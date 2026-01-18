Украинската страна активно използва дронове в отбрана, но в един от боевете, които води Трети армейски корпус на украинските въоръжени сили, беше използвано „секретно оръжие“ за отблъскване на атаки – наземен робот DevDroid TW 12.7, не по-голям от косачка за трева, въоръжен с картечница M2 Browning, съобщава The Telegraph.

Този дрон се управлява от войник на разстояние от 25 километра. Той може да преминава през неравен терен със скорост до 7 км/ч, използвайки автоматична система за насочване с изкуствен интелект или дистанционно управление.

Микола Зинкевич, командир на подразделение NC-13 от Трети армейски корпус на украинските въоръжени сили, което използва DevDroid TW 12.7, заяви, че роботът е отблъсквал атаки в продължение на 45 дни, без да бъде уцелван. Според него руската страна не е успяла да определи дали позициите са заети от наземен дрон, а не от войници. В същото време DevDroid TW 12.7 позволява защита на позиции, които обикновено изискват от три до шест войници, пише Telegraph.

„Такива превозни средства са нещо, което ще промени хода на бойните операции. Където има възможност да се замени жив войник с безпилотно наземно превозно средство, това трябва да се направи“, каза Зинкевич.

По време на разполагането си на неразкрити позиции, DevDroid TW 12.7 напускал поста си на всеки два дни за поддръжка и снабдяване от екипажа, който бил разположен на приблизително 4 км от линията на съприкосновение. Поддръжката включвала презареждане на батерията, а прибирането продължавало приблизително четири часа.

Зинкевич отбеляза, че NC-13, основан през септември 2025 г., се е фокусирал тази година върху „максимално ангажиране“ и по-широко използване на дронове както в отбранителни, така и в настъпателни операции.

Той каза, че наскоро е одобрено използването на други версии на дронове на фронтовата линия, включително две превозни средства, оборудвани с гранатомети. „Търсенето на тези системи е голямо. Роботите не кървят“, подчерта командирът на NC-13.

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски заяви по-рано, че Украйна възнамерява да достави 15 000 наземни робота за различни цели на войските до края 2025 г.

Украинската армия изпитва недостиг на персонал, както многократно отбелязват западните издания. Financial Times съобщи през ноември, че украинските власти не бързат да решават този проблем, като набират повече хора, а вместо това се стремят да увеличат броя на доброволците и да разчитат повече на елитни подразделения с дронове.

Руската армия също използва наземни роботи в бойни зони. Например, през лятото на 2025 г. наземният дрон „Крот-1“ беше използван за унищожаване на огневи позиции на украински войски близо до Дилеевка в Донецката народна република.

Разработени са и наземните дронове „Депеша“ и „Бъги“, които могат да преодоляват отбранителни бариери, и „Таралеж“, който може да унищожава бронирани машини. Разработена е и наземната роботизирана система (GRS) „Куриер“ – многоцелева, дистанционно управляема, верижна платформа, способна да изпълнява транспортни, разузнавателни и бойни задачи.