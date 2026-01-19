Новини
Свят »
Украйна »
Украинската делегация е провела редица срещи в рамките на Световния икономически форум в Давос
  Тема: Украйна

Украинската делегация е провела редица срещи в рамките на Световния икономически форум в Давос

19 Януари, 2026 05:26, обновена 22 Януари, 2026 04:47 3 793 41

  • вадим пристайко-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Работим, заяви главният преговарящ Рустем Умеров

Украинската делегация е провела редица срещи в рамките на Световния икономически форум в Давос - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи, че водена от него делегация е провела редица срещи в рамките на Световния икономически форум в Давос, предаде Укринформ.

"Работим в Давос. Заедно с Давид Арахамия (председател на парламентарната група на партията "Слуга на народа“ – бел. ред. ) и Олександър Камишин (съветник президента Володимир Зеленски – бел.ред.) се срещнахме с колеги от "БлекРок“ (BlackRock) – една от най-големите американски инвестиционни компании в света, която е ангажирана с плановете за възстановяването на Украйна и нейната икономика“, написа Умеров във Фейсбук.

Той отбеляза, че се е срещнал и с премиерите на Норвегия и Катар - Юнас Гар Стьоре и шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани.

Освен това имахме преговори с американските ни партньори Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Основните теми бяха икономическото развитие, възстановяването след войната и гаранциите за сигурност, добави секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

"Информирахме партньорите ни за поредните руски обстрели на гражданската инфраструктура, по-специално за ситуацията в Киев, където заради ударите милиони хора останаха без ток и отопление. Продължаваме да работим с партньорите ни, съчетавайки защитата на страната днес с подготовката на основата за нейното възстановяване утре", обобщи Умеров.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 войната на хамерика и тату

    29 4 Отговор
    така желана от вас еврейските подлоги

    Коментиран от #10

    05:43 19.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Владимир Путин, президент

    8 35 Отговор
    Глупасти...
    Руския план предвижда още 450 000 руски военослужещи да заминат за Pyccкий мир в близките один два года 😁👍

    05:54 19.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тоя

    30 1 Отговор
    Пристайко що не вземе да пристане на Зеления клоун !

    06:03 19.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Украйна бомби Путин

    4 19 Отговор
    Не му цепи басма.

    06:25 19.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Байдън разпореди война в Украйна

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "войната на хамерика и тату":

    Путин изпълни чинно. Сега бомбят и....Путин с американско оръжие.

    06:29 19.01.2026

  • 11 Анонимен

    19 0 Отговор
    Човекът не е добре!

    06:35 19.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фен

    38 0 Отговор
    Трябваше да подпишете в Истанбул. Щеше да ви остане и държава, и хора. Сега ще загубите и Одеса.

    Коментиран от #14, #19

    06:42 19.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Механик

    32 0 Отговор
    Ако щете и на Марс преговаряйте. Руснаците ще си ви дъндят както си искат и ще вземат каквото си искат.
    И това, вашето не са преговори, а разговори и почти по нищо не се различават от разговорите на чахка в кварталното кръчме. Преговори може да има само когато и двете страни присъстват.

    07:06 19.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И да врякате, бандеровци, и да врещите в

    25 0 Отговор
    безсилна ярост, прецакаха ви, вдигайте бялото знаме, бесете Зеления и прекратете агонията.

    07:13 19.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Европеец

    31 0 Отговор

    До коментар #13 от "Фен":

    Те показаха, че са глупави мазохисти..... В Минск подписаха и зеления отказа да ги спазва..... В Париж зеления се смееш когато Путин говореше за необходимостта от спазването на договорено то в Минск.....в Истанбул се договарихана чернова зеления пак се отказа от мир.... Та сега до си носи последствията..... Не съжалявам наглите и глупави украинци, които са на тъмно и студено и тия, които гинат на фронта-да се разправят със зеления клоун.... ....

    07:15 19.01.2026

  • 20 Кога ще пуснете тока и водата

    15 1 Отговор
    в Киев?!

    07:16 19.01.2026

  • 21 Въобще не ми е жал за

    17 0 Отговор
    гадните бандеровци!

