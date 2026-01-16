Новини
Свят »
Южна Корея »
Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол получи 5-годишна присъда

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол получи 5-годишна присъда

16 Януари, 2026 09:04 384 3

  • южна корея-
  • бивш президент-
  • присъда-
  • юн сук-йол

Съдът в Сеул го призна за виновен за осуетяване на арест и нарушения при въвеждане на военно положение

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол получи 5-годишна присъда - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол беше осъден днес на пет години лишаване от свобода, съобщи южнокорейската агенция Йонхап. Сред основните обвинения срещу него е възпрепятстване на действията на властите по изпълнение на заповед за арест през миналата година, предава БТА.

Централният окръжен съд в Сеул постанови, че Юн е виновен за блокиране на изпълнението на съдебна заповед за задържането му, свързана с обявяването на военно положение през декември 2024 г., уточнява Ройтерс.

Освен това съдът го призна за виновен и по други пунктове на обвинението, включително за фалшифициране на официални документи и за неспазване на законово установените процедури при въвеждането на извънредните мерки.

Решението е първото по наказателните дела срещу Юн Сук-йол след неуспешния му опит да наложи военно положение в страната. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А за Радев

    1 1 Отговор
    Юмрука кога?

    09:14 16.01.2026

  • 2 А родните

    2 0 Отговор
    безродници ограбващи народа и унищожаващи направеното от него си живеят живота и никой за нищо не ги закача! Може би заради това Корея процъфтява а България умира.

    09:14 16.01.2026

  • 3 Механик

    0 0 Отговор
    А бившият прзидент Сук Май Дик, колко получи?

    09:30 16.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания