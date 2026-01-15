Кристалина Георгиева пристигна в Украйна, ще се срещне със Зеленски

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева пристигна в Киев рано тази сутрин, където да проведе срещи на високо равнище с украинските власти, докато Украйна се готви да отбележи четвъртата година от пълномащабната руска инвазия - на 24 февруари, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Управителят на Украинската централна банка (НБУ) Андрий Пишни посрещна Георгиева пред позлатените куполи на катедралния храм „Свети Архангел Михаил“, в центъра на Киев, където са изложени изгорели руски танкове. Заедно те положиха цветя пред мемориална стена с портретите на хиляди украински войници, загинали в борбата срещу Русия.
След това ръководителката на МВФ проведе отделни срещи с Пишни и украинския премиер Юлия Свириденко, като се очаква по-късно днес да се срещне и с президента Володимир Зеленски.
По време на еднодневната си визита в Украйна Георгиева ще се срещне и с бизнес лидери, съобщиха представители на МВФ.
Посещението на Георгиева в Украйна не беше предварително оповестено заради съображения за сигурност.
Кристалина Георгиева посети за последен път Украйна през 2023 г.
Управляващият директор на МВФ, която има близки семейни връзки с Украйна, посети страната за последен път през февруари 2023 г. Братът на Георгиева е женен в Украйна и се е намирал в Харков, втория по големина град в страната, при нахлуването на Русия през февруари 2022 г.
Посещението на Георгиева в Украйна се случва само ден след обявеното от президента Зеленски извънредно положение в енергийния сектор заради руските атаки срещу енергийната инфраструктура. Ремонтните дейности по хиляди жилищни блокове бяха затруднени от студеното време, като нощните температури паднаха до близо минус 20 градуса по Целзий.
През ноември Украйна и МВФ постигнаха предварително споразумение за четиригодишна програма за отпускане на заеми в размер на 8,2 милиарда долара, която зависи от приемането на бюджет на страната и подкрепата на донорите, наред с други фактори. Очаква се споразумението да бъде разгледано от МВФ в рамките на няколко седмици, според служителите на фонда.
Одобрението на финансирането е от решаващо значение, тъй като то ще отключи допълнителни външни инвестиции, необходими за запълване на финансовите дупки в бюджета на Украйна, които според МВФ ще възлизат на около 136,5 милиарда долара до 2029 г.
Война силно засегна украинската икономика
Войната засегна сериозно украинската икономика, като страната планира да изразходва по-голямата част от приходите си - 2,8 трилиона гривни или около 27,2 на сто от БВП – за финансиране на отбраната през 2026 г.
Георгиева ще разгледа напредъка на Украйна по някои мерки, включително приемането на бюджета за 2026 г., разширяването на данъчната база за увеличаване на приходите и осигуряването на мащабно външно финансиране от донори при условия, подобни на тези при безвъзмездните помощи.
МВФ очаква Украйна да въведе някои от тези мерки, но не очаква увеличаване на приходите на страната до 2027 г.
Освен че работи за изсветляване на икономиката, която се характеризира с високо ниво на „кухи фирми“, Украйна също така се ангажира да запази независимостта на антикорупционните си органи и да отстрани пропуските в действащия трудов кодекс.
Двугодишен заем от ЕС за намаляване на финансовите дефицити
Миналия месец Украйна премина важен етап към преодоляването на финансовите дефицити, когато лидерите на Европейския съюз се съгласиха да ѝ отпуснат заем от 90 милиарда евро (105 милиарда долара) в рамките на две години. Украйна трябва да обслужва заема, при положение че Русия ѝ плати репарации след края на войната. Това означава, че заемът няма да е в тежест на украинския бюджет.
МВФ също така приключи преструктурирането на дълг, свързан с растежа, в размер на 2,6 милиарда долара, като облекчи финансовия натиск за Киев.
Новата програма на МВФ ще замени настоящата четиригодишна програма на стойност 15,5 милиарда долара, от която са изплатени около 10,6 милиарда долара, която предполагаше, че войната ще приключи през 2025 г.
В новото предварително споразумение се залага на край на войната тази година, но включва и „негативен сценарий“, при който войната бавно затихва, но продължава до 2028 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Вие какво обещавате ???
