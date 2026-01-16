Китай екстрадира осъдена на смърт за трафик на хероин рускиня

Рускинята Марина Лопатина, осъдена на смърт в Китай през 2011 г. за контрабанда на наркотици, е екстрадирана в Русия, за да изтърпи присъдата си, предаде РИА Новости.

Както е съобщено на агенцията през 2011 г. от консулския отдел на руското посолство в Пекин, съдът в Джухай осъди Марина Лопатина, родена през 1973 г., жителка на Хабаровск, на смърт с двегодишна условна присъда за контрабанда на наркотици. Тя е обвинена в опит за контрабандно внасяне на два килограма хероин от Специалния административен район Макао на континента Китай.

Лопатина, показват документите, е дала писмено съгласие да продължи да изтърпява присъдата си в родината си. В досието по делото се съдържа и съгласие от двете страни за прехвърляне и приемане на осъдената жена.

Руският съд потвърди присъдата на китайския съд и, в съответствие с вътрешното наказателно право, призна жената за осъдена по стария член 188 от Наказателния кодекс, който вече не е в сила. Лопатина беше осъдена на 12 години в наказателна колония с общ режим, от които ѝ остават още шест години, шест месеца и 24 дни да изтърпи в Руската федерация.

Осъдената жена вече се е завърнала в родината си. Според съдебните документи тя е била настанена в наказателна колония с общ режим.