Самолет на „Турските авиолинии“ кацна аварийно в Барселона заради бомбена заплаха

Самолет на „Турските авиолинии“, изпълняващ полет от Истанбул до Барселона, е извършил аварийно кацане на международното летище в испанския град след получен сигнал за бомбена заплаха, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“, позовавайки се на изявление на директора по комуникациите на авиокомпанията Яхя Юстюн, предава БТА.

По информация на Юстюн, публикувана в социалната мрежа „Екс“, инцидентът е станал малко преди кацането на полет TK1853, когато един от пътниците е променил името на Wi-Fi мрежата на самолета, така че да съдържа заплаха за взрив.

След безопасното приземяване на самолета испанските власти са започнали необходимите проверки в съответствие с международните правила за авиационна сигурност.