Казахстан се присъединява към новия Съвет за мир за Газа

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев е приел поканата на американския президент Доналд Тръмп да стане част от новосъздадения Съвет за мир, насочен към ситуацията в ивицата Газа, съобщава Ройтерс, позовавайки се на казахстанското издание "Тенгри". Прессекретарят на президента, Руслан Желдибай, потвърждава информацията, предава БТА.

Според Ройтерс, Съветът за мир ще бъде ръководен пожизнено от Тръмп. Първоначалната му цел е да се съсредоточи върху израелско-палестинския конфликт в Газа, но в дългосрочен план плановете включват и други регионални конфликти.

Руслан Желдибай уточни, че Казахстан е сред държавите-основателки на Съвета и че Токаев е изпратил писмо до президента на САЩ, в което изразява искрена благодарност и потвърждава готовността на страната да се включи в новата международна инициатива.