Унгарското правителство е започнало систематична проверка на правомощията на ЕС

Унгарското правителство е започнало систематична проверка на правомощията на Европейския съюз, заяви министърът по европейските въпроси Янош Бока по време на конференция в Будапеща, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

По думите му тази проверка е необходима заради "прикритото разширяване" на правомощията на ЕС. "Това е въпрос на суверенитет", подчерта Бока, като изтъкна, че Европейският съюз е изграден върху принципа държавите членки сами да решават в кои области желаят да си сътрудничат чрез общите институции. "Когато решенията се изземват от ръцете на държавите членки, националният суверенитет се подкопава сериозно", допълни той.

Министърът посочи, че правото на ЕС все по-силно навлиза в области като образованието, културата и семейната политика, а действащите защитни механизми не работят ефективно, поради което са нужни нови решения и инструменти.

Според Бока целта на започналата проверка е да се разкрие именно това "прикрито разширяване" на правомощията на ЕС в области като икономическата политика, енергетиката, миграцията, върховенството на закона, образованието, културата и семейната политика.

Освен това анализът ще търси обяснение защо съществуващите механизми на ЕС за защита на правомощията на държавите членки не функционират на практика.