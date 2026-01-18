Новини
The Telegraph: ВСУ ще обръщат хода на войната с наземни роботи вместо жива сила
The Telegraph: ВСУ ще обръщат хода на войната с наземни роботи вместо жива сила

18 Януари, 2026 10:34, обновена 18 Януари, 2026 10:46 2 226 104

DevDroid TW 12.7 не е по-голям от косачка за трева

The Telegraph: ВСУ ще обръщат хода на войната с наземни роботи вместо жива сила - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската страна активно използва дронове в отбрана, но в един от боевете, които води Трети армейски корпус на украинските въоръжени сили, беше използвано „секретно оръжие“ за отблъскване на атаки – наземен робот DevDroid TW 12.7, не по-голям от косачка за трева, въоръжен с картечница M2 Browning, съобщава The Telegraph.

Този дрон се управлява от войник на разстояние от 25 километра. Той може да преминава през неравен терен със скорост до 7 км/ч, използвайки автоматична система за насочване с изкуствен интелект или дистанционно управление.

Микола Зинкевич, командир на подразделение NC-13 от Трети армейски корпус на украинските въоръжени сили, което използва DevDroid TW 12.7, заяви, че роботът е отблъсквал атаки в продължение на 45 дни, без да бъде уцелван. Според него руската страна не е успяла да определи дали позициите са заети от наземен дрон, а не от войници. В същото време DevDroid TW 12.7 позволява защита на позиции, които обикновено изискват от три до шест войници, пише Telegraph.

„Такива превозни средства са нещо, което ще промени хода на бойните операции. Където има възможност да се замени жив войник с безпилотно наземно превозно средство, това трябва да се направи“, каза Зинкевич.

По време на разполагането си на неразкрити позиции, DevDroid TW 12.7 напускал поста си на всеки два дни за поддръжка и снабдяване от екипажа, който бил разположен на приблизително 4 км от линията на съприкосновение. Поддръжката включвала презареждане на батерията, а прибирането продължавало приблизително четири часа.

Зинкевич отбеляза, че NC-13, основан през септември 2025 г., се е фокусирал тази година върху „максимално ангажиране“ и по-широко използване на дронове както в отбранителни, така и в настъпателни операции.

Той каза, че наскоро е одобрено използването на други версии на дронове на фронтовата линия, включително две превозни средства, оборудвани с гранатомети. „Търсенето на тези системи е голямо. Роботите не кървят“, подчерта командирът на NC-13.

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски заяви по-рано, че Украйна възнамерява да достави 15 000 наземни робота за различни цели на войските до края 2025 г.

Украинската армия изпитва недостиг на персонал, както многократно отбелязват западните издания. Financial Times съобщи през ноември, че украинските власти не бързат да решават този проблем, като набират повече хора, а вместо това се стремят да увеличат броя на доброволците и да разчитат повече на елитни подразделения с дронове.

Руската армия също използва наземни роботи в бойни зони. Например, през лятото на 2025 г. наземният дрон „Крот-1“ беше използван за унищожаване на огневи позиции на украински войски близо до Дилеевка в Донецката народна република.

Разработени са и наземните дронове „Депеша“ и „Бъги“, които могат да преодоляват отбранителни бариери, и „Таралеж“, който може да унищожава бронирани машини. Разработена е и наземната роботизирана система (GRS) „Куриер“ – многоцелева, дистанционно управляема, верижна платформа, способна да изпълнява транспортни, разузнавателни и бойни задачи.


  • 1 Майор Мишев

    62 14 Отговор
    Ша им обърнат на руснаците .....я ,то жив хохохол вече почти не остана , ами щели били да връщат укрожриците на любовта от Европа та да подсилят ВСУ .

    10:49 18.01.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    70 13 Отговор
    Укрите са големи фенове на видео игрите и са тотално изтрщели заедно със западните си господари!

    Коментиран от #65, #81

    10:49 18.01.2026

  • 3 Джон Конър

    32 8 Отговор
    Смърт за Скайнет!

    10:49 18.01.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    64 11 Отговор
    Проектирана ли е за висока трева и храсти Да не стане като с контранаступа и перемогата

    10:50 18.01.2026

  • 5 Пич

    49 12 Отговор
    Аха......!!! Робота ще е един , и ще бъде надуваем ! А Зелю ще го носи в куфара и ще го побеждава в самотните си мигрантски обиколки около Украйна!!!

