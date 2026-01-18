The Telegraph: ВСУ ще обръщат хода на войната с наземни роботи вместо жива сила

Украинската страна активно използва дронове в отбрана, но в един от боевете, които води Трети армейски корпус на украинските въоръжени сили, беше използвано „секретно оръжие“ за отблъскване на атаки – наземен робот DevDroid TW 12.7, не по-голям от косачка за трева, въоръжен с картечница M2 Browning, съобщава The Telegraph.
Този дрон се управлява от войник на разстояние от 25 километра. Той може да преминава през неравен терен със скорост до 7 км/ч, използвайки автоматична система за насочване с изкуствен интелект или дистанционно управление.
Микола Зинкевич, командир на подразделение NC-13 от Трети армейски корпус на украинските въоръжени сили, което използва DevDroid TW 12.7, заяви, че роботът е отблъсквал атаки в продължение на 45 дни, без да бъде уцелван. Според него руската страна не е успяла да определи дали позициите са заети от наземен дрон, а не от войници. В същото време DevDroid TW 12.7 позволява защита на позиции, които обикновено изискват от три до шест войници, пише Telegraph.
„Такива превозни средства са нещо, което ще промени хода на бойните операции. Където има възможност да се замени жив войник с безпилотно наземно превозно средство, това трябва да се направи“, каза Зинкевич.
По време на разполагането си на неразкрити позиции, DevDroid TW 12.7 напускал поста си на всеки два дни за поддръжка и снабдяване от екипажа, който бил разположен на приблизително 4 км от линията на съприкосновение. Поддръжката включвала презареждане на батерията, а прибирането продължавало приблизително четири часа.
Зинкевич отбеляза, че NC-13, основан през септември 2025 г., се е фокусирал тази година върху „максимално ангажиране“ и по-широко използване на дронове както в отбранителни, така и в настъпателни операции.
Той каза, че наскоро е одобрено използването на други версии на дронове на фронтовата линия, включително две превозни средства, оборудвани с гранатомети. „Търсенето на тези системи е голямо. Роботите не кървят“, подчерта командирът на NC-13.
Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски заяви по-рано, че Украйна възнамерява да достави 15 000 наземни робота за различни цели на войските до края 2025 г.
Украинската армия изпитва недостиг на персонал, както многократно отбелязват западните издания. Financial Times съобщи през ноември, че украинските власти не бързат да решават този проблем, като набират повече хора, а вместо това се стремят да увеличат броя на доброволците и да разчитат повече на елитни подразделения с дронове.
Руската армия също използва наземни роботи в бойни зони. Например, през лятото на 2025 г. наземният дрон „Крот-1“ беше използван за унищожаване на огневи позиции на украински войски близо до Дилеевка в Донецката народна република.
Разработени са и наземните дронове „Депеша“ и „Бъги“, които могат да преодоляват отбранителни бариери, и „Таралеж“, който може да унищожава бронирани машини. Разработена е и наземната роботизирана система (GRS) „Куриер“ – многоцелева, дистанционно управляема, верижна платформа, способна да изпълнява транспортни, разузнавателни и бойни задачи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майор Мишев
10:49 18.01.2026
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #65, #81
10:49 18.01.2026
3 Джон Конър
10:49 18.01.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
10:50 18.01.2026
5 Пич
10:50 18.01.2026
6 хъхъ
Коментиран от #28
10:50 18.01.2026
7 Гръм и мълнии
10:50 18.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Що бе
10:51 18.01.2026
11 баба яга
10:51 18.01.2026
12 дядо поп
10:52 18.01.2026
13 Изобщо
10:52 18.01.2026
14 Вашето мнение
Коментиран от #23
10:52 18.01.2026
15 евромощ
10:52 18.01.2026
16 дрон
10:53 18.01.2026
17 Големи
10:53 18.01.2026
18 Ей,кво нещо!
10:54 18.01.2026
19 БеГемот
10:55 18.01.2026
20 хора им пратете не роботи
10:55 18.01.2026
21 Терминатор
10:57 18.01.2026
22 Ще обръщат гробищата
Коментиран от #72
10:58 18.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хе!
Коментиран от #103
10:58 18.01.2026
25 Невероятно, но факт!
10:58 18.01.2026
26 Аре, и бусифицираните явно привършват
Коментиран от #84
10:58 18.01.2026
27 хихи
10:58 18.01.2026
28 хихи
До коментар #6 от "хъхъ":е ще има и в Москва?! на марша на унизените
11:00 18.01.2026
29 Георги
11:00 18.01.2026
30 Свободен
Навремето в СССР те правеха космонавтиката и авиацията!
Дори Корольов е украинец!
Нищо добро не очаква окаяните руски войници изпратени да изгорят в Ада за да зарадват руските пияници пред телевизора, че уж са страховита сила!
Коментиран от #34, #35, #39, #69, #104
11:01 18.01.2026
31 Нямаме войска вече
11:01 18.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Руски колхозник
11:02 18.01.2026
34 като те чета
До коментар #30 от "Свободен":Ти си много умен.Сигурно си украинец.Затова сега сте супер.
11:02 18.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Абе
Коментиран от #53
11:04 18.01.2026
37 Обръщане на резултата
11:05 18.01.2026
38 Никой
11:05 18.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ало, сайта?
Колко коня е, има ли USB? Батерията колко време издържа? Имам карта за отстъпка от Практикер...важи ли?
Коментиран от #48
11:06 18.01.2026
41 явно
Коментиран от #43
11:06 18.01.2026
42 укро медиен предсм. гърч представя
11:07 18.01.2026
43 хубава новина
До коментар #41 от "явно":Няма да липсват на никой нормален.
11:08 18.01.2026
44 БрЯх...!
11:09 18.01.2026
45 Укро-Бандер от калният окоп :
11:11 18.01.2026
46 Простият
Коментиран от #62
11:11 18.01.2026
47 Георги
11:12 18.01.2026
48 Хе!
До коментар #40 от "Ало, сайта?":Може! При липса на яко магаре може да оре градината и да изпълнява функциите на мъж в семейството!
Коментиран от #90
11:12 18.01.2026
49 РОБОКОП
11:12 18.01.2026
50 Хаха
Така Хитлер "спечели" през 45-та с фау1 и фау2...
11:13 18.01.2026
51 Де бил
До коментар #23 от "Хаха":Не трол ,а нормално ръзсъждаваш човек е.
11:13 18.01.2026
52 Отец Дионисий
11:14 18.01.2026
53 Никола Газдов
До коментар #36 от "Абе":Русия може да превземе Украйна за 3 дена до последната педя.Но целите са други скъпа жългопаветке.Не ги разбираш още тия работи.Не се мъчи..
Коментиран от #57
11:14 18.01.2026
54 Георги
11:15 18.01.2026
55 Тагарев
От там няма ли новини?
Коментиран от #59
11:15 18.01.2026
56 Урконюзинформ
11:15 18.01.2026
57 Да де
До коментар #53 от "Никола Газдов":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
Коментиран от #64, #66, #73, #74
11:16 18.01.2026
58 Мишел
Ама не ще!
11:17 18.01.2026
59 не всичко е изгубено
До коментар #55 от "Тагарев":Зеленски искал Гренландия.Щял да мести Украйна там.Затова е в САЩ.
11:17 18.01.2026
60 Хмм
11:18 18.01.2026
61 матю хари
Коментиран от #63, #70
11:18 18.01.2026
62 Мишел
До коментар #46 от "Простият":Както и да обръща войната Украйна, голият й зад.ик все пред руската армия.
11:20 18.01.2026
63 до експерта
До коментар #61 от "матю хари":Отивай в Украйна да помагаш на твойте хора че работата не е на добре.
11:22 18.01.2026
64 Фау 2 с ядрена бойна глава
До коментар #57 от "Да де":Всъщност германците са имали "супер оръжия" към края на войната, но само на ниво проекти, чертежи и прототипи. Докато СССР са имали готови, още преди войната да започне. Примерно ракетни системи за залпов огън.
11:22 18.01.2026
65 Лука
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":До 1 и 2 защитавате вражески (рашистки)интереси добре че не е военно положение !
11:22 18.01.2026
66 Две главни Дъта
До коментар #57 от "Да де":Кретенчето май си ти.
11:23 18.01.2026
67 Георги
Коментиран от #71
11:23 18.01.2026
68 Вече се вижда
11:25 18.01.2026
69 Хаха
До коментар #30 от "Свободен":Я ни ни светни какво толкова измислиха и сътвориха "великите" укроумове за периода от 1990 до 2022 г., като самостоятелна държава, извън Съветския съюз!? Напът са да се декомунизират, т.е. да останат без ток, вода, газ, отопление, без язовири, инфраструстура и заводи, всичко създадено по времето на СССР!
11:25 18.01.2026
70 Георги
До коментар #61 от "матю хари":може и да не ти се вярва, но докато войнишки крак не стъпи на нечия земя то тя нито е превзета, нито е върната.
11:26 18.01.2026
71 лудницата е култ
До коментар #67 от "Георги":Те тъй си дрънкат.Нормално е при тях.
11:26 18.01.2026
72 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #22 от "Ще обръщат гробищата":Русия отговаря на почти всички критерии за ФАШИСТКА ДЪРЖАВА. Не спори а чети!
11:27 18.01.2026
73 ТЪЙ ДЕ!
До коментар #57 от "Да де":Къде ти е Крим?!
Къде са ти 30%,бивша Укро-Територия...?!
11:27 18.01.2026
74 Хаха
До коментар #57 от "Да де":Да де, знаем че лева никога не е била твоя валута, небългарино...
11:27 18.01.2026
75 Хи хи хи
11:28 18.01.2026
76 az СВО Победа 80
За кой път вече???
🤣🤣🤣
Коментиран от #78, #82
11:29 18.01.2026
77 Д-р Марин Белчев
Украйна използва бойни роботи, които стрелят по хора вместо хора. Това не е само тактика – това е сигнал за промяна:
1. Роботите убиват, хората са „заменими“ не само във войната, но и в труда.
2. Украйна е тестов полигон за модерни и непознати военни технологии.
3. Машините променят отношението на обществата към труд и живот.
4. Военно-промишления комплект и елитите печелят контрол и печалба. Обикновените хора губят.
Лоша, но очаквана тенденция.
Извод: Това не е просто ново оръжие. Това е нов начин на мислене – за война, труд и власт.
Коментиран от #79, #101
11:31 18.01.2026
78 Хаха
До коментар #76 от "az СВО Победа 80":Така де!
Не помниш ли как през 22-ра година бодрите ингилизи, кравари и европейци призоваваха Киив да постигне "мир чрез сила" и да нанесе "стратегическо поражение" на Русия,останала сапо по сапьорски лопати и чипове от откраднати перални....
11:33 18.01.2026
79 Аронлс Шварценегер
До коментар #77 от "Д-р Марин Белчев":Ал би бак.От Холивуд за Киев.Пусни си и Седморката на Блейк.Да видиш как се телепортират украинските войници и какви космически кораби имат.
11:34 18.01.2026
80 Айдеее
11:35 18.01.2026
81 Ердоган
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Операцията Call Of Duty Венецуела доказа, че западнете партньори на са силни в Холувуд, даже вече и Бързи и яростни ми се вижда реален след операцията във Венецуела
11:36 18.01.2026
82 Зеля клоунада пълна програма
До коментар #76 от "az СВО Победа 80":Остави ги нека се посмеем малко с тях.
11:36 18.01.2026
83 Ха ХаХа
11:37 18.01.2026
84 Амчи те бусофицираните...
До коментар #26 от "Аре, и бусифицираните явно привършват":...като ги закарат насила,като добитък на фронта,първата им работа е да дезертират ,при първият удобен случай...!
11:40 18.01.2026
85 чакаме големия обрат
11:41 18.01.2026
86 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
КЪМ ОДЕСА ЛИ 😝😆🤣
11:42 18.01.2026
87 Джон Браунинг
11:44 18.01.2026
88 Георги
Коментиран от #91
11:44 18.01.2026
89 робочип от пералня
11:46 18.01.2026
90 Ами
До коментар #48 от "Хе!":Тогава го купувам ,че в къщи сме само жени
Коментиран от #100
11:47 18.01.2026
91 завъртя ми се главата
До коментар #88 от "Георги":Еми обръщат постоянно и бъркат посоките
11:47 18.01.2026
92 Ролан
11:47 18.01.2026
93 А уж беше
Коментиран от #97
11:47 18.01.2026
94 Планинец
Коментиран от #95
11:47 18.01.2026
95 след поръчка до 6 месеца идват
До коментар #94 от "Планинец":От ЕС.....Плащат яко и става бързо.
11:49 18.01.2026
96 хахаха
11:49 18.01.2026
97 до припадък
До коментар #93 от "А уж беше":Няма все.Има нон стоп бейби.
11:50 18.01.2026
98 Както байрактарите сигурно...
11:51 18.01.2026
99 Терминатор У
11:53 18.01.2026
100 Ерген
До коментар #90 от "Ами":Нямаш някоя дъщеря за женене?
11:54 18.01.2026
101 АсанБГ
До коментар #77 от "Д-р Марин Белчев":Доста доктори съм .....ал ,но пък още не съм загубил интерес , винаги съм искал да стана доктор но бяхме много бедни и нашите даже пари за дрехи и обувки нямаха ,па камо ли студент да стана . Дет се вика ако ти си новото зайче в клетката за експеримента ,па що да не пробвам и без това жината е бремменна за 6ти път ,па що да не та пробвам .
12:09 18.01.2026
102 Робота Федя
12:11 18.01.2026
103 понеже си много НЕумен
До коментар #24 от "Хе!":да си чувал че револвера също е пистолет? или това много сложно за твоите умствени възможности ? ти можеш да мислиш само как да запомниш движенията на кючека и до там повече информация неможеш да побереш …
12:18 18.01.2026
104 Сандо
До коментар #30 от "Свободен":Май не правиш разлика между роден в окраината и украинец?И въобще много от историята на тия краища не са ви ясни и дори познати на вас,мили козячета.
12:19 18.01.2026