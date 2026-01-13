Новини
Свят »
САЩ »
Датски и гренландски министри на посещение в Белия дом за разговори с Джей Ди Ванс и Марко Рубио

Датски и гренландски министри на посещение в Белия дом за разговори с Джей Ди Ванс и Марко Рубио

13 Януари, 2026 15:11 1 126 33

  • дания-
  • марко рубио-
  • белият дом-
  • джей ди ванс-
  • гренландия-
  • посещение

Разговорите с Джей Ди Ванс и Марко Рубио се провеждат на фона на напрежение около статута на Гренландия

Датски и гренландски министри на посещение в Белия дом за разговори с Джей Ди Ванс и Марко Рубио - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Външните министри на Дания и Гренландия ще посетят утре Белия дом, където ще проведат срещи с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, съобщиха световните агенции, предава БТА.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен уточни пред журналисти в Копенхаген, че вицепрезидентът Ванс е поискал лично да се включи в разговорите и по тази причина ще бъде домакин на срещата, която ще се състои в Белия дом.

Расмусен и външната министърка на Гренландия Вивиан Моцфелт са поискали срещата с Марко Рубио, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили публичните си изявления, че Съединените щати трябва да поемат контрол над Гренландия.

„Поискахме тази среща, за да пренесем дискусията в заседателна зала, където можем да се гледаме в очите и да обсъдим тези въпроси открито“, обясни Ларс Льоке Расмусен.

Междувременно датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен потвърди, че през следващата седмица ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Основна тема на разговора ще бъде сигурността в Арктика.

Поулсен посочи, че Дания планира да увеличи военното си присъствие в Гренландия и да организира съвместни учения с други страни членки на НАТО през 2026 г. Той подчерта, че през последните години Копенхаген настоява в рамките на алианса да се водят по-активни дебати за засилване на вниманието и присъствието на НАТО в Арктика.

Срещите във Вашингтон се провеждат на фона на нараснало напрежение около арктическия остров след изявленията на Доналд Тръмп, че САЩ трябва да „притежават“ Гренландия в защита на своите национални интереси.

Гренландия, с население от около 57 000 души, е до голяма степен автономна територия, но формално остава част от Кралство Дания. Жителите на острова нееднократно са заявявали, че не желаят да станат част от Съединените щати - позиция, подкрепяна както от Дания, така и от други страни членки на НАТО.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Самохвалко

    13 2 Отговор
    Записах се доброволец ще ходя да браня Гренландия, от тюлените.

    15:13 13.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    12 1 Отговор
    Поне ще разберат каква цена могат да вземат за Гренландия, преди да им я вземат :D

    Датчанката щяла да кани войски на НАТО да вардят... ми то вече има ма - Американските войски на НАТО са там и могат да дойдат и още ;)

    Коментиран от #10

    15:14 13.01.2026

  • 3 Сатана Z

    16 1 Отговор
    Айдееее……пазарлъка започна.А голям го вадеха.

    15:16 13.01.2026

  • 4 технелогичноизостаналите губят

    11 2 Отговор
    Който няма Орешник гори.

    15:17 13.01.2026

  • 5 а да видим дисагите

    9 1 Отговор
    Какви дарове му носят?

    15:18 13.01.2026

  • 6 Да се

    10 1 Отговор
    Чете - Датски и Гренландски министри на пазар за вазелини и лубриканти.

    Коментиран от #8

    15:18 13.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Корпусът за бързо реагиране на ЕС заминават за Гренландия.В него има и рота български пехотинци.

    Коментиран от #23

    15:19 13.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да се":

    А.... НЕ! Лубриканти няма да има! На сухо и без игра ще е ;)

    15:21 13.01.2026

  • 9 Урсула

    9 0 Отговор
    Не е важно Европа да не пострада, важното е Урсула да не пострада! Я, говоря като кралица? А Камила е дърта, пък Чарли обича руси.....
    А ега не умее докато го сваля.....

    15:21 13.01.2026

  • 10 Урсулинка каза,че

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    ще санкционираме САЩ:))

    15:22 13.01.2026

  • 11 очакване

    6 0 Отговор
    Дали ще ги почерпи по една Венесуелска бяла магистларка?Прясна,прясна.

    15:23 13.01.2026

  • 12 горски

    13 1 Отговор
    ..Европа ще ни храни,Нато ще ни пази.Нали такъв беше девиза....и какво стана .Европа ще ни бани/къпе/,Нато -шефа ще гаЪзи....

    15:23 13.01.2026

  • 13 Посещение

    11 0 Отговор
    За да се уверят колко дебела е тоягата.

