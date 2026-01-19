Новини
Дания и Гренландия настояват НАТО да предприеме действия

19 Януари, 2026 20:39 3 163 63

  • гренландия-
  • дания-
  • сащ-
  • нато-
  • арктика

Американският президент Доналд Тръмп настоява САЩ да поемат контрола над Гренландия, която принадлежи на Дания

Дания и Гренландия настояват НАТО да предприеме действия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен призова днес НАТО да направи повече в Арктика, обявявайки че той и гренландската министърка на външните работи Вивиан Моцфелт възнамеряват да обсъдят този въпрос с генералния секретар на алианса Марк Рюте, предаде ДПА, съобщи БТА.

Двамата министри се очакват в Брюксел днес за разговори в централата на НАТО, докато напреженията между някои страни членки на пакта и САЩ нарастват.

Американският президент Доналд Тръмп настоява САЩ да поемат контрола над Гренландия, която принадлежи на Дания, заявявайки, че арктическият остров му е нужен поради съображения за сигурност. Европейските съюзници в НАТО остро се противопоставиха на всяка стъпка от страна на САЩ за анексиране на Гренландия.

Лун Поулсен каза в изявление, че Дания и Гренландия са получили „широка подкрепа“ за идеята, че „НАТО трябва да направи повече в Арктика“, след като заедно с някои съюзници реши да увеличи военното си присъствие в региона.

„Гренландия смята, че се намира в необичайна ситуация, която привлича внимание в целия свят. Ситуацията изиска да засилим сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността в Арктика в НАТО“, добави Моцфелт.

По-рано днес датския канал ТВ2 съобщи, позовавайки се на информация на Министерството на отбраната, че ще изпрати още военни части в Гренландия. Въпреки че точния им брой не бе оповестен, бе съобщено, че ще има „значително присъствие“.

ТВ 2 добави, че новите военни части ще пристигнат в Кангерлусуак, на около 300 километра северно от столицата на острова Нук, днес. Началникът на армията ген.-майор Петер Бойсен ще придружи военните. Според датското Арктическо командване, около 100 датски войници са били разположени в Нук миналата седмица, заедно със сходен брой в Кангерлусуак. Войниците участваха във воденото от Дания учение „Арктическа издръжливост“, заедно с други страни от НАТО.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 29 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нату са терористи

    53 8 Отговор
    какво друго ви интересува ?

    20:40 19.01.2026

  • 2 Да,бе

    58 7 Отговор
    Пак има нещо гнило в Дания...НАТО е името му...

    20:40 19.01.2026

  • 3 Шолц

    51 5 Отговор
    Ние се отегляме. Бягайте и вие че тоягата ще е голяма

    20:40 19.01.2026

  • 4 Шопо

    33 14 Отговор
    Гренландия не е държава а територия на САЩ.

    20:41 19.01.2026

  • 5 Ужас т

    43 9 Отговор
    Тези ще ,, направят ,, трета световна. Наистина ли си въобразяват че някой ще дойде да ги спасява.

    20:42 19.01.2026

  • 6 европейците

    31 4 Отговор
    Донбас и Крим щедро го подаряват на московията като награда за бъдещ мир, а за Гренландия им свидно и няма благодарност към големия атлантически брат.

    20:44 19.01.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    15 40 Отговор
    путин вече е приятел на Америка!
    Каза, че Тръмп ще остане в историята, а ко вземе Гренландия!
    Двама шизофреника - путин и тръмп шантажират целият свят!

    20:44 19.01.2026

  • 8 А50

    32 2 Отговор
    ОК Тръмп вече откликна, те кое Нато имат в предвид

    20:44 19.01.2026

  • 9 Нека

    44 4 Отговор
    до Укро-знамето на СОС - а да развеем и знамето на Гренландия !

    20:44 19.01.2026

  • 10 Знамето!!!

    36 3 Отговор
    Бялото знаме!

    Коментиран от #21

    20:45 19.01.2026

  • 11 горски

    32 2 Отговор
    Търсех един член,пети номер да ме пази,а той взе че ме нагЪази. Ех Даниьо,Данииьо.....Имали ли смок,задължително има хралупа....къде да влиза.

    20:46 19.01.2026

  • 12 БОЛШЕВИК

    13 10 Отговор
    Заровете лудия Дончо под голема буца лед на Гренландия!

    20:46 19.01.2026

  • 13 Евродебил

    45 2 Отговор
    Бай Дони няма да се спре само с Гренландия,Скоро ще се окаже,че Канада ще трябва да се пази от руснаците,а после може би самите Дания,Норвегия и Швеция.Да живее евроатлантизма!

    Коментиран от #26

    20:48 19.01.2026

  • 14 Милите ми

    36 2 Отговор
    Те, наивни гугутки - не разбрахте ли, бе, че времето на смешните настоявания и празни декларации свърши - който може да се бие, той ще поставя искания! Вие очевидно не сте от тях!