    10:50 18.01.2026

  • 6 хъхъ

    62 10 Отговор
    Киев е без ток и парно, но иначе украйната обръщала хода на войната - сигурни тия роботчета маршируват вече победоносно на Красная площадъ.

    Коментиран от #28

    10:50 18.01.2026

  • 7 Гръм и мълнии

    58 12 Отговор
    Такова "секретно оръжие" се използва от армиите по цял свят от ненам си колко години, а украинците, освен да обърнат з@дниците си и да бягат на 3апад на по-добри по3иции, друго няма да стане

    10:50 18.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Що бе

    40 10 Отговор
    укрите свършиха ли?

    10:51 18.01.2026

  • 11 баба яга

    44 7 Отговор
    "ВСУ ще обръщат хода на войната" - направих аналогия с "Дълго бяхме на ръба на пропастта, но сега направихме решителна крачка напред"

    10:51 18.01.2026

  • 12 дядо поп

    35 7 Отговор
    Да бе , да! Най много и вероятно ще обърнат и Одеса в торбата на Русия , това ще направят.

    10:52 18.01.2026

  • 13 Изобщо

    32 8 Отговор
    С наземни, подземни, подводни, надводни, все тая -404 у каналЯ.

    10:52 18.01.2026

  • 14 Вашето мнение

    37 11 Отговор
    Бухахахахахахаха, на тая глупост само розов пингвин би се вързал. Война се печели с войници, бинарни.

    Коментиран от #23

    10:52 18.01.2026

  • 15 евромощ

    35 7 Отговор
    Паради липса на войска ша борим Русия с роботи.Като Хитлер с мечта за обрат до край с решаващо оръжие.Ще започнем производство веднага след 5673г след новата ера.Сега инвестираме.

    10:52 18.01.2026

  • 16 дрон

    25 6 Отговор
    ах какая прелесть

    10:53 18.01.2026

  • 17 Големи

    29 5 Отговор
    Глупости.

    10:53 18.01.2026

  • 18 Ей,кво нещо!

    38 5 Отговор
    Едните атакуват с лопати и съдомиялни, другите с косачки за трева...пропагандата става все по-зле

    10:54 18.01.2026

  • 19 БеГемот

    9 6 Отговор
    Скоро машините ще ловят хора!....

    10:55 18.01.2026

  • 20 хора им пратете не роботи

    27 6 Отговор
    Опитват се да копират руснаците ма нещо издишат.

    10:55 18.01.2026

  • 21 Терминатор

    31 4 Отговор
    Гледането на филми ви прави за смях.

    10:57 18.01.2026

  • 22 Ще обръщат гробищата

    26 5 Отговор
    Поредните тъпи урко фашистки смешки

    Коментиран от #72

    10:58 18.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хе!

    10 17 Отговор
    Ай, спирайте са вече! Цял свят ви се смее! Циганите въртят кючеци, вие се биете, защото сте много загубен славянски етност! Има ли друг етност така да се напива и да е измислил игра като ,,руската рулетка"!? Хората са измислили шахмата, топката, тениса, танците, а те - да се напият и да стрелят по главата си с патрон в барабана на револвера да отбележат кой ще е късметлията! Това е в миналото, а днес играят руска рулетка с пистолет!

    Коментиран от #103

    10:58 18.01.2026

  • 25 Невероятно, но факт!

    27 4 Отговор
    Спирайте им интернета,че с тези електронни игри, тотално изтрещяха

    10:58 18.01.2026

  • 26 Аре, и бусифицираните явно привършват

    18 4 Отговор
    сега с наземни дронове ще се бият...😂🤣😂

    Коментиран от #84

    10:58 18.01.2026

  • 27 хихи

    19 4 Отговор
    ще има яко реконтрнастъпление в посока Киев

    10:58 18.01.2026

  • 28 хихи

    6 10 Отговор

    До коментар #6 от "хъхъ":

    е ще има и в Москва?! на марша на унизените

    11:00 18.01.2026

  • 29 Георги

    23 4 Отговор
    пак ли? Някои следи ли това кое оръжие по ред е, дето ще обръща войната? То не бяха чалинджъри, леопарди, абрамси, атакмс, сторм шадоу... Сега нова сламка.

    11:00 18.01.2026

  • 30 Свободен

    8 28 Отговор
    Украинците са на несравнимо по-високо образователно ниво от руснаците!
    Навремето в СССР те правеха космонавтиката и авиацията!
    Дори Корольов е украинец!
    Нищо добро не очаква окаяните руски войници изпратени да изгорят в Ада за да зарадват руските пияници пред телевизора, че уж са страховита сила!

    Коментиран от #34, #35, #39, #69, #104

    11:01 18.01.2026

  • 31 Нямаме войска вече

    17 4 Отговор
    Минаваме на роботи...

    11:01 18.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Руски колхозник

    12 7 Отговор
    Как да коментираш такава новина?🤣🤣🤣

    11:02 18.01.2026

  • 34 като те чета

    21 5 Отговор

    До коментар #30 от "Свободен":

    Ти си много умен.Сигурно си украинец.Затова сега сте супер.

    11:02 18.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Абе

    6 18 Отговор
    Русия се на...как в Украйна,уж велика сила а четири години не можа да превземе една Украйна,виж султана кво прави в Сирия ,за три часа превзема градовете

    Коментиран от #53

    11:04 18.01.2026

  • 37 Обръщане на резултата

    20 6 Отговор
    Това е като да кажеш "Ботев Враца ще обръща резултата 0:9 в 91-та минута срещу реал Мадрид с вкарването в игра на Валерката Божинов".

    11:05 18.01.2026

  • 38 Никой

    11 5 Отговор
    Хитлер не е успял.

    11:05 18.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ало, сайта?

    22 5 Отговор
    Може ли малко повече за това "Секретно оръжие"? Става ли за косене на трева в домашни условия?
    Колко коня е, има ли USB? Батерията колко време издържа? Имам карта за отстъпка от Практикер...важи ли?

    Коментиран от #48

    11:06 18.01.2026

  • 41 явно

    16 6 Отговор
    Укрите са на свършване....

    Коментиран от #43

    11:06 18.01.2026

  • 42 укро медиен предсм. гърч представя

    15 4 Отговор
    Последни конвулсии на украинската пропаганда..

    11:07 18.01.2026

  • 43 хубава новина

    8 4 Отговор

    До коментар #41 от "явно":

    Няма да липсват на никой нормален.

    11:08 18.01.2026

  • 44 БрЯх...!

    19 5 Отговор
    40 -тонното чудовище - ,,Абрамс" - нищо не направи,белким тая въшка обърне хода на войната...?!?!

    11:09 18.01.2026

  • 45 Укро-Бандер от калният окоп :

    12 5 Отговор
    ,,Ха дано...ама-надали...?!"

    11:11 18.01.2026

  • 46 Простият

    10 4 Отговор
    Пак ли ще обръщаме бе, аман вече, писна ми.

    Коментиран от #62

    11:11 18.01.2026

  • 47 Георги

    13 4 Отговор
    готова нарисувана държава. И в ЕС щеше да влезе ис Русия да поддържа отношения. Всичко си имаше - енергетика, индустрия, земеделие, корупция... Защо им трябваше това НАТО. Сега нито държава остана, нито хора, нито индустрия, нито земеделие, нито енергетика, нито икономика (тромб я взе на концесия)... Накрая май и НАТО няма да има. Естествено не трябваше да тормозят и Домбас, ама като слушат запада... Единственото, което спечелиха е, че... абе не се сещам ама сигирно са спечелили все нещо иначе защо да го прави зелю. Виж запада намаза доволно, и пари власт. "Диверсифицира" доста доставки, макар да не виждам смисъл да смениш един доставчик с друг и да твърдиш, че е диверсификация. Взе си Сирия, Венецуела, Палестина, може би и Иран, макар там още да не е сигурно.

    11:12 18.01.2026

  • 48 Хе!

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Ало, сайта?":

    Може! При липса на яко магаре може да оре градината и да изпълнява функциите на мъж в семейството!

    Коментиран от #90

    11:12 18.01.2026

  • 49 РОБОКОП

    10 4 Отговор
    ОТ ТОЛКО БОЙ УКРИТЕ ПРЕВЪРТЕА

    11:12 18.01.2026

  • 50 Хаха

    8 4 Отговор
    Хайде на новото мега, супер/дупер орУжие, на което се надяват да откърти поне парапет от Кримския мост!
    Така Хитлер "спечели" през 45-та с фау1 и фау2...

    11:13 18.01.2026

  • 51 Де бил

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Не трол ,а нормално ръзсъждаваш човек е.

    11:13 18.01.2026

  • 52 Отец Дионисий

    4 11 Отговор
    Трепането на руски орки е дело богоугодно.

    11:14 18.01.2026

  • 53 Никола Газдов

    10 6 Отговор

    До коментар #36 от "Абе":

    Русия може да превземе Украйна за 3 дена до последната педя.Но целите са други скъпа жългопаветке.Не ги разбираш още тия работи.Не се мъчи..

    Коментиран от #57

    11:14 18.01.2026

  • 54 Георги

    6 4 Отговор
    в някакъв момент трябва да спрат да обръщат хода на войната, че накрая все към тях я насочват

    11:15 18.01.2026

  • 55 Тагарев

    10 4 Отговор
    От вчера укринска делегация преговаря в Сащ.
    От там няма ли новини?

    Коментиран от #59

    11:15 18.01.2026

  • 56 Урконюзинформ

    10 4 Отговор
    Такива войни, само по филмите се обръщат. И то само по детските, супергеройските и фантастиките.

    11:15 18.01.2026

  • 57 Да де

    6 11 Отговор

    До коментар #53 от "Никола Газдов":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    Коментиран от #64, #66, #73, #74

    11:16 18.01.2026

  • 58 Мишел

    9 4 Отговор
    Ще...ще....ще ..... ще .. ..

    Ама не ще!

    11:17 18.01.2026

  • 59 не всичко е изгубено

    10 4 Отговор

    До коментар #55 от "Тагарев":

    Зеленски искал Гренландия.Щял да мести Украйна там.Затова е в САЩ.

    11:17 18.01.2026

  • 60 Хмм

    7 4 Отговор
    ще обърнат те, колкото англичаните ще си върнат колониалната империя, затова е и войната срещу Русия, всички империи аут, само Руската остана дори и след като даде пътя на хрантутниците от азиатските републики, Прибалтика и Украйна

    11:18 18.01.2026

  • 61 матю хари

    4 7 Отговор
    Браво! Тия машинки ще щурмуват подземията на Кремъл в търсене на ботоксовото диктаторче.

    Коментиран от #63, #70

    11:18 18.01.2026

  • 62 Мишел

    6 4 Отговор

    До коментар #46 от "Простият":

    Както и да обръща войната Украйна, голият й зад.ик все пред руската армия.

    11:20 18.01.2026

  • 63 до експерта

    8 4 Отговор

    До коментар #61 от "матю хари":

    Отивай в Украйна да помагаш на твойте хора че работата не е на добре.

    11:22 18.01.2026

  • 64 Фау 2 с ядрена бойна глава

    8 4 Отговор

    До коментар #57 от "Да де":

    Всъщност германците са имали "супер оръжия" към края на войната, но само на ниво проекти, чертежи и прототипи. Докато СССР са имали готови, още преди войната да започне. Примерно ракетни системи за залпов огън.

    11:22 18.01.2026

  • 65 Лука

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    До 1 и 2 защитавате вражески (рашистки)интереси добре че не е военно положение !

    11:22 18.01.2026

  • 66 Две главни Дъта

    6 4 Отговор

    До коментар #57 от "Да де":

    Кретенчето май си ти.

    11:23 18.01.2026

  • 67 Георги

    11 3 Отговор
    а защо им е сега да обръщат хода на войната, нали печелят, а Русия е загубила? Нищо не разбирам!

    Коментиран от #71

    11:23 18.01.2026

  • 68 Вече се вижда

    5 3 Отговор
    Западът ще си получи ядрената война, за която явно мечтае. Когато руснаците осъзнаят, че убиват руснаци, Лондон ще се изпари след 5 минути с все синьокръвната си и чернокожа измет, следват Мюнхен и Хамбург. Ако останалите не се кротнат, следват и те.

    11:25 18.01.2026

  • 69 Хаха

    10 3 Отговор

    До коментар #30 от "Свободен":

    Я ни ни светни какво толкова измислиха и сътвориха "великите" укроумове за периода от 1990 до 2022 г., като самостоятелна държава, извън Съветския съюз!? Напът са да се декомунизират, т.е. да останат без ток, вода, газ, отопление, без язовири, инфраструстура и заводи, всичко създадено по времето на СССР!