    15:23 13.01.2026

  • 14 Урсула

    14 1 Отговор
    На балъците ще казваме, че Русия иска да ни вземе територии, и готово! В цяла Европа паветниците са много тъпи, и гласуват за нас!

    15:24 13.01.2026

  • 15 аии стига бе

    9 0 Отговор
    Тука нямат посланик.Да не сме анексирани без да сме разбрали.

    15:24 13.01.2026

  • 16 Наколенки носите ли

    5 0 Отговор
    На колене.

    15:26 13.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Губене на време и болки в коленете.

    Коментиран от #20

    15:36 13.01.2026

  • 19 Град Козлодуй

    7 0 Отговор
    Без лубриканти ще е брутално.

    15:38 13.01.2026

  • 20 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Всеки с проблемите си!

    15:41 13.01.2026

  • 21 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Тя урсулестата каза, че ще санкционира краварите ама не каза нефт и газ от де. куатаКая и тя се врътка на 360 кат вентилатор ама тва е щот е въртоглава

    15:43 13.01.2026

  • 22 Горките

    4 0 Отговор
    След срещата на Расмусен (мъж ли е, жена ли е, джендър ли е) ще му/й поникне брада.

    15:44 13.01.2026

  • 23 Много страшни

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Трима джендъри и двама небинарни въоръжени с розови вибратори и анални тапи, нали?

    15:46 13.01.2026

  • 24 Уфф

    7 0 Отговор
    Аз мислех, че това не подлежи на обсъждане, а то какво се оказва!?.. Датските джендъри веднага клекнаха??

    15:51 13.01.2026

  • 25 малоумници

    7 0 Отговор
    искат ти острова НАСИЛА, ти казваш НЕ, и после се съгласяяаш сам да отиваш на килимчето ДОБРОЗОРНО ДА ПРЕГОВАРЯШ!!! вместо да изгониш краварския посланик и да закриеш база Туле от 1951 г. точно както. султана е питал башата, даваш или даваш булката ? явно вече е решено

    15:53 13.01.2026

  • 26 Унижението

    4 0 Отговор
    ще е голямо. Отивам да купя пуканки.

    15:54 13.01.2026

  • 27 Нямат

    4 0 Отговор
    карти. Тръмпо ще им спре газа ако не слушат. Запасите намаляват. А Ойропа е студено и влажно място.

    15:58 13.01.2026

  • 28 Нещастници

    3 0 Отговор
    жалката на с рана атлантическа делегация при високата порта... резулатта винаги е един и същ, гостът си тръгва прее бан, султана доволен! да не забравите списъка с ценностите, упссс то такъв няма. ей така ще ни поискате и ще ни дадат на соросидните русофоби говоря!!! после ще се криете, но ше ви намерим

    15:59 13.01.2026

  • 29 Тук е

    1 0 Отговор
    мястото да цитираме класикът: шъ със гушат кат едни болни прасета.

    16:01 13.01.2026

  • 30 Бай Доню лудия:

    3 0 Отговор
    - Крайната ми цена е един пробит долар за хазната на Дания.

    16:03 13.01.2026

  • 31 БАНко

    2 0 Отговор
    НАТООООООВЦИ , ЗАЩО ПУТИН И ЗА ВАС ВЕЧЕ НЕ Е АГРЕСОР ??? СЛЕД ВЕНЕЦУЕЛА , СЛЕД ГРЕНЛАНДИЯ НА СВЕТОВНИЯ ЖАНДАРМ , РУСИЯ СПОКОЙНО ЩЕ СИ ОСВОБОДИ УКРАЙНА С ТАМОШНИЯ РУСКИ НАРОД , А КИТАЙ ЩЕ СИ ПРИБЕРЕ ТАЙВАН С КИТАЙСКИЯ НАРОД ТАМ !!!

    16:03 13.01.2026

  • 32 Христо

    1 1 Отговор
    Няма изобщо какво да обсъждат! Гренландия е на Дания (а исторически - и Норвегия). Открита преди 1000 години от викингите.
    Малодушни тъпаци

    16:04 13.01.2026

  • 33 Атанас

    1 0 Отговор
    "Отиват да се гледат в очите" и да поговорят....Смешници. Гренландия става американска по един или друг начин, така им се каза. Въпросът е да избереш по-безболезнения начин. По-добре взимай някакви пари и бягай, отколкото да ти анексират острова без нищо да получиш. Тези срещи нищо няма да променят относно крайния резултат.

    16:19 13.01.2026