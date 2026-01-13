Датски и гренландски министри на посещение в Белия дом за разговори с Джей Ди Ванс и Марко Рубио

Външните министри на Дания и Гренландия ще посетят утре Белия дом, където ще проведат срещи с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, съобщиха световните агенции, предава БТА.
Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен уточни пред журналисти в Копенхаген, че вицепрезидентът Ванс е поискал лично да се включи в разговорите и по тази причина ще бъде домакин на срещата, която ще се състои в Белия дом.
Расмусен и външната министърка на Гренландия Вивиан Моцфелт са поискали срещата с Марко Рубио, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили публичните си изявления, че Съединените щати трябва да поемат контрол над Гренландия.
„Поискахме тази среща, за да пренесем дискусията в заседателна зала, където можем да се гледаме в очите и да обсъдим тези въпроси открито“, обясни Ларс Льоке Расмусен.
Междувременно датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен потвърди, че през следващата седмица ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Основна тема на разговора ще бъде сигурността в Арктика.
Поулсен посочи, че Дания планира да увеличи военното си присъствие в Гренландия и да организира съвместни учения с други страни членки на НАТО през 2026 г. Той подчерта, че през последните години Копенхаген настоява в рамките на алианса да се водят по-активни дебати за засилване на вниманието и присъствието на НАТО в Арктика.
Срещите във Вашингтон се провеждат на фона на нараснало напрежение около арктическия остров след изявленията на Доналд Тръмп, че САЩ трябва да „притежават“ Гренландия в защита на своите национални интереси.
Гренландия, с население от около 57 000 души, е до голяма степен автономна територия, но формално остава част от Кралство Дания. Жителите на острова нееднократно са заявявали, че не желаят да станат част от Съединените щати - позиция, подкрепяна както от Дания, така и от други страни членки на НАТО.
