Новини
Свят »
Украйна »
Москва отчита напредък на фронта и разширяване на контролираните територии в Украйна
  Тема: Украйна

Москва отчита напредък на фронта и разширяване на контролираните територии в Украйна

15 Януари, 2026 09:31 1 083 44

  • русия-
  • москва-
  • разширяване-
  • фронт-
  • украйна-
  • валерий герасимов

По данни на Генералния щаб руските сили са завзели нови населени места и продължават настъплението по различни направления

Москва отчита напредък на фронта и разширяване на контролираните територии в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили са поели контрол над около осем населени места и над 300 квадратни километра украинска територия през първите две седмици на януари. Това заяви началникът на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов по време на работна среща в команден пункт на войсковата групировка „Център“, съобщи агенция ТАСС, предава БТА.

По-рано Москва информира, че през изминалата година руските сили са установили контрол над общо 6640 квадратни километра територия в Украйна, припомня Ройтерс.

Герасимов посочи още, че настъпателните действия на руската армия се водят практически по всички направления в рамките на т.нар. специална военна операция. По думите му подразделенията от групировката „Днепър“ напредват в посока град Запорожие, като вече са установили контрол над населените места Белогорие и Новобайковское.

Освен това, след овладяването на селището Северск, Южната групировка войски е започнала активно придвижване към град Славянск, допълни началникът на Генералния щаб.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 добре е

    19 5 Отговор
    то за киев има много територии . там всичко живо се мобилизира . но никой не ходи в украйна . не е швейцария .

    09:33 15.01.2026

  • 2 Пич

    14 10 Отговор
    Аз не вярвам на Москва !!! Вярвам на Украйна , САЩ и ЕС , които отчитат напредък на Москва!!!

    09:35 15.01.2026

  • 3 Хахахаха

    10 23 Отговор
    А масква отчита ли ударите по руска територия? Или те не са толкова важни?

    09:37 15.01.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    19 10 Отговор
    Тва е фъшлива новина!Истината е,че Зеленски скоро ще превземе Масква!🥳🤣👍

    09:38 15.01.2026

  • 5 Факт

    11 21 Отговор
    Руската армия още през 2014г. окупира украинския град Донецк и вече 12 години руската армия не може да окупира изцяло украинския град Покровск който се намира само на 50 километра от град Донецк!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #13, #16

    09:39 15.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 13 Отговор
    На 1 ви февруари в НДК основаваме движение Булекзит.Всеки патриот е добре дошъл.

    Коментиран от #14, #39

    09:40 15.01.2026

  • 7 Факт

    13 24 Отговор
    Руснаците с години крещяха „можем да повторим“, говореха още за Вашингтон, за Киев за три дни и за ботуши на Рейн.
    А вече се влачат по календара точно толкова дълго, ако броим в дни.
    Плашиха ни с всичко възможно (е, добре — без ядреното), а на нас все така не ни е страшно. Срив на фронта няма, масов глад и паника също. Има Държава, има Закон. Дори онези опашки за Буковел и претъпканите паркинги на моловете са пряко доказателство.
    Влязоха с „Тигри“, БМП-3 и Т-90, а сега връзват старлинкове за магарета и пародират нашите НРК.
    Отнесоха бой край Киев, Харков, Чернигов и Суми, както и при Херсон… а в замяна затрупаха с трупове и разрушиха до чакъл Мариупол, Бахмут, Торецк… и това ли е?
    И това е.
    Хиляда четиристотин и осемнадесет дни.
    Ще продължаваме ли?

    Коментиран от #9

    09:41 15.01.2026

  • 8 Антитрол

    9 17 Отговор
    Дсички тролове са във възторг от тази новина. Киев за 3 дни.

    09:41 15.01.2026

  • 9 льольо

    16 9 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Браво, общо взето това са опорките спуснати ви от посолствоТО от началото на бойните действия! Успял си всичките де ги изброиш!

    Коментиран от #25

    09:44 15.01.2026

  • 10 Българин

    9 10 Отговор
    Аман от смахнати тролове.

    09:44 15.01.2026

  • 11 Българин

    8 9 Отговор
    Предлагам бойкот на безмозъчните тролове.

    Коментиран от #36

    09:45 15.01.2026

  • 12 Тръмп вчера каза

    6 16 Отговор
    Всеки ден 1100 рушляка са Груз 200.

    09:46 15.01.2026

  • 13 Хахахаха

    7 16 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Това е безспорен факт. И още един факт е, че рашите за 4 години стигнаха от Киев до Донецк! Факт.

    09:46 15.01.2026

  • 14 Хахахаха

    10 12 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Предполагам Булекзит означава, копейките да напускате за раша?

    09:48 15.01.2026

  • 15 Йосиф Кобзон

    5 11 Отговор
    Напредъкът е осезаем.

