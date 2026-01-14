Сирия иска предаване на над 200 офицери в изгнание от Ливан

Сирийските власти са поискали от ливанските служби за сигурност да предадат повече от 200 висши офицери, които са избягали в Ливан след падането на Башар Асад, показва разследване на Ройтерс. То разкрива как съседната страна се превръща в център за заговори на бунтовници, свързани с бившия режим, предава БТА.

На 18 декември високопоставен сирийски служител по сигурността, бригаден генерал Абдул Рахман ал Дабаг, се е срещнал с ливански колеги в Бейрут, за да обсъдят съдбата на офицерите от ерата на Асад, които живеят в изгнание. Това е било потвърдено от трима висши източници - двама ливански служители по сигурността и един дипломат, запознати с посещението.

Срещите са се състояли дни след разследване на Ройтерс, което разкри подробности за заговорите на Рами Махлуф - милиардера и братовчед на сваления сирийски президент, и генерал-майор Камал Хасан, бивш шеф на военното разузнаване. И двамата живеят в изгнание в Москва и според разследването финансират потенциалното създаване на алауитски милиции в Ливан и по сирийското крайбрежие.

Ройтерс установи, че заговорниците са изпращали средства чрез посредници в Ливан, за да провокират въстание, което би могло да раздели Сирия и да им позволи да си върнат контрола върху крайбрежните райони. Населението в тези области е предимно алауитско - религиозно малцинство, свързано със семейството на Асад и управляващата елитна група по време на неговия режим.