    20:48 19.01.2026

  • 15 Стенли

    33 5 Отговор
    И ся нашите така наречените жълтопаветните либерали на коя страна ще застанат на сащ или на Гренландия 😁 те в Украйна не отидоха да се борят с Путин ами да заминават сега в Гренландия 😁 да я защитават от бай Дончо 😁😉

    20:50 19.01.2026

  • 16 бай Тръмп

    25 2 Отговор
    НАТО е САЩ. И НАТО идва за Гренландия!

    20:52 19.01.2026

  • 17 Урсула от Брюксел

    24 2 Отговор
    В момента в който те евроинтегрират,автоматично излизаш от категорията на хомо сапиенса.Тръмп направо закопа неолибералите в....да не казвам какаво.

    20:52 19.01.2026

  • 18 Kaлпазанин

    23 2 Отговор
    Да бъдеш враг на фаш е опасно ,а да бъдеш приятел е фатално .четете история хора и се учете .Германия се управлява от идиоти и ционисти в полза на фаш ,които ще ни затрият ,а избори не се печелят честно , а през промиване на мозъците им ,оня същия който печата доларите ,държи и медиите

    20:53 19.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Жоро

    10 21 Отговор
    "Американският президент Доналд Тръмп настоява САЩ да поемат контрола над Гренландия, която принадлежи на Дания" Никаква Гренладия не принадлежи на Дания!Спрете с пропагандата.САЩ си я взимат и не можете да направите нищо по въпроса.Искат САЩ да ги защити от Русия.САЩ на два пъти спасяват Европата и ги пазят с армията,а как им се отблагодаряват Европейците?Срам и резил!

    20:53 19.01.2026

  • 21 Румен Решетников

    5 22 Отговор

    До коментар #10 от "Знамето!!!":

    Крепостните вече го развяха в Купянск!

    Коментиран от #23, #24

    20:54 19.01.2026

  • 22 Бръмм

    18 1 Отговор
    ъъъъ щизофрения???? елате да ни пазите от вас ?!?!?!!?!?!?

    20:54 19.01.2026

  • 23 Копейка

    5 11 Отговор

    До коментар #21 от "Румен Решетников":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #30

    20:56 19.01.2026

  • 24 Кочо

    12 4 Отговор

    До коментар #21 от "Румен Решетников":

    Сус бе пезевенк

    20:57 19.01.2026

  • 25 Смешник

    27 0 Отговор
    Актуалния въпрос в момента е не чий е Крим а чий е Гренландия

    20:57 19.01.2026

  • 26 Копейкин Костя

    1 25 Отговор

    До коментар #13 от "Евродебил":

    Много фантастични филми гледаш, ватенка.
    И намали бояришника!!!

    20:58 19.01.2026

  • 27 Разхлабления

    29 1 Отговор
    Най абсурдното е,че Руснаците се спукват от смях.Който и техен политик да си отвори устата си прави гаргара с евроатлантиците.Само Ларов се загуби,но той е в тази възраст в която му е време за заслужен отдих.А пък руските канали и преса....Доналд Тръмп е издигнат на невиждан пиедестал,а подигравките с ЕСССР не спират.

    Коментиран от #31

    20:58 19.01.2026

  • 28 Тия почнаха да зззаааекввааттт...!

    30 2 Отговор
    ,,Дания и Гренландия настояват НАТО ДА ДА предприеме действия"

    21:00 19.01.2026

  • 29 Спецназ

    25 1 Отговор
    Когато Тръмп вземе Гренландия вече всяка дума за

    ОКУПАЦИЯ на Русия над Украйна би звучала несериозно от неговата уста!

    ФАКТ!

    21:01 19.01.2026

  • 30 Бою Циганина

    6 7 Отговор

    До коментар #23 от "Копейка":

    Как какъв .....Руский Мир отново!

    21:04 19.01.2026

  • 31 В този стил,на руските сеирджии...!

    19 3 Отговор

    До коментар #27 от "Разхлабления":

    Днес Песков,допълнително запали нарцистичните фитили на Тръмп,заявявайки,че той ще остане в историята,с позицията му,относно Гренландия...😉😂🤣😝!

    21:04 19.01.2026

  • 32 Пимпирев

    24 2 Отговор
    По всичко личи,че се появи гробокопача на евроатлантизма и той със сигорност не е Путин.Аз съм за това,Тръмп да е пожизнен президент на сащ,а сина му да го наследи.

    21:04 19.01.2026

  • 33 оня с питон.я

    21 1 Отговор
    Че то НАТО действа с пълна сила. НАТО е САЩ.

    Коментиран от #40

    21:05 19.01.2026

  • 34 Варненец

    25 1 Отговор
    😂😂😂 евро клоуните са много забавни

    21:05 19.01.2026

  • 35 Маро

    15 1 Отговор
    Какво искаш дамкажеш с това неграмотно заглавие?

    Коментиран от #37

    21:07 19.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Виж...

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Маро":

    ...пост номер 28 и ще си отговориш...

    21:15 19.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Урсула

    22 2 Отговор
    Няма страшно , френските тюлени ( ония същите дето ги набиха тримата бостанджии от плевенско ) ще спасят Гренландия от мръсните ръце на бай Дончо !

