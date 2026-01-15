Новини
Полша отказва да изпраща войски в Гренландия

15 Януари, 2026 13:39 891 25

Премиерът Доналд Туск предупреди, че атака от НАТО срещу съюзник би била „краят на света, какъвто го познаваме“

Ели Стоянова

Полша няма да изпраща свои войници в Гренландия, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от „Ройтерс“. Той подчерта, че всякаква атака от страна на член на НАТО срещу територия на друг член би представлявала „края на света, какъвто го познаваме“, предава News.bg.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че Гренландия е от ключово значение за американската сигурност и че страната трябва да я „притежава“, за да предотврати възможна окупация от Русия или Китай. Той добави, че всички варианти са на масата за осигуряване на безопасността на острова, който е автономна територия на Дания.

Междувременно военнослужещи от Франция и Германия се отправиха към Гренландия, докато Дания и съюзниците ѝ провеждат учения, целящи да убедят САЩ, че островът е защитен.

„Опит за превземане на част от страна членка на НАТО от друга страна членка на НАТО би бил политическа катастрофа“, заяви Туск на пресконференция. „Това би означавало краха на света, основан на солидарността на НАТО, който възпира злите сили, свързани с комунистическия терор или други форми на агресия“.

Премиерът увери, че ще направи всичко възможно, за да гарантира единството на Европа по въпроса за Гренландия.

Вчера датският външен министър Ларс Локе Расмусен съобщи, че датската делегация не е успяла да промени позицията на САЩ по въпроса за Гренландия по време на двустранна среща.


  • 1 Църцанова

    17 1 Отговор
    Чия е Гренландия?

    Коментиран от #3, #20

    13:40 15.01.2026

  • 2 Германия

    21 1 Отговор
    и Русия утре делят Полша по р. Висла!
    Честито двустранно освобождение, братя поляци!

    13:41 15.01.2026

  • 3 Дядо ти Дончо

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Църцанова":

    На когото кажа аз, на този е. Никой не може да ми се опре. На коленца пред дядо Дончовия!

    13:42 15.01.2026

  • 4 "За да не ги ядосаме господарите"

    10 1 Отговор
    каза пан Доналд.

    13:43 15.01.2026

  • 5 Атина Палада

    17 1 Отговор
    А шведският Премиер се притеснява,че след Гренландия те (Швеция) били наред..
    Накрая стана ,че "уплаха" не е от Русия а от САЩ:)

    13:43 15.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Вместо в Украйна в Гренландия.

    13:44 15.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    10 1 Отговор
    Що в украйна ще праща ли? Поляците се оказаха наистина пуделчета.

    13:44 15.01.2026

  • 8 1111

    11 1 Отговор
    В последните 2-3 месеца, полските ястреби се кротнаха нещо.
    Що тъй?

    ПС

    Одрямаха се кат ваксинирани кокошки.

    Коментиран от #21

    13:45 15.01.2026

  • 9 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    14 1 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИЗПРАТИ ВОЙСКА 🤣
    ЖЕЛЯЗКОВ, РАДАН КЪНЕВ И ПЛЕВНЕЛИЕВ ЩЕ КОМАНДВАТ ДИВИЗИЯТА НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП 😝

    Коментиран от #11, #13

    13:47 15.01.2026

  • 10 А, хубава работа!

    10 1 Отговор
    В украйна не искат, в Гренландия не искат, тия що за съюзници са!☹️

    13:47 15.01.2026

  • 11 Иван

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":

    Синчето на радан обаче се оказа наркоманче.

    13:48 15.01.2026

  • 12 да бе

    7 1 Отговор
    не края на света а края на кочината натю/ес

    13:48 15.01.2026

  • 13 Ъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":

    Ами байТанас, той нали е парче генерал?🐭

    13:50 15.01.2026

  • 14 1111

    8 0 Отговор
    Поляците взеха да се замислят: Дали, ако Зеленски избомби отново некое полско ремарке с царевичак, да не заобичат отново източния голем брат. Щот от западния голям брат цоцането приключи.

    13:54 15.01.2026

  • 16 Търновец

    4 0 Отговор
    Сега Дания да депортира всички Поляци а от началото на членството си в ЕС Полша е получила повече от 300 милиарда евро субсидии. Полша отказа да предаде на Германия един от заподозрените за атентата срещу Северен поток

    14:09 15.01.2026

  • 17 Княз Вандал Новгородски

    3 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:11 15.01.2026

  • 18 Княз Вандал Новгородски

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:12 15.01.2026

  • 19 Княз Вандал Новгородски

    3 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:12 15.01.2026

  • 20 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Църцанова":

    Така питаше и за Крим, а всички знаеха отговора..... Ей сега да питаш файда никаква..... Към края на годината ще пишеш за американската Гренландия.... Ама там студено и не знам крави и говеда дали ще виревят...

    14:12 15.01.2026

  • 21 Берлин

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "1111":

    Хе хе хе,кротнаха още от падането на Ореха,видяха какво остана,това е без бойна глава,само главичката,ако всяка глава носи по 1-2 кг. ядрен заряд? няма куев и бандероФашаги.

    14:13 15.01.2026

  • 22 Баш Хайдутин и действащ комунист

    0 1 Отговор
    Имам 17 деца от полякините ! Тя водката какво ли не прави . Кви години бяха ! Чехкините са най най .

    14:20 15.01.2026

  • 23 Сандо

    1 0 Отговор
    И защо да пращат - за да ги избиват американците ли?Защото са им малко ковчезите от Източния фронт.

    14:20 15.01.2026

  • 24 дядото

    1 0 Отговор
    те и в природата хиените са със същото поведение

    14:30 15.01.2026

  • 25 Верно ли

    0 0 Отговор
    „Това би означавало краха на света, основан на солидарността на НАТО, който възпира злите сили, свързани с комунистическия терор или други форми на агресия“ Хахахах, еми тогава хайде без вазелин :)))) По-пробити "лидери" Европа не е имала!!!

    14:32 15.01.2026

