Италия призовава НАТО и ЕС да поставят Арктика в центъра на стратегическите си приоритети

Италия смята, че Арктика трябва да бъде приоритет както за НАТО, така и за Европейския съюз, заяви премиерът Джорджа Мелони по време на посещение в Япония, предаде агенция АНСА, предава БТА.

"Арктика винаги трябва да бъде във фокуса на ЕС и НАТО. Атлантическият алианс трябва да развие координирано присъствие в региона, способно да предотвратява напрежението и да реагира на външна намеса", посочи Мелони.

Районът привлича глобално внимание след изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за потенциален контрол върху Гренландия.

Междувременно външният министър Антонио Таяни представи стратегията на Италия за Арктика. Той подчерта, че интересът на страната и на Европа към региона не е нов и че се планират инициативи за бизнес сътрудничество и стратегическа координация в сфери като отбраната и енергетиката.

"Подготвяме бизнес мисия с нашето посолство в Копенхаген и мисля за кръгла маса, за да бъдем водещи по въпросите, свързани с отбраната и енергетиката. Искаме да подкрепим бизнеса си и да бъдем до него, защото Арктика е стратегически важен регион за Италия", каза Таяни.