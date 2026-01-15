САЩ: Разполагането на европейски войници в Гренландия няма да промени нищо

Белият дом заяви днес, че срещата между представители на САЩ и Дания и Гренландия е била продуктивна и предупреди същевременно, че разполагането на европейски войници в Гренландия няма да промени намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над острова, предадоха световни агенции, цитирани от БТА.

Президентът републиканец Тръмп заяви, че Гренландия трябва да стане част от САЩ, при което той не изключва използването на сила, за да присъедини острова към САЩ.

"Не мисля, че европейските войници могат да повлияят на решенията, взимани от президента, нито пък на неговата цел да придобие Гренландия", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит по време на пресконференция.

Левит също така каза, че срещи на работна група между САЩ и Дания относно Гренландия ще се провеждат на всеки две-три седмици.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация са предупредили Иран, че ако убийствата на демонстранти продължават, ще има сериозни последствия, предадоха световните агенции, като се позоваха на говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Тя съобщи, че Иран очевидно се е отказал да изпълни 800 екзекуции на протестиращи, насрочени за вчера.

Левит добави, че Тръмп следи внимателно ситуацията в Иран и че всички варианти остават на масата.

Говорителката потвърди и, че Тръмп е разговарял с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, който според „Ню Йорк таймс“ е поискал от него да не се намесва военно в Иран, предаде Франс прес.