Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол получи 5-годишна присъда

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол беше осъден днес на пет години лишаване от свобода, съобщи южнокорейската агенция Йонхап. Сред основните обвинения срещу него е възпрепятстване на действията на властите по изпълнение на заповед за арест през миналата година, предава БТА.

Централният окръжен съд в Сеул постанови, че Юн е виновен за блокиране на изпълнението на съдебна заповед за задържането му, свързана с обявяването на военно положение през декември 2024 г., уточнява Ройтерс.

Освен това съдът го призна за виновен и по други пунктове на обвинението, включително за фалшифициране на официални документи и за неспазване на законово установените процедури при въвеждането на извънредните мерки.

Решението е първото по наказателните дела срещу Юн Сук-йол след неуспешния му опит да наложи военно положение в страната. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана.