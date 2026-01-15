Полша отказва да изпраща войски в Гренландия

Полша няма да изпраща свои войници в Гренландия, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от „Ройтерс“. Той подчерта, че всякаква атака от страна на член на НАТО срещу територия на друг член би представлявала „края на света, какъвто го познаваме“, предава News.bg.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че Гренландия е от ключово значение за американската сигурност и че страната трябва да я „притежава“, за да предотврати възможна окупация от Русия или Китай. Той добави, че всички варианти са на масата за осигуряване на безопасността на острова, който е автономна територия на Дания.
Междувременно военнослужещи от Франция и Германия се отправиха към Гренландия, докато Дания и съюзниците ѝ провеждат учения, целящи да убедят САЩ, че островът е защитен.
„Опит за превземане на част от страна членка на НАТО от друга страна членка на НАТО би бил политическа катастрофа“, заяви Туск на пресконференция. „Това би означавало краха на света, основан на солидарността на НАТО, който възпира злите сили, свързани с комунистическия терор или други форми на агресия“.
Премиерът увери, че ще направи всичко възможно, за да гарантира единството на Европа по въпроса за Гренландия.
Вчера датският външен министър Ларс Локе Расмусен съобщи, че датската делегация не е успяла да промени позицията на САЩ по въпроса за Гренландия по време на двустранна среща.