    09:51 15.01.2026

  • 16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    09:53 15.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    6 6 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    10:00 15.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ

    3 5 Отговор
    БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ ДУШАТА МИ ПЕЕ, КОКОРЧО МЪ НАПЪЛНИ С ЕВРАЦИ

    10:04 15.01.2026

  • 23 Тъпа ушанка

    6 10 Отговор
    Като видя пиянската мутра на тоя Герасимов, искрено се развеселявам.

    10:04 15.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 За 11 години са завзели 20%

    6 10 Отговор

    До коментар #9 от "льольо":

    от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 10м. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1400дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва.

    10:12 15.01.2026

  • 26 селяк

    9 6 Отговор
    Голема работа. Важно а , че ЕС ша отпусне на Украйна стонина милиарда евраци за кока дек и децата на децата ни ще плащат

    10:13 15.01.2026

  • 27 Благоевград

    3 6 Отговор
    Как сте,заработвате ли копейки?

    Коментиран от #28

    10:19 15.01.2026

  • 28 тутуту

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Благоевград":

    по малко от джендъряците ама по добре копейка отколкото джендъряк

    Коментиран от #29, #44

    10:20 15.01.2026

  • 29 Благоевград

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "тутуту":

    Заработвайте,че курса пада трябва да сте по активни

    10:22 15.01.2026

  • 30 Вашето мнение

    4 3 Отговор
    Безспорен факт е, че за тези четири години Русия чрез СВО постигна много повече от поставените си цели. Денацифицирани са повече от 2 милиона бандеровци, избягали повече от 15 милиона. Демилитаризира нато и ес и те вече са неспособни да водят бойни действия в близките 20 години. Показа категоричното превъзходство на руския войник и оръжие над цивилизованите и не на последно място докара такива психически откллонения за нашия паветен фашага, че той никога вече няма да бъде пълноценна личност.

    Коментиран от #31, #32

    10:30 15.01.2026

  • 31 Вашето мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Вашето мнение":

    Безспорно е още, че в резултат на СВО западните икономики са в колабс, а сащ са опряли до обикновенното пиратсво като средство за грабеж. За Кая, мърцуля и сие дорри и пиратските практики са непосилни

    Коментиран от #35

    10:35 15.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вашето мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хаха":

    Ето за такъв вид психични разтройства говоря. В резултат на СВО този може да се счита за денацифициран, от него вече нищо не става.

    10:38 15.01.2026

  • 34 Реклама

    1 3 Отговор
    Този на снимката ми се вижда пропагандатор на минерална вода и безалкохолни напитки!

    10:40 15.01.2026

  • 35 Що не

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Вашето мнение":

    Си тъ пр еш сам пред огледалото бе.Тъ пир.Като видиш някой нормален да емигрира в Блатото ми се обади.Ватенките мислят. само къде да емигрират.

    Коментиран от #38

    10:50 15.01.2026

  • 36 себе си

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    ли ще бойкотираш?

    10:51 15.01.2026

  • 37 КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН

    1 2 Отговор
    КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН ПОРИ ГИ КЪТ ЯРКИ,МЪКА РУСОРОБСКА КОКОРА ГИ НАПОРИ.

    Коментиран от #40

    10:53 15.01.2026

  • 38 БАЦЕ ЕООД

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Що не":

    абе що в европа влизат само африканци, сирийци, афганистанци, иранци и иракчани? Това ли са хората сред които ти живееш?

    10:54 15.01.2026

  • 39 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Копейките не са патриоти,подкрепят враждебна държава !

    10:54 15.01.2026

  • 40 УРКУЛА Е БОГИНЯ

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН":

    Урсула ги напори кокора ги разпори мъка русоробска. Кокорчо ги напълни с ЕВРАЦИ

    10:56 15.01.2026

  • 41 сирене

    1 0 Отговор
    не спират да крякат от дни вече... И то мноооооого след като смениха памперса след орешника . А сега и ХРАБРОТО им НАТО отиват да пази скъпоценното им ГРЕНЛАНДИЯ ..СМЕХ

    10:57 15.01.2026

  • 42 УРСУЛА Е БОГИНЯ

    0 0 Отговор
    Пори ги кат ЯРКИ КОКОРЧО И ТОЙ ПОРИ ВСИЧКИТЕ РУШЛЯЦИ

    10:58 15.01.2026

  • 43 Григор

    0 0 Отговор
    Можеше и да не коментираме подобни новини, ако имаше примирие. За съжаление такова няма! Украйна продължава да губи територии и хора.Кой бави примирието и не иска то да се състои? Ами Тръмп вчера посочи кой. Защо Зеленски го прави? Ами защото така му разпореждат от Европейския съюз.

    10:59 15.01.2026

  • 44 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "тутуту":

    Хитлере бил на същото мнение ,да гони различните !

    11:00 15.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания