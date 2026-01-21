Новини
Кметът на Киев пред The Times: Зеленски неразумно разпалва вътрешни конфликти, когато трябва да бъдем единни
Кметът на Киев пред The Times: Зеленски неразумно разпалва вътрешни конфликти, когато трябва да бъдем единни

21 Януари, 2026 05:02, обновена 21 Януари, 2026 05:45 1 108 17

Президентът отказал среща на Кличко, за да обсъдят енергийната криза, градът е пред хуманитарна катастрофа, твърди управникът

Кметът на Киев пред The Times: Зеленски неразумно разпалва вътрешни конфликти, когато трябва да бъдем единни - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на Киев Виталий Кличко обвини в интервю пред The Times Володимир Зеленски в „неразумно“ разпалване на политически конфликт в Украйна във време, когато страната се нуждае от единство.

Според вестника Кличко е нападнал Зеленски, защото е отказал исканията му за среща, за да обсъдят енергийната криза. В статията се посочва, че Кличко е направил изявленията си в сградата на кметството, където служителите, според The ​​Times, не могат да използват тоалетните поради липса на течаща вода.

Киев се насочва към „хуманитарна катастрофа“ поради мащабните прекъсвания на електрозахранването и отоплението, заяви кметът.

„Има критична ситуация със системите за животоподдържане – отопление, водоснабдяване, електричество. В момента 5 600 жилищни сгради са без отопление“, каза той.

Във вторник вечерта в Киев имаше серия от експлозии. Последваха прекъсвания на електрозахранването. Водоснабдяването беше прекъснато в райони на левия бряг на река Днепър в столицата, докато налягането на водата в други части на града беше намалено.

Поради недостига на електроенергия, метрото се движи на удължени интервали.

Енергийната компания DTEK съобщи, че над 335 000 души в града са без ток.

Зеленски призна, че Киев отново е изправен пред най-критичната ситуация с електрозахранването.

По-рано Зеленски, чийто личен спор с кмета на Киев привлече вниманието на медии и политически анализатори, за пореден път обвини властите в Киев, че са неподготвени за енергийната криза. Конфликтът между Зеленски и Кличко, който беше споменаван преди няколко години като негов потенциален опонент в случай на избори, има дълга история. Кметът на Киев оглавява Асоциацията на украинските градове и обвинява властите в страната в опит да узурпират правата на местното самоуправление.


Украйна
Оценка 4.8 от 12 гласа.
Оценка 4.8 от 12 гласа.
Напиши коментар:


  • 1 хехе

    13 0 Отговор
    най-големия майтап ще е за да не пречат на зеления, ако ТЦК отвлекат и изпратят на фронта братята Кличко.

    Коментиран от #6

    05:13 21.01.2026

  • 2 Севастомир

    20 0 Отговор
    Трябва да бъдете унищожени, бандрескиГниди долни!

    05:16 21.01.2026

  • 3 Стилян

    16 0 Отговор
    Ние всички до един ще живеем по-спокойно, по-добре и по-богато ако няма държава Украйна на картата!

    Коментиран от #5

    05:18 21.01.2026

  • 4 Уса

    18 0 Отговор
    Зеления наркоман погребва Украйна

    05:27 21.01.2026

  • 5 Столичная

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стилян":

    Същото което казваш важи и за макетата и Македония

    05:27 21.01.2026

  • 6 хихи

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    ..най-големия майтап ще е ако Делтафорс преместят Зеленски до Мадуро

    05:31 21.01.2026

  • 7 Maнчо

    7 0 Отговор
    Ще се изтрепете,кой повече да крадьнье,смешници!

    05:36 21.01.2026

  • 8 Надеждата

    12 0 Отговор
    за България и Европа е Путин да си я върне цялата Украйна.Иначе ще плащаме за възтановяване и хрантутлък поне още 100 години!

    05:39 21.01.2026

  • 9 Готин Джендър

    1 2 Отговор
    Този Кличко ще го завържа гол за студеното парно в Кииф, и след това така ще го загрея със шамари, че ще зареве като ученичка след първата си двойка.

    05:39 21.01.2026

  • 10 Вашето мнение

    8 0 Отговор
    Бандерюгите се самоизяждат, същата история каквато е била при хитлер, кога са го напънали руснаците.

    05:48 21.01.2026

  • 11 МАЙДАН

    6 0 Отговор
    Съд за Зеления престъпник !

    05:57 21.01.2026

  • 12 8888

    4 0 Отговор
    Всички, включително Тръмп, казаха че Зеленски е човека спира мира, на кой освен на Урсула и Мерц не им стана ясно?
    не чу ли че идват нови 90 милиарда, какво единство, какъв мир. Скоро ще пращате и 15 годишните и 60 годишните на фронта, тези пари трябва да се оправдаят.

    Коментиран от #13

    06:03 21.01.2026

  • 13 А половината

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "8888":

    от тези 90 милиарда са от България(валутния борд). Това направиха тихомълком нашите продажни подлоги. Честита ви еврозона! "Най-хубавото" предстои...

    06:11 21.01.2026

  • 14 Това е руска пропаганда,

    1 0 Отговор
    защото всички които четем редовно форума на Факти бг знаем, че украинското ПВО сваля 100 от 10 пуснати руски ракети ( които пък свършиха още отдавна) +10 екстра.

    06:14 21.01.2026

  • 15 Зеленски

    1 0 Отговор
    Боли ме златната тоалетна мен.

    06:15 21.01.2026

  • 16 Юлия Тимошенко

    2 0 Отговор
    В Украйна има нацистки режим.

    06:16 21.01.2026

  • 17 Папата

    2 0 Отговор
    Бялото знаме, Зелен.

    06:17 21.01.2026

Новини по държави:
