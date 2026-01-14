Новини
Свят »
Франция »
Франция открива консулство в Гренландия на фона на напрежението около бъдещето на острова

Франция открива консулство в Гренландия на фона на напрежението около бъдещето на острова

14 Януари, 2026 09:59 353 8

  • франция-
  • гренландия-
  • консулство

Париж реагира на изявленията на Доналд Тръмп за контрол над арктическата територия

Франция открива консулство в Гренландия на фона на напрежението около бъдещето на острова - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция ще открие свое консулство в Гренландия на 6 февруари - решение, подготвяно още от миналата година. Това съобщи френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

Ходът на Париж идва в момент на засилено напрежение, породено от изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който изрази желание Вашингтон да поеме контрол над арктическата територия.

Баро призова Съединените щати да прекратят натиска върху Гренландия и да се въздържат от публични заявления за установяване на контрол над автономната територия на Дания. По думите му подобна реторика е неоправдана и вредна.

„Нападение срещу друг член на НАТО би било лишено от смисъл и дори би противоречало на интересите на самите Съединени щати. Затова този опит за изнудване очевидно трябва да спре“, подчерта френският външен министър.

Президентът Тръмп от своя страна заяви, че САЩ трябва да притежават Гренландия - автономна част от Кралство Дания - с аргумента, че това е необходимо, за да се предотврати евентуално установяване на контрол над стратегическия и богат на природни ресурси регион от страна на Русия или Китай. Той допълни, че американското военно присъствие в района не е достатъчно.

Гренландските и датските власти вече нееднократно са заявявали, че островът не подлежи на продажба. Въпреки това Тръмп не изключи възможността територията да бъде превзета със сила.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    4 0 Отговор
    Че там има ли французи

    Коментиран от #8

    10:05 14.01.2026

  • 2 Правят си военно

    2 0 Отговор
    представителство, под прикритие?
    Не ги виждам, франсетата на война със САЩ? Ще "защитават" Гренландия от САЩ? Ха-ха-ха... Великото Нато започна вътрешна война за ресурси и власт!

    10:06 14.01.2026

  • 3 може

    1 0 Отговор
    да си назначат за консул Саркозито вместо да лежи в затвора. И като си изкара мандата, да пази мястото за Макарончо.

    10:07 14.01.2026

  • 4 Френчеата

    1 0 Отговор
    И без това са създали "калиция на желаещите", да прехвърлят експедиционните си сили в Гренландия, да я пазят.

    10:09 14.01.2026

  • 5 китайски балон

    1 0 Отговор
    Макарончо усилено се опитва да бъде признат за "мъж" от БайДончо, но само още повече, ще го вбеси и влоши нещата! Горките гренландци не им стигат другите проблеми ми сега и това кастрирано петле!

    10:12 14.01.2026

  • 6 Макрон все си навира задника,

    0 0 Отговор
    но накрая ще си го получи, бабката пак ще го шамари!?

    10:13 14.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Корпусът за бързо реагиране на ЕС,,Рапид ,, заминава за Гренландия.В него има и българска рота.

    10:13 14.01.2026

  • 8 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    В Париж в метрото, около ръждясалата им кула и навсякъде в града не виждаш французи изобщо!
    Подмяната на европейците вече много е напреднала. Да не говорим и за Лондон, Берлин или Люксембург... А "нашите", които не работят за нас, вече искат и у нас да докарат "инжинерите", "лекарите" и хирурзите? Искат да направят същото и от нашият изстрадал народ! Да живее демокрацията им. Не е наша, тяхна е... Соца, даже "жестоката комунистическа диктатура" не можа да ни изкорени тогава, ама сега с тази подмяна?

    10:15 14.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания