Русия разглежда Гренландия като част от Дания, заяви Песков

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия разглежда Гренландия като част от датската територия и определи ситуацията около сигурността на острова като „извънредна“ в контекста на международното право, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По-рано тази седмица Москва осъди твърденията на Запада, че Русия и Китай представляват заплаха за Гренландия, като подчерта, че кризата показва двойните стандарти на западните сили, претендиращи за морално превъзходство.
Песков коментира и проявеното от Италия, Франция и Германия намерение да възобновят диалога по украинския въпрос с Русия, определяйки го като значителна промяна, която съответства на възгледите на Кремъл. Той добави, че Москва продължава разговорите със САЩ за постигане на мирно споразумение за Украйна, но не води подобни преговори с европейските правителства.
„Усилията на САЩ да определят политико-дипломатическа посока за украинското урегулиране съответстват на нашите интереси. Ценим работата на Вашингтон в този процес“, каза Песков, цитиран от ТАСС, във връзка с въпрос за надеждността на САЩ като партньор след събитията във Венецуела. Той подчерта, че Москва остава „отворена за преговори“.
Говорителят на Кремъл коментира и изказването на британската външна министърка Ивет Купър за „Политико“, че не вижда доказателства Русия да търси мир в Украйна. „Великобритания продължава да заема радикална позиция“, отбеляза Песков.
Той допълни, че Москва очаква посещението на пратеника на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, за обсъждане на мирни преговори, като дата за визитата все още не е определена.
1 Кая Калас
14:43 16.01.2026
2 честен ционист
14:43 16.01.2026
3 Факт
14:44 16.01.2026
4 ДрайвингПлежър
Великия фашистки съюз показа подкрепата си за Дания и ще спаси Гренландия като показа военната си мощ!
Франция прати 15 войника
Германия се записа с 13 военни
А Малобритания успя да кандардиса 1!!! ЕДИН!!!
Тръмп се е еразтреперил... от смях!
14:46 16.01.2026
5 Трол
15:06 16.01.2026
6 Вие може да я разглеждате
Когато двама много силни се да говорят всичко се превръща в шампанско и пари.......
15:24 16.01.2026
7 Днес в Днепропетровска област
Коментиран от #9
15:26 16.01.2026
9 коко
До коментар #7 от "Днес в Днепропетровска област":Тези руски новости даже и руснаците не ги четат.Драга матрьошко ,тези сводки в България никого няма да направят патриот России че с радост да ви се надупи.Българите са умни хора,измисли нещо интересно!
Коментиран от #12
15:30 16.01.2026
10 коко
Патко кухоглава, кого съм обидил че ми изтри коментара???
15:31 16.01.2026
11 коко песковский
15:34 16.01.2026
12 Наистина ще да е така
До коментар #9 от "коко":много сте прави и ви вервам много, ако и вие си вервате. "Това е обявено от пресслужбата на СБУ на нейната Facebook страница."
15:36 16.01.2026