Коментиран от #14, #41
18:01 15.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #24
18:01 15.01.2026
3 Боруна Лом
18:02 15.01.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17, #18, #21, #23, #31
18:03 15.01.2026
5 3.14К
18:05 15.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Евродебил
Коментиран от #12
18:07 15.01.2026
8 МВФ означава икономическо робство
Коментиран от #37
18:08 15.01.2026
9 Червена буля Сталина
18:09 15.01.2026
10 Бандеровец
18:10 15.01.2026
11 Берлин
18:10 15.01.2026
12 Евроограбен
До коментар #7 от "Евродебил":Така е. Жид жуду око не вади.
18:10 15.01.2026
13 ООрана държава
18:13 15.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Рублевка
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":30 милиона урки избягаха от бандеровския рай. Половината от тях избягаха е Русия.
18:16 15.01.2026
16 таз усмихната и добродушна женица
проведе отделни срещи с Пишни и Юлия Свири на денко
18:19 15.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бихте ли изтрили?!
До коментар #17 от "пешо":Тези сексистки изказвания?!?!
18:23 15.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Град кУзлУдОЙ топ оригинала
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък ти не замина за Укрия!
18:28 15.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Абе аз си мисля ,че е добре всички да си поискат парите от зеления просяк милионер и посредствена актьор....
18:33 15.01.2026
25 Как пък нито един клепар кат менте
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":козлудуп не замина да помага на братята си бандери
18:33 15.01.2026
26 Миндич
Коментиран от #36
18:36 15.01.2026
27 Метресата от Барселона
18:39 15.01.2026
28 Бат Венце Сикаджията
18:41 15.01.2026
29 Сатана Z
18:42 15.01.2026
30 Перо
18:45 15.01.2026
31 Четири отговора на твоя коментар
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и всичките изтрити.
Нещо май те мразят.
А трябв да те съжаляват.
18:49 15.01.2026
32 Само да попитам
18:55 15.01.2026
33 дано я нацели
18:58 15.01.2026
34 гост
18:58 15.01.2026
35 Радиацията
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":В Козлодуй ти е повредила мозъка!
19:05 15.01.2026
36 Прав си,
До коментар #26 от "Миндич":но жидавете не са евреи, а юдаисти.
Евреите са по-скоро историческо понятие. И въпреки, че уж не се кръстосват с чужденци, по расисткия закон на Моше (Мойсей) от Второзаконие на Тора, чистокръвни наследници на историческите евреи са доста малко.
В Руската империя, а след това и в СССР, и в Русия предимно живеят юдаисти от хазарско (тюркско) потекло, които се отличават от руснаците и от не многото чистокръвни наследници на историческите евреи по света не само по външния си вид - ниски, набити и т.н., но по агресивната си талмудо-сатанинска версия на юдаизма.
Слава Богу, по-голямата част от юдео-сатанистите в Руската империя и в СССР емигрираха в САЩ, Канада, Израел, Англия, Холандия, Франция...
Сегашната руско-руска гражданска война на територията на руската провинция "Украина" има за главна цел да обезлюди тази хилядолетна руска земя, за да бъде населена от юдео-ционистите от Израел, САЩ, Англия, Франция, Холандия, за да бъде създаден Израел-2 на територията на Европа...
19:06 15.01.2026
37 БАРС
До коментар #8 от "МВФ означава икономическо робство":РАШКИТЕ КАЗОХА ЛНЕСКА ПО 60 МИНУТ ПРЕДАВАНЕТО ПО РОСИЯ 1,ЧЕ БРАТЪТ НА КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА Е ЖЕНЕН ЗА УКРАИНКА.ОТ ТУК НАТАТЪК Е ЯСНО ЗАЩО ТЯ Е ПРОТИВ РАША И ДАВА ПАРИ НА УКРАИНА
19:07 15.01.2026
38 И Киев е Руски
19:08 15.01.2026
39 Путин да ги поздрави
19:14 15.01.2026
40 Икономист
19:19 15.01.2026
41 Факрус
До коментар #1 от "1488":пу.ткин и останалите фашисти около него обещаваха, че няма да нападнат Украйна! Нещо да кажете?
19:21 15.01.2026
42 АЙ СТИГАБЕ
19:22 15.01.2026
43 цирк
19:22 15.01.2026
44 Да смените дилара паляци :)
19:24 15.01.2026
45 Фотограф
19:32 15.01.2026