Си Цзинпин призова за ново начало в отношенията между Китай и Канада

16 Януари, 2026 09:20 336 0

  • канада-
  • китай-
  • си цзинпин-
  • марк карни

Марк Карни говори за стратегическо партньорство с „исторически ползи“ по време на визитата си в Пекин

Си Цзинпин призова за ново начало в отношенията между Китай и Канада - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай и Канада трябва да развиват отношения, основани на взаимно уважение, доверие и сътрудничество, което носи ползи и за двете страни. Това заяви китайският президент Си Цзинпин по време на срещата си с канадския министър-председател Марк Карни в Пекин, съобщи агенция Синхуа, предава News.bg.

Си подчерта, че икономическите и търговските връзки между двете държави се характеризират с взаимна изгода и съвместно развитие, като именно този подход следва да бъде в основата на бъдещото им партньорство.

От своя страна Марк Карни заяви, че Канада и Китай поставят основите на ново стратегическо партньорство, което има потенциала да донесе „исторически ползи“, като използва силните страни на всяка от двете икономики, предаде Ройтерс.

Канадският премиер пристигна в Пекин в сряда за четиридневна визита, определяна като историческа. Това е първото посещение на канадски министър-председател в Китай от 2017 г. насам.

Според световната агенция основната цел на визитата е възстановяване на отношенията с втория по големина търговски партньор на Канада след Съединените щати, след продължителен период на дипломатическо напрежение и месеци усилия за неговото преодоляване.

„Важно е да поставим началото на това ново стратегическо партньорство в момент на глобални разделения“, заяви Карни пред Си Цзинпин. Той призова за съсредоточаване върху ключови области като селското стопанство, хранително-вкусовата индустрия, енергетиката и финансите, изразявайки увереност, че в тези сектори може да бъде постигнат бърз и устойчив напредък.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

