Кметът на Киев пред The Times: Зеленски неразумно разпалва вътрешни конфликти, когато трябва да бъдем единни

Кметът на Киев Виталий Кличко обвини в интервю пред The Times Володимир Зеленски в „неразумно“ разпалване на политически конфликт в Украйна във време, когато страната се нуждае от единство.

Според вестника Кличко е нападнал Зеленски, защото е отказал исканията му за среща, за да обсъдят енергийната криза. В статията се посочва, че Кличко е направил изявленията си в сградата на кметството, където служителите, според The ​​Times, не могат да използват тоалетните поради липса на течаща вода.

Киев се насочва към „хуманитарна катастрофа“ поради мащабните прекъсвания на електрозахранването и отоплението, заяви кметът.

„Има критична ситуация със системите за животоподдържане – отопление, водоснабдяване, електричество. В момента 5 600 жилищни сгради са без отопление“, каза той.

Във вторник вечерта в Киев имаше серия от експлозии. Последваха прекъсвания на електрозахранването. Водоснабдяването беше прекъснато в райони на левия бряг на река Днепър в столицата, докато налягането на водата в други части на града беше намалено.

Поради недостига на електроенергия, метрото се движи на удължени интервали.

Енергийната компания DTEK съобщи, че над 335 000 души в града са без ток.

Зеленски призна, че Киев отново е изправен пред най-критичната ситуация с електрозахранването.

По-рано Зеленски, чийто личен спор с кмета на Киев привлече вниманието на медии и политически анализатори, за пореден път обвини властите в Киев, че са неподготвени за енергийната криза. Конфликтът между Зеленски и Кличко, който беше споменаван преди няколко години като негов потенциален опонент в случай на избори, има дълга история. Кметът на Киев оглавява Асоциацията на украинските градове и обвинява властите в страната в опит да узурпират правата на местното самоуправление.