Новини
Свят »
Унгария »
Унгарското правителство е започнало систематична проверка на правомощията на ЕС

Унгарското правителство е започнало систематична проверка на правомощията на ЕС

20 Януари, 2026 20:14 1 153 15

  • виктор орбан-
  • янош бока-
  • ес-
  • унгария

Министърът посочи, че правото на ЕС все по-силно навлиза в области като образованието, културата и семейната политика

Унгарското правителство е започнало систематична проверка на правомощията на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарското правителство е започнало систематична проверка на правомощията на Европейския съюз, заяви министърът по европейските въпроси Янош Бока по време на конференция в Будапеща, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

По думите му тази проверка е необходима заради "прикритото разширяване" на правомощията на ЕС. "Това е въпрос на суверенитет", подчерта Бока, като изтъкна, че Европейският съюз е изграден върху принципа държавите членки сами да решават в кои области желаят да си сътрудничат чрез общите институции. "Когато решенията се изземват от ръцете на държавите членки, националният суверенитет се подкопава сериозно", допълни той.

Министърът посочи, че правото на ЕС все по-силно навлиза в области като образованието, културата и семейната политика, а действащите защитни механизми не работят ефективно, поради което са нужни нови решения и инструменти.

Според Бока целта на започналата проверка е да се разкрие именно това "прикрито разширяване" на правомощията на ЕС в области като икономическата политика, енергетиката, миграцията, върховенството на закона, образованието, културата и семейната политика.

Освен това анализът ще търси обяснение защо съществуващите механизми на ЕС за защита на правомощията на държавите членки не функционират на практика.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕС е като бившия

    25 5 Отговор
    социализъм.

    Коментиран от #4, #8

    20:19 20.01.2026

  • 2 Крайно време

    34 1 Отговор
    Беше! Псевдодемокрацията в ЕС смаза напълно националните държави!

    20:20 20.01.2026

  • 3 Юрист

    6 32 Отговор
    Унгария ,това е съюз. Като не си доволна, на пуснете съюза.

    Коментиран от #5

    20:21 20.01.2026

  • 4 По време на

    31 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕС е като бившия":

    Социализма поне не плащахме въглеродни квоти. Тия напълно ни набраха лайката!

    20:22 20.01.2026

  • 5 Друг юрист

    30 1 Отговор

    До коментар #3 от "Юрист":

    Този "съюз" беше създаден при съвсем други условия. Все едно жена да встъпи в брак, но след време да се окаже, че според младоженеца е длъжна да спи с брат му, баща му и чичо му.

    Коментиран от #11

    20:24 20.01.2026

  • 6 Спецназ

    3 29 Отговор
    Когато получавате всяка година милиарди помощи от ЕС не

    рИвете, НАЛИ? Ама били ви се месили в енергетиката и селското и там какво-

    ами да- ТАПИ Маджари- само един рев и лапане на евросредства.

    ЩО не кажете вие унгарците въобще пари внасяте ли в ЕС?? А?

    Писна ми , Баце на У.Я от тия и от гръците, заклевам се!!

    20:26 20.01.2026

  • 7 Ха-ха

    2 22 Отговор
    Пътника Тупан Орбан.

    20:27 20.01.2026

  • 8 Европеец

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЕС е като бившия":

    Заглавието ми харесва, коментарът ти съчетан с никати е грешен..... Социализма беше втория златен век на България, дори и с грешките които бяха допуснати....

    Коментиран от #10

    20:31 20.01.2026

  • 9 Замфир

    11 0 Отговор
    Та точно затова ЕСто беше създадено за централен контрол на масите. Ние както обикновенно първи се бутаме да се харесаме на госпордарите. Ние сме без гръбнак и така ще бъде. Полша Чехия Унгария Словакия и дори Румъния си имат гръбнак но кой да види.

    20:36 20.01.2026

  • 10 Анонимен

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Не лъжи:

    По времето на Соца. обраха земите на българските селяни и ги натикаха да работят в колхозите - ТКЗС. на не своя земя!

    20:41 20.01.2026

  • 11 Юрист

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Друг юрист":

    Прочети коментар 3.Коментар три.

    20:43 20.01.2026

  • 12 Не,че нещо, ама...

    3 0 Отговор
    Нашето си е наше,а чуждото...общо.

    20:43 20.01.2026

  • 13 Анонимен

    1 5 Отговор
    Евгения Влахова
    Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
    Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
    Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
    Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!

    20:43 20.01.2026

  • 14 Правилно

    4 0 Отговор
    Германия си създаде 4ти райх. Няма не искам няма недей. Урсула и още няколко души управляват цяла Европа незнайно за чии интереси. То не бяха Истанбулска конвенция, то не бяха въглеродни емисии, забрана на ДВГ , земеделски квоти и т.н. Върха бяха Ковид ваксините които станаха задължителни въпреки доказаната неефективност и съмненията в странични ефекти. А после и поръчването по 10 на глава от населението. Последното е наливането на чужди пари в Украйна и отрязването на жизнено важни суровини. А също и измислените борси за енергия, благодарение на които всичко поскъпна.

    20:45 20.01.2026

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    Под руско ръководство страната ни се озовава в изолация и икономически изостава внедрявайки стари руски технологии, които пък са стари западни от времето преди ВСВ, а някои и по-стари. Има още много да се пише, като това, че през 1962г 22 т злато отиват на съхранение в Русия и там си остават и до днес. Къде е братството и приятелството? С какво сме заслужили това отношение на Русия?... нападнали ли сме ги? земя ли сме им взели или пък нещо друго??? Кажете. Къде видяхте нещо добро, освен това, че тогава бяхме млади и копахме като ученици на бригади, понеже нямаше кой да работи по ТКЗС!

    21:04 20.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания