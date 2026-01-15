Новини
САЩ: Разполагането на европейски войници в Гренландия няма да промени нищо

15 Януари, 2026 22:54

Не мисля, че европейските войници могат да повлияят на решенията, взимани от президента Тръмп, каза говорителката на Белия дом

САЩ: Разполагането на европейски войници в Гренландия няма да промени нищо - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белият дом заяви днес, че срещата между представители на САЩ и Дания и Гренландия е била продуктивна и предупреди същевременно, че разполагането на европейски войници в Гренландия няма да промени намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над острова, предадоха световни агенции, цитирани от БТА.

Президентът републиканец Тръмп заяви, че Гренландия трябва да стане част от САЩ, при което той не изключва използването на сила, за да присъедини острова към САЩ.

"Не мисля, че европейските войници могат да повлияят на решенията, взимани от президента, нито пък на неговата цел да придобие Гренландия", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит по време на пресконференция.

Левит също така каза, че срещи на работна група между САЩ и Дания относно Гренландия ще се провеждат на всеки две-три седмици.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация са предупредили Иран, че ако убийствата на демонстранти продължават, ще има сериозни последствия, предадоха световните агенции, като се позоваха на говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Тя съобщи, че Иран очевидно се е отказал да изпълни 800 екзекуции на протестиращи, насрочени за вчера.

Левит добави, че Тръмп следи внимателно ситуацията в Иран и че всички варианти остават на масата.

Говорителката потвърди и, че Тръмп е разговарял с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, който според „Ню Йорк таймс“ е поискал от него да не се намесва военно в Иран, предаде Франс прес.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мхм

    28 9 Отговор
    Разполагането на европейски войници в Гренландия нямало да промени нищо? Правилно. Сега ЕС е в несвяст.

    Коментиран от #5, #10

    22:56 15.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Така е

    8 28 Отговор
    Няма нито една държава в света, която да се противопостави на САЩ. Няма и как да се случи.

    23:01 15.01.2026

  • 4 Опааа

    29 8 Отговор
    😆 ЕС са смешници! А ние сме от последните клоуни в този измислен съюз! 😆

    Коментиран от #7

    23:01 15.01.2026

  • 5 Европеец

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мхм":

    Какво симпатично заглавие, харесва ми..... Мисля ,че само разполагането на войски от бг територията в Гренландия може да промени нещо..... Нидерландия и Франция, Защо ли пък бай Дончо не ги навести с американски солдати.... А може и нещо друго да направи бай ти Дончо от оборот, няма само германците да се хвалят че се окупирана държава от 120 000 американски войници....

    23:01 15.01.2026

  • 6 хаха

    14 9 Отговор
    НОВИНИ: Републиканският конгресмен Дон Бейкън казва, че ако Тръмп нахлуе в Гренландия, ще има достатъчна републиканска подкрепа в Камарата на представителите, за да го импийчмънтират.


    Само по-тихичко кухата блондинка! "Мария Захарова" на дебелите ватенки.

    Коментиран от #29

    23:02 15.01.2026

  • 7 Не само

    5 22 Отговор

    До коментар #4 от "Опааа":

    ЕС, а и всички останали. САЩ е най-голямата супер сила в света и диктува условията на всички останали.

    Коментиран от #25, #26, #31

    23:03 15.01.2026

  • 8 факт

    9 22 Отговор
    " Краят на една ера – проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #11

    23:03 15.01.2026

  • 9 ЗОРО

    7 4 Отговор
    Каролайн е голяма мръъ сница и ку. ка!

    Коментиран от #15

    23:06 15.01.2026

  • 10 Мнение

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мхм":

    Какво ще кажат сега евроатлантическите изтри.алки?!
    Кой е агресорът сега???
    Видяхте ли, че ЕС не става абсолютно за нищо, щото собствениците на урсулите зад океана, им разпоредиха да го съсипят и разпуснат отвътре?!

    МОМЕНТАЛНО ДА СЕ ВЪРНЕ СУВЕРЕНИТЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ, А КОМИСИЯТА НА ЕС ДА БЪДЕ ПРЯКО ИЗБИРАНА ОТ НАРОДИТЕ МУ!

    ВИКТОР ОРБАН ДА БЪДЕ СЛЕДВАЩИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕК!!!

    Коментиран от #13

    23:06 15.01.2026

  • 11 Хи хи

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "факт":

    Глупости !! Основните съюзници на Путин са в БРИКС, който е половината свят, плюс Северна Корея и други държави !! Венецуела никога не е била в БРИКС !!

    23:08 15.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеец

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Харесва ми това като си написал, чул те Господ...