    11:25 18.01.2026

  • 70 Георги

    8 3 Отговор

    До коментар #61 от "матю хари":

    може и да не ти се вярва, но докато войнишки крак не стъпи на нечия земя то тя нито е превзета, нито е върната.

    11:26 18.01.2026

  • 71 лудницата е култ

    6 3 Отговор

    До коментар #67 от "Георги":

    Те тъй си дрънкат.Нормално е при тях.

    11:26 18.01.2026

  • 72 Путин е като хитлер но е в зародиш

    4 9 Отговор

    До коментар #22 от "Ще обръщат гробищата":

    Русия отговаря на почти всички критерии за ФАШИСТКА ДЪРЖАВА. Не спори а чети!

    11:27 18.01.2026

  • 73 ТЪЙ ДЕ!

    8 3 Отговор

    До коментар #57 от "Да де":

    Къде ти е Крим?!
    Къде са ти 30%,бивша Укро-Територия...?!

    11:27 18.01.2026

  • 74 Хаха

    7 3 Отговор

    До коментар #57 от "Да де":

    Да де, знаем че лева никога не е била твоя валута, небългарино...

    11:27 18.01.2026

  • 75 Хи хи хи

    6 3 Отговор
    С тиа "сенокосачки" най много да окосят малко трева та да нахранят усръинския доБитък преди да го пратят в скотобойната......

    11:28 18.01.2026

  • 76 az СВО Победа 80

    9 3 Отговор
    Оффф, амам тези пак ли щели да я "печелят" тази война???

    За кой път вече???
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #78, #82

    11:29 18.01.2026

  • 77 Д-р Марин Белчев

    4 3 Отговор
    Това е много, много лоша тенденция. Не защото ще спечели войната за Украйна. Засега роботите не заменят хора. Засега. Това, което става е следното: Войната на роботите е вече тук!

    Украйна използва бойни роботи, които стрелят по хора вместо хора. Това не е само тактика – това е сигнал за промяна:
    1. Роботите убиват, хората са „заменими“ не само във войната, но и в труда.
    2. Украйна е тестов полигон за модерни и непознати военни технологии.
    3. Машините променят отношението на обществата към труд и живот.
    4. Военно-промишления комплект и елитите печелят контрол и печалба. Обикновените хора губят.
    Лоша, но очаквана тенденция.

    Извод: Това не е просто ново оръжие. Това е нов начин на мислене – за война, труд и власт.

    Коментиран от #79, #101

    11:31 18.01.2026

  • 78 Хаха

    7 3 Отговор

    До коментар #76 от "az СВО Победа 80":

    Така де!
    Не помниш ли как през 22-ра година бодрите ингилизи, кравари и европейци призоваваха Киив да постигне "мир чрез сила" и да нанесе "стратегическо поражение" на Русия,останала сапо по сапьорски лопати и чипове от откраднати перални....

    11:33 18.01.2026

  • 79 Аронлс Шварценегер

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Д-р Марин Белчев":

    Ал би бак.От Холивуд за Киев.Пусни си и Седморката на Блейк.Да видиш как се телепортират украинските войници и какви космически кораби имат.

    11:34 18.01.2026

  • 80 Айдеее

    6 2 Отговор
    Почна новата перемога. А с предната, до къде я докарахме?

    11:35 18.01.2026

  • 81 Ердоган

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Операцията Call Of Duty Венецуела доказа, че западнете партньори на са силни в Холувуд, даже вече и Бързи и яростни ми се вижда реален след операцията във Венецуела

    11:36 18.01.2026

  • 82 Зеля клоунада пълна програма

    5 1 Отговор

    До коментар #76 от "az СВО Победа 80":

    Остави ги нека се посмеем малко с тях.

    11:36 18.01.2026

  • 83 Ха ХаХа

    5 1 Отговор
    ВСУ ще се обръща на заден ход към Русия

    11:37 18.01.2026

  • 84 Амчи те бусофицираните...

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Аре, и бусифицираните явно привършват":

    ...като ги закарат насила,като добитък на фронта,първата им работа е да дезертират ,при първият удобен случай...!

    11:40 18.01.2026

  • 85 чакаме големия обрат

    5 1 Отговор
    Няма ток,няма топло,няма вода...Имаме робот колкото сенокосачка.Сега вече победааааа....

