Украинската делегация е провела редица срещи в рамките на Световния икономически форум в Давос

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи, че водена от него делегация е провела редица срещи в рамките на Световния икономически форум в Давос, предаде Укринформ.



"Работим в Давос. Заедно с Давид Арахамия (председател на парламентарната група на партията "Слуга на народа“ – бел. ред. ) и Олександър Камишин (съветник президента Володимир Зеленски – бел.ред.) се срещнахме с колеги от "БлекРок“ (BlackRock) – една от най-големите американски инвестиционни компании в света, която е ангажирана с плановете за възстановяването на Украйна и нейната икономика“, написа Умеров във Фейсбук.



Той отбеляза, че се е срещнал и с премиерите на Норвегия и Катар - Юнас Гар Стьоре и шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани.



Освен това имахме преговори с американските ни партньори Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Основните теми бяха икономическото развитие, възстановяването след войната и гаранциите за сигурност, добави секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.



"Информирахме партньорите ни за поредните руски обстрели на гражданската инфраструктура, по-специално за ситуацията в Киев, където заради ударите милиони хора останаха без ток и отопление. Продължаваме да работим с партньорите ни, съчетавайки защитата на страната днес с подготовката на основата за нейното възстановяване утре", обобщи Умеров.