    07:17 19.01.2026

  • 22 Да мрат бандеровците

    15 0 Отговор
    дреме ми на фара за тях.

    07:18 19.01.2026

  • 23 Долу нацисткия режим

    18 0 Отговор
    в Киев!!!

    07:18 19.01.2026

  • 24 Папата

    19 0 Отговор
    Бялото знаме!

    07:19 19.01.2026

  • 25 Направо ,, прекрасно”

    19 0 Отговор
    Военен натиск от Русия и икономически от западните корпорации. В Давос украинската делегация ще бъде информирана какви икономически условия трябва да приеме,няма да преговаря.

    07:20 19.01.2026

  • 26 Лавров

    16 0 Отговор
    Благодарим за новината! И успех!

    Коментиран от #31

    07:25 19.01.2026

  • 27 Мишел

    16 0 Отговор
    Умеров опитва да уговори САЩ да гарантират мира за губещата войната Украйна. Изцяло загубена работа- никой не дава гаранция срещу ядрена сила.

    07:36 19.01.2026

  • 28 фАНТОМасс

    13 0 Отговор
    Все по скъпи и луксозни места ходят да преговарят ! Кой ли ги плаща ? Ние ли ?

    07:57 19.01.2026

  • 29 Аоо

    11 0 Отговор
    Никой не ги бръсне тия за нищо, само разходи. Единствената причина да се размотават по преговори е, да се залъгва и отслабва Русия. Ама щом Русия позволява-нейна си работа.

    08:03 19.01.2026

  • 30 името на ВИМЕТО

    8 0 Отговор
    Не е лесно да се преговаря по места като Давос - Швейцария ! И там е студено , снежно , планинско !

    08:19 19.01.2026

  • 31 Купонджия

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Лавров":

    Дано поне си прекарат добре в Давос!
    Пък после както винаги, ще намерят друго място за да си продължат купона!

    08:28 19.01.2026

  • 32 Лудия козел

    10 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #38

    08:39 19.01.2026

  • 33 Лудия козел

    4 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    08:39 19.01.2026

  • 34 Лудия козел

    6 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    08:39 19.01.2026

  • 35 Пийпинг ТОМ

    7 0 Отговор
    А бОЙКО и дЕЛЯН къде ли преговарят , когато си делят България помежду си ?

    08:39 19.01.2026

  • 36 Дядо Мраз

    12 0 Отговор
    Войната е лошо нещо ! Защо тогава целия западен свят я искаше и се стремеше към нея ? Защо с неистово желание избутваха Русия в ъгъла и подкокоросваха Украйна ?
    Необяснимо ! Нямаше ли при тях умни и прозорливи хора , които да могат да ПРОВИДЯТ какво ще последва от дразненето на руския мечок ?
    И сега се чудят - вижте какво стана !

    Коментиран от #39

    08:44 19.01.2026

  • 37 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    5 0 Отговор
    Байдъна и Борко Джонсън подпалиха този пожар , сега КОЙ ще го гаси ? Няма да е нашия пожарникар , макар че и той иска БАРАБАР ПЕТКО/БОЙКО С МЪЖЕТЕ !
    Байдънчо и Джонсъна сега ги няма , почиват си нейде и живеят охолно. А ПОСЛЕДИЦИТЕ на кого оставиха ?

    09:15 19.01.2026

  • 38 Фидел

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Лудия козел":

    А у нас какво наричаме БОЙКОВИЗЪМ ? Байганьовщинската хамелеонщина ли ?

    09:17 19.01.2026

  • 39 Точката

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дядо Мраз":

    Господството е западното съществуване. Те друго не признават. А Русия отказа да се подчини. Това не се прощава. И е въпрос на живот и смърт и за Запада. Примерът е заразителен. Още им държи влага социализма като световна система. А също необвързаните държави.

    09:41 19.01.2026

  • 40 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    Какво УдОхУтворено лице


    /снимката горе/

    10:02 19.01.2026

  • 41 хаспелге

    0 0 Отговор
    РЕДИЦАта бомби продължават да убиват .

    04:51 22.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания