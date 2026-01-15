Новини
Свят »
Украйна »
Кристалина Георгиева пристигна в Украйна, ще се срещне със Зеленски
  Тема: Украйна

Кристалина Георгиева пристигна в Украйна, ще се срещне със Зеленски

15 Януари, 2026 17:59 984 45

  • украйна-
  • кристалина георгиева-
  • володимир зеленски-
  • мвф

По време на еднодневната си визита в Украйна Георгиева ще се срещне и с бизнес лидери, съобщиха представители на МВФ

Кристалина Георгиева пристигна в Украйна, ще се срещне със Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева пристигна в Киев рано тази сутрин, където да проведе срещи на високо равнище с украинските власти, докато Украйна се готви да отбележи четвъртата година от пълномащабната руска инвазия - на 24 февруари, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Управителят на Украинската централна банка (НБУ) Андрий Пишни посрещна Георгиева пред позлатените куполи на катедралния храм „Свети Архангел Михаил“, в центъра на Киев, където са изложени изгорели руски танкове. Заедно те положиха цветя пред мемориална стена с портретите на хиляди украински войници, загинали в борбата срещу Русия.

След това ръководителката на МВФ проведе отделни срещи с Пишни и украинския премиер Юлия Свириденко, като се очаква по-късно днес да се срещне и с президента Володимир Зеленски.

По време на еднодневната си визита в Украйна Георгиева ще се срещне и с бизнес лидери, съобщиха представители на МВФ.

Посещението на Георгиева в Украйна не беше предварително оповестено заради съображения за сигурност.

Кристалина Георгиева посети за последен път Украйна през 2023 г.

Управляващият директор на МВФ, която има близки семейни връзки с Украйна, посети страната за последен път през февруари 2023 г. Братът на Георгиева е женен в Украйна и се е намирал в Харков, втория по големина град в страната, при нахлуването на Русия през февруари 2022 г.

Посещението на Георгиева в Украйна се случва само ден след обявеното от президента Зеленски извънредно положение в енергийния сектор заради руските атаки срещу енергийната инфраструктура. Ремонтните дейности по хиляди жилищни блокове бяха затруднени от студеното време, като нощните температури паднаха до близо минус 20 градуса по Целзий.

През ноември Украйна и МВФ постигнаха предварително споразумение за четиригодишна програма за отпускане на заеми в размер на 8,2 милиарда долара, която зависи от приемането на бюджет на страната и подкрепата на донорите, наред с други фактори. Очаква се споразумението да бъде разгледано от МВФ в рамките на няколко седмици, според служителите на фонда.

Одобрението на финансирането е от решаващо значение, тъй като то ще отключи допълнителни външни инвестиции, необходими за запълване на финансовите дупки в бюджета на Украйна, които според МВФ ще възлизат на около 136,5 милиарда долара до 2029 г.

Война силно засегна украинската икономика

Войната засегна сериозно украинската икономика, като страната планира да изразходва по-голямата част от приходите си - 2,8 трилиона гривни или около 27,2 на сто от БВП – за финансиране на отбраната през 2026 г.

Георгиева ще разгледа напредъка на Украйна по някои мерки, включително приемането на бюджета за 2026 г., разширяването на данъчната база за увеличаване на приходите и осигуряването на мащабно външно финансиране от донори при условия, подобни на тези при безвъзмездните помощи.

МВФ очаква Украйна да въведе някои от тези мерки, но не очаква увеличаване на приходите на страната до 2027 г.

Освен че работи за изсветляване на икономиката, която се характеризира с високо ниво на „кухи фирми“, Украйна също така се ангажира да запази независимостта на антикорупционните си органи и да отстрани пропуските в действащия трудов кодекс.

Двугодишен заем от ЕС за намаляване на финансовите дефицити

Миналия месец Украйна премина важен етап към преодоляването на финансовите дефицити, когато лидерите на Европейския съюз се съгласиха да ѝ отпуснат заем от 90 милиарда евро (105 милиарда долара) в рамките на две години. Украйна трябва да обслужва заема, при положение че Русия ѝ плати репарации след края на войната. Това означава, че заемът няма да е в тежест на украинския бюджет.

МВФ също така приключи преструктурирането на дълг, свързан с растежа, в размер на 2,6 милиарда долара, като облекчи финансовия натиск за Киев.

Новата програма на МВФ ще замени настоящата четиригодишна програма на стойност 15,5 милиарда долара, от която са изплатени около 10,6 милиарда долара, която предполагаше, че войната ще приключи през 2025 г.

