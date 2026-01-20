Унгарското правителство е започнало систематична проверка на правомощията на ЕС

Унгарското правителство е започнало систематична проверка на правомощията на Европейския съюз, заяви министърът по европейските въпроси Янош Бока по време на конференция в Будапеща, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
По думите му тази проверка е необходима заради "прикритото разширяване" на правомощията на ЕС. "Това е въпрос на суверенитет", подчерта Бока, като изтъкна, че Европейският съюз е изграден върху принципа държавите членки сами да решават в кои области желаят да си сътрудничат чрез общите институции. "Когато решенията се изземват от ръцете на държавите членки, националният суверенитет се подкопава сериозно", допълни той.
Министърът посочи, че правото на ЕС все по-силно навлиза в области като образованието, културата и семейната политика, а действащите защитни механизми не работят ефективно, поради което са нужни нови решения и инструменти.
Според Бока целта на започналата проверка е да се разкрие именно това "прикрито разширяване" на правомощията на ЕС в области като икономическата политика, енергетиката, миграцията, върховенството на закона, образованието, културата и семейната политика.
Освен това анализът ще търси обяснение защо съществуващите механизми на ЕС за защита на правомощията на държавите членки не функционират на практика.
1 ЕС е като бившия
Коментиран от #4, #8
20:19 20.01.2026
2 Крайно време
20:20 20.01.2026
3 Юрист
Коментиран от #5
20:21 20.01.2026
4 По време на
До коментар #1 от "ЕС е като бившия":Социализма поне не плащахме въглеродни квоти. Тия напълно ни набраха лайката!
20:22 20.01.2026
5 Друг юрист
До коментар #3 от "Юрист":Този "съюз" беше създаден при съвсем други условия. Все едно жена да встъпи в брак, но след време да се окаже, че според младоженеца е длъжна да спи с брат му, баща му и чичо му.
Коментиран от #11
20:24 20.01.2026
6 Спецназ
рИвете, НАЛИ? Ама били ви се месили в енергетиката и селското и там какво-
ами да- ТАПИ Маджари- само един рев и лапане на евросредства.
ЩО не кажете вие унгарците въобще пари внасяте ли в ЕС?? А?
Писна ми , Баце на У.Я от тия и от гръците, заклевам се!!
20:26 20.01.2026
7 Ха-ха
20:27 20.01.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "ЕС е като бившия":Заглавието ми харесва, коментарът ти съчетан с никати е грешен..... Социализма беше втория златен век на България, дори и с грешките които бяха допуснати....
Коментиран от #10
20:31 20.01.2026
9 Замфир
20:36 20.01.2026
10 Анонимен
До коментар #8 от "Европеец":Не лъжи:
По времето на Соца. обраха земите на българските селяни и ги натикаха да работят в колхозите - ТКЗС. на не своя земя!
20:41 20.01.2026
11 Юрист
До коментар #5 от "Друг юрист":Прочети коментар 3.Коментар три.
20:43 20.01.2026
12 Не,че нещо, ама...
20:43 20.01.2026
13 Анонимен
Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!
20:43 20.01.2026
14 Правилно
20:45 20.01.2026
15 Анонимен
21:04 20.01.2026