    23:09 15.01.2026

  • 14 Госあ

    4 1 Отговор
    мис Пиги и жабока Кърмит се представят отлично ! Сега въпросът е, ще измете ли ЕС предателите и слугите на дълбоката държава.

    23:09 15.01.2026

  • 15 Брад Пит

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "ЗОРО":

    Бременна е, след някалко месеца ще ражда

    23:10 15.01.2026

  • 16 Ами сега?

    4 4 Отговор
    Гренландия за три дня или три часов?

    23:10 15.01.2026

  • 17 Безспорен факт

    5 6 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #33

    23:11 15.01.2026

  • 18 az СВО Победа 80

    6 5 Отговор
    "Войници" ?!?!?

    13 германци
    15 французи
    1 холандец
    2 норвежци

    Толкова .... 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #23

    23:13 15.01.2026

  • 19 Зевс

    3 4 Отговор
    Права е!

    23:14 15.01.2026

  • 20 хаха

    4 2 Отговор
    А ватнишките подлоги вият ли вият ...


    САЩ задържаха петролния танкер Veronica в Карибско море. Преди две седмици танкерът Veronica промени името си на Galileo и знамето си на руско с пристанището си Таганрог.

    23:14 15.01.2026

  • 21 Хи хи

    2 3 Отговор
    От изток идва Путин с 6000 атома, от запад идва Тръмп с 5500 атома, а китайците от юг вече са ни превзели без даже 1 атом !! Помните ли Япония, от 2 атома и подви опашката !!

    23:16 15.01.2026

  • 22 Да запитаме госпожа фондерлайн

    4 4 Отговор
    Че я е Гренландия госпожо. Крим вече е ясен но кажете нещо за Гренландия с вашите четиридесет военни помощ за острова и накъде се движат нещата.
    Щях да запитам и кога ще влезе в сила двадесетия пакет санкции срещу Русия за да знам дали да сложа още една дупка на колана за стесняване.

    Коментиран от #24

    23:17 15.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Да запитаме госпожа фондерлайн":

    Намери си работа.

    Коментиран от #36, #43

    23:18 15.01.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не само":

    САЩ е най задлъжнялата страна в света. С 32 трилиона дълг. Де факто е фалирала държава. Миналата година едва я спасиха от дефолт. Нямаше пари да плаща на държавните служители. Търси , какво да заграби, щото вижда края си.

    23:19 15.01.2026

  • 26 верно

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не само":

    и като САЩ е.са такава суперсила, що Тръмп иска да я прави отново велика? Той не знае ли каква суперсила управлява? Тази мантра с великите САЩ отдавна се оттече в канала. САЩ е символ на корупция, деградация и загуба на здрав разсъдък. САЩ е всичко онова, което винаги е бил - въздух под налягане, раздут от пропаганда. Мачкат бедните и треперят, когато се появи някой по-силен и по-решителен от тях. Супер герои от нелепи анимации. Ако си на възраст да се кефиш на анимационни филмчета, гледай сериалите с бай Тръмп и компания.

    23:19 15.01.2026

  • 27 ...

    4 1 Отговор
    Европейските войници няма да променят нищо,
    но ако америка нападне Гренландия от америка няма да остане нищо...

    23:20 15.01.2026

  • 28 ЕСЕС

    3 2 Отговор
    Нуждаем се от обединена европейска армия с модерно въоръжение, като това, с което разполагат САЩ, Русия и Китай. Китай е пример във всяко едно отношение: силна икономика и силна армия.

    Коментиран от #38

    23:23 15.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хохо Бохо

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Не само":

    Достатъчно е света да наложи санкции и да изхвърли долара като световна валута. Краварника ще приключи за 3 дена и то с гражданска война и разпад. Краварника произвежда единствено световна инфлация - разбирай, че цял свят ги хрантути.

    Коментиран от #34

    23:28 15.01.2026

  • 32 А где

    2 1 Отговор
    МОЧАТА?

    23:29 15.01.2026

  • 33 Хохо Бохо

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Безспорен факт":

    Огромен и унизителен удар за Путин но Гренландия е датска. Сещаш ли се за кой е унизителния удар? Или още не ти е светнало?

    23:30 15.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Лао Дзъ

    3 1 Отговор
    Тръмп е велик стратег:
    Ще превземе Канада;
    Ще превземе Гренландия;
    Ще раздава правосъдие в Мексико;
    Ще подчини Венецуела, Куба и Южна Америка;
    Ще победи Китай, Иран и Извънземните;
    Ще доведе до разпад ЕС...
    ...и накрая - черешката на тортата : ще има мир в украйна за 24 часа...

