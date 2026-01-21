Кметът на Киев пред The Times: Зеленски неразумно разпалва вътрешни конфликти, когато трябва да бъдем единни

Кметът на Киев Виталий Кличко обвини в интервю пред The Times Володимир Зеленски в „неразумно“ разпалване на политически конфликт в Украйна във време, когато страната се нуждае от единство.
Според вестника Кличко е нападнал Зеленски, защото е отказал исканията му за среща, за да обсъдят енергийната криза. В статията се посочва, че Кличко е направил изявленията си в сградата на кметството, където служителите, според The Times, не могат да използват тоалетните поради липса на течаща вода.
Киев се насочва към „хуманитарна катастрофа“ поради мащабните прекъсвания на електрозахранването и отоплението, заяви кметът.
„Има критична ситуация със системите за животоподдържане – отопление, водоснабдяване, електричество. В момента 5 600 жилищни сгради са без отопление“, каза той.
Във вторник вечерта в Киев имаше серия от експлозии. Последваха прекъсвания на електрозахранването. Водоснабдяването беше прекъснато в райони на левия бряг на река Днепър в столицата, докато налягането на водата в други части на града беше намалено.
Поради недостига на електроенергия, метрото се движи на удължени интервали.
Енергийната компания DTEK съобщи, че над 335 000 души в града са без ток.
Зеленски призна, че Киев отново е изправен пред най-критичната ситуация с електрозахранването.
По-рано Зеленски, чийто личен спор с кмета на Киев привлече вниманието на медии и политически анализатори, за пореден път обвини властите в Киев, че са неподготвени за енергийната криза. Конфликтът между Зеленски и Кличко, който беше споменаван преди няколко години като негов потенциален опонент в случай на избори, има дълга история. Кметът на Киев оглавява Асоциацията на украинските градове и обвинява властите в страната в опит да узурпират правата на местното самоуправление.
Същото което казваш важи и за макетата и Македония
..най-големия майтап ще е ако Делтафорс преместят Зеленски до Мадуро
не чу ли че идват нови 90 милиарда, какво единство, какъв мир. Скоро ще пращате и 15 годишните и 60 годишните на фронта, тези пари трябва да се оправдаят.
от тези 90 милиарда са от България(валутния борд). Това направиха тихомълком нашите продажни подлоги. Честита ви еврозона! "Най-хубавото" предстои...
