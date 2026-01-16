Русия разглежда Гренландия като част от Дания, заяви Песков

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия разглежда Гренландия като част от датската територия и определи ситуацията около сигурността на острова като „извънредна“ в контекста на международното право, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано тази седмица Москва осъди твърденията на Запада, че Русия и Китай представляват заплаха за Гренландия, като подчерта, че кризата показва двойните стандарти на западните сили, претендиращи за морално превъзходство.

Песков коментира и проявеното от Италия, Франция и Германия намерение да възобновят диалога по украинския въпрос с Русия, определяйки го като значителна промяна, която съответства на възгледите на Кремъл. Той добави, че Москва продължава разговорите със САЩ за постигане на мирно споразумение за Украйна, но не води подобни преговори с европейските правителства.

„Усилията на САЩ да определят политико-дипломатическа посока за украинското урегулиране съответстват на нашите интереси. Ценим работата на Вашингтон в този процес“, каза Песков, цитиран от ТАСС, във връзка с въпрос за надеждността на САЩ като партньор след събитията във Венецуела. Той подчерта, че Москва остава „отворена за преговори“.

Говорителят на Кремъл коментира и изказването на британската външна министърка Ивет Купър за „Политико“, че не вижда доказателства Русия да търси мир в Украйна. „Великобритания продължава да заема радикална позиция“, отбеляза Песков.

Той допълни, че Москва очаква посещението на пратеника на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, за обсъждане на мирни преговори, като дата за визитата все още не е определена.