    23:31 15.01.2026

  • 36 Аз съм пенсионер

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    и всяка пенсия дарявам на господин зеленски за да има бял прах в изобилие

    23:32 15.01.2026

  • 37 Копейкиииии

    2 3 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.

    23:33 15.01.2026

  • 38 не точно

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "ЕСЕС":

    Надпреварата във въоръжаването неизбежно води до война. Европа се нуждае от здрав разум и добри дипломати. Не можем да трупаме атомни бомби, орешници и каквото се сетиш, защото другите са далеч пред нас. Значи трябва да засилим икономиката си, да отгледаме добрите си дипломати и да поддържаве мира, а не да стимулираме войната. Европа има ядрено оръжие, и какво от това, като се управлява от Урсула, Кая, Мерц, Макрон и Стармър? Мозъчната недостатъчност не се допълва със съвършени оръжия, нито интелектът се допълва с изкуствен интелект. Политиката на ЕС трябва да се промени коренно, а това може да стане със смяна политическото ръководство. Другото е самоубийство.

    Коментиран от #42

    23:33 15.01.2026

  • 39 Уроците на живота

    3 1 Отговор
    Русо гладно няма. Бутай со се мaкаpитe, бай Донче!

    23:35 15.01.2026

  • 40 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор
    Хаяско щял да пази кубинците.

    23:39 15.01.2026

  • 41 Али Турчинът

    1 3 Отговор
    Коментарите са показ на простощина, на неграмотност и необразованност. Вместо да се научите да чете и мислите с главата си като футболни агитки разменяте мнения. Задайте си въпрос и мислете.
    1).Сащ могат ли да вземат Гренландия? Ама с пари, ама с война или дипломация..Какъв ви е отговора?
    -Да или Не.?

    Коментиран от #49

    23:41 15.01.2026

  • 42 ...

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "не точно":

    Ако Европа бъде нападната от Тръмп или Путин, с какво ще ти помогнат тези дипломати?...
    Не съм военен експерт, но може би чифте пищови е по-доброто решение...

    23:46 15.01.2026

  • 43 Чия е Гренландия

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    И защо батко Тръмп днес отново е заявил че ако трябва ще използва и сила. Нещо много сте нервни и снишени и смешни с 40 защитника. Ще се бием ли за Гренландия или ще гледаме........
    Що се отнася до работата мисля да стана депутат демократ и да плюя и мажа.......

    23:50 15.01.2026

  • 44 Мхм

    1 0 Отговор
    В гренландската столица Нуук трябва да има джвлезков хотел с ледени пързалки. И войска от десет души, за да го пазят. Хотела де.

    23:55 15.01.2026

  • 45 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Една българска дивизия кашици, може да промени много неща. Но отдавна нямаме нито дивизии, нито кашици. Славната българска кашимерия е далечен спомен и то не за всички.
    Генерация Z и Лекси Фльорцата, дори не знаят що е то "кашик".

    23:56 15.01.2026

  • 46 До 2027 година

    3 4 Отговор
    САЩ няма да съществува!

    23:56 15.01.2026

  • 47 Артилерист

    3 3 Отговор
    Карълайн Левит е новата Моника Люински, но сега за Тръмп в Белия дом. Как може да има очи човек да защитава Тръмп след отвличането на президента на независимата и суверенна държава Венецуела? Или пак дслед изказването му за Гренландия, че трябва да се присъедини към САЩ, щото иначе застрашавала националната им сигурност?! Що за перверзия е това? С това Тръмп срина всякакви международни правила и абсолютизира грубата военна сила...

    Коментиран от #51

    23:57 15.01.2026

  • 48 Факт

    0 0 Отговор
    Досега САЩ осигуряваха протекции на всяка корпорация, която е придобила и експлоатира активи някъде по Света. За първи път от много години САЩ желаят да получат актив като държава.

    00:05 16.01.2026

  • 49 бай ходжа

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Али Турчинът":

    САЩианците могат да си я вземат Гренландията най-лесно и безболезнено с пари и дипломация, а ако гренландците нещо вземат, че се дръпнат - малко по-болезнено с оръжие и сила.

    00:06 16.01.2026

  • 50 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Можем да изпратим 240 войника в Гренландия. Загуба никаква. Дори ще сме на кяр. Няма да плащаме по 500 000 евро на ден за издръжката им. А фоаето на Партийния дом може пак да стане пивница. Там ходех да смуча коняк с разни фльорци от Факултета по журналустика.

    00:07 16.01.2026

  • 51 Тия фамилни имена

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Артилерист":

    Левит и Люински (Левински) някак си като на богоизбрани звучат.

    00:08 16.01.2026

  • 52 Ицо

    0 0 Отговор
    Има ли копейки тук?

    00:12 16.01.2026