Гръцкото правителство и фермерите подновяват диалога след седмици на протести

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис ще проведе днес нов кръг от преговори с 25 представители на земеделския сектор, които настояват за компенсации за пропуснати доходи, забавени субсидии и допълнителни мерки за подкрепа. Това съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, предава БТА.

Срещата се състои след седмици на фермерски протести, по време на които земеделците блокираха ключови пътни артерии с трактори. По-рано тази седмица Мицотакис вече се срещна с фермерски комитет в резиденцията „Максимос“, където даде индикации за възможни подобрения на действащите механизми за подпомагане, особено по отношение на разходите за електроенергия и горива.

За днешните разговори правителството е поставило ясно условие - всички трактори да бъдат изтеглени от пътищата, а митническите пунктове да продължат да функционират без прекъсване.

Освен основните 25 участници, в срещата ще се включат и шестима фермерски представители като наблюдатели. Тяхната задача е впоследствие да информират земеделските общности на местни събрания, където ще се решава дали протестните действия да продължат.

Към момента движението по магистралата Солун-Атина е възстановено, като тракторите са разположени встрани от платното. Автомагистралата „Егнатия Одос“ и митническите служби също работят нормално.

Фермерите от Северна Гърция, които участваха в блокадите, са провели продължителни разговори в събота вечерта и са се обединили около общ списък с искания. Очаква се те да настояват за намаляване на производствените разходи, обезщетения за загубени доходи на земеделци и животновъди, както и за мерки срещу разпространението на болести по животните, след като вече са били унищожени над 400 000 глави добитък.

В района на Никея, в Тесалия, надлезът на магистралата остава отворен за движение от няколко дни и осигурява алтернативен маршрут за пътуващите между Атина и Солун. Въпреки това основната блокада продължава да бъде затворена заради големия брой паркирани трактори, като пътната полиция аргументира решението си със съображения за безопасност.

Фермерите от Тесалия, които ще бъдат представлявани днес от десет души, настояват за компенсации за провалени реколти, включително памук и пшеница, както и за освобождаване от акциз върху горивата.