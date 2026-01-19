Украинската делегация е провела редица срещи в рамките на Световния икономически форум в Давос

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи, че водена от него делегация е провела редица срещи в рамките на Световния икономически форум в Давос, предаде Укринформ.
"Работим в Давос. Заедно с Давид Арахамия (председател на парламентарната група на партията "Слуга на народа“ – бел. ред. ) и Олександър Камишин (съветник президента Володимир Зеленски – бел.ред.) се срещнахме с колеги от "БлекРок“ (BlackRock) – една от най-големите американски инвестиционни компании в света, която е ангажирана с плановете за възстановяването на Украйна и нейната икономика“, написа Умеров във Фейсбук.
Той отбеляза, че се е срещнал и с премиерите на Норвегия и Катар - Юнас Гар Стьоре и шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани.
Освен това имахме преговори с американските ни партньори Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Основните теми бяха икономическото развитие, възстановяването след войната и гаранциите за сигурност, добави секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.
"Информирахме партньорите ни за поредните руски обстрели на гражданската инфраструктура, по-специално за ситуацията в Киев, където заради ударите милиони хора останаха без ток и отопление. Продължаваме да работим с партньорите ни, съчетавайки защитата на страната днес с подготовката на основата за нейното възстановяване утре", обобщи Умеров.
1 войната на хамерика и тату
Коментиран от #10
05:43 19.01.2026
3 Владимир Путин, президент
Руския план предвижда още 450 000 руски военослужещи да заминат за Pyccкий мир в близките один два года 😁👍
05:54 19.01.2026
5 Тоя
06:03 19.01.2026
8 И Украйна бомби Путин
06:25 19.01.2026
10 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #1 от "войната на хамерика и тату":Путин изпълни чинно. Сега бомбят и....Путин с американско оръжие.
06:29 19.01.2026
11 Анонимен
06:35 19.01.2026
13 Фен
Коментиран от #14, #19
06:42 19.01.2026
15 Механик
И това, вашето не са преговори, а разговори и почти по нищо не се различават от разговорите на чахка в кварталното кръчме. Преговори може да има само когато и двете страни присъстват.
07:06 19.01.2026
17 И да врякате, бандеровци, и да врещите в
07:13 19.01.2026
19 Европеец
До коментар #13 от "Фен":Те показаха, че са глупави мазохисти..... В Минск подписаха и зеления отказа да ги спазва..... В Париж зеления се смееш когато Путин говореше за необходимостта от спазването на договорено то в Минск.....в Истанбул се договарихана чернова зеления пак се отказа от мир.... Та сега до си носи последствията..... Не съжалявам наглите и глупави украинци, които са на тъмно и студено и тия, които гинат на фронта-да се разправят със зеления клоун.... ....
07:15 19.01.2026
20 Кога ще пуснете тока и водата
07:16 19.01.2026
21 Въобще не ми е жал за
07:17 19.01.2026
22 Да мрат бандеровците
07:18 19.01.2026
23 Долу нацисткия режим
07:18 19.01.2026
24 Папата
07:19 19.01.2026
25 Направо ,, прекрасно”
07:20 19.01.2026
26 Лавров
Коментиран от #31
07:25 19.01.2026
27 Мишел
07:36 19.01.2026
28 фАНТОМасс
07:57 19.01.2026
29 Аоо
08:03 19.01.2026
30 името на ВИМЕТО
08:19 19.01.2026
31 Купонджия
До коментар #26 от "Лавров":Дано поне си прекарат добре в Давос!
Пък после както винаги, ще намерят друго място за да си продължат купона!
08:28 19.01.2026
32 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #38
08:39 19.01.2026
33 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
08:39 19.01.2026
34 Лудия козел
08:39 19.01.2026
35 Пийпинг ТОМ
08:39 19.01.2026
36 Дядо Мраз
Необяснимо ! Нямаше ли при тях умни и прозорливи хора , които да могат да ПРОВИДЯТ какво ще последва от дразненето на руския мечок ?
И сега се чудят - вижте какво стана !
Коментиран от #39
08:44 19.01.2026
37 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
Байдънчо и Джонсъна сега ги няма , почиват си нейде и живеят охолно. А ПОСЛЕДИЦИТЕ на кого оставиха ?
09:15 19.01.2026
38 Фидел
До коментар #32 от "Лудия козел":А у нас какво наричаме БОЙКОВИЗЪМ ? Байганьовщинската хамелеонщина ли ?
09:17 19.01.2026
39 Точката
До коментар #36 от "Дядо Мраз":Господството е западното съществуване. Те друго не признават. А Русия отказа да се подчини. Това не се прощава. И е въпрос на живот и смърт и за Запада. Примерът е заразителен. Още им държи влага социализма като световна система. А също необвързаните държави.
09:41 19.01.2026
40 Хи хи хи
/снимката горе/
10:02 19.01.2026
41 хаспелге
04:51 22.01.2026