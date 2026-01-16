Новини
Свят
Италия
Италия призовава НАТО и ЕС да поставят Арктика в центъра на стратегическите си приоритети

16 Януари, 2026

  • италия-
  • арктика-
  • джорджа мелони-
  • нато-
  • европейски съюз

Премиерът Мелони и външният министър Таяни представят планове за координирано присъствие и подкрепа на бизнеса в региона

Италия призовава НАТО и ЕС да поставят Арктика в центъра на стратегическите си приоритети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Италия смята, че Арктика трябва да бъде приоритет както за НАТО, така и за Европейския съюз, заяви премиерът Джорджа Мелони по време на посещение в Япония, предаде агенция АНСА, предава БТА.

"Арктика винаги трябва да бъде във фокуса на ЕС и НАТО. Атлантическият алианс трябва да развие координирано присъствие в региона, способно да предотвратява напрежението и да реагира на външна намеса", посочи Мелони.

Районът привлича глобално внимание след изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за потенциален контрол върху Гренландия.

Междувременно външният министър Антонио Таяни представи стратегията на Италия за Арктика. Той подчерта, че интересът на страната и на Европа към региона не е нов и че се планират инициативи за бизнес сътрудничество и стратегическа координация в сфери като отбраната и енергетиката.

"Подготвяме бизнес мисия с нашето посолство в Копенхаген и мисля за кръгла маса, за да бъдем водещи по въпросите, свързани с отбраната и енергетиката. Искаме да подкрепим бизнеса си и да бъдем до него, защото Арктика е стратегически важен регион за Италия", каза Таяни.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бялата мечка

    16 1 Отговор
    питаха ли кръчмаря с ледоразбивачите.

    Коментиран от #15

    14:16 16.01.2026

  • 2 Малей

    10 1 Отговор
    Тия забравиха за нсркоманЗелен.

    14:16 16.01.2026

  • 3 То лесно да призовава

    12 0 Отговор
    НАТОи ЕС, ама подстрекателите се разчекнаха, бре. Кое да вардят по напред

    14:18 16.01.2026

  • 4 иван костов

    11 1 Отговор
    Арктика, Арктика, там е истината!!! С Украйна всичко е ясно! И гледайте да не настините! Брррр, студено!!😪🤧😷🤒

    14:19 16.01.2026

  • 5 Кабаре в ресторанта на Рене

    8 0 Отговор
    На капитан Берторели ще му замръзнат карантиите!😂😂

    14:22 16.01.2026

  • 6 Хипотетично

    5 2 Отговор
    Изпускат питомното в центъра на Европа богатата житница, а ще гонят дивото в Арктика при белите мечки.

    14:22 16.01.2026

  • 7 Донал Тръмп, баш шефа на НАТО

    9 1 Отговор
    Тая друсаната какво пак реве? Гренладния ще стане американски щат и няма да излезе от НАТО.

    14:24 16.01.2026

  • 8 С тази стрина Яга

    6 1 Отговор
    Тръмп ще си лъсне обувките.
    Нема лабаво!

    14:24 16.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оти да се лажеме?

    9 0 Отговор
    Затова е нужна стройна организация, която да сплотява, а не да разделя държавите една от друга. Няма да е лесно на Европа да се бори едновременно с Путин и с Тръмп, но от който и да е от двамата ако загуби, бдещето ще стане още по трудно.

    14:27 16.01.2026

  • 11 Аксис

    5 1 Отговор
    Опитват се да възстановят съюза между Германия, Италия и Япония от втората световна и пращат НАТО в Гренландия и Арктика.

    Коментиран от #13

    14:32 16.01.2026

  • 12 Закъсняхте с приоритетите

    4 0 Отговор
    При това много….

    14:36 16.01.2026

  • 13 Айде бе,

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Аксис":

    А кой праща Тръмп в Гренландия, Канда, Панама и къде ли още не?

    Коментиран от #16

    14:37 16.01.2026

  • 14 Завалии

    5 0 Отговор
    Нерде Ямбол, нерде Стамбул! До сега вярваха, че ще победят Русия в Украйна, сега трябва да вярват, че ще победят САЩ и Русия в Арктика. Жалки са бившите величия, първо с това, че не са разбрали промяната и второ с това, че са пинчери, а се мислят за доберман. Срещу Африка нямат човешка мощ, срещу Русия нямат военно-технологична мощ, а срещу САЩ не им стига смелост. За политическа мощ и дума не отварям, там са оКаяни, оЛаяни и оМецолени. То и това малкото, въртогъзо каунче е за споменаване, но то е ниво по-ниско.

    14:39 16.01.2026

  • 15 плевен

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "бялата мечка":

    Арктика на практика вече е поделена. Има си кръчмар с ледоразбивачите, има си и кръчмар с Гренландия. Никой няма да пусне ЕС извън сектора на Норвегия . А Норвегия няма да пусне страните от ЕС в своя сектор.Преди седмица гледах как руски воени кораби препречват пътя на американски кораби в Северния морски път. Уж се предупреждаваха срещу сблъсък, но накрая американците се върнаха.
    Да не говорим, че за десетина години Путин възстанови изоставените съветски военни бази Арктика. А вероятно е създал и нови.
    Европейските Дами /малки и големи/,могат само да се преструват колко са им вкусни трохите под масата.

    14:43 16.01.2026

  • 16 Прочети

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Айде бе,":

    доктрината ,, Монро”.

    Коментиран от #17

    14:45 16.01.2026

  • 17 Тази не е актуална отдавна

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Прочети":

    Последната оранжева редакция е доктрината "Донро".

    14:51 16.01.2026

