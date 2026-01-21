Новини
Червен код за опасно време е в сила за Атина и няколко области в Гърция

21 Януари, 2026 12:41 604 0

Метеорологичните служби предупреждават, че лошото време ще продължи поне до четвъртък

Червен код за опасно време е в сила за Атина и няколко области в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Червен код за опасно време е издаден за няколко области в Гърция, съобщиха местни медии, позовавайки се на информация от службата за гражданска защита на страната. Предупреждението е в сила за областите Атика, включваща столицата Атина, Пелопонес, Централна Гърция, Тесалия и Западна Македония заради проливни валежи от дъжд, гръмотевични бури, както и снеговалежи в планинските северни райони на страната, предаде БТА.

Властите обявиха повишена готовност, а чрез системата за спешно предупреждение 112 бяха изпратени съобщения до населението в засегнатите области с призив гражданите да ограничат придвижването си до неотложни случаи и да следват стриктно указанията.

По някои участъци от магистралата „Егнатия“ е въведена временна забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона и автобуси.

В област Тесалия се съобщава за проблеми с електрозахранването в населени места от община Аргитея.

В Западна Гърция бурни източни ветрове със сила до 11-12 бала по скалата на Бофорт причиниха материални щети. Мостът Рио –Антирио остава затворен за движение, като десетки тежкотоварни автомобили са принудени да останат на място. Съобщава се и за преобърнал се тир на пътен възел край Патра, както и за паднали конструкции.

Пожарната служба информира, че от вчера е приела десетки сигнали за паднали дървета и предмети, както и за щети по автомобили. В редица райони на страната, училищата са затворени, а е обявено и временно преустановяване на учебния процес в университетски кампуси.

Поради неблагоприятните условия корабите остават в пристанищата, а всички фериботни линии от Пирея, Рафина и Лаврио към островите в Егейско море, Цикладите и Крит са отменени. С указание на Министерството на вътрешните работи е разрешено оправдано отсъствие на държавни служители, а в редица области са преустановени външните ръчни дейности в частния сектор.

Метеорологичните служби предупреждават, че лошото време ще продължи поне до четвъртък, като властите призовават гражданите да следят официалните съобщения и да спазват указанията на службите за гражданска защита.


