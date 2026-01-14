Франция открива консулство в Гренландия на фона на напрежението около бъдещето на острова

Франция ще открие свое консулство в Гренландия на 6 февруари - решение, подготвяно още от миналата година. Това съобщи френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

Ходът на Париж идва в момент на засилено напрежение, породено от изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който изрази желание Вашингтон да поеме контрол над арктическата територия.

Баро призова Съединените щати да прекратят натиска върху Гренландия и да се въздържат от публични заявления за установяване на контрол над автономната територия на Дания. По думите му подобна реторика е неоправдана и вредна.

„Нападение срещу друг член на НАТО би било лишено от смисъл и дори би противоречало на интересите на самите Съединени щати. Затова този опит за изнудване очевидно трябва да спре“, подчерта френският външен министър.

Президентът Тръмп от своя страна заяви, че САЩ трябва да притежават Гренландия - автономна част от Кралство Дания - с аргумента, че това е необходимо, за да се предотврати евентуално установяване на контрол над стратегическия и богат на природни ресурси регион от страна на Русия или Китай. Той допълни, че американското военно присъствие в района не е достатъчно.

Гренландските и датските власти вече нееднократно са заявявали, че островът не подлежи на продажба. Въпреки това Тръмп не изключи възможността територията да бъде превзета със сила.