В новото предварително споразумение се залага на край на войната тази година, но включва и „негативен сценарий“, при който войната бавно затихва, но продължава до 2028 година.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    30 7 Отговор
    Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Вие какво обещавате ???

    Коментиран от #14, #41

    18:01 15.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    36 5 Отговор
    Сталинка си иска парите.

    Коментиран от #24

    18:01 15.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    15 6 Отговор
    ТАМАН Е МОМЕНТА ЗА,,ПАРЛАМЕНТА,,

    18:02 15.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 35 Отговор
    ПО ДОБРЕ ПОд турско , отколкото руско

    Коментиран от #17, #18, #21, #23, #31

    18:03 15.01.2026

  • 5 3.14К

    25 5 Отговор
    Сталинска и психопата-нркоман ще фалират МВФ!

    18:05 15.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Евродебил

    13 8 Отговор
    КАк така пристигна?Къде са орешниците другарю Шаломов?Или с тях не се стреля по жидовци?Цял Киев е потънал в мрак и студ,но резиденциите на шмъркан еврейски,радата му и "богоизбраните му авери веселба.Никой не ги закача,,никой не гърми по тях.Ето,посрешнали си виден еврейн(наша сталинка),кацнала си там,хапва си пиива си и те така....Да мрът руснаци,украйнци и каквито там народности има без жидовете.

    Коментиран от #12

    18:07 15.01.2026

  • 8 МВФ означава икономическо робство

    21 6 Отговор
    Змии като тази искаха да разкъсат Русия, но си счупиха пак зъбите. Тази е срам за България с подкрепата си за новите фашисти!

    Коментиран от #37

    18:08 15.01.2026

  • 9 Червена буля Сталина

    19 3 Отговор
    и Зеления еврей пак са измислили нова схема за яко търмъчене на ЕСсср-то.

    18:09 15.01.2026

  • 10 Бандеровец

    20 3 Отговор
    Кръв повръщам долари не връщам. Влагам в офшорки и ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ.

    18:10 15.01.2026

  • 11 Берлин

    14 3 Отговор
    Заслужават един друг, хрантутници,мвф и окрабандери

    18:10 15.01.2026

  • 12 Евроограбен

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Евродебил":

    Така е. Жид жуду око не вади.

    18:10 15.01.2026

  • 13 ООрана държава

    18 3 Отговор
    Следващата статия ще е "зеленски отръска кристалина с 10 милярда, който цяла европа ще връща"

    18:13 15.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Рублевка

    13 4 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    30 милиона урки избягаха от бандеровския рай. Половината от тях избягаха е Русия.

    18:16 15.01.2026

  • 16 таз усмихната и добродушна женица

    5 5 Отговор
    кво ли търси там
    проведе отделни срещи с Пишни и Юлия Свири на денко

    18:19 15.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бихте ли изтрили?!

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "пешо":

    Тези сексистки изказвания?!?!

    18:23 15.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Град кУзлУдОЙ топ оригинала

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък ти не замина за Укрия!

    18:28 15.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Абе аз си мисля ,че е добре всички да си поискат парите от зеления просяк милионер и посредствена актьор....

    18:33 15.01.2026

  • 25 Как пък нито един клепар кат менте

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    козлудуп не замина да помага на братята си бандери

    18:33 15.01.2026

  • 26 Миндич

    2 3 Отговор
    Реалноста в Русия и Украйна е следната.Всичко което има някаква стойност в тези държави е в ръцете на евреи.Политическата власт и в двете държави също е жидовска.Жертвите разбира се са от останалите националности.В украйна не се цермонят с тях и ТЦК ги сбира по улиците и ги ютализират по фронта.Няма не искам,няма недей.В Русия има малка разлика.Руснаците и другите националности живеещи извън няколкото големи града са потънали в мизерия.Тя ги кара да се записват като доброволци(всъщност добре платени за стандарта).Абсурда е,че ако не ги ютализират в първия контракт,те сключват втори...и трети....докато стигнат до чувала,ако изобщо могат да ги съберат.Жидове жертви няма,при тях е само печалбата.

    Коментиран от #36

    18:36 15.01.2026

  • 27 Метресата от Барселона

    2 2 Отговор
    Как така Бойко Борисов не е придружавал приятелката си Кристалинка в Киев? Та той всяка вечер си ляга с думите "Слава Осраине!" на уста!

