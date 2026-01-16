Новини
Русия разглежда Гренландия като част от Дания, заяви Песков

Русия разглежда Гренландия като част от Дания, заяви Песков

16 Януари, 2026 14:42 685 12

Песков заяви, че Русия признава Гренландия за датска територия и запазва „отвореност“ към преговори със САЩ за Украйна, докато критикува европейските позиции

Русия разглежда Гренландия като част от Дания, заяви Песков - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия разглежда Гренландия като част от датската територия и определи ситуацията около сигурността на острова като „извънредна“ в контекста на международното право, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано тази седмица Москва осъди твърденията на Запада, че Русия и Китай представляват заплаха за Гренландия, като подчерта, че кризата показва двойните стандарти на западните сили, претендиращи за морално превъзходство.

Песков коментира и проявеното от Италия, Франция и Германия намерение да възобновят диалога по украинския въпрос с Русия, определяйки го като значителна промяна, която съответства на възгледите на Кремъл. Той добави, че Москва продължава разговорите със САЩ за постигане на мирно споразумение за Украйна, но не води подобни преговори с европейските правителства.

„Усилията на САЩ да определят политико-дипломатическа посока за украинското урегулиране съответстват на нашите интереси. Ценим работата на Вашингтон в този процес“, каза Песков, цитиран от ТАСС, във връзка с въпрос за надеждността на САЩ като партньор след събитията във Венецуела. Той подчерта, че Москва остава „отворена за преговори“.

Говорителят на Кремъл коментира и изказването на британската външна министърка Ивет Купър за „Политико“, че не вижда доказателства Русия да търси мир в Украйна. „Великобритания продължава да заема радикална позиция“, отбеляза Песков.

Той допълни, че Москва очаква посещението на пратеника на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, за обсъждане на мирни преговори, като дата за визитата все още не е определена.


Русия
  • 1 Кая Калас

    14 1 Отговор
    Путин ще спаси Европа.

    14:43 16.01.2026

  • 2 честен ционист

    3 14 Отговор
    И Дания като част от Русcкий мир.

    14:43 16.01.2026

  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    И заяви че САЩ няма никакво право да претендира за острова богат на природни богатства и ресурси

    14:44 16.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    А... трябва да започнете да гледате на нея като на Америка

    Великия фашистки съюз показа подкрепата си за Дания и ще спаси Гренландия като показа военната си мощ!

    Франция прати 15 войника
    Германия се записа с 13 военни
    А Малобритания успя да кандардиса 1!!! ЕДИН!!!

    Тръмп се е еразтреперил... от смях!

    14:46 16.01.2026

  • 5 Трол

    0 2 Отговор
    Русия разглежда Гренландия като част от Русия.

    15:06 16.01.2026

  • 6 Вие може да я разглеждате

    0 0 Отговор
    но бате Тръмп като ви пусне Украйна и вие ще го пуснете част от Гренландия нали.
    Когато двама много силни се да говорят всичко се превръща в шампанско и пари.......

    15:24 16.01.2026

  • 7 Днес в Днепропетровска област

    0 0 Отговор
    Службата за сигурност на Украйна e задържала ръководителя на районната Военномедицинска комисия, която е обвинена в издаване на фалшиви удостоверения за негодност на мъже да носят военна служба. Това е обявено от пресслужбата на СБУ на нейната Facebook страница. Разследването е установило, че Ръководителя е един от организаторите на схемата. Според делото, в замяна на подкупи тя заедно със съучастниците си са изготвяли медицински удостоверения за тези, които са били длъжни да отидат във военна служба на фронта, което им е помогнало да избегнат службата. Цената на услугите е започвала от 2,5 хиляди долара на лице. Документирани са повече от 20 случая за вземане на подкупи. По време на обиска на ръководителя на Военната комисия в местния териториален център за набиране персонал за войната са били открити и иззети над 300 хиляди долара в брой. В момента всички участници в схемана са обвинени и ги очаква до 10 години затвор с конфискация на имуществото. Прокуратурата е публикувала видео от даването на подкупи на ръководителя на Днепропетровската ВВК. Тайно видеонаблюдение и микрофони са били инсталирани в настолна лампа и полилей в офиса ѝ. Ръководителят на Военната комисия се казва Валентина Анисимовна Куриш. Тя заема тази позиция в Центъра за първична здравна грижа №3 в град Каменско (бивш Днепродзержинск).

    Коментиран от #9

    15:26 16.01.2026

  • 9 коко

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Днес в Днепропетровска област":

    Тези руски новости даже и руснаците не ги четат.Драга матрьошко ,тези сводки в България никого няма да направят патриот России че с радост да ви се надупи.Българите са умни хора,измисли нещо интересно!

    Коментиран от #12

    15:30 16.01.2026

  • 10 коко

    1 0 Отговор
    Драга Ели,
    Патко кухоглава, кого съм обидил че ми изтри коментара???

    15:31 16.01.2026

  • 11 коко песковский

    1 0 Отговор
    Тръмп е лош,пречи ни да направим Гренландска народна република!

    15:34 16.01.2026

  • 12 Наистина ще да е така

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "коко":

    много сте прави и ви вервам много, ако и вие си вервате. "Това е обявено от пресслужбата на СБУ на нейната Facebook страница."

    15:36 16.01.2026

