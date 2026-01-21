Новини
Гръцката полиция разкри схема за измами на бензиностанции за милиони евро

21 Януари, 2026 16:35

Престъпна група е манипулирала горивни колонки със специален софтуер и е надписвала клиентите с около 10% повече

Гръцката полиция разкри схема за измами на бензиностанции за милиони евро - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова

Гръцките власти разбиха престъпна организация, която е контролирала мрежа от бензиностанции в различни части на страната и системно е ощетявала шофьорите чрез манипулиране на измервателните уреди. Според разследването групата е реализирала незаконни приходи за милиони евро годишно, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, предава БТА.

По данни на полицията 16 бензиностанции, за които има доказателства за участие в схемата, са затворени за срок от две години. Арестувани са 13 души, а за още петима са издадени заповеди за задържане.

Разследващите установили, че заподозрените са създали собствен софтуер, чрез който дистанционно са манипулирали колонките, така че да отчитат по-големи количества гориво от реално заредените. По този начин клиентите са били таксувани средно с около 10 процента повече.

Полицейската операция е проведена вчера и е обхванала 20 бензиностанции, девет жилищни имота и един офис на компания. Обиските са извършени в районите на Атина, Солун, Драма, Лариса, Тесалия и остров Евия. В хода на акцията са конфискувани 59 компютъра, шест пистолета, арбалет, малки количества канабис и около 250 000 евро в брой.

Задържаните са обвинени в участие в престъпна организация, измама, пране на пари и данъчни престъпления, както и в незаконно притежание на оръжие и наркотици.

Според полицията мрежата е действала най-малко от 2021 г., като се смята, че общите ѝ незаконни приходи възлизат на поне 25 милиона евро.


Гърция
  • 1 Ставрос Делаверос

    3 0 Отговор
    Сиртакиии.

    16:45 21.01.2026

  • 2 Верно ли

    5 0 Отговор
    Че това у нас си е национален спорт.

    16:46 21.01.2026

  • 3 Селянин бръсне се с мотика

    2 0 Отговор
    А ПРАШКИ НЕ СА ЛИ ОТКРИЛИ

    16:51 21.01.2026

  • 4 дядото

    1 0 Отговор
    тези гърци - затворени бензиностанции,арестувани ....що не се учат от нашите съд и прокуратура- леко и бавно,с години,докато се забрави

    17:07 21.01.2026

