.

Лошите метеорологични условия засегнаха и летище „Вацлав Хавел“ в Прага, където въздушният трафик се осъществява в силно ограничен режим. Леденият дъжд е наложил редуциране на пристигащите полети, докато персоналът работи по размразяването на основната писта.

От двете летища предупреждават пътниците да се подготвят за закъснения и промени в разписанията през целия ден.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баба Гицка

    4 0 Отговор
    Да отиват да де бият на източния фронт на - 20 градуса срещу Русия, за да се адаптират

    11:00 13.01.2026

