Кристалина Георгиева пристигна в Украйна, ще се срещне със Зеленски

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева пристигна в Киев рано тази сутрин, където да проведе срещи на високо равнище с украинските власти, докато Украйна се готви да отбележи четвъртата година от пълномащабната руска инвазия - на 24 февруари, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Управителят на Украинската централна банка (НБУ) Андрий Пишни посрещна Георгиева пред позлатените куполи на катедралния храм „Свети Архангел Михаил“, в центъра на Киев, където са изложени изгорели руски танкове. Заедно те положиха цветя пред мемориална стена с портретите на хиляди украински войници, загинали в борбата срещу Русия.

След това ръководителката на МВФ проведе отделни срещи с Пишни и украинския премиер Юлия Свириденко, като се очаква по-късно днес да се срещне и с президента Володимир Зеленски.

По време на еднодневната си визита в Украйна Георгиева ще се срещне и с бизнес лидери, съобщиха представители на МВФ.

Посещението на Георгиева в Украйна не беше предварително оповестено заради съображения за сигурност.

Кристалина Георгиева посети за последен път Украйна през 2023 г.

Управляващият директор на МВФ, която има близки семейни връзки с Украйна, посети страната за последен път през февруари 2023 г. Братът на Георгиева е женен в Украйна и се е намирал в Харков, втория по големина град в страната, при нахлуването на Русия през февруари 2022 г.

Посещението на Георгиева в Украйна се случва само ден след обявеното от президента Зеленски извънредно положение в енергийния сектор заради руските атаки срещу енергийната инфраструктура. Ремонтните дейности по хиляди жилищни блокове бяха затруднени от студеното време, като нощните температури паднаха до близо минус 20 градуса по Целзий.

През ноември Украйна и МВФ постигнаха предварително споразумение за четиригодишна програма за отпускане на заеми в размер на 8,2 милиарда долара, която зависи от приемането на бюджет на страната и подкрепата на донорите, наред с други фактори. Очаква се споразумението да бъде разгледано от МВФ в рамките на няколко седмици, според служителите на фонда.

Одобрението на финансирането е от решаващо значение, тъй като то ще отключи допълнителни външни инвестиции, необходими за запълване на финансовите дупки в бюджета на Украйна, които според МВФ ще възлизат на около 136,5 милиарда долара до 2029 г.

Война силно засегна украинската икономика

Войната засегна сериозно украинската икономика, като страната планира да изразходва по-голямата част от приходите си - 2,8 трилиона гривни или около 27,2 на сто от БВП – за финансиране на отбраната през 2026 г.

Георгиева ще разгледа напредъка на Украйна по някои мерки, включително приемането на бюджета за 2026 г., разширяването на данъчната база за увеличаване на приходите и осигуряването на мащабно външно финансиране от донори при условия, подобни на тези при безвъзмездните помощи.

МВФ очаква Украйна да въведе някои от тези мерки, но не очаква увеличаване на приходите на страната до 2027 г.

Освен че работи за изсветляване на икономиката, която се характеризира с високо ниво на „кухи фирми“, Украйна също така се ангажира да запази независимостта на антикорупционните си органи и да отстрани пропуските в действащия трудов кодекс.

Двугодишен заем от ЕС за намаляване на финансовите дефицити

Миналия месец Украйна премина важен етап към преодоляването на финансовите дефицити, когато лидерите на Европейския съюз се съгласиха да ѝ отпуснат заем от 90 милиарда евро (105 милиарда долара) в рамките на две години. Украйна трябва да обслужва заема, при положение че Русия ѝ плати репарации след края на войната. Това означава, че заемът няма да е в тежест на украинския бюджет.

МВФ също така приключи преструктурирането на дълг, свързан с растежа, в размер на 2,6 милиарда долара, като облекчи финансовия натиск за Киев.

Новата програма на МВФ ще замени настоящата четиригодишна програма на стойност 15,5 милиарда долара, от която са изплатени около 10,6 милиарда долара, която предполагаше, че войната ще приключи през 2025 г.

В новото предварително споразумение се залага на край на войната тази година, но включва и „негативен сценарий“, при който войната бавно затихва, но продължава до 2028 година.