    11:41 18.01.2026

  • 86 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    5 1 Отговор
    НАКЪДЕ ГО ОБРЪЩАТ ????
    КЪМ ОДЕСА ЛИ 😝😆🤣

    11:42 18.01.2026

  • 87 Джон Браунинг

    3 1 Отговор
    Това нещо на снимката е с размерите на малък трактор. Не че няма и такива косачки, но човек обикновено си представя косачката за трева като кутия с размери 40-50 см и височина 20-30 см. Манипулативната статия иска да внуши какво супер оръжие се крие в една обикновена косачка. Да, ама не! Картечницата Браунинг М2 с 50. калибър (12.7 мм) тежи над 60 кг с триногата и устройството за стабилизация. Познайте какво ще се случи още след първия изстрел, ако бъде монтирана на обикновена косачка. А като добавим и мунициите (един патрон тежи 19 г)...

    11:44 18.01.2026

  • 88 Георги

    5 1 Отговор
    те тея украинци все войната обръщат и все обърнати ходят

    Коментиран от #91

    11:44 18.01.2026

  • 89 робочип от пералня

    3 1 Отговор
    И ние като руснаците минаваме на тез работи дета хора не трябвали.

    11:46 18.01.2026

  • 90 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хе!":

    Тогава го купувам ,че в къщи сме само жени

    Коментиран от #100

    11:47 18.01.2026

  • 91 завъртя ми се главата

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Георги":

    Еми обръщат постоянно и бъркат посоките

    11:47 18.01.2026

  • 92 Ролан

    2 1 Отговор
    Явно укритие не са чували за съотношението "По един Ланцет за за всеки един Робот")))

    11:47 18.01.2026

  • 93 А уж беше

    1 4 Отговор
    Киев за три дня и всьо

    Коментиран от #97

    11:47 18.01.2026

  • 94 Планинец

    6 1 Отговор
    Аз да попитам, тази играчка като и свършат боиприпасите, повреме на боя, от къде ще ги вземе?

    Коментиран от #95

    11:47 18.01.2026

  • 95 след поръчка до 6 месеца идват

    3 3 Отговор

    До коментар #94 от "Планинец":

    От ЕС.....Плащат яко и става бързо.

    11:49 18.01.2026

  • 96 хахаха

    5 1 Отговор
    на всичките фенове на покрайна, които спят и сънуват поражението на Русия, искам да припомня един епизод от Индиана Джоунс...един чалмалия се зъбеше и размахмаше ятаган...Индиана Джоунс го погледа, погледа, па извади пищова и го гръмна...да не стане същото и с покрайнината...

    11:49 18.01.2026

  • 97 до припадък

    4 0 Отговор

    До коментар #93 от "А уж беше":

    Няма все.Има нон стоп бейби.

    11:50 18.01.2026

  • 98 Както байрактарите сигурно...

    6 1 Отговор
    Ей големи мозъци.

    11:51 18.01.2026

  • 99 Терминатор У

    6 1 Отговор
    Ясно. Пушечното месо свършва, а коалицията на лаещите не праща нов разходен материал.

    11:53 18.01.2026

  • 100 Ерген

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Ами":

    Нямаш някоя дъщеря за женене?

    11:54 18.01.2026

  • 101 АсанБГ

    2 3 Отговор

    До коментар #77 от "Д-р Марин Белчев":

    Доста доктори съм .....ал ,но пък още не съм загубил интерес , винаги съм искал да стана доктор но бяхме много бедни и нашите даже пари за дрехи и обувки нямаха ,па камо ли студент да стана . Дет се вика ако ти си новото зайче в клетката за експеримента ,па що да не пробвам и без това жината е бремменна за 6ти път ,па що да не та пробвам .

    12:09 18.01.2026

  • 102 Робота Федя

    0 0 Отговор
    ще ги унишожи!

    12:11 18.01.2026

  • 103 понеже си много НЕумен

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хе!":

    да си чувал че револвера също е пистолет? или това много сложно за твоите умствени възможности ? ти можеш да мислиш само как да запомниш движенията на кючека и до там повече информация неможеш да побереш …

    12:18 18.01.2026

  • 104 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Свободен":

    Май не правиш разлика между роден в окраината и украинец?И въобще много от историята на тия краища не са ви ясни и дори познати на вас,мили козячета.

    12:19 18.01.2026

