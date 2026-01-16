Новини
Китай екстрадира осъдена на смърт за трафик на хероин рускиня

16 Януари, 2026 06:08, обновена 16 Януари, 2026 06:16 421 3

  • марина лопатина-
  • китай-
  • русия-
  • хероин-
  • присъда

Марина Лопатина ще изтърпи още шест години лишаване от свобода в родината си

Китай екстрадира осъдена на смърт за трафик на хероин рускиня - 1
Снимка: fedpress.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рускинята Марина Лопатина, осъдена на смърт в Китай през 2011 г. за контрабанда на наркотици, е екстрадирана в Русия, за да изтърпи присъдата си, предаде РИА Новости.

Както е съобщено на агенцията през 2011 г. от консулския отдел на руското посолство в Пекин, съдът в Джухай осъди Марина Лопатина, родена през 1973 г., жителка на Хабаровск, на смърт с двегодишна условна присъда за контрабанда на наркотици. Тя е обвинена в опит за контрабандно внасяне на два килограма хероин от Специалния административен район Макао на континента Китай.

Лопатина, показват документите, е дала писмено съгласие да продължи да изтърпява присъдата си в родината си. В досието по делото се съдържа и съгласие от двете страни за прехвърляне и приемане на осъдената жена.

Руският съд потвърди присъдата на китайския съд и, в съответствие с вътрешното наказателно право, призна жената за осъдена по стария член 188 от Наказателния кодекс, който вече не е в сила. Лопатина беше осъдена на 12 години в наказателна колония с общ режим, от които ѝ остават още шест години, шест месеца и 24 дни да изтърпи в Руската федерация.

Осъдената жена вече се е завърнала в родината си. Според съдебните документи тя е била настанена в наказателна колония с общ режим.


Китай
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тея там

    0 1 Отговор
    вече се излагат и там ли можеш да си правиш каквото искаш срещу ниска присъда... мислех тая година да заминавам за Русия...

    06:19 16.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор
    Стига бе.....
    За пръв път готина рускиня !!!
    Маша е уволнена 😁

    06:24 16.01.2026

  • 3 Янко Виа

    1 0 Отговор
    Това новина ли ?Поредната ку...валина решила да забогатее бързо ,но нали трябва да в новината нещо руско .Що не пишете за американки или канадки заловени с дрога ?

    06:26 16.01.2026

Новини по държави:
