Дания и Гренландия настояват НАТО да предприеме действия

Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен призова днес НАТО да направи повече в Арктика, обявявайки че той и гренландската министърка на външните работи Вивиан Моцфелт възнамеряват да обсъдят този въпрос с генералния секретар на алианса Марк Рюте, предаде ДПА, съобщи БТА.

Двамата министри се очакват в Брюксел днес за разговори в централата на НАТО, докато напреженията между някои страни членки на пакта и САЩ нарастват.

Американският президент Доналд Тръмп настоява САЩ да поемат контрола над Гренландия, която принадлежи на Дания, заявявайки, че арктическият остров му е нужен поради съображения за сигурност. Европейските съюзници в НАТО остро се противопоставиха на всяка стъпка от страна на САЩ за анексиране на Гренландия.

Лун Поулсен каза в изявление, че Дания и Гренландия са получили „широка подкрепа“ за идеята, че „НАТО трябва да направи повече в Арктика“, след като заедно с някои съюзници реши да увеличи военното си присъствие в региона.

„Гренландия смята, че се намира в необичайна ситуация, която привлича внимание в целия свят. Ситуацията изиска да засилим сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността в Арктика в НАТО“, добави Моцфелт.

По-рано днес датския канал ТВ2 съобщи, позовавайки се на информация на Министерството на отбраната, че ще изпрати още военни части в Гренландия. Въпреки че точния им брой не бе оповестен, бе съобщено, че ще има „значително присъствие“.

ТВ 2 добави, че новите военни части ще пристигнат в Кангерлусуак, на около 300 километра северно от столицата на острова Нук, днес. Началникът на армията ген.-майор Петер Бойсен ще придружи военните. Според датското Арктическо командване, около 100 датски войници са били разположени в Нук миналата седмица, заедно със сходен брой в Кангерлусуак. Войниците участваха във воденото от Дания учение „Арктическа издръжливост“, заедно с други страни от НАТО.