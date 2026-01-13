Новини
Специален прокурор поиска смъртно наказание за бившия президент на Южна Корея

13 Януари, 2026 15:57

Юн Сук-йол е обвинен в организиране на противодържавен метеж заради военното положение през декември 2024 г.

Специален прокурор поиска смъртно наказание за бившия президент на Южна Корея - 1
Снимкa: БГНЕС
Специалният прокурор на Южна Корея поиска смъртно наказание за бившия президент Юн Сук-йол, обвинен в организиране на противодържавен метеж заради краткото военно положение, което той въведе през декември 2024 г., съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс, предава БТА.

Екипът на прокурора Чо Еун-сук представи искането за най-тежката възможна присъда по време на последното заседание по делото в Централния окръжен съд в Сеул.

Юн беше официално отстранен от длъжност през април миналата година и е подсъдим по редица други обвинения, свързани с управлението му. Обвинението за оглавяване на метеж е най-сериозното сред всички, повдигнати срещу него. Очаква се присъдата да бъде обявена през февруари.

Бившият президент твърди, че указът му за военно положение е бил отчаян, но мирен опит за повишаване на общественото съзнание относно заплахата, която според него представлява либералната опозиционна Демократична партия. По думите му тя е използвала законодателното си мнозинство, за да блокира дневния му ред и да дестабилизира страната.

Юн нарече контролирания от опозицията парламент „бърлога на разбойници и противодържавни сили“. Въпреки това, след драматични сцени през нощта на военното положение, достатъчен брой опозиционни депутати, заедно с народни представители от партията на президента, успяха да влязат в пленарната зала и заедно гласуваха за отмяна на указа на Юн.