    18:39 15.01.2026

  • 28 Бат Венце Сикаджията

    2 1 Отговор
    Тая изкукала лелка дето ни я лансиране за голям капацитет да вземе да понаучи малко Американски или Британски акцент, че кат говори на разваления си Английски звучи точно кат сиелянкъ ут Видин.

    18:41 15.01.2026

  • 29 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Сталинска и Зеле ще си хортуват на Руски език.

    18:42 15.01.2026

  • 30 Перо

    3 1 Отговор
    Сталинка действително ли мисли, че Зеленски има намерение да прави реформи и връща кредита или отново има гаранти за плащане, вкл. БГ!

    18:45 15.01.2026

  • 31 Четири отговора на твоя коментар

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и всичките изтрити.
    Нещо май те мразят.
    А трябв да те съжаляват.

    18:49 15.01.2026

  • 32 Само да попитам

    0 0 Отговор
    А понички ще раздаваш ли?

    18:55 15.01.2026

  • 33 дано я нацели

    0 2 Отговор
    Някой дрон че не я понасям таз.

    18:58 15.01.2026

  • 34 гост

    1 2 Отговор
    КриСТАЛИНа - Поредната баба кукуминдел от световен мащаб.

    18:58 15.01.2026

  • 35 Радиацията

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    В Козлодуй ти е повредила мозъка!

    19:05 15.01.2026

  • 36 Прав си,

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Миндич":

    но жидавете не са евреи, а юдаисти.

    Евреите са по-скоро историческо понятие. И въпреки, че уж не се кръстосват с чужденци, по расисткия закон на Моше (Мойсей) от Второзаконие на Тора, чистокръвни наследници на историческите евреи са доста малко.

    В Руската империя, а след това и в СССР, и в Русия предимно живеят юдаисти от хазарско (тюркско) потекло, които се отличават от руснаците и от не многото чистокръвни наследници на историческите евреи по света не само по външния си вид - ниски, набити и т.н., но по агресивната си талмудо-сатанинска версия на юдаизма.

    Слава Богу, по-голямата част от юдео-сатанистите в Руската империя и в СССР емигрираха в САЩ, Канада, Израел, Англия, Холандия, Франция...

    Сегашната руско-руска гражданска война на територията на руската провинция "Украина" има за главна цел да обезлюди тази хилядолетна руска земя, за да бъде населена от юдео-ционистите от Израел, САЩ, Англия, Франция, Холандия, за да бъде създаден Израел-2 на територията на Европа...

    19:06 15.01.2026

  • 37 БАРС

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "МВФ означава икономическо робство":

    РАШКИТЕ КАЗОХА ЛНЕСКА ПО 60 МИНУТ ПРЕДАВАНЕТО ПО РОСИЯ 1,ЧЕ БРАТЪТ НА КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА Е ЖЕНЕН ЗА УКРАИНКА.ОТ ТУК НАТАТЪК Е ЯСНО ЗАЩО ТЯ Е ПРОТИВ РАША И ДАВА ПАРИ НА УКРАИНА

    19:07 15.01.2026

  • 38 И Киев е Руски

    4 3 Отговор
    Много е дърта с и наркоса обича момченца

    19:08 15.01.2026

  • 39 Путин да ги поздрави

    3 3 Отговор
    За добре дошли с един Орешник.

    19:14 15.01.2026

  • 40 Икономист

    1 3 Отговор
    Ами Сталинка къффф го дири в Украйна ,на такъв субект който само иска и нищо не може да върне и 1 $ долар кредит не бих дал

    19:19 15.01.2026

  • 41 Факрус

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    пу.ткин и останалите фашисти около него обещаваха, че няма да нападнат Украйна! Нещо да кажете?

    19:21 15.01.2026

  • 42 АЙ СТИГАБЕ

    1 1 Отговор
    СТАЛИНКА ПРИ НАРКОМАНА.

    19:22 15.01.2026

  • 43 цирк

    1 1 Отговор
    Украинците не си плащат кредитите искат да живеят на чужд гръб време е да приклучва този цирк

    19:22 15.01.2026

  • 44 Да смените дилара паляци :)

    2 0 Отговор
    Тук става въпрос за престъпления и измяна на РОДИНТА ! Методите са зависимости , некадърност и алчност ,също може да се добави и СТРАХ - да се противопоставиш за неправили решения които ти налагат ! БЕЗЛИЧНИ същества от които не става и че за зеле ! 😎

    19:24 15.01.2026

  • 45 Фотограф

    0 0 Отговор
    На снимката едно от лицата на Луцифер.

    19:32 15.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания