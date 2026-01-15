Москва отчита напредък на фронта и разширяване на контролираните територии в Украйна

Руските въоръжени сили са поели контрол над около осем населени места и над 300 квадратни километра украинска територия през първите две седмици на януари. Това заяви началникът на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов по време на работна среща в команден пункт на войсковата групировка „Център“, съобщи агенция ТАСС, предава БТА.

По-рано Москва информира, че през изминалата година руските сили са установили контрол над общо 6640 квадратни километра територия в Украйна, припомня Ройтерс.

Герасимов посочи още, че настъпателните действия на руската армия се водят практически по всички направления в рамките на т.нар. специална военна операция. По думите му подразделенията от групировката „Днепър“ напредват в посока град Запорожие, като вече са установили контрол над населените места Белогорие и Новобайковское.

Освен това, след овладяването на селището Северск, Южната групировка войски е започнала активно придвижване към град Славянск, допълни началникът на Генералния щаб.