Москва отчита напредък на фронта и разширяване на контролираните територии в Украйна

Руските въоръжени сили са поели контрол над около осем населени места и над 300 квадратни километра украинска територия през първите две седмици на януари. Това заяви началникът на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов по време на работна среща в команден пункт на войсковата групировка „Център“, съобщи агенция ТАСС, предава БТА.
По-рано Москва информира, че през изминалата година руските сили са установили контрол над общо 6640 квадратни километра територия в Украйна, припомня Ройтерс.
Герасимов посочи още, че настъпателните действия на руската армия се водят практически по всички направления в рамките на т.нар. специална военна операция. По думите му подразделенията от групировката „Днепър“ напредват в посока град Запорожие, като вече са установили контрол над населените места Белогорие и Новобайковское.
Освен това, след овладяването на селището Северск, Южната групировка войски е започнала активно придвижване към град Славянск, допълни началникът на Генералния щаб.
1 добре е
09:33 15.01.2026
2 Пич
09:35 15.01.2026
3 Хахахаха
09:37 15.01.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
09:38 15.01.2026
5 Факт
Коментиран от #13, #16
09:39 15.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #39
09:40 15.01.2026
7 Факт
А вече се влачат по календара точно толкова дълго, ако броим в дни.
Плашиха ни с всичко възможно (е, добре — без ядреното), а на нас все така не ни е страшно. Срив на фронта няма, масов глад и паника също. Има Държава, има Закон. Дори онези опашки за Буковел и претъпканите паркинги на моловете са пряко доказателство.
Влязоха с „Тигри“, БМП-3 и Т-90, а сега връзват старлинкове за магарета и пародират нашите НРК.
Отнесоха бой край Киев, Харков, Чернигов и Суми, както и при Херсон… а в замяна затрупаха с трупове и разрушиха до чакъл Мариупол, Бахмут, Торецк… и това ли е?
И това е.
Хиляда четиристотин и осемнадесет дни.
Ще продължаваме ли?
Коментиран от #9
09:41 15.01.2026
8 Антитрол
09:41 15.01.2026
9 льольо
До коментар #7 от "Факт":Браво, общо взето това са опорките спуснати ви от посолствоТО от началото на бойните действия! Успял си всичките де ги изброиш!
Коментиран от #25
09:44 15.01.2026
10 Българин
09:44 15.01.2026
11 Българин
Коментиран от #36
09:45 15.01.2026
12 Тръмп вчера каза
09:46 15.01.2026
13 Хахахаха
До коментар #5 от "Факт":Това е безспорен факт. И още един факт е, че рашите за 4 години стигнаха от Киев до Донецк! Факт.
09:46 15.01.2026
14 Хахахаха
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Предполагам Булекзит означава, копейките да напускате за раша?
09:48 15.01.2026
15 Йосиф Кобзон
09:51 15.01.2026
16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #5 от "Факт":От руснак войник не става.Там е проблема.
09:53 15.01.2026
19 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС
10:00 15.01.2026
22 БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ
10:04 15.01.2026
23 Тъпа ушанка
10:04 15.01.2026
25 За 11 години са завзели 20%
До коментар #9 от "льольо":от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 10м. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1400дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва.
10:12 15.01.2026
26 селяк
10:13 15.01.2026
27 Благоевград
Коментиран от #28
10:19 15.01.2026
28 тутуту
До коментар #27 от "Благоевград":по малко от джендъряците ама по добре копейка отколкото джендъряк
Коментиран от #29, #44
10:20 15.01.2026
29 Благоевград
До коментар #28 от "тутуту":Заработвайте,че курса пада трябва да сте по активни
10:22 15.01.2026
30 Вашето мнение
Коментиран от #31, #32
10:30 15.01.2026
31 Вашето мнение
До коментар #30 от "Вашето мнение":Безспорно е още, че в резултат на СВО западните икономики са в колабс, а сащ са опряли до обикновенното пиратсво като средство за грабеж. За Кая, мърцуля и сие дорри и пиратските практики са непосилни
Коментиран от #35
10:35 15.01.2026
33 Вашето мнение
До коментар #32 от "Хаха":Ето за такъв вид психични разтройства говоря. В резултат на СВО този може да се счита за денацифициран, от него вече нищо не става.
10:38 15.01.2026
34 Реклама
10:40 15.01.2026
35 Що не
До коментар #31 от "Вашето мнение":Си тъ пр еш сам пред огледалото бе.Тъ пир.Като видиш някой нормален да емигрира в Блатото ми се обади.Ватенките мислят. само къде да емигрират.
Коментиран от #38
10:50 15.01.2026
36 себе си
До коментар #11 от "Българин":ли ще бойкотираш?
10:51 15.01.2026
37 КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН
Коментиран от #40
10:53 15.01.2026
38 БАЦЕ ЕООД
До коментар #35 от "Що не":абе що в европа влизат само африканци, сирийци, афганистанци, иранци и иракчани? Това ли са хората сред които ти живееш?
10:54 15.01.2026
39 Лука
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Копейките не са патриоти,подкрепят враждебна държава !
10:54 15.01.2026
40 УРКУЛА Е БОГИНЯ
До коментар #37 от "КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН":Урсула ги напори кокора ги разпори мъка русоробска. Кокорчо ги напълни с ЕВРАЦИ
10:56 15.01.2026
41 сирене
10:57 15.01.2026
42 УРСУЛА Е БОГИНЯ
10:58 15.01.2026
43 Григор
10:59 15.01.2026
44 Лука
До коментар #28 от "тутуту":Хитлере бил на същото мнение ,да гони различните !
11:00 15.01.2026