    21:21 19.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Механик

    12 1 Отговор
    Ма, чеки...чеки малко де!
    Кое НАТО да предприеме нещо?? Онова нато ли, дето съсипа Югославия, Ирак, Сирия, Виетнам и пр?
    Ми нали точно това НАТО сака да ви вземе Гренландия???
    И да питам, че да не стане разминаване, ама прословутия чл.5 ще важи ли или ще е като когато турция взе Кипър??

    21:37 19.01.2026

  • 45 Щъркел

    10 1 Отговор
    Алоуууууу НАТюТоооооо
    А у Крайната бре ????????
    Нали до последно!?!?!

    Коментиран от #50

    21:38 19.01.2026

  • 46 Само,че...

    11 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факт":

    ...,са били...са били...!
    Сегашните ни ,,воини"-първи ще избягат от фронта...!

    21:40 19.01.2026

  • 47 Тва пък...

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "КУ...РЕСТИЯ":

    ...,в кой филм го гледа?!

    21:42 19.01.2026

  • 48 Помнещ

    16 0 Отговор
    "Тръмп настоява САЩ да поемат контрола над Гренландия, която принадлежи на Дания"

    Ех какво се пънат датчаните - виж ако бяха нашите наведени евроатлантици като Пасито щяха да плачат даже от радост че са продали държавата си на новите им господари.

    21:42 19.01.2026

  • 49 стоян георгиев

    10 1 Отговор
    Пълна гавра с труп е тоя ес!

    21:42 19.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Антитрол

    12 0 Отговор

    До коментар #43 от "Абе верно":

    Я кажи сега как Путин е направил любимото ви НАТО "силно и сплотено като никога до сега" - или тази опорка вече я забравихте.

    Не знам за Донбас колко години ще им стигат на руснаците ама за 3 години попиляха НАТО-то ви и поставиха на колене ЕС.

    21:46 19.01.2026

  • 52 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "КУ...РЕСТИЯ":

    "Българската 68 бригада спешъл форсес е достатъчна за да стане всичко Амерички кюмюре и оповръщани алкаше"

    Я кажи какви са губите за да бълнуваш толкова. Ти явно си от поколението дето е виждал автомат само на компютъра.

    21:50 19.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ами

    7 0 Отговор
    Някой не можаха да издържат и 24 часа на "Арктическата издръжливост" :)

    22:01 19.01.2026

  • 55 Така де

    3 0 Отговор
    НАТО ще помага психологически като при Северен Кипър.

    22:11 19.01.2026

  • 56 Артилерист

    6 1 Отговор
    Какво е НАТО без САЩ? Това са водещите държави на коалицията на желаещите, която без американците са куха дрънчаща лейка. Изпратили били контингент в Гренландия? Това дори е срамно да се произнася. Изпратили 15 войници и офицери, които няма даже къде даа спят, щото то там няма казарми, а да се спи на палатки в този мраз си е чисто издевателство. Според мен американците ще вземат този остров, защото те считат, че реалният свят се управлява от сила, принуда и власт, които те притежават и които били "железните закони на живота". Европейците нямат потенциал да се противопоставят и пак ще отидат-както клекнаха за митата и вдигане на разходите за въоръжаване-да се молят като го правят американците по-малко да боли...

    22:16 19.01.2026

  • 57 Нато вън!

    4 2 Отговор
    Светът ще си отдъхне, ако нато се закрие!

    22:22 19.01.2026

  • 58 Хаха

    0 0 Отговор
    "Арктическа издръжливост". Много е хубаво.
    Кореспондира добре на създалата се ситуация.

    22:34 19.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    НАТО са САЩ и Турция. Когато напо шета в Ирак Дания мълча, когато нато шета в Афганистан Дания мълча, когато нато шета в Либия Дания мълча.......даже беше и в коалиция. Когато отвлякоха президент и присвоиха нефта и управлянието на огромна държава Дания МЪЛЧА..... Ми хич не ми е мъчно за дания и гренландия. Каквото посееш това ще пожънеш. И не международното право не е рухнало вчера, рухна преди 30 години ама тогава ви изнасяше. Сега може да барате мекия натовски член 5

    23:08 19.01.2026

  • 61 Бай Пешо

    0 1 Отговор
    Работата на Дания и Гренландия е според нашата поговорка "Голо ама големо". И в ледове. Явно не се е грижила толкова Дания за територията си, а гренландците пък все са се надявали да са като живущите поне в Дания, уж тяхна. Надали европейците ще струпат по половин от армийте си за да пазят тази територия, това ще разклати още и без това нестабилките политики в съюза

    23:38 19.01.2026

  • 62 111

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Последния софиянец":

    Ха-ха-ха, и ония, и тия българи могат само да се скатават докато атовете се ритат - българските войници са гола вода, а България никой не я брои за жива.

    00:34 20.01.2026

  • 63 дядото

    1 0 Отговор
    какво нато.сащ са нато,другите заедно я имате 100 000 щика и 1000 танка,я нямате и ще воювате с краварите.я не се занасяйте.

    06:52 20.01.2026

